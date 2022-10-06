

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.



◽️ На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали.

Огнём российской артиллерии в районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.



◽️ На Артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населённый пункт Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.



В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60-ти военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ, два танка и пять единиц автомобильной техники.



◽️ На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.

На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

◽️ В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.



Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах.



Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики.



Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики.



Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитриенко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики.



Кроме того, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц специальной военной автомобильной техники.