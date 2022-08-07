Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (07.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, уничтожено до 130-ти военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 70-ти военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.
В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов.
◽️ Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий на Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений.
Продолжается нанесение ударов российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах.
Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное Донецкой Народной Республики. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных Пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой Народной Республики и города Донецк. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня в районе Каменки Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.
а кто долбанул по запорожской аэс? наши нет, зелень говорит что не украина. возникает вопрос, появилась третья армия?
Сибиряк, тут ситуация называется боинг или псаки против песка чья струя тверже. Какая разница кто стрельнет в реактор АС, ясно понятно его гасить надо прекращать выработку электроэнергии создавать тот самый кризис энергетики европы. Но нет две струи будут бится в воздухе пока по трубе или по реактору наконец не прилетит.
маринка правильно сказала, война пошла сама собой и участников станет прибавляться и скоро воще будут сплошь непонятки. у олигархии бобла много, кому приумножить, кому власти, пиара на этом хапнуть, а кому и просто развлечься
Последнее “просто” наиболее…
Все собираются и стартуют возле зимнего. А на пристани Васильевского ваще никого. А дальше ваще заброшенные фабрики. Казалось бы…
А я там хочу купить земельки. Как раз выход на “губу”.
Вот там где никого нет и заброшенные фабрики, вот там то люди и захотят сделать корпоративчики. И там не нужен ни “центр” ни “метро”. Нужно в отбросах захолустья надежная автостоянка охраняемая.
А те как думается, я прав ?
Российская армия продвигается к Николаеву, взято с. Благодатное:
https://military.pravda.ru/news/1733539-blagodatnoe/
руса ну никак не может вылезти из харизмы ОДОБРЯМС. печальная картинка, вот так был человек, а стал одобрямс.