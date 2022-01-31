Запад забалтывает переговоры с Россией

Соединенные Государства Америки и НАТО наконец ответили письменно на указания Российской Федерации о порядке обеспечения ее безопасности.

Попросили не разглашать. Хотя ничего секретного там нет. Наш министр иностранных дел открытым текстом сказал:

«Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации».

Сергей Викторович также открытым текстом отметил, что второстепенные предложения взяты из наших же предыдущих заявлений. Спасибо, хоть так наши оппоненты признали справедливость наших указаний. Вдобавок министр открытым текстом напомнил: «Теперь же, когда мы предъявляем не устные обещания, а письменные документы, под которыми подписались лидеры всех стран, входящих в ОБСЕ, включая президента США (Стамбульская декларация 1999 года, Астанинская декларация 2010 года), нашим западным партнерам приходится уже выкручиваться из более серьезной ситуации».

Открытым текстом напоминаю: наши западные партнеры нарушают свои письменные обязательства при каждом удобном случае – вспомните хотя бы судьбу договоров о противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования, об открытом небе! Причем едва ли не каждый раз они тем самым ухудшают свое положение. Например, противоракетная оборона у нас теперь гораздо надежнее, чем у них.

Президент РФ в телефонном разговоре с французским коллегой отметил, в частности, что в западных ответах проигнорирован ключевой вопрос: как СГА и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и РФ – НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Открытым текстом перевожу с дипломатического: потянете одеяло на себя – останетесь голыми.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/933522-zapad-zabaltyvaet-peregovory