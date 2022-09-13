Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (13.09.2022 г.)
ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях.
Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.
◽️ Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.
В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой Народной Республики, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь Донецкой Народной Республики, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселёвка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка Донецкой Народной Республики.
◽️ Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населённых пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники.
Есть смысл в уничтожении логистических путей ввоза поставок грузовиками и железнодорожной сетью из Польши.
- Силовые подстанции
- Мосты с высокой нагрузкой на ось
Необходимо вывести из строя несущие силовые станции, снизить потребление электроэнергии Украины до уровня энергетического голода.
Необходимо нанести урон информационной инфраструктуре точечными ударами по узлам гражданской коммуникации связи и интернета.
Необходимо уничтожить силовые ЛЭП, ведущие в Украину из сопредельных государств.
В том то и дело цель Сво непонятна. Вот говорят пехоты мало, пехота зачем? Сидеть в окопах под обстрелами или Киев брать. Бомбить, хорошо, разбомбили все в ноль, партизаны с фанариками и стингерами сидят по кустам. Дальше что, брать Киев или нет? Если нет, то и бомбить смысла нет.
Есть поговорка – назвался груздем, полезай в кузовок.
Цели СВО – демилитаризация и денацификация.
И если у генералов ВСУ нет воли и разума сдаться – они и их подчинённые цель демилитаризации и денацификации, ибо своими действиями они поддерживают действия военного преступника Зеленского, состав действий которого вполне укладывается в понятие “поддержка и культивация нацизма” в Украине.
ВС РФ выполняет задачи, которые были поставлены ещё с 24 февраля.
Кот, везде пишут у ВСУ есть кураторы, полигоны за рубежом, заводы производству оружия, аэродромы и госпиталя за рубежом. Спутниковая система нато и разведка на американских беспилотниках которые ВКС не трогает… Ты внеси эти цели в список целей и у тебя все получится с денафикацией, а так пока только запор. Ежу понятно что пол Украины надо окупировать тире освободить чтоб вторая половина только огрызалась, для этого теперь нужна не СВО, а война.
Предлагаете отключить мозг и спровоцировать третью мировую войну?
Кот ОВС конечно бред от и до, но есть от нее польза, которая ускользает. Это самое АВС началось в 14 году со Славянска, а не с Крыма. Подведем итоги – мировая экономика накренилась, энергетика, металлургия, химия Европы похерилась. Разливанное море углеводов штормит. Природа отдыхает увеличиваются площади незасеянные человеком. Мировая война, она уже началась, индикатор олимпийские игры в белых подштаниках с белым флагом, следующих игр не будет, с нашим участием точно не будет. Да ядро пока еще не применили, но кто применит его массированно первым тот и победит. Уже не надо сказок про выгорание всех и вся, будут победители и побежденные. Итог. Идея общечеловеческой цивилизации не проканала, у природы есть шанс выжить.
И хрен ты угадал про Россию..Не тебе убогому цену и будующее её определять..Вы тут все фанатеете перед копировальщиками Китая ,а Россия поднимает одну технологию за другой :
“Китайский самолет C919 впервые будет передан авиакомпании в коммерческую эксплуатацию на два года раньше российского конкурента – лайнера МС-21. Оба проекта развивались параллельно и совершили свои первые полеты даже в один месяц и год. Однако первым в жизнь выпускается китаец. Впрочем, на этом преимущества китайского лайнера заканчиваются. Чем МС-21 превосходит своего соперника?
Китай уже в конце месяца получит сертификацию на свой первый узкофюзеляжный пассажирский самолет C919. А к концу этого года будет поставлен как минимум один такой самолет в коммерческую эксплуатацию местной авиакомпании China Eastern Airlines, сообщают местные СМИ.
Этот самолет предназначен для конкуренции в первую очередь с самолетами Airbus и Boeing в самом массовом и популярном классе пассажирских лайнеров. Любопытно, что по классу этот китайский лайнер является конкурентом и российского МС-21.
Более того, и для России, и для Китая создание такого самолета – это первый опыт. Но стоит оговориться, что для России – это первый опыт после советских времен, а для Китая – первый вообще в истории страны.!!!
Задержка с выходом в жизнь МС-21 связана прежде всего с санкционными ограничениями Запада – сначала пришлось заменять композитные материалы на отечественные, а теперь и полностью переводить на отечественные комплектующие.
«Через два года МС-21 станет полностью независимым от западных комплектующих. Его никто не заблокирует ни на нашем рынке, ни при выходе на рынки третьих страны. Китайский самолет напичкан полностью иностранными комплектующими. Во-вторых, МС-21 – это самые передовые технологии, это технологическое совершенство, самолет XXI века. Китайский самолет – это повторение того, что уже летает. Китай пока не способен создать новое», – говорит Роман Гусаров.
Он напоминает, что у МС-21 есть композитное «черное» крыло, которое облегчает конструкцию, улучшает аэродинамику и топливные характеристики. Это серьезное преимущество. Тогда как у Китая такой технологии нет, у него обычный алюминиевый самолет.
Еще одно важное превосходство МС-21 над С919 – это наличие у России собственного авиационного двигателя. «Авиационный двигатель – это самое сложное устройство, придуманное человеком. Даже космические двигатели проще. В России есть технологии создания авиационного двигателя, а у Китая нет», – отмечает глава «Авиа.ру».
Не случайно Китай решил создавать широкофюзеляжный самолет CR929 (более высокого класса) не в одиночку, а совместно с Россией. Потому что китайская авиапромышленность серьезно отстает. «На создание такого самолета самостоятельно у Пекина уйдет 20-30 лет, потому что у них нет технологий проектирования и производства самолетов подобного класса. Они есть только у Boeing, Airbus и России», – отмечает Гусаров.
Несмотря на то, что МС-21 и С919 – это самолеты одного класса, а оба проекта развивались параллельно друг другу, они не являются конкурентами друг другу, считает эксперт. «Китай делает этот самолет в первую очередь для собственного огромного рынка. Приобретать наш самолет они не планировали. И мы рассчитывали в первую очередь на собственный рынок и другие рынки. Раз разные рынки – значит, они не конкуренты. ..Хрена им ,а не технологии..
П.С. только позорники ездят на китайских машинах..
А я (в том числе) и за природу радею.)))
Виктор, война, нет беспилотников самолёты любые поштучно, плебсу втуляют идею, что нужно срочно строить ан, мс и прочую хрень их не переделать в бомбардировщик, стройте цуки тогда як 40, он даже в нато проходит как штурмовик. днем бригаду отвезет на ванкувер нефть, ночью бонбу бросит на ванкувер или еще какой попенгаген.
Таки я тоже тут пытался “втулять идею” ещё на заре коронобесия.
Типа:переходите на “конную тягу”, а об безопасности передвижения в пределах доступности этой тяги дайте подумать более компетентным…, – “старшим помощникам младшего конюха”
Не прошло.
Не угадали вы Марина, этот самый заказ на триста пассажирских блеф в стиле Чубайса. Он не к вам в Белорусь сьехал? Тут походу его двойник работает. Я бы заказал на сей момент три по триста самолетов Пе 2 Ил 1 на худой конец, баб посадил на эти бомбовозы, бабы рвутся в бой. Делать дирижабли в век ПВО деньги на ветер.
Если Вы готовы к применению ЯО (а оно обоюдно уничтожит цивилизацию), то к чему все Ваши доводы, что были ранее?
Плывите по течению и радуйтесь жизни, не суйте нос в реалии, пока у Вас есть время (по Вашим же доводам).
ЯО применят и оно не уничтожит цивилизацию ни одно оружие ее не уничтожило. Цивилизацию уничтожает цивилизация ее продукты и отходы. Свое конечно не пахнет и наше яо гуманное, но наш противник так не считает. Я не просто сую нос, я лишаю вас иллюзий потому что, ваши иллюзии вам заменят на новые по мере утраты старых. Вот по японцам яо применили янки, японцы исчезли? они навеки записали сша в зло и требуют вернуть окинаву? Но вам все на ум нейдет, вы рассуждаете так – если на японию кинуть не две а четыре малютки то японец вымрет. Не вымрет и снова захочет ипать но не янок а нас. Почему? А мы слабее. Почему? Потому что дурнее, дураков бьют.
Демилитаризация и денацификация – предлог, предлог начать долгоиграющую, вялотекущую войну между славянами на территории славян, сварение лягушки на медленном огне. Для этого на Украине был развит нацизм и проч., чтоб славяне бросились спасать друг друга, убивая сами себя, нанося вред сами себе, истощаясь в этой войне и поощряя себя за это, давая возможность обогащаться и крепнуть во власти своим врагам. Так и происходит. Да, Зеленский – военный преступник, но своими действиями они, в первую очередь, поддерживают назначивших его на эту роль – с одной стороны, с другой – поддерживают Путина, назначенного на более масштабную роль, требующую не только артистических данных, но и профессиональных и психологических. Сегодня он спасает Россию, впрочем, как и всегда… Но цель одна и к ней приближаются – славяне, русские, русскоязычные и их богатства, как материальные, территориальные, так и духовные. Демилитаризация и денацификация, если нужно, уже бы были достигнуты, но нужно достижение, а не чтоб это было достигнуто. Со временем они, наверно, будут достигнуты, но результат не будет стоить затраченных на него средств, которые растворятся в этом достижении. Это видно не вооружённым глазом. Просто смотреть нужно, а не ушами хлопать. “Назвался груздем – полезай в кузовок.”? – теперь-то, конечно, куда деваться… Я недавно говорил, что самой большой победой для нас и самым большим поражением для них будет, когда мы, славяне Украины и России и наше русскоязычное население, вместо того, чтоб разбить друг друга, разобьем братский стол на месте предполагаемого сражения, обнимемся братьями за этим столом и направим свои тополя, сарматы и прочее на тех, кто нас стравливает, рознит, тем самым пролив ничтожно мало крови, чем льём сейчас, направим точечно, чтоб не причинить вреда тем людям, среди которых они прячутся; “тополя и сарматы” сказано условно – оружие должно быть более совершенным, умеющим различать, кто есть кто – оружием должен быть человек, т.е. его здравый смысл, а не боеголовки. Потому-то такой “стол” кажется не возможным. А самой большой победой человечества было бы, когда народы мира последуют такому примеру! Такое моё мнение, им я с вами и делюсь.
Здравствуйте, кстати, что мы как не родные.
“Я недавно говорил, что самым большой победой для нас и самым большим поражением для них было бы, если мы, славяне Украины и России и наше русскоязычное население, вместо того, чтоб воевать разбили братский стол на месте предполагаемого сражения, обнялись братьями за этим столом и направили свои тополя, сарматы и прочее на тех, кто нас стравливает друг с другом, рознит нас, потому-то такой стол кажется не возможным. Такое моё мнение, им я с вами и делюсь.”
Так это надо что нибудь этакое,быстродействующее”распылить”…, как минимум над нашими странами, – чтобы мы вдруг стали братьями и сёстрами.
Хотя это будет против воли.
ПС А если серьёзно то и нацификация не одним годом происходила, соответственно и денацификация процесс длинный.
Ничего распылять не нужно, нужно головой думать, а не жопой.
Так факты констатировать много ума не надо.
А вот как его (процесс нацификации) остановить…!??? (не говоря уже о том чтобы развернуть назад).
Тут думаю одной головой не справишься. Даже если она и с чистой жопой.
Поздно ,теперь только с корнем и потом ..Нужно четко осознать ,что до Харьковского и Херсонского контрнаступлений СО РФ воевала с укроармией ,которой помогало НАТО и весь Запад миллиардами,а теперь Россия воюет напрямую с НАТО ,упкакованное хохлами и наемниками.А это уже другая война и на одном из направлений мы лоханулись .Но Украина одержала пиррову победу ,потеряв массу поготовленных Британией солдат и технику.Но так же высветились и наши проблемы в вооружении,разведке -будут извлекаться уроки. в то время, как Россия была занята уничтожением украинских военных на поле боя, Украина была занята восстановлением этой армии, заменяя уничтоженные подразделения свежими силами, которые были чрезвычайно хорошо оснащены, хорошо обучены спецами НАТО и хорошо управлялись.
Именно эти силы были задействованы в текущих боевых действиях. Россия оказалась вовлеченной в полномасштабную прокси-войну с НАТО, столкнувшись с вооруженными в стиле НАТО силами, которые логистически поддерживаются НАТО, обучаются НАТО, снабжаются разведданными НАТО и работают в согласии с военными планировщиками НАТО.
Это означает, что нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение второй фазы войны, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом НАТО и России.
Украина продолжает получать миллиарды долларов военной помощи и в настоящее время десятки тысяч военнослужащих проходят интенсивную подготовку в странах НАТО.
Будут четвертая фаза, и пятая фаза… столько фаз, сколько потребуется, прежде чем Украина либо исчерпает свою волю к борьбе и смерти, либо НАТО исчерпает свою способность продолжать снабжать украинских военных, либо Россия исчерпает свою готовность вести безрезультатный конфликт в Украине. Ещё в мае я назвал решение США о предоставлении миллиардов долларов военной помощи Украине «переломным моментом».
п.с. Забудьте Украину ,США дали свое имя этой войне и теперь это война на истощение сторон,их новый Афган или возможен Договорняк -Зима покажет.Хохлы мясо -так пусть оно исчезнет..
Там этот черт Папа снова лезет с просьбой о встрече с Кирилой -Дьявол желает дружбы или обьединения?..
“Хохлы мясо -так пусть оно исчезнет..”
Так их с 14 года по всем центральным каналам поносили…
После такого (в том числе) по неволе нацистом станешь.
Центральные и не только каналы принадлежат ,как все СМИ -Британии ,а её Пастухи еврейские (других ведь на каналах и газетах нет)поносили саму, ими же рожденную идею Русского Мира ,дискредитировали полностью..Ну а о том ,кто такие хохлы тебе рассказывать сложно -ты от них далеко -это братаны жидов ,а не русских ,больше по менталитету.Они с удовольствием убивают русских и не надо разводить сопли по этому вопросу.А кто преобладает во всех наших культурнообразовательных(чтобы правильно ориентировать народ) органах,министерствах не мне тебе говорить.Это факт и еще плохо они работали ,раз смог народ сплотиться вокруг ВВП и его идеи освобождения и порабощения Западом ,как уже с хохлами.Насильно мил не будешь ,то же отношение и среди белорусов ,только скрытнее .Мы лохи -тащили их на горбу и просили о любви…
“Ну а о том ,кто такие хохлы тебе рассказывать сложно -ты от них далеко -это братаны…”
Жена Босенко, друг со школы Шевченко.
Правда моя светлинькая, голубоглазая, а друг чёрненький, кучерявенький.И ничего, – как то “уживаемся”
Пс Хотя со школы помню поговорку,- все что оканчивается на о, – *авно.
Хотя сейчас думаю что это тоже из “сериала” – “Радио тысячи холмов”
Которое,(“Радио тысячи холмов”) кстати, – от Кт услышал впервые.
Про радио или холмы?)
Про применение “Радио холмов” в Африке.
В том то и дело, думали,что “Радио тысячи холмов”может быть только где-то в Африке,но только не у нас,мы же не”тупые”,мы умные!Но жизнь показывает обратное-”Радио тысячи холмов”работает у нас в полную силу и не без успеха,но многие понять этого не могут.
“в полную силу и без успеха”
Может не “без успеха”
Читайте сводки с фронта, что я ещё могу Вам сказать.
В остальном же спецоперация продолжается, сопротивление уничтожается.
И закончится, по желанию Зеленского и запада, полным уничтожением ВСУ и потерей территорий Украины.
…
Раз официальный Киев не осознает то что его действия ведут к потере Украины как суверенного государства – выход один – уничтожение любого сопротивления в Украине, эмиграция несогласных, поддерживающих нацизм Украины в Европу, остальные же впредь граждане ЛДНР с проекцией России, или России в будущем.
…
Официальный Киев пересёк точку невозврата, Украины в виде до 24 февраля 2022 года больше нет. Есть освобождённые и оккупированные киевским режимом территории бывшей Украины.
Целесообразно произвести атаку на мосты с использованием ОТРК, силовые подстанции с УРВП.
Ну вот, войска получили от Кота новые ЦУ!
Теперь можно перейти в наступление!
Где ты раньше был?
.
по-моему он не понял этот казачок ,как залетел сюда опять на своей тачанке.Он ЦУ начальника уже, как пару месяцев где-то по др.сайтам наверное развозил.А теперь опять к нам??еще более бешенный какой-то
Вы большой фантазёр, уважаемый Леонид (Плотников).
Возвращайтесь в реальность.
Мои доводы – “стук в небеса”.
Сайт то весьма специфичен.
Армия работает добросовестно. Есть все возможности парализовать железные дороги, отключить электро, но это не делается.
Но вот возникают нехорошие мысли…
Очевидно, не в интересах либеральной Москвы, чтобы РФ одержала безусловную победу. Ладят очередной, уже «Минск-3″…
А нам это надо?
Просто глаза нужно открыть, а рот закрыть – муха залетит. Вы что, не видите, как нас разводят с этой “СВО”? Или, думаете, Путин опять с пятой колонной совладать не может: хочет, как лучше, а она ему мешает? Вы головой начнёте думать, она для этого!
Военные в России всегда страдали от продажных политиканов Москвы.Но др.практики воееных у нас нет ,перевороты от них только в Африке и Египтах бывают..
Не подскажете, а “красные линии” скоро?
https://disk.yandex.ru/i/uVUZ8y3BRAkufg
вот женечка умела проверять источник ,а вы можете проверить эту инфу про харьковский прорыв.”А ещё пикантная деталь: Обороной на этом участке командовал генерал (не буду называть его фамилию, чтобы не подвергаться). Сам он выходец с западной Украины.
Пикантная деталь: у него есть брат, тоже генерал, который воюет в ВСУ против наших.
Не наводит на мысль?
А.Ходаковский :”И то, что мы с чем-то не справились – драматично, но не смертельно в свете понимания, что всё только начинается.
Но если мы способны на предательство и тех, кто уже погиб, и тех, кому ещё предстоит погибнуть – то шансов мало.
К счастью, мы просто облажались – это исправимо….
Такой генерал несомненно существует, читал о нём в других источниках. После прочтения этой статьи: https://telegra.ph/SBU-protiv-FSB-08-12 лично у меня, зная как происходят кадровые назначения в политике(на всех должен быть компромат), возникла гипотеза, что значительная часть, если не весь российский политикум(в том числе специальные службы) под колпаком СБУ. События, начиная с 90-х годов, укладываются в эту схему.
ПОД СБУ -это ты перегнул .Под СБУ могут быть только мелкие маргиналы продажные -”россияне” (сбор всяких русских укранцев,евреев,армян русских,казачки),а генералы выбирают покруче “друзей”на Западе..Спецслужбы всего мира переплетены ,сотрудничают и об этом все стороны знают ,главное это не переходить черту у них..
Во-первых, там взаимовложенность матрёшки, и служба ЦРУ, не противоречит службе СБУ. Во-вторых, западу можно служить за деньги+шантаж, а это служба за идею(национальную), они будут ненавидеть и разрушать Россию, даже если им лично финансово и в смысле безопасности(некоторые жизнь готовы отдать) невыгодно.
Бюджет Украины на 2023год.
-доходы 34,6млрд дол
-затраты на войну 29,8млрд дол…..https://kukmor.livejournal.com/4606351.html
У власти в ЕС остаются пока “засланные казачки” типа Макрона:
https://jpgazeta.ru/aleksandr-dudchak-u-vlasti-poka-ostayutsya-zaslannye-kazachki/?utm_source=politobzor.net&utm_campaign=auction
Ну что ж…Все яснее вырисовываются контуры генеральной битвы, по примеру Курской дуги…
Ставим ставки на место её .