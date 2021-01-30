31 января оппозиция снова призывает людей выходить на улицы.

На сайте «Команда Навального/Москва в сети» размещен призыв: «Уже собираетесь на митинг 31 января в 12:00? Совсем скоро мы напишем подробности об акции, а пока что публикуем плакаты. Выбирайте любой и печатайте на бумаге формата А3. До встречи в воскресенье! » И это несмотря на то, что и эта акция опять не санкционирована, и участие в ней, как уже предупредила Прокуратура, является преступлением.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нём влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», – предостерегают в ведомстве. Столичная прокуратура уже вынесла предупреждения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний.

Сейчас сторонники Навального призывают народ выйти на незаконную акцию на Лубянскую и Старую площади Москвы. Как известно, на Лубянке располагается здание ФСБ. Во втором случае речь идёт о месте, где расположена Администрация президента страны. Так что попытка ещё более серьезной провокации – налицо.

Напомним, что 23 января «мирное волеизъявление граждан» обернулось неспровоцированными нападениями на полицию, драками, зверским избиением тех, кто пытался высказать другое мнение. Среди участников акции были замечены заранее подготовленные к стычкам боевики, в том числе с Украины.

Только благодаря сдержанным и умелым действиям правоохранителей большой беды тогда все-таки удалось избежать, однако провокаторы продолжают противоправные действия.

Так, руководитель рупора либеральной оппозиции – радиостанции «Эхо Москвы» и один из координаторов протестов Алексей Венедиктов открыто заявил, что «Эхо» продолжит широко освещать эти незаконные протесты, поддерживая протестующих. И объявил, что власти не должны мешать их подстрекательским действиям. «У нас свобода мнения. У нас в Конституции свобода мнения. Защищена Конституцией», – объявил он, делая вид, что не знает, что на самом деле власть пресекает вовсе не «мнения», а незаконные акции, нападения на правоохранителей, призывы к свержению власти и мятежу, чем занимаются участники «мирных акций протеста».

«Мы, собственно, так и строим свою редакционную политику. Мы печем булочки определенные», – ухмыляясь, цинично заявил Венедиктов. Хотя, как известно, «булочки» от «Эха» – это на самом деле подстрекательство и информационные «утки», как например, фальшивка о «дворце Путина» в Геленджике, которую оно усиленно тиражирует. Хотя уже убедительно доказано, что текст, который звучит в этом вброшенном в сеть насквозь лживом фильме о «дворце», – неуклюжий перевод с английского и явно изготовлен западными спецслужбами. Однако именно эта опровергнутая фальшивка по-прежнему используется как повод для продолжения протестов.

А потому тех, кто продолжает эту «утку» тиражировать и звать к новым незаконным акциям, пытаясь раскачать ситуацию в стране, иначе как национальными предателями не назовёшь. И среди них не только профессиональные подстрекатели из числа либеральной оппозиции, журналисты либеральных СМИ, но и некоторые известные деятели культуры.

Так, со словами поддержки в адрес Навального выступили писатель Дмитрий Глуховский, музыканты Иван Алексеев (Noize MC), Антон Черняк (Кровосток) и Анастасия Иванова (Гречка), актрисы Татьяна Лазарева и Варвара Шмыкова и некоторые другие. Сами они на акции не выходят, прячутся по домам, но такими заявлениями подстрекают других.

Предатели в элите

На потенциал национального предательства – расчёт со стороны противников российского государства, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя в интервью RT итоги протестных акций в России 23 января.

«Мы надеемся на госпрограммы и рост своего пром- и сельхозпроизводства, на новую социалку на основе цифры, новую медицину и дороги, образование, на реальный рост уровня жизни. У нас есть очень разумное и адекватное профессиональное правительство, которое может поднять страну. Но время – при яростной атаке на нас извне и готовности поддержать эту атаку изнутри – работает против России, пока не решены вопросы коррупции, закрытости корпорации, удовлетворения чувства справедливости, веры в новую национальную идею на основе высокой культуры и фундаментальных ценностей. И всё это время анти-внегосударственные политические элиты действуют на разлом, потенциал национального предательства огромен, на него и расчёт», – заявил глава Россотрудничества.

По мнению Примакова, «многие из тех, кто живёт и работает в Москве, так или иначе покрывали/ участвовали/ готовили/ помогали/ сочувствовали тому безобразию, что готовилось и готовится нам к осени этого года, когда будут выборы в Думу, и далее – в связи с выборами президента в 2024-м».

«На улицы вышли не сотни и не десятки тысяч: примем за примерную истину официальные цифры, допустим, что они занижены, но не в разы же. Это значит, что по сравнению с населением большинства городов вышло очень немного. Но это не должно никого успокоить», – заявил Примаков, предостерегая, что в случае появления «политического голоса» рабочих кварталов, депрессивных городков и спальных районов, а к этому голосу ещё добавится «предательство уставшей и неуверенной политической элиты», – «вот тогда государству будет нанесён, возможно, неизлечимый удар».

«Кого в этот раз будем обвинять в смерти государства: только ли „внешние происки« или то, что сами потерпели неудачу», – задается вопросом Примаков. Впрочем, ответ на него уже давно дала история. Причем за последнее столетие такое в России происходило уже дважды. В 1917 и в 1991 году, когда именно предательство элиты стало главной причиной крушения российского государства.

«Хозяина Навального нужно искать в элите Кремля, а не в ЦРУ! », – заявил известный политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», как всегда эмоционально предельно заостряя проблему.

«Пока все обсуждают, что идеологические и политические корни блогера Алексея Навального находятся в ЦРУ, игнорируется факт, что его хозяева-кураторы находятся в высшей элите России», – считает Кургинян.

«Это преступник, который сначала отмывал деньги на выборных кампаниях, потом сильно залетел на отмывках по лесу, а потом – на сканерах. Его хотели сажать, правда? А почему он не сел? Это всё происки ЦРУ? Когда Мария Гайдар говорила моему знакомому: «Ты ещё сломаешь зубы на этом человеке», она имела в виду ЦРУ? » – вопрошает политолог.

Как заметил Кургинян, Навального нельзя даже назвать выкормышем Йельского университета (в нем Навальный проходил стажировку (прим. ред.), о чем все так активно говорят, потому что он на английском говорит с трудом. Стало быть, встает известный со времен шекспировского «Макбета» вопрос: «Кто это сделал, лорды? »

«Кто сделал этого мальчика? Я могу получить внятный ответ сегодня или нет? Мальчик уже раздухарился… Там, где он вертелся с этим [бывший губернатором Кировской области Никитой]Белыхом, он должен был мирно сесть по чисто уголовным делам. Кто его защитил? Почему дело оперативной разработки было обнаружено в сейфе одного уходившего министра внутренних дел? Что произошло вообще? Вот этот спецсюжет можно обсудить или нет? Или когда – никогда? » – продолжил политолог.

Таким образом, отмечает Кургинян, имеет место раскол элиты, при котором внутри нее имеется активная поддержка провокаций Навального, причем делается это не только с либеральной стороны, но с комплексной.

Он также добавил, что прежде, чем разбираться с Навальным на правоохранительном уровне, нужно выяснить все отношения на уровне спецэлитном, подрезав все его корни там. Иначе все остальные действия бессмысленны, а ответа на вопрос, почему его сначала посадили, а потом выпустили, и прочие вопросы не будет.

Новые власовцы

Комментируя ситуацию с Навальным и его поддержку либеральными СМИ, в гостях у радио «Вести FM» и ведущего Владимира Соловьева, другой известный политолог Семен Багдасаров вспомнил о власовцах. «Кстати, когда мы говорим о власовцах, у них была такая структура, это было управление специальной пропаганды, которое вело соответствующую работу на территории как оккупированной немцами, так и на неокупированной. Но всех их потом повесили, а кого в тюрьму на долгие сроки».

«Скажи, а как быть с этим, берлинским пациентом? Как быть с теми, кто его поддерживает? Мы что, будем принимать какие-нибудь меры? Или повозмущаемся и все? Я задаю вопрос – что происходит? Мы чего ждем? Мы что, недооцениваем внутреннего врага? » – возмущался Багдасаров.

«Ну, знаешь, – ответил ему Соловьев, – мы много врагов недооцениваем, мы вообще многое пропускаем мимо ушей. Мы к очень многому относимся спустя рукава. Это очень опасно».

«Это предельно опасно, – продолжал Багдасаров, – ты посмотри сейчас, на эти «Эхо Москвы», «Дожди» и т.д. Посмотри на этого взлохмаченного Венедиктова! Ну, посмотришь – во всем виновата власть и глава государства. Это говорит главный редактор радиостанции, которая существует на деньги государственной компании! »

…Кстати, как известно, Навальный продолжает делать свои провокационные заявления, которые появляются в СМИ, даже находясь в следственном изоляторе «Матросская тишина». Кто ему в этом помогает? Как такое вообще может быть?