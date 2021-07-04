Вычитав труды Цезаря, Тацита и иных античных авторов в оригинале (в переводе), я пришла к удивительному выводу – такого народа «батавы» никогда не существовало! «Батавы» – это не племя и не народ, это военное подразделение римской армии, набранное из местных жителей «варваров» и служившее верой и правдой рабовладельцам. Батавы получили своё наименование от названия острова Бат, Бата или Батава, располагавшегося недалеко от устья реки Рейн. И только! Батавы не могли быть предками голландцев, так как они не являлись народом, а были военной единицей в римской армии.

Но если в Голландии жили Славяне, то почему сами голландцы ведут свой род от неких батавов? Кто такие эти батавы?

Славяне издревле населяли земли крайне Западной Европы и строили здесь свои города. Об этом много и обстоятельно я писала в своих предыдущих статьях-исследованиях.



И вот после этого открытия, возникли разом следующие вопросы: кто создал Батавский миф? Кому и зачем было так важно стереть всю и любую память о Славянах в Европе, в целом, и в Голландии, в частности? Когда появились батавы на исторической сцене? Как происходил подлог исторических фактов и переписывание прошлого целого народа? Почему именно Славяне были стёрты из исторической памяти? Как происходила подмена Славян на батавов в «исторической науке» в Голландии?



Вопросы… Вопросы… Но я смогла найти на них ответы! И это было расследование покруче английского детектива! Готовы окунуться в водоворот исторических фальсификаций?

Давайте в хронологическом порядке пройдёмся по всем сохранившимся и доступным для прочтения голландским хроникам. Благо, что возможности современной информационной паутины позволяют не только пудрить людям мозги, но и доставать из потайников и запасников знания, недоступные ранее простым смертным. Отсканированные древние книги позволяют нам сегодня добывать информацию не отрывая попы от стула.

Как говорил Юрий Гагарин: «Поехали!».

Самой древней из сохранившихся голландских хроник, считается хроника конца 13-го века под авторством Мелиса Стоке (Melis Stoke). Мелис Стоке писал свою «Рифмованную хронику» = «Rijmkroniek» по заказу графа Флориса Пятого и она, в основном, повествует о жизни и смерти данного графа и о крещении Голландии и Фрисландии миссионером Виллибрордом (Willibrord).



Но в этой старейшей хронике, написанной, приблизительно, в 1290 году, упоминается город, названный в честь Славян-Вилтов – Вилтенбюрг:

Onthier en hi quam tUtrecht,Dat Wiltenborch hiet te voren.«И пришёл он (Виллиброрд, – прим. авт.) в Утрехт, что Вилтенбюргом звался раньше». Строка 112 и 113.

На несколько сотен лет до Мелиса Стоке, в 730 году английский монах, достопочтенный Беда в своём труде «Церковная история английского народа» ( «Historia ecclesiastica gentis Anglorum») (Источник: Ecclesiastical History of the English People/Book 5 – Wikisource (archive.org)) так же упоминает о знаменитой крепости, называвшейся Uiltaburg, и это был город Вилтов.

То есть у нас есть два старинных источника, первой половины восьмого века и конца 13-го века, подтверждающих существование Вилтов (Славян) на голландских землях и владеющих городом, названным в их честь -Вилтенбюрг.



Но ни одна, ни другая хроника (ни последующие хроники вплоть до начала 16-го века) не упоминают о, якобы, старинном, якобы, основанным древними батавами, городе Батаводюрен, который согласно хроникам начала 16-го века должен был быть построен знаменитым вождём по имени Бато… Всё это ещё не выдумали.

Следующее, чудом сохранившееся до наших времён историческое произведение, – это «Chronographie» van Johannes de Beke = «Хронография», написанная монахом Йоханнесом Де Беке. Де Беке довёл свой рассказ до 1348 года, но позже хроника была дополнена анонимными авторами вплоть до событий середины 15-го века.

То есть «Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollan» (van Beke или Beka) была создана в середине 14 века. Основное внимание автор сфокусировал на истории графства Голландия и на жизнеописаниях епископов Утрехтский, так как именно из Утрехта велось руководство по христианизации данных земель.



Монах хорошо делал своё дело – писал церковную историю Нижних земель, но плохо знал прошлое своего народа, так как постоянно апеллировал к римским писателям («Ende also die Roemsche hystorie seit…»).



Характерно, что он не уточняет имён античных авторов на которых ссылается, отчего его труд читается как «бабушки на лавочке рассказывали…». Пахнет некомпетентностью. Это так же выражается и в том, что в хронике мало привязок к конкретным датам. (Источник: Kroniek van Johannes de Beke tot 1430 (knaw.nl)/)

Очень-очень важно!!! Хронография Де Беке не единым словом не упоминает о батавах. Вообще. Их нет! Батавы в хронике 14-го века не фигурируют!!!

Зато автор уделяет целую главу тому, как Славяне, что есть Вилты, захватывают крепость Антонина (или Антониа), которую затем они назовут в свою честь – Вилтенбюрг. То есть в 14 веке голландские хронисты ещё ничего не знают о батавах, но отлично знакомы со Славянами-Вилтами! Запомним это.

Монах начинает своё историческое повествование с появления римлян в течении Рейна. Он ничего не пишет о городе Славенбюрге в устье Мааса, основанном в глубокой древности Славянами, что ещё раз говорит об его низком уровне компетентности (о Славенбюрге подробнее ниже). Но Славяне-Вилты в Голландии – исторический факт, ибо именно в их честь назван город Вилтенбюрг, который просуществовал как минимум до начала 8-го века. Об этом монах осведомлён.



Но как Славяне-Вилты появляются в Голландии? И здесь очень любопытно проследить, как церковный клерк выкручивается из сложившейся ситуации.

В контексте Йоханнеса Де Беке, Славяне появляются в Голландии в период между 65 г. н.э., когда римский трибун Антониус (Antonius) строит в течении реки Рейн крепостное укрепление, получившее имя Антонина (Antonina) и 409-ым годом, когда, якобы, римский кайзер Валентинианус (Valentinianus) разрушает стены Вилтенбюрга-Антонина.



То есть речь идёт о временном промежутке между 1-ым и 5-ым веками. Не слабая такая разбежка для историка! В триста лет!

Вот как это выглядит со слов монаха Беке:

За их грехи решил Бог покарать людей. И пришёл «… вооружённый с большой силой многочисленный народ из Варваров (Barbariën) и из Брукланден (Broeclanden) (Broec = заболоченная местность, т.е. из Заболоченных земель, – прим. автора), из земель, что Скандинавия (Scandinavia) зовётся, который поразил все Европы по божьей снисходительности – что была частью римского мира – к сожалению подавили и уничтожили.



И через большую кровь и силу так победили они многие королевства, и звались они стало быть Gippides, Alani, Sarmati, Wandali, Avarri die men oec Hunen hiet (Авары, которых люди так же зовут Гунами), ende Slaven dien men Wilten hiet (и Славяне, которых люди Вилтами зовут)».

Замечу: гуны зовутся аварами.

То есть монах где-то, что-то из римских источников слышал о неких «варварах», которые как-то оказались в Европе и когда-то захватили какие-то земли. Напомню – автор не даёт конкретных дат; разбежка в три сотни лет. Но вот она! – возможность объяснить появление Славян в Голландии и «натянуть историю на глобус»!



Они, оказывается, прибыли в Нижние земли вместе с «варварами» с востока и/или Скандинавии. Де Беда хватается за этот шанс и пытается придать истории Нидерландов новый вектор движения: они здесь не жили издревле, они прибыли сюда с «варварами» уже в наше время…

Интересно, что всем «варварам» автор хроники «Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollan» раздаёт по приданному:

«Так Гиппиды захватили Италию; Аланы поселились в Австрии; Сарматы поселились в Паннонии; Вандалы поселились в Африке; Скоты (Готы?) поселились в Каталонии; Гунны поселились в Галлии; Славяне, которых люди Вилтами зовут, заселили всю Голландию». = Want die Gippides bedwonghen Ytaliën, Alani wonnen Oesterrijc, Sarmati wonnen Pannoniën, Wandali wonnen Affrike, Scoten wonnen Cathaloengen, Hunen wonnen Gallen, Slaven die men Wilten hiet wonnen alle Hollant».

И вот эти Славяне, поселившиеся в Голландии, захватывают у римлян их крепость Антонина, называют её своим именем и спустя время, объединившись с Фризами, ходят по Рейну, гоняя римлян, пока в 409 году не встречают последнее серьёзное сопротивлении в лице кайзера Валентиниануса:

«Dit wilde volc dat men Wilten hiet, nadat si die stat die Antonina hiet, ghedestruiert hadden, doe tymmerden si een sunderlinge vast casteel, dat van dien wreden volke sinen name ontfinc ende Daerna lange tijt makeden die Wilten een eendrachticheit mitten Vriesen, dat si wouden den Rijn dat rivier opvaren ende mit heercracht vervechten alle tlant van Gallen. Ende also die Roemsche hystorie seit, so was in dier tijt een kersten keyser die Valentinianus hiet…».

Я не даром говорила о некомпетентности монаха. Факты то он притянул за уши, но уши оказались очень длинными. Валентиниан действительно ходил воевать «варваров», но значительно раньше (что подтверждают другие источники, а так же голландские хроники). В 410 году готы уже разоряют Рим! О себе бы побеспокоиться, а не с «варварами» бодаться.



Ещё. Пик гуннского вторжения, то есть наплыва всех этих «варваров» приходится на годы правления Аттилы – 434—453. Это уже середина 5-го века! А в 70-е годы 4-го века (когда «варвары», якобы, могли оказаться в Голландии) гунны заняты покорением Кавказа, территорий в течении Днепра и Дуная, Фракии. Они невероятно далеки от берегов Северного моря!



Да и согласно тем же римским историкам, гунны максимум добирались до земель Бельгии, с чем соглашаются и современные голландские исследователи. Гуннов-варваров в Голландии никогда не было! Если часть Славян и возвращалась на свои земли после ухода отсюда римлян, то это происходило с севера, от саксов и фризов у которых они нашли убежище от рабовладельческого Рима. Кстати о Риме.

Важная деталь о которой мало кто знает! Официальная западная и голландская историография признают, что римские легионеры покидают Голландию (в частности) и значительную часть Западной Европы (в целом) ко второй половине 4-го века. То есть к концу 300-х годов на территории Голландии не остаётся ни одного легионера! Ни одного римского воина!



Их здесь нет! Здесь продолжают жить (частично возвращаются) Славяне! Но! Но история Славян в Европе в эти века не описывается ни в одном учебнике. Эти века вообще никак не фигурируют в исторической науке. Их назвали «Тёмными веками раннего Средневековья» и вычеркнули из истории. Зато заводится шарманка о « великом» переселении народов.

Итак, хочу обратить внимание на три чрезвычайно важных аспекта. Первое. Гуннов, вовлёкших в свою орбиту и «других варваров», в Нидерландах никогда не было. Термин «переселение народов» для Голландии не актуален. Если и можно говорить о неких народо-перемещениях, то только в контексте возвращения людей на исконные территории после освобождения их от оккупантов-римлян, что как раз и приходится на вторую половину 4-го века.

Второе. В хронике Де Беке, датируемой второй половиной 14-го века нет даже намёка на племя (народ) батавы. Их, как предков Голландцев, ещё не придумали и не ввели в оборот! В Голландии господствуют Славяне.

Третье. Читая о Славянах-Вилтах, в пределах даже одной небольшой главы данной хроники, нас постоянно преследуют такие слова как «варвары», «дикий народ» («Dit wilde volc dat men Wilten hiet…» = «Этот дикий народ, что люди Вилтами зовут…»), «необузданный», «завоевал» – слова, которые, несмотря на героический контекст повествования, оставляют у читателя весьма негативное представление об этом народе… (Источник: Kroniek van Johannes de Beke tot 1430 (knaw.nl)/)

Читателям на бессознательном уровне закладывается отрицательное восприятие данных исторических лиц. И, хотя их существование и участие в формирование голландского народа пока не отрицается, делаются аккуратные, но настойчивые шаги к очернению роли славянских племён в истории Европы. Делаются первые шаги в направлении по переформатированию истории…

В мировой истории ничего и некогда не происходит просто так. Если совершается действие, значит в нём кто-то заинтересован. Кто заинтересован в унижении и в варваризации исконного населения Нижних земель?

Отступление в тему:

Читая хронику монаха Беке 14-го века, я зацепилась за его, показавшуюся мне любопытной, фразу:

«И как об этом римская история говорит, был в это время крещённый кайзер Валентинианус… = Ende also die Roemsche hystorie seit, so was in dier tijt een kersten keyser die Valentinianus hiet».

«Как об этом римская история говорит…».

Автор хроники, монах, имел некие знания римской истории. Оперировал именами и датами. Факт! Но откуда он о них знал?

Не без известно, что сочинения Тацита (56 – 120 г.г.) не были знакомы широкому кругу древних римлян. А из-за малой известности в Средние века сочинения Тацита сохранились лишь благодаря единичным рукописям. Первое печатное издание Тацита было выпущено около 1470 года, после того как его вновь открыли, так называемые «гуманисты», в 15 веке.

Другой классик Римский историк Аммиан Марцеллин (330-400 г. г.), известный своей многотомной работой по истории Рима «Деяния», был впервые напечатан лишь в 1474 году. Он так же до этого времени не был известен средневековым интеллектуалам, так как его работа сохранилась лишь в двух манускриптах, и не была растиражирована. Известность к Марцеллину приходит лишь, опять же, в 15 веке.

Птолемей (ок. 100— ок. 170 г.г.). Его труд «География» в оригинале не сохранился. Известны 50 средневековых греческих копий. Именно греки после падения Константинополя и бегства от турок, привозят в 1453 году списки в Европу, где их печатают в 1477 году в Италии вместе с восстановленными картами. Есть мнение, что Колумб пользовался уже отпечатанными в типографии картами. То есть о Птолемее вероятно кто-то что-то слышал, но его труды вряд ли в руках держал и читал, так как все копии хранились до 15-го века в Византии.

Проко́пий Кесарийский(между490 г.и507 г.— после 565 г.)—византийский писатель. Его монументальный труд «История войн» в восьми книгах, описывает кампанииВелизария, в которых автор принимал непосредственное участие; включает «Война с персами», «Война с вандалами» и «Война с готами».



На его труды ссылаются ряд позднейших византийских историков. Вот с этими трудами средневековые монахи были знакомы. Но! Но вандалы и готы, согласно Прокопию, воевали с Римом в непосредственной близости от Апеннинского п-ова, бывали только в верховьях реки Рейн и не проявляли никакого интереса к землям, что лежали ниже уровня моря.



Другими словами – согласно Прокопию, ни готов, ни вандалов в верховьях Рейна никогда не было! Соответственно его труды ни коим образом не могли иметь влияния на формирование голландской исторической науки; упоминания о Голландских землях у Прокопия отсутствуют. Первое печатное издание: Рим, 1470 год.

Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан, более известный как Дион Кассий(около 155 г. и 230 годами н.э.) – историк, римлянин греческого происхождения, автор «Римской истории» в 80-и книгах, из которых сохранились едва половина. Дион Кассий был известен средневековым историком, его часто переписывали и цитировали, благодаря чему и сохранилась часть его трудов.



Но его всегда рассматривали как историка второго эшелона, а его «Римская история» считалась вплоть до конца 20-го века вторичным сочинением. А зря! Его труды сохранили детали, которые были тщательно подтёрты, откорректированы у «акул» античной истории. Вы в этом убедитесь ниже. А пока ещё одна деталь. Впервые выжимки из трудов Диона Кассия были опубликованы в Италии в 1582 году.

Из «классических» античных писателей остаётся Плиний Старший (23 – 79 г.г.). Вот кому повезло! Известно, что в IX веке копии энциклопедии Плиния «Естественная история» были в крупнейших монастырях Западной Европы, а так же в Лейдене и Париже.



Сведения из «Естественной истории» активно использовались монахами в качестве источника научных знаний, особенно по астрономии и медицине.



Составная часть этой энциклопедии – «География» – так же не была исключением, ею активно пользовались. Энциклопедию Плиния впервые напечатают лишь в 1469 году,в Венеции. И до конца XV века (заметьте, за 30-ть лет) будет выпущено целых четырнадцать различных изданий данной «Естественной истории».

«Гальские войны» Ю. Цезаря были знакомы средневековым монахам в списках, но впервые были напечатаны… в 1469 году в Италии.

Получается, что из античных «акул» истории, первые три были не известны широкой публике. Прокопий Кесарийский описывал войны с готами-вандалами. Дион Кассий авторитетом не пользовался и на него не ссылались. Остаются Плиний и Цезарь, из которых первый оставил пару сухих слов о названиях племён, населявших Рейн и всё. Значит когда монах писал: «как упоминают римские историки», он имел ввиду Цезаря?

Итак, 70-е года 15-го века становятся этаким Рубиконом, перейдя который новоиспечённые гуманисты-историки начинают сочинять хитрую хисторию, опираясь на вновь открытых, отредактированных (а докажите мне обратное! кто-нибудь видел оригиналы?), «компетентных» античных авторов, которые все без исключения были римского и римско-греческого происхождения.



Ну, это как писать историю страны на основании отчётов, оставленных захватчиками и оккупантами этой страны. То есть писать историю не народа, а его победителей.

Хотя исторические труды Плиния были знакомы средневековым монахам, подшить их к «Делу о Батавах» проблематично. Да, он упоминает о батавах в своей работе. (Источник: Плиний «Естественная история». Кн.4, гл.15).



В первом случае он говорит о том, что на Рейне есть знаменитый остров Батавов и далее перечисляет племена, которые живут по близости. В тексте у Плиния, как и в «Галльских войнах» Цезаря, речь идёт об острове, а не о народе! В устье реки располагался большой остров (он и был знаменит своей величиной), носивший имя Батава, или – остров Батавов.