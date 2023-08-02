США требуют НАТЯГИВАТЬ Потолок Цен на Нефть из России
США пока по-хорошему напоминают о необходимости соблюдать потолок цен на нефть из России. Геоэнергетика Инфо. Россия обходит потолок цен на нефть. США предупредили нарушителей нефтяного потолка. Россия обходит санкции против нефти в промышленных масштабах. После того как России удалось превысить «потолок» ограничений в $60 на цену экспорта нефти, администрация президента США пообещала пробитый «потолок» заделать заново. Для этого они планируют использовать тактику «мягкой силы»
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