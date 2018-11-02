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Глупость наступает… Что делать? (3)

11:13. 2 ноября 2018 Просмотров - 456 3 коммент. Опубликовал:

Компьютеры, малая электронная техника и интернет

Не так давно во всех странах появилось явление, которое прямо указывает на наступление массовой глупости.

Думаю, что многие читатели уже догадались — это присутствие на улице, в транспорте, дома и на работе и др. местах огромного количества дебилизированных взрослых и молодежи , воткнувших свой … взгляд в экранчик айфона, смартфона , планшета и др. малой компьютерной техники.

Бывает даже, что по этой причине дебилы не только разбивают свои бараньи лбы о столбы или падают в яму, но иногда попадают и под машину.


Компьютер на современных электронных принципах был изобретен около 70 лет назад для ускорения научно-технических рассчетов. Очень скоро на основе этого прогресса существенно расширилось применение больших и малых компьютеров в области информационных технологий.

Иногда кажется, что это изобретение даже важнее, чем паровоз, автомобиль или самолет. С появлением интернета совсем недавно вообще произошла новая информационная революция, а около 20 лет назад старый ПК превратился в карманные микро-аппараты, которые сегодня зовутся айфоны, гаджеты, планшеты и др.

Конечно никто не против, если кто-то с помощью этого карманного чудо-аппаратика позвонит другу или подруге или родители, послав смс, напомнят сыну или дочке, что надо разогреть обед в микроволновке.

Этот ничтожный по размеру аппаратик у вас в кармане сейчас часто включает не только абсолютно всеохватный интернет и фэйсбук, но и радио, ТВ и даже, если вам нравятся газеты, подписку на самую-самую NY Times или ЖеньМин Жибао на русском, причем с доступом на завтрашний выпуск этих газет. 24 часа в сутки! Чем не чудо! Сегодня самый модный лозунг «продвинутых» граждан «Я на связи!»

Но если кто-то или многие думают так о своей супер-современности — они сильно ошибаются.

Сейчас мы видим, что это чудо ХХ века – компьютерная техника в настоящее время из мощного рассчетного и инфомационного средства и помощника человека по вине манипуляторов превратилась в средство его массовой дебилизации, то есть «чудо» в последние годы превратилось в свою противоположность.

Дело в том, что с появлением интернета и раньше хозяевам мира стало ясно, что эти современные средства отлично подходят для массового манипулирования людьми и их массовой дебилизации.

На базе интернета в настоящее время и традиционные средства манипуляции, лжи и дезинформации (радио, ТВ, гатеты и журналы) значительно усилили свою разлагающее и разрушающее действие. С целью экономии места остановлюсь только на нескольких примерах.

Интернет и социальные сети . Всемирная сеть сейчас – это коллосальное количество разных сайтов на все возможные и невозможные темы. Если говорить о ключевых словах, то на каждую букву от А до Я ( from A to Z) есть тысячи и тысячи разнообразных сайтов и страниц. Это – как бы следствие всеобщего разгула «демократии и свободы» – о чем хочу, о том и делаю сайт.

Но зададим простой вопрос — какой процент проблизительно занимает в интернете действительно важная и нужная нам и нашим детям информация?

Если даже в общих чертах проанализировать этот вопрос, то легко видно, что человеку надо не только 1% от содержания интернета, но и гораздо меньше. Ну а что же тогда представляют остальные 99% и больше содержания?

Ответить легко — это просто мусор , но мусор специальный – информационный. Вся всемирная паутина просто забита этим мусором на 99,9 и больше процентов. Но хозяивам мира и нужно, чтобы дебилизированная толпа потребляла этот информационный мусор.

Ситуация точно такая , как и с едой на улице во всем мире — торговле нужно, чтобы люди пили и ели отравленные кока-колу и гамбургер. Но вред , который наносит информационный мусор интернета гораздо больше и опаснее — отравляется мозг и еще нормальный человек постепенно превращается в дегенерата и дебила.

Цифровое слабоумие. Болезненное пристрастие к гаджетам – одна из причин деградации современного человека. Особенно вредны эти аппараты детям младшего возраста.

Более 10 лет назад в США неожиданно было зафиксировано массовое явление, когда тысячи и тысячи детей 6-7 лет, поступая в 1 класс начальной школы, показали исключительно слабые умственные способности, не могли выучить ни букв, ни цифр, не обладали необходимым для этого возраста вниманием и другими базовыми споcoбностями и др.

Были проведены соответсвующие исследования, которые показали, что причиной этой массовой умственной отсталости является предоставление родителями этих детей в возрасте 1- 4 лет гаджетов и планшетов для игр. Несомненно родители считали, что эта электроника пойдет на пользу их чадам, но все оказалось наоборот. В младенческом и пост-младенческом возрасте визуальная информация маленьких экранов оказывает разрушительное действие на мозг ребенка.

Традиционное рассказывание сказок, чтение книг, историй, выучивание стихов и простых песенок для малышей развивает мозг. Но, играя на экране планшета или гаджета, передвигая пальчиками идиотские фигурки и рисунки, маленький ребенок сам превращается в идиота.

Электронный аппарат в этом случае препятствует развитию, не могут сформироваться базовые когнитивные структуры, необходимые для дальнейшей умственной деятельности в детском саду и начальной школе, ребенок быстро превращается в умственно отсталого,

Именно поэтому большинство этих детей в последующем не могут справиться с относительно простой программой начальной школы во всех странах.

Гаджеты не помогают ребёнку готовиться к жизни, они отвлекают его от настоящей реальности.

Привычка к простому созерцанию, когда не надо думать, лишь на кнопочки нажимай, приводит к тому, что ребёнок категорически не желает ЧИТАТЬ, когда приходит в школу.

Его "другом" становится не КНИГА, а прибор, который УВОДИТ его от реальности. Маленький человечек не развивает свой интеллект.

Он упускает время (мозг человека наиболее активно развивается в школьные годы) и потенциал, который в него заложен от рождения, уже никогда не будет реализован в дальнейшей жизни.

Совсем не зря, если о человеке говорят, что он НАЧИТАННЫЙ, подразумевают, что он ГРАМОТНЫЙ. А того, кто книг не читает, называют БЕЗГРАМОТНЫМ (Башмаков 2018). « Гаджеты – своеобразный наркотик, уводящий ребёнка в иной мир.

Наркотик потому, что привыкнув к этому миру, ребёнок желает жить в нём, а не в мире реальном. Дети и мыслить начинают придуманными категориями».

Каждый может наблюдать везде этих матерей и отцов, которые часто сами являются умственно отсталыми и подсовывают эти аппаратики своим 2-3-летним малышам. Эти родители не догадываются об очень вредном влиянии малой электроники на развитие их маленьких детей – эпидемия цифрового слабоумия по всех странах продолжается и растет.

Но это и нужно хозяевам мира и именно поэтому у советского/русского человека отняли книгу, поднимающую его на интеллектуальную высоту и вместо подсунули идиотизирующий электронный аппаратик.

Кроме того для детей постарше и взрослых постоянная круглосуточная «подключенность к информации» является причиной утраты мозговых функций. Непрерывное нахождение «на связи» приводит к потере навыков чтения и грамотного письма.

«Интернет — это реальный наркотик, т е – совершенно бесполезная вещь, без которой любой человек может прекрасно жить до тех пор, пока не попробует. А когда попробует, то зависимость возникает пожизненная — наркомания не лечится.

Гаджеты, смартфоны, айпады , обеспечивающие постоянную подключенность человека к информации/интернету делают его практически дебилом с вялым, апатичным, с еле соображающим мозгом, который не способен думать и анализировать.

Из-за этих устройств, в мозг непрерывным потоком круглосуточно поступает всевозможный мусор, и его функции теряются настолько, что потом этот индивид годится лишь для выполнения самой примитивной, низкоквалифицированной работы и не в состоянии ни связно говорить, ни писать, ни читать».

Даже люди с хорошими (в прошлом) навыками чтения говорят, что после целого дня метания по интернету и лавирования среди десятков и сотен электронных писем, они физически не могут начать даже очень интересную книгу, поскольку чтение уже одной только первой страницы оборачивается настоящей пыткой.

Речь их косноязычна и наводнена словами-паразитами. Постоянно подключенные к интеренету люди являются объектами для информационного нападения и им нужно защищаться. Как говорил президент CBS News :

«Наша работа — продавать людям не то, что они хотят, а то, что нужно нам». Чтобы спастись многим надо заново учиться читать книги и даже писать. (Стацкевич 2017). Разрушительное действие интернета в разы превышает его пользу (Михеев 2015). В результате имеем то, что имеем — массовое отупление.

Социальные сети и, в частности – Facebook, вызывают у человека серьезную зависимость, подобную действию такого наркотика, как кокаин. (Биологи 2018), о чем свидетельствуют ученые.

При этом выявили, что просмотр собственной странички в соцсети – стал зависимостью для большинства людей. Во время пребывания в соцсети у человека в головном мозге повышается активность тех же нейронных узлов, что и при употреблении кокаина.

В этой статье уже рассматривались примеры разрушения образования в России и других странах, очень часто они основаны на неправильном применении компьюеров ПК, интернета и малой электроники с точки зрения высокого качества образования.

При этом дебилизаторы детей и молодежи и разрушители умалчивают о важных примерах, когда дети «самых-самых» продвинутых шефов Microsoft, Apple, чьи имена и «достижения» знает каждый школьник , не учатся в этих электронных школах.

«Дети руководителей американских IT-компаний занимаются в школах, где вообще нет компьютеров. В то время как московских школьников опускают в стихию виртуального цифрового мира с непредсказуемым содержанием, куда легко войти и очень трудно выйти, технический директор всемирно известной фирмы eBay определил своих детей учиться в школу без компьютеров.

Так же поступили руководители и сотрудники других мегакорпораций: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard…

Внешний вид школы в Силиконовой долине прост и старомоден: стеллажи с энциклопедиями, атласами, справочниками, деревянные парты, старинная классная доска с цветными мелками, традиционные бумажные тетради и учебники, цветные карандаши, приспособления для лепки из глины и иголки для шитья…

В школе запрещены любые виды компьютеров, педагоги настоятельно не рекомендуют учащимся использовать компьютеры и гаджеты дома… « (Бочков 2018).

Возможно кто-то из продвинутых читателей здесь захочет поставить на место зарвавшегося в своей критике автора и возразит : «Но на экране компьютера и карманного телефона можно читать тексты и книги, многие читают!»

Конечно, такой читатель прав — можно читать, но только теоретически с точки зрения статистики. Автор этой статьи недавно в 2014 г. провел предварительный эксперимент на эту тему в нескольких странах: Бразилии, Колумбии, Боливии и Мексике (при этом мне помогали студенты этих стран).

Более 1000 человек были опрошены на улицах, как они используют айфоны, смартфоны, гаджеты и др. Среди нескольких вопросов был предложен такой: « Считаете ли вы, что ваш айфон, смартфон, гаджет, планшет и др. может быть использован для чтения книг?».

Результат опроса — только около 2% граждан ответили на этот вопрос положительно. То есть возможность чтения книг существует, но она не реализована и не будет. Мы уже отмечали ранее, что детей и молодежь в школе и семье надо специально учить читать книги на экране большого или маленького компа, а этого никто не делает.

Официальная политика здесь одна — дурак не может становиться умнее, он должен стать только глупее.

Repetito est mater studiorum - повторим — хозяева мира запланировали, что качественное образование — это только для них, а современные рабы и их дети должны превратиться в дегенератов и дебилов с использованием интернета и социальных сетей.

Только что в Керчи произошло массовое убийство студентов и преподавателей в колледже. Цифровое слабоумие автора этого преступления с большой вероятностью является одной из причин (Калашников 2018).

«Эпоха компьютерных игр, соцсетей и Паутины порождает множество особей, которые не являются полноценными людьми в привычном нам значении сих слов. Среди «миллениалов» (родившихся накануне и после 2000 года) довольно много тех, кто, обозлившись на всех окружающих, сам готов учинять массовые убийства с последующим суицидом.

Или тех, кого довольно легко превратить в самоубийц, причем нехитрыми психологическими манипуляциями».

Меры противодействия. Вы — объект информационного нападения и надо защищаться. Используйте ваш карманный телефончик по прямому назначению только и исключительно в ЭКСТРЕННЫХ случаях.

Лучше всего, если в остальное время Ваш гаджет будет ВЫКЛЮЧЕН. Повторим, что один из шефов дезинформационных агентств говорил: «Наша работа — продавать людям не то, что они хотят, а то, что нужно нам».

Реклама потребления

В современном мире главная обязанность гражданина — быстро купить огромное количество мусора и барахла, которое производится для него промышленностью всех стран. Но для этого потребитель должен быть глуп, как пробка.

Мы уже говорили, что образованный человек – худший покупатель и прямая угроза экономике. «Сознательному гражданину не нужны крутые тачки или дорогостоящие смартфоны.

Такой займется чтением и саморазвитием вместо похода в ночной клуб, купит овощи и фрукты вместо бесчисленного количества чипсов и кАка-колы, будет вкладывать в свое здоровье, а не на прокачку попы, сисек и ресниц». Чем выше по уровню человек, тем труднее на таком заработать и впарить ему барахло.

Именно поэтому самое главное информационное явление современности — это реклама, постоянно 24 часа в сутки лезущая во все дырки — на радио, ТВ, в интернете, газетах и т.д.

И дебилизированные граждане отлично ведутся на это. Здесь есть, как мне кажется самый характерный пример — иногда в самых больших супеpмаркетах «самых-самых» столиц мира в 7 утра проводится бесплатное вручение любой одежды в течении 15 минут, но с одним условием — каждый желающий должен присутствовать… голышом. При этом давка в дверях при открытии ужасающая. Вот так! Вперед, дебилы!

А вот свежий пример: психолог советует москвичам, стоящим в очереди за новым айфоном, обратиться к врачам («…не подумай, что это в бреду»): «В борьбе с шопоголизмом важна роль и помощь профессионалов – психологов и психотерапевтов. Они смогут грамотно диагностировать и лечить это расстройство.

Специалист научит человека справляться со своей зависимостью, поможет ему поменять процессы мышления и перестать думать о покупках". "От этой затратной зависимости вполне можно избавиться.

Для начала человеку необходимо признаться самому себе в том, что эта проблема существует. После такого признания у человека формируется новая жизненная позиция к своему поведению и к самому себе" (Главный психиатр 2018)

Китай на этой идиотской страсти граждан всего мира к потребительству построил свою политику экономического развития: «Вам надо барахло и шмотки в любых количествах? Пожалуйста — получите и распишитесь!».

На карте мира есть всего несколько гигантских центров распределения и продажи этого барахла: в Гонконге, Сингапуре, Майами и др. Мне удалось побывать в двух из них — Панаме и Сьюдад дель Есте в Парагвае на границе с Бразилией и Аргентиной.

Там за минуту осуществляются гигантские сделки по оптовой и штучной продаже барахла. В этой гонке за мусором у «задвинутого» гражданина часто не остается времени на созерцание главных достопримечательностей этих мест — Панамского канала или самых знаменитых в мире водопадов Игуасу.

Противодействие идиотизирующей рекламе.

а. Надо выключить ТВ и взять в руки книгу.

б. Если исходить из интересов людей, а не частных предпринимателей и корпораций, как при капитализме, идеально было бы («не подумай, что это в бреду») полностью на 100% удалить эту рекламу из ТВ, радио и газет (так было в СССР).

А если надо, допустим, не повредить интересам производителей вещей, то проблему можно решить (теоретически) так. Выделяется несколько или много коммерческих ТВ каналов, радиостанций, и множество больших интеренет-сайтов, на которых 24 часа показывается эта реклама.

Например, Петя хочет купить «многоуважаемый шкаф», он знает, что каналы А и Д в 19.00 и 21.00 передают рекламу мебели, он смотрит и покупает. Маша хочет купить сапоги, для этого слушает радио Ж и смотрит ТВ канал К в 17.30 и 20.00 и т. п.

Влияние антикультуры и современной индустрии развлечений

Стремительное развитие глупости индивидуумов в современной жизни во многом обусловлено уродствами антикультуры, которыми заражены эти люди во всех странах.

Есть много типов антикультуры (Орлик 2016, Orlik 2016): абстрактная живопись, рок-музыка, гомосексуализм, татуировка, как проявление криминализации общества, грязь графитти на стенах чуть ли не во всех странах и др.

К ним же относятся и примеры современной индустрии развлечений, часто имеющие не то что нулевую, а отрицательную культурную ценность: мыльные оперы на ТВ, культ насилия и зомби в Голливудском и др . кино, рассмотренная в разделе о рекламе шопингомания, нецензурная лексика и др.

Лозунг манипуляторов при этом известен— хлеба и зрелищ. Чтобы у дебилизированного народа не было времени для саморазвития, нужно предоставить ему огромный спектр низкопробных развлечений во время отдыха: клубы, кино, кафе, торгово-парковые комплексы, интернет-площадки и, конечно, алкоголь.

У человека не должно оставаться времени на себя, нужно сделать его максимально занятым! Для этого на ТВ, радио и в интеренете организуются сотни развлекательных телешоу с убогим юмором и полуодетыми красавицами, сериалов, компьютерные игрушки помогут «расслабиться» после напряженного рабочего дня.

Со всех экранов льется эпатаж, эротика, тупой юмор и неадекватность. Это дезориентирует внимание человека, притупяет его чувство самосохранения, делает марионеткой в руках больших корпораций (Культ человеческой глупости: 2018).

Манипуляторы считают, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить человеку думать своей головой, это вредно! «Надо завалить рабочий стол компа смешными картинками, мемами, видео с котиками и порнушкой.

Пусть дебил получает хорошие эмоции, подсаживается на матерный юмор и пошлые комедии, понимание которых не требует умственных усилий.

И незаметно деградирует. С помощью масс-медиа и интерента поощряется развитие таких качеств среди сограждан, которые помогают вырастить идеальных потребителей. Людей провоцируют руководствоваться низменными желаниями, манипулируют их инстинктами, играют на эмоциях.

Поощряется эгоцентризм, стремление соответствовать навязанным идеалам красоты и привлекательности, внедряется подсознательная агрессивность, жадность, самовлюбленность и уверенность в собственной исключительности.

Идеальный потребитель должен руководствоваться личным эгоизмом, ровняться на стереотипы и мировые тренды вместо того, чтобы слушать себя и опираться на свои реальные потребности».

Покупай больше, думай меньше, соответствуй нашим ожиданиям о тебе!  Идеальная масса идет на поводу у красивых картинок, ставит во главу угла «хочу», а не должен, перестает заботиться о природе и благе ближнего (Стацкевич 2016).

По мнению хозяев надо слушать идиотизирующую рок-музыку, которая есть антимузыка, ибо не только не несет в себе всего того духовного богатства, что связано с этим видом искусства, не воспитывает добро, любовь, дружбу — все те высокие чувства, которые поднимают человека и ведут общество к прогрессу.

Рок-н-ролл наоборот, культивирует самые низменные, самые отрицательные чувства в человеке, разлагает его нравственность и отбрасывает его интеллектуальное развитие далеко назад. Более того, развивая злобу и патологическую сексуальность, рок-музыка губит людей, ведет к деградации общества (Углов 2001).

С точки зрения дебилизаторов взрослые и молодежь должны смотреть идиотизирующие и зомбирующие ленты Голливуда или заполнившие все телеэкраны мира мыльные оперы с примитивным содержанием, которые в первоначальном виде были рассчитаны на интеллектуальный уровень американских домохозяек (точнее его отсутствие).

Не случайно первые латиноамериканские сериалы «Рабыня Изаура» и пошлятина о богатых, которые плачут, проникли к нам в конце периода разрушения лучшей в мире страны в 80-х и были призваны усилить умственное разложение советских людей (Орлик 2016).

А детишки, конечно, в это время не должны смотреть прекрасные советские мультфильмы, а дебилизирующие диснеевские, в которых все персонажи с искаженными лицами одинаковы – одинаково двигаются, одинаково говорят, лишены всякой харизмы и выглядят шутами.

Надо сразу сказать, что такая кинопродукция для детей воспитывает раба, капризного недоверчивого потребителя, склонного к неврозам и одиночеству и обманутого.

Дети, смотрящие советский мультик, будут думать, что храбрость и честь – это нормально, ставить цели и достигать их – это нормально, сражаться и побеждать – это нормально. Быть творцом и автором своей судьбы – это нормально.

Но по американскому стандарту они будут думать, что когда тобой управляют – это нормально, предательство и одиночество – это нормально, невротичность и капризность – это нормально.

Быть потребителем – это нормально. Если дети сегодня смотрят диснеевские мультики, завтра слушают рок- попсу, то послезавтра их идеалы и ценности приобретают эгоистичный и потребительский характер, свойственный западной культуре (Орлик 2016).

Через эту антикультуру – фильмы, мультики, музыку, программы, игры и так далее – детям и взрослым идёт навязывание желанных западных шаблонов поведения.

Меры противодействия.

а. Современный интернет- это не только на 99% мусоросборник средств и информации для идиотизации и дебилизации населения.

К счастью, оставшийся 1% – это на самом деле — просто гигантское количество настоящей высокой культуры и источник качественного самообразования, это может позволить вам, вашим детям , близким и друзьям стать по настоящему культурными людьми и не превратиться в дегенератов.

Ходите бесплатно в виртуальные тетры, кино, музеи, концертные залы. Несколько примеров:

http://staroeradio.ru/audio/8810 — здесь можно послушать запись выдающегося спектакля «Идиот» 1957 г. в товстоноговском БДТ, в главной роли — гениальный советский актер, исполнитель ролей Гамлета и Деточкина . Некоторые критики считают этот спектакль вершиной всего русского и советского искусства в ХХ в.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wNirZeVtyhE – а здесь лучшая советская актриса, а сейчас директор самого-самого нашего театра на Гоголевском бульв. , читает В. Г. Белинского «Любите ли вы театр…» и всех нас приглашает любить.

http://hdkinomir.com/drama/13131-gamlet-1948.html здесь Гамлет в исполнении знаменитого английского актера Л. Оливье (1948).

https://www.youtube.com/watch?v=5XWbGN0zmlw — а здесь то же Гамлет гениального советского актера и исполнителя роли князя Мышкина в указанном выше спектакле

http://spektaklionlayn.narod.ru/, https://alltheater.ru/. https://www.smotri-spektakli.ru/

- злесь множество других мировых шедевров – спектаклей разных лет.

http://www.100bestmovies.ru/, http://cinema.mosfilm.ru/ – лучшее в мире кино

http://www.fonotron.ru/, http://www.bdh.ru/, http://www.muzcentrum.ru/- лучшая музыка

www.sovmusic.ru, vk.com/kinocccp, pesnifilm.ru — советская песня

https://tvkultura.ru/, http://art-assorty.ru, https://gallerix.ru/ – культура, искусство, живопись

б. Надо остановить постоянное наступление антикультуры на ТВ, радио, СМИ и в интернете в России и др. странах. Требовать от властей организации и пропаганды настоящей высокой культуры, кино, театра, музыки и искусства.

Есть и другие методы оглупления населения, например футбол и т. д., но «невозможно объять необъятное».

Заключение. Что делать?

Надо признать, что сейчас на Земле во всех странах «Бой идет святой и правый ради жизни на земле» и против тупости и дебилизации.

Чтобы бороться с этим, во-первых надо лично осознать большую опасность для вас, ваших детей, семей этих процессов оглупления и дебилизации мозгов. Если это понимать, то есть шансы для противодействия.

Вся пропагандистская машина в России и других стран как раз и направлена на то, чтобы индивидуум не разобрался в этой тонкой работе по его оглуплению и еще «глубже заглотил крючок».

Это сходно с притчей о лягушке — если ее вбростить в кипяток , то она выпрыгнет, но если кастрюлю с ней и водой медленно нагревать, то лягушка сварится. Именно так нас с вами медленно варят и среде идиотизации, дебилизации и деградации наших мозгов.

«Наша сила в знании. Если ты понимаешь – манипуляции не работают. Видеть, понимать. Не поверхностно – глубоко видеть. Надо создавать светлое, сильное, храброе, честное, фильтровать информационные потоки для себя и, прежде всего, для своих детей».

Самое главное в этой жизни — это добро. Но «глупец не может быть добрым, для этого у него слишком мало мозгов» (Ларошфуко).

«Люди – будьте бдительны» — не позволяйте превратить вас, ваших детей, близких, друзей и все общество в болванов и дегенератов.

И в этом «Пожелаем друг другу успеха,

и добра и любви без конца».

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Н. Башмаков. Зачем покемончику чтение? Учёными доказано, что мозг более интенсивно развивается, если ребёнок СЛУШАЕТ или ЧИТАЕТ. 2018.http://rospisatel.ru/bashmakov-chtenije.htm

Биологи– Facebook действует, как наркотик 2017. http://www.newscom.md/rus/biologi-facebook-dejstvuet-kak-narkotik.html

С. Михеев. Интернет – это глобальная помойка! Видео. 2015https://www.youtube.com/watch?v=UkgB6ABxwI0

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Ю.Г. Орлик

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: гаджет, дети, Культура
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