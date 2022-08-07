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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (07.08.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, уничтожено до 130-ти военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 70-ти военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.

В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов.

◽️ Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий на Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений.

Продолжается нанесение ударов российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах.

Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное Донецкой Народной Республики. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных Пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой Народной Республики и города Донецк. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня в районе Каменки Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/18324
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 644 428
    Sibiryak час назад

      а кто долбанул по запорожской аэс? наши нет, зелень говорит что не украина. возникает вопрос, появилась третья армия?

      • 5619 4373
        ИгорьSibiryak час назад

          Сибиряк, тут ситуация называется боинг или псаки против песка чья струя тверже. Какая разница кто стрельнет в реактор АС, ясно понятно его гасить надо прекращать выработку электроэнергии создавать тот самый кризис энергетики европы. Но нет две струи будут бится в воздухе пока по трубе или по реактору наконец не прилетит.

          • 644 428
            SibiryakИгорь 52 мин. назад

              маринка правильно сказала, война пошла сама собой и участников станет прибавляться и скоро воще будут сплошь непонятки. у олигархии бобла много, кому приумножить, кому власти, пиара на этом хапнуть, а кому и просто развлечься

              • 9488 7124
                чужойSibiryak 28 мин. назад

                  Последнее “просто” наиболее…
                  Все собираются и стартуют возле зимнего. А на пристани Васильевского ваще никого. А дальше ваще заброшенные фабрики. Казалось бы…
                  А я там хочу купить земельки. Как раз выход на “губу”.
                  Вот там где никого нет и заброшенные фабрики, вот там то люди и захотят сделать корпоративчики. И там не нужен ни “центр” ни “метро”. Нужно в отбросах захолустья надежная автостоянка охраняемая.
                  А те как думается, я прав ?

          • 17463 15909
            Руса 48 мин. назад

              Российская армия продвигается к Николаеву, взято с. Благодатное:
              https://military.pravda.ru/news/1733539-blagodatnoe/

            • 644 428
              Sibiryak 13 мин. назад

                руса ну никак не может вылезти из харизмы ОДОБРЯМС. печальная картинка, вот так был человек, а стал одобрямс.

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