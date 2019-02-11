Нытики – это диагноз

Раз уж у нас несколько дней в блогосфере активно обсуждается тема нытья, то внесу и я свои пять копеек.

Нытиков, как и нудиков, никто не любит. В любой нормальной компании от таких стараются избавиться под тем или иным предлогом.

Но это полбеды, самое главное - что нытик не способен развиваться и эффективно справляться с проблемами.

Поясню на примере. Вот, допустим, произошла какая-то авария и человек оказался в дикой природе (в тайге, на необитаемом острове и так далее).

Что будет делать в такой ситуации нормальный человек? Правильно, выживать. Соорудит убежище, постарается развести костёр, займётся поиском/приготовлением/запасом пищи, начнёт делать различные инструменты - копьё, дубинку, удочку и так далее. Сделает знак, который будет хорошо виден с воздуха (для возможной поисковой экспедиции), а дальше начнёт обживаться и/или планировать путешествие к более людным местам.

Что будет делать в такой ситуации нытик? Плакать, заламывать руки, вопрошать усталое небо "За что?", обвинять в происходящем авиакомпанию, проклинать жену, которая вытащила его в это дурацкое путешествие, вопрошать "почему в самолёте нет индивидуальных наборов выживания?", страдать и жалеть себя, такого хорошего и несчастного. И, скорее всего, сдохнет.



Кстати, в большинстве книг по выживанию одним из главных условий этого самого выживания прописано "не впадать в уныние".

Но это мы описали экстремальную ситуацию. А данное правило работает и во всех остальных случаях.

Возьмём другой пример. После госпереворота на Украине много людей уехало от преследований и репрессий оттуда в Россию.

Одни приехали, огляделись, прикинули ситуацию и начали строить жизнь заново. Сняли квартиру, устроились на 2-3 работы, занялись натурализацией. И не ноют - у них попросту нет на это времени.

Другие приехали, огляделись, спросили недоумённо "А где мои лавры на блюдечке с голубой каёмочкой?". Недовольно фыркнули, забухали и уехали в глубинку бухать дальше и писать бложики "Плохой Путин слил и не наливает".

Первые ни на кого не расчитывают, полагаются только на себя и если их спросят "Что не так?" скажут "Упростите получение гражданства", потому что это та сфера, где от самого человека почти ничего не зависит. Дайте паспорт, а всё остальное мы заработаем и построим сами.

Вторые сидят и с недовольным видом ждут манны небесной. Я вам больше скажу: даже если им её вдруг дадут, то они всё равно будут недовольны - слишком сладкая, слишком солёная, несвежая, выглядит плохо, слишком калорийная, с глютеном (или наоборот, без глютена - я не разбираюсь) или и вовсе "Как кашу подаёшь, холоп?!".

Потому что недовольным можно быть всегда, повод найдётся. Раньше член стоял, а теперь не очень. Раньше булка хрустела, а теперь приходится ехать в метро вместе с каким-то быдлом, которое даже шапку не снимает при твоём появлении. Раньше "Ассасинс Крид" был крутой, а теперь уже не торт (на самом деле наоборот, в первую часть было невозможно играть, потому что она делалась под игровые приставки, но нытику это не важно). Раньше мама кормила и вытирала сопли, а теперь нужно самому работать. И вообще, зря я вылез из мамы, внутри было сытно и безопасно!

Есть ещё одна известная штука. В наполеоновской Франции самыми недовольными людьми была личная гвардия Наполеона. Самые сытые, самые холёные, самые привелегированные и оберегаемые части. "Старая гвардия", они даже кличку получили "ворчуны".

Знаете, кто больше всего недоволен в России? Не заводские рабочие и не впахивающие в поле крестьяне. Больше всего недоволен масковский (и чуть поменьше питерский) офисный планктон, получающий зарплату за протирание штанов, имеющий квартиру по наследству (полученную в советское время от государства бесплатно), и перекладывающий большие пакеты со жратвой из багажника одного автомобиля во второй - бензин дорогой и парковок мало.

Ах, да! Ещё бес-перс-пек-тив-няк. Потому что "в этой стране" он "прозябает", а вот в любой нормальной уже давно бы как уххх! Но в "любую нормальную" не едет, а продолжает вонять и ныть здесь, потому что страшно, ничего не умеет и никому такой красивый за пределами места, полученного по блату с помощью мамы-папы, нафиг не нужен.

Что характерно, все эти "успешные люди", которые уехали из "этой страны" в "свободный мир", что-то звёзд там особо не хватают. "Гениальный управленец" Ходорковский не создал ни одной новой компании. "Непобедимый шахматист" Каспаров проиграл в чемпионате США. "Великий предприниматель" Чичваркин несколько лет не может преодолеть британскую бюрократию, чтобы открыть какой-то вшивый винный магазин. "Прорывной инвентор" Дуров из последних сил пытается скрыть от инвесторов убыточность "Телеграма".

И прочие Березовские с подельниками (равно как и всякое чмо поменьше, типа Ильи Пономарёва или Артемия Троицкого), в своё время наворовавшие и сбежавшие, тоже успеха в заграницах не достигли. Так что может сказки про "в России притесняют и не дают, а на свободе мы бы развернулись огого!" гораздо дальше от реальности, чем некоторым бы хотелось?

Более того, одни и те же люди в советское время ныли "уравниловка, отсутствие инициативы", а теперь ноют "неравенство, урезают социалку". Повторяю: очень часто это одни и те же люди. Которые будут недовольны при любом строе. Которые развалили СССР в 1991 году и которые не прочь развалить Российскую Федерацию теперь (возможно даже под лозунгом "обратно в СССР").

Нет уж, фигушки! Второй раз вы США от краха не спасёте (в прошлый раз только ограбление постсоветского пространства вытащило США из череды тяжёлых кризисов, и то всего на несколько лет)!

Минздрав предупреждает: нытьё опасно для вашего здоровья (прежде всего, психического), материального положения и социального статуса.

Потому что вместо того, чтобы адаптироваться и развиваться, строить и реализовывать планы, искать возможности, заводить знакомства, формировать репутацию и зарабатывать деньги вы ноете.

Вы или ищете возможности, или ищете виноватого. И в поисках "на кого свалить вину за то, что я неудачник" бесцельно проходят годы (лучшие, хочу заметить!) жизни нытиков.

Причём не важно, или вы просто пассивно занимаетесь самооправданием, или активно пытаетесь "шатать режим" в условиях тотального отсутствия революционной ситуации (а её объективно нет) - результат неизменен: вы ничего не добиваетесь.



Потому что то время, которое могли потратить на развитие, самореализацию и карьеру - вы ныли, жалели себя и искали виноватых.

Когда-то талантливый писатель Максим Калашников, когда-то успешный чиновник Михаил Делягин, когда-то неплохой экономист Валентин Катасонов, когда-то славный (незаслуженно) полководец Игорь Гиркин и многие другие, скатившиеся в унылое бессмысленное нытьё, это подтверждают (причём не словами, а личным примером). Сегодня они не интересны никому, кроме кучки таких же неудачников и нытиков из секты "как страшно жить, мы все умрём".

Они взяли за базовую идеологию пропаганду уныния, и предсказуемо пришли к разбитому корыту, собрав вокруг себя только кучку аналогичных неудачников.

Попробуйте найти разницу между их "нувотивсё" образца, к примеру, 2012 или 2014 года и нынешним:

- нас ждёт дефолт;

- доллар по двести;

- Путин слил Донбасс (нынче якобы именно для этого "ставят Пушилина");

- вырубили леса;

- выпили Байкал;

- отдали Дальний Восток;

- промышленность уничтожена;

- если не свергнуть преступную власть уже вчера, то всё пропало (особенно весело читать подобные прогнозы от Калашникова, Болдырева или Демуры десятилетней давности).

Всё то же самое. Только Несмиян всё грустнее, только Гиркин всё нуднее, только усы Болдырева всё обвислее. Скучно, девочки.

Не становитесь такими, как они!

Источник: https://cont.ws/@alexandr-rogers/1108226