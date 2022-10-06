Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.10.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.
На Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
◽️ На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали.
Огнём российской артиллерии в районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.
◽️ На Артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населённый пункт Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.
В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60-ти военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ, два танка и пять единиц автомобильной техники.
◽️ На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.
На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
◽️ В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитриенко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики.
Кроме того, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц специальной военной автомобильной техники.
короче, одно достижение- ЗАЙЦЕВО, слабо, очень слабо
Медведев пообещал, что Россия освободит занятые
нацистами территории Украины. В то же время Хазин заявил
о саботаже спецоперации России: https://m-spb.tsargrad.tv/news/mihail-hazin-zajavil-o-sabotazhe-specoperacii-rossii_639578
Армия работает вполне добросовестно.
Работа тяжелая, кровавая, опасная! Никакой радости и удовольствия!
А что делать, если “Родина в опасности!”
Ближайшая цель – уничтожить жидобендеровцев, зачистить нацистский дух и наладить мирную жизнь.
И что дальше? Не допустят мирной жизни силы Сатаны, и с этим надо что-то делать…
Решение простое – обратиться за помощью к Межгалактическим Силам Света. Обращение должно быть вполне официальным и поддержано массой людей. Должна быть ПРОСЬБА О ПОМОЩИ! Без просьбы помощи не будет!
и что за родина у тебя? у меня сибирь
Для вас Белоруссия это что то типа для нас Калыма.
белорусские бабы -хозяйки толковые, домашние
Кончай врать!…у нас в Сибири таких не бывает
Такие “сибиряки” живут в Умани…
Что за херня творится с этой СВО? Такое впечатление что мы влезли туда, куда не планировали. Сегодня с нами воюет НАТО руками украинцев.Доколе будут обстреливать теперь уже наши территории донецка и луганска? Эти 300 тысяч мобилизованных погоды не сделают. Что бы держать этот в полторы тысячи километровый фронт нужен миллион. Поэтому под Новый Год ждем следующих. Что за херней мы там занимаемся? Ковровых зачисток нет,работаем на 30% от своих возможностей./Это что? Игра в поддавки? Или договорняк изначально? Тогда договаривайтесь, бля! Наши пацаны гибнут из-за вашего долбаного бизнеса.
Стельм, не волнуйся ляма контрактников хватит на то, чтоб мобилизовать ноль три ляма колхозников. Контракты закончатся, можно контрактниками заменить колхозников. Контрактники откажутся вступать в колхоз, тогда их можно мобилизовать, и у страны появиться реальная армия. А договорняк есть, да, у контрактников позиционный, а у мобильников дело до братаний может дойти как в 16-17 году.
Братание – самый лучший исход, его будут пресекать на корню.
Если года через два то пресекать будет некому. Вот раньше разделяли на нац батальоны и Всу, они даже бонбили друг друга. Сейчас у них уже едино. Героев анархистов Донбасса Мозгового, Демина… еще не пойми кто убрал, наши или не наши. Теперь такого нет, все герои официально. Или вспомним кто нац батальоны делал – Кол, Ярош, Турч, Яйц и тд, тех антигероев тоже вдруг забыли. Теперь герой Заушный, а он Герасима поздравляет, хоть тот молчит как Му Му. Процесс сближения идет, там и там за полит амбиции уже как то не особо, и оплата не окупает потерь.
Увы, Стэлм, пока сбываются худшие прогнозы, сами видите. Уже через пару недель, после начала этой чертовщины, я, образно, сравнил её с перерезанной у человека небольшой веной. Пусть вена небольшая, но – вена и она кровоточит. Доктора же: не спешат её зашить, напротив – ищут предлоги, чтобы этого не делать и оправдывают их. Это – с одной стороны. С другой – больному поднимают давление, чтобы кровь шла интенсивнее. Всё охают, ахают, советуются, дают таблетки от запора, а человек медленно умирает от потери крови. Пока так.