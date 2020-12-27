Великаны – это не персонажи сказок и легенд. Великаны – это люди былин и реальные исторические герои. Об их былом существовании ещё можно прочесть в старинных голландских хрониках.

«…Недалеко от устья реки Маас, где Маас впадает в море, вышли великаны на землю и заняли это место и остались там жить. И построили они там большой и крепкий город-крепость и назвали его Славенбюрг (Slavenburch) потому что звались они Славяне (Slaven)».

Так гласит голландская книга 1517 года автора Корнелиуса Аврелиуса «Хроника Голландии, Зейландии и Фрисландии вместе с хроникой епископов Утрехта» или «Divisiekroniek». Устье реки Маас – это самые-самые крайние западные пределы Ассии, территории современной Голландии. На этих землях высадились великаны-славяне и основали здесь свой город Славенбюрг. Что бы у вас больше не было сомнения, что эти великаны были Славянами, приведу несколько выдержек из голландских старинных хроник, - по нашему, исторических исследований.

«В год после рождения нашего Господа в 370 -й или около того, Вилты, что сейчас являются основателями; и Славяне, они теперь есть Голландцы; и Недерсассен, что сейчас являются Фризами собрались, обменялись людьми и образовали очень большой народ и двинулись на кораблях вверх по Рейну…». Источник

Скрин из хроники 1620 года о том, что Славяне есть Голландцы.

В хронике так и написано: «Slaven, dat zijn nu Hollanders = Славяне – это те, что сейчас есть Голландцы» Славяне и Голландцы – есть одно и тоже! Голландцы – это, собственно, и есть Славяне! В далёком прошлом. Пока их не романизировали.

Интересно, что Вилты, которые согласно данной хроники являются «основателями» - тоже есть Славяне, только принявшие новое родовое имя. Доказательство тому читаем в хронике Корнелиуса Аврелиуса 1517 год:

«… и этот народ (Славяне) стал большим и умножился; и они разделились и направилась часть этого народа на юг и заняла там своё место и заселила ту часть земли, которая ныне Южная-Голландия (Zuyt-Hollant) зовётся. И этот народ зовётся с тех пор Вилтами (Wilten). »

Прежде чем совсем перейти к теме Голландских великанов, которые были Славянами, ещё одна выдержка из старинной хроники. Корнелиус Аврелиус, рассказывая о походах римского кайзера Клавдия Агриппины в Британию, оставляет в своей хронике 1517 года следующую фразу:

«… (его корабли) были сильным штормом снесены к земле Славян, живших в Славенбюрге и в окрестностях, которые сейчас есть Голландцы …» Источник

Как говорится: умеющий уши да услышит!

Как же попали Славяне-Вилты, - те, что великаны, - в устье реки Маас? Когда и как это произошло? Удивительна судьба этого народа!... Сначала ответим на вопрос – когда это произошло?

Цитата: «… (они) назвали (город-крепость) Славенбюрг (Slavenburch) потому что звались (они) Славы (славяне) (Slaven). … И это было в 9 веке до рождества Бога в те времена Самуила который пророком судьёй был для детей Израиля (Ysrahel)». Источник

Уму не постижимо! Три тысячи лет назад (!), во времена пророка Самуила (!), Славяне уже жили и строили свои города там, где Славян (согласно классической историографии) никогда не было и быть не могло! Лицемеры!.. Но сей факт подтверждают и другие хроники. В конце статьи приведён список используемой в исследовании литературы. О Славянах крайне западной Европы писал в своём труде «Славянское царство» и Мавро Орбини (1536-1614).

Мало того, что Славяне населяли с незапамятных времён то, что потом назвали Европой, они были очень незаурядными людьми. Они были великанами!!!

Удвойте внимание! Корнелиус Аврелиус пишет:

«Перед этим я уже писал как Бриттус и Коринеус с находившимися у них на службе Троянцами на остров Альбин прибыли и там нашли очень больших гигантов и великанов (ruesen ende gyganten), которые, как утверждают некоторые хроники, пришли из Ассирии (uut Assyrien) и дали этому острову название Альбион, по причине (в честь) сверкающих гор Альбиона, и который (затем) Бриттус (через) принуждения и насилия назвал в свою честь Британия (Britangen). Тем великанам и гигантам, что против Бриттуса были; и тем что были отвержены Троянцами; и тем что были побеждены Коринеусом и убиты им - посоветовали оставить и покинуть этот остров и новые земли и места искать где они могут пристать. И они пошли со своими жёнами и детьми…» И после долгих мытарств пристали великаны к берегу в устье реки Маас, остались там жить и стали там строить свои города. Славянские города Голландии

Мавро Орбини упоминает о том же, но ссылается на другие источники:

«Иоганн Науклер в XXXI поколении упоминает о том, что славяне владели Англией. Он пишет, что Брут, изгнавший славян из Англии, был сыном Сильвия и правнуком Энея».

Оказывается Корнелиусу Аврелиусу было известно, что «по утверждению некоторых иных хроник», они (великаны) пришли из Ассирии. Тут вспоминается выдержка из труда «История Российская» В.Н. Татищева :

«Ниже из Диодора Сицилийского и других древних будет вполне очевидно, что славяне сначала жили в Сирии и Финикии…». В.Н. Татищев «История Российская» Том 1 Гл. 1

Жили Славяне там «сначала»?, расселились в эти земли? или были всегда и везде с незапамятных времён? – вопрос по прежнему остаётся открытым. Но мы сможем приоткрыть много больше завес с тайн и загадок истории если перестанем воспринимать мифы и легенды, как некие сказочные повествования. Они, неоспоримо, создавались на основе исторических событий, удивительных для нас за давностью лет.

Гильгамеш – легендарный шумерский (ассирийский) правитель всегда изображается великаном со львом под мышкой. А «легендарный» ближневосточный великан Голиаф был ростом 2м 89 см.

В голландской книге «Народные рассказы из прошлых веков» («Volksvrehalen uit vroegere eeuwen» door Pieter Terpstra, 1980) история появления великанов на Альбионе представлена в легендарном свете. Я уже не однократно встречала реальные исторические события записанные позднее в детских книгах как мифы и легенды. Поэтому попробуем серьёзно взглянуть на эти рассказы-легенды и разглядеть в них реальный ход исторических событий.

«В те времена когда В Израиле судил Самуил, правил в Ассирии король Диадиктус ( Diadictus koning van Assirye), - так начинается история о голландских великанах, - Его супруга Альбиона сговорилась с сёстрами (а их было 32-е!) убить своих деспотичных мужей, которые все были представителями царских кровей. Но заговор был раскрыт. Лишь одной из сестёр удалось исполнить задуманное. Тридцать три женщины посадили на один корабль без руля и парусов и отправили в плавание». Через какое-то время корабль прибило к острову, чьи скалистые берега, к слову, до сих пор белы как мел и сверкают издалека.

Белые скалы Дувра в Англии, графство Кент.

Эти сестры стали родительницами великанов туманного Альбиона, - так гласит легенда.

Из «сказочного» повествования можно извлечь, следующие косвенные выводы: в результате некоего (военного?) конфликта, когда почти все представители мужского пола были истреблены, женщины были вынуждены бежать с тех территорий (где-то на ближнем востоке?). Эти женщины были очень большого роста ибо они, даже после смешения с местными островными мужчинами, дали жизнь великанам.

Интересно, что память о великанах существует в легендах всех без исключения европейских народов. Мы сейчас говорим только о той части света, что есть западная Азия (Ассия). Этих историй много у голландцев, ещё больше у скандинавов и германцев, встречаются они у западных славян. А у восточных славян это не только Былинный Святогор или голова великана, брата Черномора. У нас когда-то жили волоты. Много ли мы о них знаем?

Волоты (велеты, вилты) — это некогда населявшие землю гиганты-богатыри. Волотками в Белоруссии, например, называли курганы, которые считаются могилами древних исполинов и богатырей, «первонасельников и первопредков». «Сии страшилища были великаны то же, что у греков гиганты», — писал в конце XVIII века историк, этнограф Михаил Чулков (1743-1792). Филолог Фёдор Буслаева (1818-1898) писал, что велеты или волоты (голландские вилты?) — первобытные жители Сибири, от которых будто бы остались курганы.

Владимир Даль так описывает связанные с волотами поверья: волот — это «гигант, великан, могучан, магыт, могут, вёлетень (Юг), богатырь, человек необычайного роста, а иногда и силы. В волотах сказочных, в богатырях, сила соединяется с ростом и дородством: остатки их народ видит в костях допотопных животных, а в Сибири говорит, что целый народ волотов заживо ушел в землю». На Орловщине была даже такая приговорка:

«Встарь люди были божики, а мы люди тужики, a поздней ещё будут люди пыжики: двенадцать человек соломинку поднимать, так, как прежние люди поднимали такие деревья, что нонешним и ста человекам не поднять» <Трунов, 1809>. Источник

Вернёмся к великанам-Славянам с острова Альбион, переселившимся на голландские земли и давшим жизнь современным голландцам.

Кем были эти Бриттус и Коринеус, сумевшие одолеть людей очень большого роста? Упоминания о Бруте, основавшем Британию, впервые встречается в сочинении 9 века у валлийского историка Ненния «История бриттов». Затем легенда дополняется и обрастает деталями в трактате 12 века «История королей Британии» под авторства Гальфрида Монмутского.

Монмутский считал Брута Троянского правнуком героя Энея.

Брут Троянский, вместе с дружиной и соратником по авантюрам Коринеусом, долго мотался по морям-океанам, пока не высадился на Альбион, отвоевал земли у местных обитателей, великанов, и назвал остров в честь себя-любимого. Чуть позже он основал город, который впоследствии стал Лондоном. Интересная деталь - территория, захваченная Бруттом, была заселена множеством гигантов, предводителем которых был… Гогмагог, способный вырывать деревья с корнем и переламывать их словно тростинку. Тем не менее часть этих великанов была вынуждена уйти в горы, а другая часть ушла с острова в поисках новых земель. Кем были эти беженцы мы теперь знаем из голландской исторической хроники 1517 года.

Подельники Брута с годами, ассимилировались с местным населением. С великанами. Здесь хочется поставить смайлик…

Кстати, говорят есть старинная книга, называется “История и античность”, хранящейся в библиотеке Оксфордского университета, где есть отчет о находке гигантского скелета, сделанной в Средние века в Камберленде. “Гигант зарыт в землю на глубину четырех ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета 4,5 ярда (4 м)…» (Источник не подтверждён).

Надо так же ещё отметить, что римляне столкнувшись с галла-кельто-германцами все в один голос сообщали, что это мощные, высокие, сильные люди, отличавшиеся своим видом от среднестатистического жителя Римской империи. Вот только одна выдержка из Диодора Сицилийского:

Роста галлы очень высокого, тела у них нежные и белые, а волосы русые от природы.

Фото: Арка Карпентраса, Франция. Пленные галла-кельты. 1-ый в. н.э..

А что славяне? Вот, что пишет в своём труде «Война с готами» Прокопий Кесарийский в середине 6-го века н.э. о славянах, занимавших берега Дуная:

Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый… Прокопий Кесарийский. Война с готами. М.: АН СССР, 1950, с. 180-182

Кто у кого списывал?

Быть великаном и быть человеком очень большого роста – всё-таки разные вещи. По крайней мере в понятиях современных людей. Для нас великан это кто-то от 2,2 метров и выше. Среднестатистический рост современного мужчины – 175 см. Всё, что ниже – коротышка; те, кто выше – высокие красавчики. Причём, женщина, подчиняясь древнему инстинкту, предпочтёт высокого парня тому, кто «метр с кепкой». Какого роста могли быть жители древней Европы до прихода туда коротышек итальяшек (без обид…)? Мы можем это, приблизительно, установить по интересному замечанию, оставленному Страбоном в 1 веке н.э.:

Жители Бреттании (!) более рослые, чем кельты, и менее светловолосые, но более хрупкого телосложения. Доказательством их рослости может служить следующее: я видел сам в Риме бреттанских подростков, возвышающихся на пол фута выше самых высоких мужчин в городе…». И ещё: «Галльское оружие соответствует их большому росту… Страбон. География. Книга4.

Римский фут равен почти 30 см (29см 57 мм). Пол фута – это 15 см = высота трёх спичечных коробков. Неизвестно, какой длины были самые высокие римляне, но известно, что в раннем Риме в легионеры брали мужчин не ниже 175 см. Об этом пишет римский военный историк Вегеций в трактате «De re militari» (390—410 г. г.):

«… всегда существовали определённые требования относительно роста новобранцев по точной мерке, так что считался хорошим рост в 6 футов…» А.В. Банников «Быть легионером». Евразия, 2019

6 футов – это 177см 42 мм..

Предположим, - высокий рост для римлян равнялся 180 см. 180+15=195 см – приблизительно, такого роста были бреттанские подростки! Подростки!!! К зрелому возрасту мальчики значительно вытягиваются. Набавляем ещё от 5 до 10 см. Итого, средний рост бреттанца на сломе эпох составлял 2 метра или 2 метра 10 см. Это средний рост!… Безусловно, были мужчины ростом и в 170 см (о чём говорят археологические раскопки). Но, согласитесь, - есть о чём задуматься! Рассказы о великанах – это не легенды. Просто род человеческий обмельчал. Как там говорили на Руси?: «Встарь люди были божики, а мы люди тужики, a позднее еще будут люди пыжики». Вот вопрос: мы всё ещё тужики или уже пыжики?

Практически во всех западно-европейских легендах и сказках великаны изображены злыми, неповоротливыми, тупыми увальнями и людоедами. Это делалось сознательно римско-католической церковью, чтобы через сказки (где добро всегда побеждает зло) внушить детям отвращение к своему прошлому и к своим предкам. Великаны сознательно уничижались, так как в народной памяти великаны-предки являлись олицетворением до христианского мира, - мира языческих богов, племенной демократии, равенства и почитания традиций слово-родичей. Вот вам тому в подтверждение - широко известная легенда-быль. Правда не голландская, а франкская. Когда Карл 1 Кровавый воевал с маврами, в Испании появился великан, потомок Голиафа по имени Феррагут. Он вызывал рыцарей короля сразиться, а побеждённых связывал и относил к себе в темницу. Наконец, против великана вышел Роланд (да, тот самый из «Песни о Роланде»). Они бились два дня, а по ночам рыцарь вел с великаном душещипательные беседы, разъясняя простодушному великану феномен Троицы, непорочного зачатия и божественного воплощения. Зачаромученный этой беседой Феррагут добровольно сдал сопернику тайну о том, что убит он может быть только ударом меча в пупок. Наутро Роланд воспользовался полученной от великана информацией. Кто бы сомневался… Хитрость и коварство нового религиозного миропорядка взяла вверх над наивностью и простодушием древних традиций.

В Голландии, как я уже упоминала, сохранилось множество легенд о великанах. В 17 веке некий домине Пиккард (Piccard) собрал известные ему народные сказы и издал книгу. Некоторые из этих легенд можно прочесть в издании 1895 года «Фрисландская народная жизнь из древних и поздних времён» под авторством Валинг Дайкстра (W. Dykstra “Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later” 1895 ).

Вот несколько широко известных в Голландии историй.

Недалеко от Роттердама есть Хиллигер (Hillegaertsberg/Hillegersberg) гора-холм. По легенде гора появилась там после того, как великанша по имени Хиллегарде, споткнувшись, высыпала из своего фартука на землю песок. Во Фрисландии так же некоторые географические места получили свои названия благодаря великанам. Легенда гласит - два великана рыли канал. Уставши, они облокотились на церковь отдохнуть. Но она треснула и развалилась. Тогда они облокотились на другую церковь. И та тоже «крякнула» под их весом. Услышав этот шум от треснувших и разваливающихся зданий, они воскликнули : “O wurge!». С тех пор этот канал так и зовётся Вюргефаарт (Wurgevaart) – Вюрге-канал. У меня есть основание полагать, что великаны вскричали не «вюрге», а «варге» или «варга». В основе чаромутия славянских слов лежит принцип подмены гласных букв и сохранения позвоночника из согласных. Славянское слово «варга», теоретически, давным-давно могло иметь форму «вюрге», но в обоих вариантах оно означало одно и тоже - «шум», «крик», «переполох». Нам ещё знакомо слово «варганить» - то есть что-то шумно делать, громко работать. Великаны развалили две церкви и воскликнули «Что за шум-переполох!» = «O wurge!». Кстати во Фрисландии есть деревня Варга (Warga) (на местном диалекте – Wergea), и её имя тоже связано с великанами. Большие люди после долгого пути, уставши, решили присесть отдохнуть на лужке. Они были так велики, что распугали пасшийся там скот. Коровы, овцы, лошади в панике стал метаться по окрестностям в поисках свободного от великанов места, чтобы поживать там траву. Что за шум и гвалт устроили животные! С тех пор местечко и называется Варга. Правда у голландцев другая версия происхождения этих слов. Но, что с них взять? Никто из них, более, не говорит на славянских языках….

То же самое можно сказать и о другом голландском поселении Akkrom или Akkrum. Его название состоит из двух частей: «Ak-krom» = «Ак-кром». Легенда рассказывает о… двух великанах, которые… рыли канал. Забавно, что канал и по ныне существует и называется он «de Boorne». Работа им не нравилось и они её делали «спустя рукава». Когда же они закончили и увидели результат своего труда – извилистый , не ровный канал, один сказал другому «А …. Кривой!» = «A… krom!». Отсюда, мол и пошло название деревушки «А…ккром». Но! Мало кто знает… А правильнее сказать - славяне уже и не знают, что в их языке существовало слово «кром»! В толковом словаре Даля есть несколько объяснений этому слову. Оказывается «кром» - это внешняя по отношению к «крем-лю» оборонительная стена, выстроенная вокруг (по кругу/криво). «Крома» - это наружный ломоть круглого хлеба, краюха. Это также у плотников угол ствола/бруса, вытесанного впадиной (изогнуто). Наконец «кром-ка» - это край одежды по подолу, горловине, рукавам округлой (кривой) формы.

О том, что древние голландцы говорили на древне славянском языке, я подробно писала в серии статей «Голландцы – это Иваны, позабывшие своё родство» на сайте тарт-ария. инфо ( и рассказывала в фильмах «Чаромутие голландского языка». https://youtu.be/cGuSljuR1xE)

Парадокс. В поздних западно-европейских сказках – великаны, все как один, злыдни или людоеды. И только в старинных хрониках ещё можно встретить реальные исторические доказательства существования на голландских землях добрых, мудрых и дальновидных великанов.

Я обращусь к самому древнему из известных, и наименее отредактированному и укороченному историческому источнику, - к хронике 1517 года Корнелиуса Аврелиуса «Divisiekroniek». В своей статье «Славяне – предки Голландцев» я уже приводила факты из древних хроник о том, что нидерландский город Лейден (Leiden) был основан Славянами-Вилтами совместно с их извечными друзьями-врагами саксами-фризами. Управлять городом назначили одного из вилтов-великанов (чьё имя не сохранилось) у которого было много детей. Среди них был мальчик по имени Виллем (Willem). Позволю себе предположить, что, изначально, имя звучало как Wil-t-lem (Вилт-лем), где первая часть имени определяла его родовое происхождение. На это косвенно указывает и тот факт, что домашние звали его просто Lem (Лем), так как все и так знали, что он из рода Вилтов.

«…ende onder alle enen soen genoemt Lem, oft Willem; ende was een starck cloeck ende wijs man.» = «между ними был сын, называемый Лем или Виллем; и был он сильным и мудрым человеком». Настолько мудрым, что «…die Wilten om zijnre vromicheits willen hem coren tot enen coninc». = «…эти Вилты за его благочестивость решили его выбрать королём». Источник

Интересная деталь. Из десяти правителей Нидерландов, имена восьмерых (!) указывают на то, что голландская королевская семья выводит своих предков от древнего племени Вилтов, а не от батавов (официально признанных «прародителями» голландского народа). Но вам в этом никто не признается… Посудите сами.

Статхаудеры (фактические правители, но ещё не короли):

Вернёмся к Вилту, сыну великана, по имени Лем. Хроника рассказывает о нём следующее: «Dese Lem hadde een huysvrouwe, ende was een roesinne …» = «У этого Лема была жена, и она была великаншей …». И родили они сына по имени Диббальт. «Dese coninck Dibbalt hadde oeck een roesinne tot enen wive…» = «Этот король Диббальт имел тоже великаншу женой…». И это логично – подобное притягивается подобным. Но не расслабляйтесь. Это ещё не всё. У Диббальта родился мальчик, которого назвали в честь деда – Лем: «…daer hij enen soen by hadde, ende was ghenoemt Lem». Именно этот славянин-великан (Лем Второй), в народе называемый Heer Lem (Достойный Лем) основал город Хеерлем (Heerlem), что ныне зовётся Харлем (Haarlem): «ende dede dat na hemselven heten Here Lems' Stede; ende dit is nu die stede van Haerlem».

Планы городов, основанных Славянами: Москва, Харлем, Лейден.

Here Lem (Достойный Лем) родил сына Авриндулиуса. Так вот у этого парня жена была тоже … великанша! Это всё написано в исторической хронике,- напомню я вам.

«Dese coninc Aurindulius hadde oec een roesinne tot enen wive…» = «Этот король Авриндулиус также имел великаншу женой…».

Надо ли говорить о том, что их дети отличались особой статью?

Этот великан, со странным (латинизированным) именем, Авриндулиус, был уже королём Фрисландии, Вилтенбюрга и Голландии: «Dese Aurindulius en was niet alleen coninc van Vrieslant, mer oec van Wiltenburch ende van Hollant».

Его сын – также выделявшийся ростом и сложением – имел имя Фалк, что переводится с голландского как «сокол». К слову «рюрик» звучало у поморских славян ободритов как «rerig» и тоже означало «сокол». Эта птица была тотемным символом племени. Славянин-Вилт по имени Фалк стал основателем ещё одного славянского города на голландских землях – города Фалкенбюрга (провинция Лимбург): «… soen genoemt Falck. Ende dese fondeerde ende bouwede oec een starck casteel an die noortside van der wildernissen, vast bi den Rine, ende noemde dat na hemselven Valkenburch.»

В хрониках я смогла даже найти привязку к датам, когда происходили данные события. Эти даты дают нам представление о том, в какой историко-хронологический период происходили интересующие нас события. Корнелиус Аврелиус, описывая события возведения крепости и строительства города Лейдена, пишет:

«Ende dit was in den jare ons Heren IIII C of dairomtrent» = «И было это в год господа нашего 400-ый или около того».

Другая голландская книга, описывающая возникновение и историю славянского города Харлема, утверждает, что, согласно ранним авторам, крепость, а за ней и город возникли около 506 года. (Источник: Theod. «Schreveli Harlemias, ofte, om beter te seggen, De eerste stichtinghe der stadt Haerlem : het toe-nemen en vergrootinge der selfden…» By Schrevelius Theodorus, 1648.)

Скрин из книги от 1648 года об основании города Харлема и о великанше, жене Лема.

То есть, речь идёт о том, что ещё в начале 6-го века, Славяне-великаны активно присутствовали на исторической сцене в Европе и их потомки строили там свои города.

Кстати, в книге об истории города Харлема тоже упоминается, что Лем

женился на женщине выдающегося роста и телосложения, которая хождение имела как Иуно, королева богов…» - «vrouw getrouwt heeft\meer als ghemeen van lengte en stature\die een gang hadde als Iuno, Conningine der Goden…

Одна из страниц хроники 1517 года, где говорится о потомках Лема (Вильема) и об их жёнах-великаншах.

В конце концов история о правителях-великанах и их жёнах-великаншах в голландских землях прерывается. Что с ними стало? Куда они делись? Почему они остались только в легендах? Это вопросы для отдельного, глобального исследования – «Куда исчезли Славяне из западной Европы?». Но я попробую (хотя бы отчасти) дать ответ – куда делись голландские великаны. Сначала я перескажу вам легенду о том, как они вымерли: великаны, якобы, отказались жениться между собой, последовав совету своего холостого, пятидесятилетнего короля Халихема (Halichem) у которого была болтливая и нечистая на язык невеста-великанша. Она его очень раздражала. «Если вы хотите сохранить свою мудрость – никогда, впредь, не женитесь», - обратился он к своему народу. Великаны Лимбурга ( а речь идёт о великанах из Лимбурга. Да, там где возник славянский город Фалкенбюрг) перестали брать себе жён, отчего и вымерли, - повествует легенда. (Источник: Pieter Terpstra “Volksverhalen uit vroegere eeuwen” 1980). Болтливая невеста – это такой отвлекающий манёвр от реально возникшей проблемы – великаны не могли найти себе пару из себе подобных, так как их становилось всё меньше и меньше. Но почему?

Их истребляли!

Негодяй Цезарь похвалялся сенату, что на захваченных им территориях, он миллион человек убил, а ещё миллион продал в рабство. Римлянам, в итоге, сломали хребет и отправили назад в Рим. Но лучшие мужи пали в битвах за свободу. На смену римскому рабовладению пришла римско-католическая душе-поработительская доктрина христианства. И опять война и борьба за родовые ценности и традиции. Многие не выдерживали и, что бы сохранить свой род, уходили с голландских земель или на восток к хеттам, хермондурам, свевам, или на север к фризам и саксам. И хотя все хроники тщательно редактировались поздними «историками» и хронистами, до нас дошли сведения геноцида европейского населения на их собственных землях. Перейдём от легенд к историческим фактам. Хроника 1517 года - Cornelius Aurelius «Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant, met die cronoke der bioscoppen va Uutrecht (Divisiekroniek)». (Источник)

На дворе середина 6-го века. У франков правит король Лотариус Второй (500-539 г. г.): «In het jaar onze heren 500- en 539 regeerde een Koning in Frankrijk genaamd Lotharius de 2e omtrent 18 jaar…». Он католик и рвёт жилы присоединить к папской короне новые земли. Забавно, что старинная хроника определяет этот персонаж в 6-ой век, тогда как официальная история выдаёт нам года жизни франкского короля Лотарингии – 835г.- 869г. г.. Кто прав?

Лотариус Второй ходит войной на фризов. И хотя первая попытка покорить свободный народ не удалась, со второго раза ему получилось подчинить себе и папскому трону жителей Фрисландии. И вот здесь автор хроники выдаёт фразу, которую последующие «историки» не торопились переписывать в свои «труды». От этих слов волосы становятся дыбом:

«En deze konings volc liep al Friesland door, en alle mannen die zij, die groter waren dan de koning zijn rijtswaard, sloegen zij dood» . = «И это королевское войско (народ) прошло через всю Фрисландию, и все мужчина, что были выше чем королевский (кавалерийский) меч, бы ли убиты».



Rijtswaard – слово, состоящее из двух частей: rijts (сходно со современным rieten) = путешествовать/ездить верхом и swaard (zwaard) = меч. Вероятно, речь идёт о королевском кавалерийском мече, который, из-за его довольно больших размеров, приторачивали к седлу. Клинок подобного меча составлял 90 см.. Плюс рукоятка, в зависимости от величины ладони – 10-20 см.. Итого, высота меча составляла, по максимуму, 110 см.. Кто не знает: 110 см. – рост соответствующий пятилетнему ребёнку! Этот приспешник римских «ценностей» и папских «добродетелей» приказал истребить всех мальчиков от пяти лет и старше! Уму непостижимо! Мальчиков! Он не только убивал детей, он истреблял род, мужское семя, могущее дать достойное потомство! И он достиг своих целей. Великаны перестали рождаться…. Хотя и до сих пор фрисландцы – самый высокий народ в Европе, выше, чем даже голландцы. Теперь нам понятна становится совсем не сказочная легенда о вымерших от бездетности великанах – им просто не на ком было жениться.

Скрин из оригинальной хроники 1517 года "Divisicroniek" об убийстве всех мужчин ростом выше королевского походного меча.

И всё же великаны Голландии не исчезли в одночасье. Они продолжали существовать и восхищать обмельчавшее местное население. Книга собрания легенд (Источник: Pieter Terpstra “Volksverhalen uit vroegere eeuwen”, 1980) упоминает событие, явно перепечатанное из сборника 17- го века о великанах составителя священника Пиккарда. Звучит информация так: «Рассказывают о скелетах и невероятно больших костях, которые были вырыты и без сомнения должны были принадлежать великанам». И дальше: « В год 1488-ой вымыло (водой) на Терсхеллинг (Terschelling) – это остров в провинции Фрисландия, на севере страны – огромное тело (reuzenlichaam), которое наводнением было вымыто из могилы». То есть люди случайно копаясь в земле или после разрушительных наводнений много лет подряд, столетия назад, сталкивались с человеческими остатками огромных (великанских) размеров! Уверена, их и сейчас находят в больших количествах, только скрывают от общественности.

Вы несомненно сталкивались на просторах мировой паутины вот с этими фотографиями.

Но, наверное не знали, что у этих огромных предметов был хозяин, память о котором сохранилась в народной памяти. Считается, что этот шлем и меч принадлежали реальному человеку – Пиру Дониа (Pier Gerlofs Donia - около 1480 - 1520), более известному как Большой Пир (Grutte Pier). Большой Пир – национальный герой Фрисландии. Да, да, - он был фризом. Крестьянином. Из деревеньки Kimswerd. Она и сейчас существует на карте Нидерландов и в ней стоит памятник национальному герою 16-го века – борцу за независимость фризского народа.

Мечи, как тот, что принадлежал Пиру, часто называется «двуручными». Якобы размер и длинна рукоятки предназначались для того чтобы рыцарь им размахивал двумя руками. Но Пир был воином и был великаном. Его рост составлял 2 м 15 см.. И меч он себе выбрал под стать и под свою ладонь – 2м 13 см и весом в 6,6 килограмм. Я напомню, что автомат Калашникова без штыка и патронов весит 3, 4 кг. Дайте современному мужчине, пусть даже двумя руками, помахать мечом весом более 6-ти килограмм. У него пупок развяжется… А если на голову ещё огромный шлем надеть… Кстати, если подобного рода мечи нам пытаются «подсунуть» как церемониальные, то от шлема таких размеров уже не отвертишься псевдо историческими объяснениями.

Большой Пир умер довольно рано - в 40 лет, в городе Снейк (Sneek). Он был нормальным мужчиной, был женат, имел двоих детей. Но сын, почему то, не оставил потомства. А линия по дочери не считается, - это уже гены другого мужчины и другого рода.

А что же шлем и меч? О шлеме я, к сожалению, не нашла никакой информации - кем и когда он был найден. Он хранится ныне в здании муниципалитета (ратуше) в городе Снейк. А вот меч… В 1791 году некто Якоб Кок писал, что над портиком Новой ратуши в городе Леоварден (Leeuwarden) были найдены два удивительно больших меча, которые, как говорят, принадлежали Большому (Гроуте) Пиру и Виерду Джелькаме (Wijerd Jelckama (1490-1523)), известному в народе как Большой Виерд. Виерд по тому и получил прозвище «Большой», что отличался большими размерами, не дюжей силой и, по слухам, являлся племянником (сыном старшей сестры) самого Гроуте Пира (Grutte Pier). После смерти дяди он получил в наследство меч и возглавил фризское сопротивление, но пережил своего родственника всего на три года. Он был взят в плен и обезглавлен в столице провинции Фрисланд, городе Леоварден (Leeuwarden). Вероятно, его сторонники смогли сохранить мечи, как символ борьбы за свою свободы и независимость, и спрятать их в городе, где они и были найдены спустя почти 250 лет. В музее в Leeuwarden экспонируется, почему-то, только один меч.

Интересно, что в Голландии существует могила, официально признанного великана. Только он был по национальности финном. Даниэль Каянус (Daniel Cajanus) был ростом 2 метра 60 см. Он эмигрировал в Голландию и умер в 1749 году, бездетным, в городе Харлеме в возрасте 46 лет. Как состоятельный человек, он был похоронен внутри церкви. Но спустя время его склеп был вскрыт и его скелет был частично разворован, частично распродан в разные учреждения. Так Анатомический музей в Лейдене располагает некоторыми из его костей. Жаль парня. Думал, что если внутри церкви могилу себе купит, то спокойно упокоится. Ан, нет…

Изображение Даниэля Каянуса сделанное художником Bernard Picart, 18век.

Ниже информация о ещё нескольких голландских великанах.

Самая высокая женщина Голландии жила в начале 17 века – Трайнтье Кейфер (Trijntje Cornelisdochter Keever, 1616 – 1633) была ростом 2,54 метра. Девушка умерла в возрасте 17 лет.

Альберт Крамер (Albert Johan Kramer, 1897 – 1976) – наш современник, самый высокий в истории Нидерландов мужчина. Его рост составлял 2,42 метра. Прожил удивительно долгую жизнь – 79 лет и при этом был дважды женат. Но потомства не оставил.

Ещё из современников – Ригардус Райнхаут (Rigardus Rijnhout, 1922 - 1959), известный как Роттердамский великан. Умер в возрасте 36 лет бездетным.

Оливер Рихтер (Oliver Richters) – опять наш современник, ещё один Роттердамский великан. Красавчик 30-ти лет. Ростом в 2,18 метра. Но.., насколько мне известно – он до сих пор бездетный…

Голландские великаны.

Человек вдумчивый уже наверное обратил внимание на деталь, которая сразу не бросается в глаза. Приведённый выше случай истребления мальчиков, носителей родового гена, понятно был не единственным. Но он не объясняет на 100% причин исчезновения великанов как человеческих особей с лица Земли. Появляющиеся то там то здесь рекорды роста сегодня, говорят об исключительности подобных случаев и их единичности. Причём великанов мужского пола, по не официальной статистике, больше, чем женского. И если великан даже, вполне, телесно здоров, у него, как правило нет детей. Он не может их иметь. Давайте совершим прогулку назад в прошлое по тем фактам, что я уже привела выше. В 18 веке Даниэль Каянус умер в 46 лет бездетным. Биографы говорят о его низком мужском либидо. 16-ый век. Большой Пир вполне нормальный мужчина. Он из семьи людей высокого роста (вспоминаем племянника), он женат на себе подобной женщине, имеет детей. Но! У него всего двое детей и его сын не оставляет потомство…

Вспоминаем великанов Славян-Вилтов, основавших Лейден и их потомков. Речь идёт о людях, живших в 4-6 веках, то есть до появлении на исторической сцене Мировингов (на мой взгляд – первых предателей), а затем Королингов (зачистивших всё, что ещё сопротивлялось римско-католической власти). Но нам важно здесь другое – хроники неоднократно повторяют, что у правителей Голландии тех лет (напомню - 4-6 века) были не только жёны-великанши, но и рождалось много детей.

«… ende hadde vele kinderen…» =

«… и имел (он) много детей»,

- характерная фраза, описывающая события тех лет.

То есть в 18-ом веке великаны уже не могли иметь детей, в 16-ом веке едва воспроизводили на свет двоих, а двенадцатью веками ранее ( в 4-6 веках) – множество детей не являлось для высоких людей проблемой!

Отматываем клубок истории ещё на несколько столетий назад. В те времена, когда Самуил пророчествовал в Израиле, тысяча лет до нашей эры

«… и этот народ (Славяне) стал большим и умножился; и они разделились и направилась (одна) часть этого народа на юг…» за реку Маас. Хроника Корнелиуса Аврелиуса 1517 год

А вот ещё, из другой книги – история возникновения и описание города Дордрехта. Обратите внимание на ссылки автора на более ранние, используемые им, источники:

“’d’Oude Hollandsche Kronyk gedrukt is te Leyden 1517 als ook die gedrukt in te Delft 1585 te Dordrecht 1591 en 1595 zegt: Dat Slaven, gehylict aan de Wilde-Neder-Sassen oft Vriezen, zijnde een Ruyg Volk, groot van Live en Stature eenige hodert jaren voor Onzes Heylands Geboorte, als zy zeer vermenichvoudichden ende hem dat Land te cleine viel soe (foe?) toghen si een deel obver die Maes in’t Lant daewr nu Dordrecht staet, en begrepen dat en bewoendent, ende dese hieten Wilten…» =

«Старая Голландская Хроника, напечатанная в Лейдене в 1517-ом, как и напечатанная в Делфте в 1585-ом и в Дордрехте в 1591-ом и 1595-ом говорят: что Славяне (Slaven) подобные Диким Недер-Сассам или Фризам, они есть также Руги Народ (Ruyg Volk), большие по природе и телосложению за несколько сотен лет до рождества нашего Господа, очень умножились (размножились) и стала им эта земля слишком мала и переправились через реку Маас на земли где ныне город Дордрехт (Dordrecht ) стоит (staet) и заняли и населили их и они звались Вилты...» (Источник: Beschryvinge der stad Dordrecht vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant ... als mede een Verzamelinge van eenige Geslachtboomen ... door Matthys Balen. 1677, 688 стр.)

При каждом упоминании Славян-Вилтов авторы подчёркивают, что они были большого роста и крепкого телосложения. Подчёркиваю – при каждом упоминании! И, тем ни менее, их рост не мешал им умножаться и расселяться по значительным территориям. Более того, великанами были не только мужчины, но и их жёны! Это были не отдельные очень высокие особи, как сейчас. Это был целый народ!

И здесь на ум приходит только одно, более или менее (хотя не обязательно истинное), объяснение исчезновению великанов. Внешние условия и среда обитания в течении времени менялись и влияли на продолжительность жизни и репродуктивность людей высокого роста. В купе с сознательным истреблением и уничижением, внешние природные факторы оказались роковыми для славных предков. Им пришлось раствориться, нивелироваться, чтобы выжить и сохранить свой исконный ген.

Но фактор злонамеренности, ни в коем случае, нельзя выпускать из виду…

Арина Родионовна, рассказывая маленькому Саше сказки-былины, знала о прошлом своих предков, безусловно, в разы больше нас с вами. Витязь Рус-лан встаёт перед трагическим выбором: чтобы покарать карлика-злодея, ему нужно достать заветный меч из под головы, некогда бывшей статным и добрым юношей-великаном, и тем самым убить её. Искалеченного своим же братом-Черномором, голова великана просит у Руслана отмщения за себя. Витязь достаёт волшебный меч и наказывает карлика. Но и голова умирает, а память о добрых и наивных великанах остаётся только в народных сказках и былинах. Но зло было наказано!

Великаны не перевелись в Голландии и сегодня. Правда, они не являются результатом отличного питания, хороший жизненных условий или генетического сбоя, о чём ломают копья никудышные учёные. У голландцев великие, во всех смыслах, предки. Их предками были великаны - великаны Славяне-Вилты.