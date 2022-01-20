Французская газета Le Point напечатала статью под заголовком «Как Борис Ельцин умолял Билла Клинтона отдать ему Европу». В ней впервые сообщается о том, что Ельцин попросил у США оказать ему помощь в получении от МВФ 13 миллиардов долларов, которые были ему нужны для выплаты зарплат бюджетникам и для своего переизбрания, согласившись взамен на продвижение НАТО на Восток.

«После распада СССР, – пишет газета, – Россия находилась в тяжелом положении. Так, в 1996 году Ельцин, которому предстояло трудное переизбрание, во время телефонного разговора с Клинтоном выглядел жалким. “Я только что встречался с Камдессю, директором МВФ. Не мог бы ты использовать свое влияние и попросить немного увеличить кредит в 13 миллиардов долларов, чтобы я мог решить некоторые социальные проблемы. Это необходимо для моего переизбрания. На самом деле деньги мне нужны для того, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим”.

В обмен на кредиты, пишет газета, Ельцин, чувствовавший себя плохо, в конечном итоге согласился на вступление бывших братских стран социализма в Североатлантический альянс. Надо сказать, что, несмотря на не всегда сознательные поступки, вызванные пристрастием к спиртному, российский президент долго не решался на такой шаг. Ведь расширение НАТО после упразднения Варшавского договора было унижением для его страны».







Запад продолжает вилять

На Западе уже давно пытаются отрицать, что Михаилу Горбачеву давались заверения о нерасширении НАТО на восток, на включение в североатлантический альянс бывших стран «социалистического лагеря» и бывших советских республик.

«В 1999 году, спустя много лет после воссоединения Германии и вывода советских войск из Восточной Европы, – отмечает, например, сайт американской радиостанции «Свобода», – НАТО приняла в свой состав три бывших государства Варшавского договора: Польшу, Чехию и Венгрию. А затем в интервью немецкой газете Bild Михаил Горбачев пожаловался, что Запад обманул Москву. По его словам, обещания того, что Запад не будет двигаться на восток, были все же даны. Тем не менее, после интервью Горбачев делал и другие заявления. Например, о том, что ни в 1989 году, ни в 1990-м тема расширения НАТО при переговорах вообще не поднималась. В интервью “Российской газете” в 2014 году есть такие слова: “Вопрос о “расширении НАТО” в те годы вообще не обсуждался и не возникал. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна восточноевропейская страна его не поднимала, в том числе и после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году. Не поднимали его и западные руководители”».

«По словам Горбачева, утверждает далее автор статьи на сайте «Свобода», – обещание о том, что на территории ГДР не будут размещаться войска НАТО, Западом было выполнено и соблюдается до сих пор, так как был подписан соответствующий договор: “Решение США и их союзников о расширении НАТО на восток окончательно сформировалось в 1993 году. Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году. Что же касается Германии, они были закреплены юридически, и они соблюдаются”».







Ельцин – предатель?

Так Горбачев пытался оправдать свою фактически предательскую политику, которая сегодня обернулась тем, что Россия вынуждена принимать чрезвычайные меры, чтобы не допустить появления войск НАТО и американских ракет уже у самых своих границ. Но, если верить публикации в Le Point, такую же предательскую политику проводил и Борис Ельцин, захвативший власть после Горбачева.

Сообщение французской газеты стали предметом бурного обсуждения ведущих российских политологов в ходе политического ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «России», где его просьба к США «обменять» свое согласие на продвижение НАТО к России на 13 миллиардов, которые были ему нужны, чтобы удержаться у власти, было прямо названо «предательством».

«Если это правда, – сказал в этой связи известный политолог Сергей Михеев, – я предлагаю внести эти материалы в экспозицию «Ельцин центра». У нас же есть «Ельцин центр» – мавзолей человеку, который предал и продал все, что мог продать. А там его демонстрируют школьникам, как человека, который вытащил ужасную Россию из темного прошлого».

Le Point сообщает и о других странных действиях Ельцина во время его переговоров с американскими руководителями. «19 ноября 1999 года (т.е. уже после того, как Ельцин дал согласие на расширение НАТО на Восток – прим.авт.), – пишет газета, – Билл Клинтон и Борис Ельцин встретились в последний раз в Стамбуле, за месяц до отставки российского президента… В конце концов, тогдашний российский президент, кажется, вдруг понял, что принял немыслимо безответственное решение. В 1997 году в Париже он подписал договор о расширении НАТО на страны, которые ранее, благодаря Варшавскому договору, представляли собой защитный щит Советского Союза. Перед тем как передать власть Путину, которого он сам выбрал и которого он назвал «”очень умным, но жестким”», российский президент решился на авантюру».

Вот как газета цитирует состоявшийся разговор: «Борис Ельцин: “Билл, я прошу тебя только об одном: отдай Европу России. США находятся вне Европы. Европа должна быть делом европейцев. Россия наполовину европейская, наполовину азиатская”. Клинтон: “Я не думаю, что все европейцы согласятся с этим”».







Это надо бы расследовать

Подозрения о том, что бывший президент РФ Борис Ельцин и в самом деле несет ответственность за расширение НАТО на восток, высказываются уже не в первый раз. Еще в 2017 году об этом заявил заведующий кафедрой политологии Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов в эфире программе «Процесс» на телеканале «Звезда».

По словам эксперта, к расширению альянса привели высказывания Ельцина, сделанные в ходе встречи в Варшаве с главой Польши в 1993 году Лехом Валенсой. «Все дальнейшее расширение началось с того, что пьяный Ельцин в Варшаве в 93-м году сказал Валенсе, расширяйтесь, куда хотите. То есть начало реального расширения положено пьяным Ельциным в 1993 году», – отметил Барабанов.

Так ли это было в точности, на самом деле, пока неизвестно. Хотя автор статьи во французской газете и ссылается на имеющиеся в его распоряжении документы из архивов США. Да и вряд ли ему имело смысл в этом отношении что-то придумывать, поскольку обнародование фактов предательства Ельцина никаких дополнительных козырей сегодня Западу не дает, а наоборот, показывают, на каких людей в России Вашингтон делал ставку.





