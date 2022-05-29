Всего несколько дней вдали от электронных устройств значительно повлияли на способность молодых людей чувствовать и понимать друг друга.

С тех пор как персональные компьютеры и смартфоны стали общедоступными, в мире наступила цифровая эра. Почти каждая семья теперь имеет доступ в интернет, и через глобальную сеть подключена к социальным сетям, а также к большому числу цифровых ресурсов и развлечений.

Трудно переоценить, какое огромное влияние гаджеты оказали на современных детей. Раньше дворы были местом, где дети гуляли, играли, занимались спортом, дружили и общались друг с другом. Теперь их во многом заменили видеоигры и социальные сети. Можно было бы пожать плечами и сказать, что такие перемены неизбежны, и что прогресс не остановишь, однако слишком многие родители уже столкнулись с печальными последствиями цифровой социализации детей.

Вопрос о том, какое влияние оказывают гаджеты на детскую психику, интересует ученых из разных стран, и результаты их исследований оказываются неутешительными. Цифровая деменция (или цифровое слабоумие) ― это термин, предложенный немецким нейробиологом Манфредом Шпитцером для описания негативного влияния гаджетов на умственные способности человека. Цифровая деменция не имеет прямого отношения к заболеванию деменция. Роднит их то, что и та, и другая связаны с ухудшением памяти, концентрации и прочих когнитивных способностей. Но если деменция поражает в основном пожилых, то цифровая деменция, напротив, наблюдается у подростков и двадцатилетних молодых людей.

В Южной Корее, где уровень цифровых технологий один из самых высоких в мире, врачи считают, что цифровая перегрузка крайне негативно влияет на человеческий мозг. По их словам, у молодых людей массово наблюдается снижение умственных способностей, во многом схожее с тем, которое происходит у людей после инсульта или тяжелой травмы головы.

Серьезными исследованиями влияния гаджетов на детей занимались ученые и специалисты в США. По словам американского невролога Кэролайн Брокингтон, одна из причин, по которой современные молодые люди страдают от ухудшения памяти, заключается в том, что они больше не чувствуют потребности в запоминании информации. Они перестали полагаться на собственный мозг для того, чтобы что-то запоминать. Между тем мозг необходимо упражнять, потому что мыслительная работа улучшает его кровообращение, и чем больше мы тренируем память, тем лучше она становится.

По словам Брокингтон, лучший способ учиться ― это читать бумажную (а не экранную!) книгу, а затем пытаться вспомнить и осмыслить информацию, не прибегая к помощи технологий. «Не стоит всё время заходить в интернет в поисках ответов», ― предупреждает невролог.

Интересные сведения на этот счет приводит доцент психологии и директор Лаборатории мышления и памяти Университета Невады в Лас-Вегасе Дэвид Коупленд. По его словам, исследования 2011 и 2016 годов показывают, что при наличии интернета человек не склонен напрягать собственную память. Он ищет определенные сведения, но запоминает не саму информацию, а место, где ее можно найти. Технология как бы становится источником внешней памяти, но происходит это в ущерб собственной памяти человека.

Другая серьезная проблема, которая возникает из-за постоянного использования гаджетов, связана с потерей концентрации. Согласно исследованию, проведенному технологической компанией Asurion, средний американец заглядывает в свой смартфон 96 раз в день. Данные этой же компании показали, что люди в возрасте от 18 до 24 лет делают это еще чаще ― почти 200 раз за один день. Это означает, что молодые люди постоянно прерываются ради того, чтобы заглянуть в смартфон. При столь частых переключениях с одной задачи на другую, о какой концентрации может идти речь?

Исследования Стэнфордского университета показали, что «многозадачность», связанная с частым переключением с одной задачи на другую, значительно снижает качество и производительность труда. Еще более красноречивым оказалось исследование ученых из Лондонского университета, которое показывает, что люди, которые выполняют несколько умственных задач, постоянно переключаясь между ними, испытывают временное снижение уровня интеллекта (IQ) в среднем на 15 баллов. Такое же снижение интеллекта происходит, например, когда человек провел ночь без сна.

Кому-то из старшего поколения может показаться странным, что работа с такой «умной» и сложной техникой, как компьютер или смартфон, не развивает мозг ребенка, а делает нечто прямо обратное. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Ведь вопрос не в технологиях, а в том, как мы используем собственный мозг.

Бельгийский нейропсихиатр Тео Компернолле говорит, что в мозгу у человека есть три когнитивные системы. Первая система ― это рефлексивный или «думающий» мозг. Она связана с нашей способностью планировать, решать задачи, что-то придумывать. «Думающий» мозг неторопливый. Для него требуется концентрация на задаче, он не может работать, если человек всё время прерывается. Вторая система ― рефлекторный мозг. Он способен быстро реагировать на внешние стимулы ― на то, что происходит здесь и сейчас. Третья система ― «архивирующий» мозг. Она связана с сохранением и упорядочиванием информации в нашей долгосрочной памяти. Эта система работает в «фоновом» режиме, однако только лишь в том случае, если мозг не загружен другими задачами.

Если компьютеры и смартфоны используются молодым человеком для безудержного потребления цифрового контента (видеоигр, соцсетей, коротких видео, забавных картинок), если ради этого он постоянно прерывается, «убегая» от реальной жизни в гаджет, то ни о какой работе «думающего» мозга говорить не приходится. Информация потоком проходит через его сознание, не задерживается, не обдумывается и не «архивируется». Молодой человек как-то на нее эмоционально реагирует, но и не более того. Когда подобное происходит постоянно, то последствия для интеллектуального развития могут быть крайне негативными. Так у подростка и формируется пресловутое клиповое мышление, когда он приучается «скользить» по информационному потоку, но не умеет думать и концентрироваться.

Негативное влияние гаджетов распространяется не только на память и концентрацию, но и на способность строить отношения с другими людьми. Показателен эксперимент, проведенный учеными из отделения психологии Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе в 2014 году. Исследователей интересовало, как повлияет на коммуникативные навыки современных подростков время, которое они проведут вдали от гаджетов и интернета.

Ученые организовали два детских лагеря для подростков в возрасте от 11 до 13 лет. В каждом лагере находилось около пятидесяти детей. В одном из них детям запрещалось пользоваться телевизором, компьютерами и мобильными телефонами, в другом не было никаких ограничений.

С обеими группами подростков ученые провели тесты на способность распознавать эмоции. Ученые рассудили, что способность понимать эмоции другого является одним из ключевых невербальных коммуникативных навыков. Поэтому с детьми провели два теста. Один из них был связан с показом фотографий, где детям предлагали высказать предположение, какие чувства испытывает человек: радость, грусть, раздражение и так далее. В другом тесте предлагалось сделать то же самое после просмотра видео, в котором актеры разыгрывают сценки типичных ситуаций из жизни подростка.

После пяти дней пребывания в лагере ученые провели с детьми повторное тестирование. Подростки, которые были на несколько дней удалены от электронных устройств, сделали на этот раз в полтора раза меньше ошибок в определении чужих эмоциональных состояний. При этом подростки из соседнего лагеря, где не было никаких ограничений на гаджеты, продемонстрировал очень скромные успехи во время повторного тестирования. Получается, что всего несколько дней вдали от электронных устройств значительно повлияли на способность молодых людей чувствовать и понимать друг друга.

Интересно, что в «святая святых» американских технологий ― в «Кремниевой долине» ― родители запрещают детям пользоваться гаджетами. Их дети не смотрят телевизор, не играют в видеоигры и не получают смартфон, пока не повзрослеют. Вместо этого они занимаются спортом, играют во дворе, пекут булочки, вяжут и так далее.

Заметьте, оградить детей от гаджетов стремятся не какие-нибудь ретрограды. Нет, это делают очень умные люди, находящиеся на острие научно-технического прогресса. Почему они так поступают? Потому что американская интеллектуальная элита не желает уродовать мозги собственных отпрысков. Они прекрасно понимают, что ребенку надо развить свой человеческий потенциал, а гаджеты вместе с цифровыми развлечениями и соблазнами мешают сделать это.

К сожалению, совсем не так рассуждают наши чиновники из российского Министерства образования. Думаю, что они не хуже американцев понимают, что гаджеты стали бичом для молодежи. Но вместо того, чтобы помочь родителям защитить детей от «цифрового слабоумия», они делают прямо обратное. Мало ребенок проводит времени перед экраном ― пусть проводит еще больше! Пусть обучается через гаджет, пусть приобщается к видеоиграм через киберспорт.

В отличие от китайцев, которые жестко ограничили своим детям время на видеоигры, российские чиновники не хотят бороться с негативной тенденцией. Они рассматривают эту тенденцию лишь как возможность для реализации каких-то бизнес-проектов, и начинают перекраивать традиционное образование как якобы неэффективное и не отвечающее современным реалиям. Они не приходят в ужас от того, в какую бездну сегодня обрушивается человек, и насколько его разум и воля искалечены гаджетами.

Как всегда в подобных случаях родителям приходится брать дело в собственные руки. Наименьшее, что мы можем сделать, ― это максимально оградить детей от гаджетов, не позволяя им просиживать по несколько часов в день перед экраном. Но изменить ситуацию к лучшему может лишь совместная борьба родителей за изменение государственной политики. Цифровизации школьного образования должен быть дан жесткий отпор.

Источник: ИА Красная Весна

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