Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

✈️ Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30-ти националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.



Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.



В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.



Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.



В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.

Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.

◽️ В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены.