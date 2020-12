Великаны – это не персонажи сказок и легенд. Великаны – это люди былин и реальные исторические герои. Об их былом существовании ещё можно прочесть в старинных голландских хрониках.

Так гласит голландская книга 1517 года автора Корнелиуса Аврелиуса «Хроника Голландии, Зейландии и Фрисландии вместе с хроникой епископов Утрехта» или «Divisiekroniek». Устье реки Маас – это самые-самые крайние западные пределы Ассии, территории современной Голландии. На этих землях высадились великаны-славяне и основали здесь свой город Славенбюрг. Что бы у вас больше не было сомнения, что эти великаны были Славянами, приведу несколько выдержек из голландских старинных хроник, - по нашему, исторических исследований.

В хронике так и написано: «Slaven, dat zijn nu Hollanders = Славяне – это те, что сейчас есть Голландцы» Славяне и Голландцы – есть одно и тоже! Голландцы – это, собственно, и есть Славяне! В далёком прошлом. Пока их не романизировали.

Интересно, что Вилты, которые согласно данной хроники являются «основателями» - тоже есть Славяне, только принявшие новое родовое имя. Доказательство тому читаем в хронике Корнелиуса Аврелиуса 1517 год:

Прежде чем совсем перейти к теме Голландских великанов, которые были Славянами, ещё одна выдержка из старинной хроники. Корнелиус Аврелиус, рассказывая о походах римского кайзера Клавдия Агриппины в Британию, оставляет в своей хронике 1517 года следующую фразу:

Как говорится: умеющий уши да услышит!

Как же попали Славяне-Вилты, - те, что великаны, - в устье реки Маас? Когда и как это произошло? Удивительна судьба этого народа!... Сначала ответим на вопрос – когда это произошло?

Уму не постижимо! Три тысячи лет назад (!), во времена пророка Самуила (!), Славяне уже жили и строили свои города там, где Славян (согласно классической историографии) никогда не было и быть не могло! Лицемеры!.. Но сей факт подтверждают и другие хроники. В конце статьи приведён список используемой в исследовании литературы. О Славянах крайне западной Европы писал в своём труде «Славянское царство» и Мавро Орбини (1536-1614).

Мало того, что Славяне населяли с незапамятных времён то, что потом назвали Европой, они были очень незаурядными людьми. Они были великанами!!!

Удвойте внимание! Корнелиус Аврелиус пишет:

Мавро Орбини упоминает о том же, но ссылается на другие источники:

Оказывается Корнелиусу Аврелиусу было известно, что «по утверждению некоторых иных хроник», они (великаны) пришли из Ассирии. Тут вспоминается выдержка из труда «История Российская» В.Н. Татищева :

Жили Славяне там «сначала»?, расселились в эти земли? или были всегда и везде с незапамятных времён? – вопрос по прежнему остаётся открытым. Но мы сможем приоткрыть много больше завес с тайн и загадок истории если перестанем воспринимать мифы и легенды, как некие сказочные повествования. Они, неоспоримо, создавались на основе исторических событий, удивительных для нас за давностью лет.

В голландской книге «Народные рассказы из прошлых веков» («Volksvrehalen uit vroegere eeuwen» door Pieter Terpstra, 1980) история появления великанов на Альбионе представлена в легендарном свете. Я уже не однократно встречала реальные исторические события записанные позднее в детских книгах как мифы и легенды. Поэтому попробуем серьёзно взглянуть на эти рассказы-легенды и разглядеть в них реальный ход исторических событий.

«В те времена когда В Израиле судил Самуил, правил в Ассирии король Диадиктус ( Diadictus koning van Assirye), - так начинается история о голландских великанах, - Его супруга Альбиона сговорилась с сёстрами (а их было 32-е!) убить своих деспотичных мужей, которые все были представителями царских кровей. Но заговор был раскрыт. Лишь одной из сестёр удалось исполнить задуманное. Тридцать три женщины посадили на один корабль без руля и парусов и отправили в плавание». Через какое-то время корабль прибило к острову, чьи скалистые берега, к слову, до сих пор белы как мел и сверкают издалека.

Эти сестры стали родительницами великанов туманного Альбиона, - так гласит легенда.

Из «сказочного» повествования можно извлечь, следующие косвенные выводы: в результате некоего (военного?) конфликта, когда почти все представители мужского пола были истреблены, женщины были вынуждены бежать с тех территорий (где-то на ближнем востоке?). Эти женщины были очень большого роста ибо они, даже после смешения с местными островными мужчинами, дали жизнь великанам.

Интересно, что память о великанах существует в легендах всех без исключения европейских народов. Мы сейчас говорим только о той части света, что есть западная Азия (Ассия). Этих историй много у голландцев, ещё больше у скандинавов и германцев, встречаются они у западных славян. А у восточных славян это не только Былинный Святогор или голова великана, брата Черномора. У нас когда-то жили волоты. Много ли мы о них знаем?

Волоты (велеты, вилты) — это некогда населявшие землю гиганты-богатыри. Волотками в Белоруссии, например, называли курганы, которые считаются могилами древних исполинов и богатырей, «первонасельников и первопредков». «Сии страшилища были великаны то же, что у греков гиганты», — писал в конце XVIII века историк, этнограф Михаил Чулков (1743-1792). Филолог Фёдор Буслаева (1818-1898) писал, что велеты или волоты (голландские вилты?) — первобытные жители Сибири, от которых будто бы остались курганы.

Владимир Даль так описывает связанные с волотами поверья: волот — это «гигант, великан, могучан, магыт, могут, вёлетень (Юг), богатырь, человек необычайного роста, а иногда и силы. В волотах сказочных, в богатырях, сила соединяется с ростом и дородством: остатки их народ видит в костях допотопных животных, а в Сибири говорит, что целый народ волотов заживо ушел в землю». На Орловщине была даже такая приговорка:

Вернёмся к великанам-Славянам с острова Альбион, переселившимся на голландские земли и давшим жизнь современным голландцам.

Кем были эти Бриттус и Коринеус, сумевшие одолеть людей очень большого роста? Упоминания о Бруте, основавшем Британию, впервые встречается в сочинении 9 века у валлийского историка Ненния «История бриттов». Затем легенда дополняется и обрастает деталями в трактате 12 века «История королей Британии» под авторства Гальфрида Монмутского.

Монмутский считал Брута Троянского правнуком героя Энея.

Брут Троянский, вместе с дружиной и соратником по авантюрам Коринеусом, долго мотался по морям-океанам, пока не высадился на Альбион, отвоевал земли у местных обитателей, великанов, и назвал остров в честь себя-любимого. Чуть позже он основал город, который впоследствии стал Лондоном. Интересная деталь - территория, захваченная Бруттом, была заселена множеством гигантов, предводителем которых был… Гогмагог, способный вырывать деревья с корнем и переламывать их словно тростинку. Тем не менее часть этих великанов была вынуждена уйти в горы, а другая часть ушла с острова в поисках новых земель. Кем были эти беженцы мы теперь знаем из голландской исторической хроники 1517 года.

Подельники Брута с годами, ассимилировались с местным населением. С великанами. Здесь хочется поставить смайлик…

Кстати, говорят есть старинная книга, называется “История и античность”, хранящейся в библиотеке Оксфордского университета, где есть отчет о находке гигантского скелета, сделанной в Средние века в Камберленде. “Гигант зарыт в землю на глубину четырех ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета 4,5 ярда (4 м)…» (Источник не подтверждён).

Надо так же ещё отметить, что римляне столкнувшись с галла-кельто-германцами все в один голос сообщали, что это мощные, высокие, сильные люди, отличавшиеся своим видом от среднестатистического жителя Римской империи. Вот только одна выдержка из Диодора Сицилийского:

А что славяне? Вот, что пишет в своём труде «Война с готами» Прокопий Кесарийский в середине 6-го века н.э. о славянах, занимавших берега Дуная:

Кто у кого списывал?

Быть великаном и быть человеком очень большого роста – всё-таки разные вещи. По крайней мере в понятиях современных людей. Для нас великан это кто-то от 2,2 метров и выше. Среднестатистический рост современного мужчины – 175 см. Всё, что ниже – коротышка; те, кто выше – высокие красавчики. Причём, женщина, подчиняясь древнему инстинкту, предпочтёт высокого парня тому, кто «метр с кепкой». Какого роста могли быть жители древней Европы до прихода туда коротышек итальяшек (без обид…)? Мы можем это, приблизительно, установить по интересному замечанию, оставленному Страбоном в 1 веке н.э.:

Римский фут равен почти 30 см (29см 57 мм). Пол фута – это 15 см = высота трёх спичечных коробков. Неизвестно, какой длины были самые высокие римляне, но известно, что в раннем Риме в легионеры брали мужчин не ниже 175 см. Об этом пишет римский военный историк Вегеций в трактате «De re militari» (390—410 г. г.):

6 футов – это 177см 42 мм..

Предположим, - высокий рост для римлян равнялся 180 см. 180+15=195 см – приблизительно, такого роста были бреттанские подростки! Подростки!!! К зрелому возрасту мальчики значительно вытягиваются. Набавляем ещё от 5 до 10 см. Итого, средний рост бреттанца на сломе эпох составлял 2 метра или 2 метра 10 см. Это средний рост!… Безусловно, были мужчины ростом и в 170 см (о чём говорят археологические раскопки). Но, согласитесь, - есть о чём задуматься! Рассказы о великанах – это не легенды. Просто род человеческий обмельчал. Как там говорили на Руси?: «Встарь люди были божики, а мы люди тужики, a позднее еще будут люди пыжики». Вот вопрос: мы всё ещё тужики или уже пыжики?

Практически во всех западно-европейских легендах и сказках великаны изображены злыми, неповоротливыми, тупыми увальнями и людоедами. Это делалось сознательно римско-католической церковью, чтобы через сказки (где добро всегда побеждает зло) внушить детям отвращение к своему прошлому и к своим предкам. Великаны сознательно уничижались, так как в народной памяти великаны-предки являлись олицетворением до христианского мира, - мира языческих богов, племенной демократии, равенства и почитания традиций слово-родичей. Вот вам тому в подтверждение - широко известная легенда-быль. Правда не голландская, а франкская. Когда Карл 1 Кровавый воевал с маврами, в Испании появился великан, потомок Голиафа по имени Феррагут. Он вызывал рыцарей короля сразиться, а побеждённых связывал и относил к себе в темницу. Наконец, против великана вышел Роланд (да, тот самый из «Песни о Роланде»). Они бились два дня, а по ночам рыцарь вел с великаном душещипательные беседы, разъясняя простодушному великану феномен Троицы, непорочного зачатия и божественного воплощения. Зачаромученный этой беседой Феррагут добровольно сдал сопернику тайну о том, что убит он может быть только ударом меча в пупок. Наутро Роланд воспользовался полученной от великана информацией. Кто бы сомневался… Хитрость и коварство нового религиозного миропорядка взяла вверх над наивностью и простодушием древних традиций.

В Голландии, как я уже упоминала, сохранилось множество легенд о великанах. В 17 веке некий домине Пиккард (Piccard) собрал известные ему народные сказы и издал книгу. Некоторые из этих легенд можно прочесть в издании 1895 года «Фрисландская народная жизнь из древних и поздних времён» под авторством Валинг Дайкстра (W. Dykstra “Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later” 1895 ).

Вот несколько широко известных в Голландии историй.

Недалеко от Роттердама есть Хиллигер (Hillegaertsberg/Hillegersberg) гора-холм. По легенде гора появилась там после того, как великанша по имени Хиллегарде, споткнувшись, высыпала из своего фартука на землю песок. Во Фрисландии так же некоторые географические места получили свои названия благодаря великанам. Легенда гласит - два великана рыли канал. Уставши, они облокотились на церковь отдохнуть. Но она треснула и развалилась. Тогда они облокотились на другую церковь. И та тоже «крякнула» под их весом. Услышав этот шум от треснувших и разваливающихся зданий, они воскликнули : “O wurge!». С тех пор этот канал так и зовётся Вюргефаарт (Wurgevaart) – Вюрге-канал. У меня есть основание полагать, что великаны вскричали не «вюрге», а «варге» или «варга». В основе чаромутия славянских слов лежит принцип подмены гласных букв и сохранения позвоночника из согласных. Славянское слово «варга», теоретически, давным-давно могло иметь форму «вюрге», но в обоих вариантах оно означало одно и тоже - «шум», «крик», «переполох». Нам ещё знакомо слово «варганить» - то есть что-то шумно делать, громко работать. Великаны развалили две церкви и воскликнули «Что за шум-переполох!» = «O wurge!». Кстати во Фрисландии есть деревня Варга (Warga) (на местном диалекте – Wergea), и её имя тоже связано с великанами. Большие люди после долгого пути, уставши, решили присесть отдохнуть на лужке. Они были так велики, что распугали пасшийся там скот. Коровы, овцы, лошади в панике стал метаться по окрестностям в поисках свободного от великанов места, чтобы поживать там траву. Что за шум и гвалт устроили животные! С тех пор местечко и называется Варга. Правда у голландцев другая версия происхождения этих слов. Но, что с них взять? Никто из них, более, не говорит на славянских языках….

То же самое можно сказать и о другом голландском поселении Akkrom или Akkrum. Его название состоит из двух частей: «Ak-krom» = «Ак-кром». Легенда рассказывает о… двух великанах, которые… рыли канал. Забавно, что канал и по ныне существует и называется он «de Boorne». Работа им не нравилось и они её делали «спустя рукава». Когда же они закончили и увидели результат своего труда – извилистый , не ровный канал, один сказал другому «А …. Кривой!» = «A… krom!». Отсюда, мол и пошло название деревушки «А…ккром». Но! Мало кто знает… А правильнее сказать - славяне уже и не знают, что в их языке существовало слово «кром»! В толковом словаре Даля есть несколько объяснений этому слову. Оказывается «кром» - это внешняя по отношению к «крем-лю» оборонительная стена, выстроенная вокруг (по кругу/криво). «Крома» - это наружный ломоть круглого хлеба, краюха. Это также у плотников угол ствола/бруса, вытесанного впадиной (изогнуто). Наконец «кром-ка» - это край одежды по подолу, горловине, рукавам округлой (кривой) формы.

О том, что древние голландцы говорили на древне славянском языке, я подробно писала в серии статей «Голландцы – это Иваны, позабывшие своё родство» на сайте тарт-ария. инфо ( и рассказывала в фильмах «Чаромутие голландского языка». https://youtu.be/cGuSljuR1xE)

Парадокс. В поздних западно-европейских сказках – великаны, все как один, злыдни или людоеды. И только в старинных хрониках ещё можно встретить реальные исторические доказательства существования на голландских землях добрых, мудрых и дальновидных великанов.

Я обращусь к самому древнему из известных, и наименее отредактированному и укороченному историческому источнику, - к хронике 1517 года Корнелиуса Аврелиуса «Divisiekroniek». В своей статье «Славяне – предки Голландцев» я уже приводила факты из древних хроник о том, что нидерландский город Лейден (Leiden) был основан Славянами-Вилтами совместно с их извечными друзьями-врагами саксами-фризами. Управлять городом назначили одного из вилтов-великанов (чьё имя не сохранилось) у которого было много детей. Среди них был мальчик по имени Виллем (Willem). Позволю себе предположить, что, изначально, имя звучало как Wil-t-lem (Вилт-лем), где первая часть имени определяла его родовое происхождение. На это косвенно указывает и тот факт, что домашние звали его просто Lem (Лем), так как все и так знали, что он из рода Вилтов.

Интересная деталь. Из десяти правителей Нидерландов, имена восьмерых (!) указывают на то, что голландская королевская семья выводит своих предков от древнего племени Вилтов, а не от батавов (официально признанных «прародителями» голландского народа). Но вам в этом никто не признается… Посудите сами.

Статхаудеры (фактические правители, но ещё не короли):

Именно этот славянин-великан (Лем Второй), в народе называемый Heer Lem (Достойный Лем) основал город Хеерлем (Heerlem), что ныне зовётся Харлем (Haarlem): «ende dede dat na hemselven heten Here Lems' Stede; ende dit is nu die stede van Haerlem».

Но не расслабляйтесь. Это ещё не всё. У Диббальта родился мальчик, которого назвали в честь деда – Лем: «…daer hij enen soen by hadde, ende was ghenoemt Lem».

Here Lem (Достойный Лем) родил сына Авриндулиуса. Так вот у этого парня жена была тоже … великанша! Это всё написано в исторической хронике,- напомню я вам.

Надо ли говорить о том, что их дети отличались особой статью?

Этот великан, со странным (латинизированным) именем, Авриндулиус, был уже королём Фрисландии, Вилтенбюрга и Голландии: «Dese Aurindulius en was niet alleen coninc van Vrieslant, mer oec van Wiltenburch ende van Hollant».

Его сын – также выделявшийся ростом и сложением – имел имя Фалк, что переводится с голландского как «сокол». К слову «рюрик» звучало у поморских славян ободритов как «rerig» и тоже означало «сокол». Эта птица была тотемным символом племени. Славянин-Вилт по имени Фалк стал основателем ещё одного славянского города на голландских землях – города Фалкенбюрга (провинция Лимбург): «… soen genoemt Falck. Ende dese fondeerde ende bouwede oec een starck casteel an die noortside van der wildernissen, vast bi den Rine, ende noemde dat na hemselven Valkenburch.»

В хрониках я смогла даже найти привязку к датам, когда происходили данные события. Эти даты дают нам представление о том, в какой историко-хронологический период происходили интересующие нас события. Корнелиус Аврелиус, описывая события возведения крепости и строительства города Лейдена, пишет:

«Ende dit was in den jare ons Heren IIII C of dairomtrent» = «И было это в год господа нашего 400-ый или около того».