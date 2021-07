И вот после этого открытия, возникли разом следующие вопросы: кто создал Батавский миф? Кому и зачем было так важно стереть всю и любую память о Славянах в Европе, в целом, и в Голландии, в частности? Когда появились батавы на исторической сцене? Как происходил подлог исторических фактов и переписывание прошлого целого народа? Почему именно Славяне были стёрты из исторической памяти? Как происходила подмена Славян на батавов в «исторической науке» в Голландии?



Вопросы… Вопросы… Но я смогла найти на них ответы! И это было расследование покруче английского детектива! Готовы окунуться в водоворот исторических фальсификаций?

Давайте в хронологическом порядке пройдёмся по всем сохранившимся и доступным для прочтения голландским хроникам. Благо, что возможности современной информационной паутины позволяют не только пудрить людям мозги, но и доставать из потайников и запасников знания, недоступные ранее простым смертным. Отсканированные древние книги позволяют нам сегодня добывать информацию не отрывая попы от стула.

Как говорил Юрий Гагарин: «Поехали!».

Самой древней из сохранившихся голландских хроник, считается хроника конца 13-го века под авторством Мелиса Стоке (Melis Stoke). Мелис Стоке писал свою «Рифмованную хронику» = «Rijmkroniek» по заказу графа Флориса Пятого и она, в основном, повествует о жизни и смерти данного графа и о крещении Голландии и Фрисландии миссионером Виллибрордом (Willibrord).



Но в этой старейшей хронике, написанной, приблизительно, в 1290 году, упоминается город, названный в честь Славян-Вилтов – Вилтенбюрг:

На несколько сотен лет до Мелиса Стоке, в 730 году английский монах, достопочтенный Беда в своём труде «Церковная история английского народа» ( «Historia ecclesiastica gentis Anglorum») (Источник: Ecclesiastical History of the English People/Book 5 – Wikisource (archive.org)) так же упоминает о знаменитой крепости, называвшейся Uiltaburg, и это был город Вилтов.

То есть у нас есть два старинных источника, первой половины восьмого века и конца 13-го века, подтверждающих существование Вилтов (Славян) на голландских землях и владеющих городом, названным в их честь -Вилтенбюрг.



Но ни одна, ни другая хроника (ни последующие хроники вплоть до начала 16-го века) не упоминают о, якобы, старинном, якобы, основанным древними батавами, городе Батаводюрен, который согласно хроникам начала 16-го века должен был быть построен знаменитым вождём по имени Бато… Всё это ещё не выдумали.

Следующее, чудом сохранившееся до наших времён историческое произведение, – это «Chronographie» van Johannes de Beke = «Хронография», написанная монахом Йоханнесом Де Беке. Де Беке довёл свой рассказ до 1348 года, но позже хроника была дополнена анонимными авторами вплоть до событий середины 15-го века.

То есть «Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollan» (van Beke или Beka) была создана в середине 14 века. Основное внимание автор сфокусировал на истории графства Голландия и на жизнеописаниях епископов Утрехтский, так как именно из Утрехта велось руководство по христианизации данных земель.



Монах хорошо делал своё дело – писал церковную историю Нижних земель, но плохо знал прошлое своего народа, так как постоянно апеллировал к римским писателям («Ende also die Roemsche hystorie seit…»).



Характерно, что он не уточняет имён античных авторов на которых ссылается, отчего его труд читается как «бабушки на лавочке рассказывали…». Пахнет некомпетентностью. Это так же выражается и в том, что в хронике мало привязок к конкретным датам. (Источник: Kroniek van Johannes de Beke tot 1430 (knaw.nl)/)

Очень-очень важно!!! Хронография Де Беке не единым словом не упоминает о батавах. Вообще. Их нет! Батавы в хронике 14-го века не фигурируют!!!

Зато автор уделяет целую главу тому, как Славяне, что есть Вилты, захватывают крепость Антонина (или Антониа), которую затем они назовут в свою честь – Вилтенбюрг. То есть в 14 веке голландские хронисты ещё ничего не знают о батавах, но отлично знакомы со Славянами-Вилтами! Запомним это.

Монах начинает своё историческое повествование с появления римлян в течении Рейна. Он ничего не пишет о городе Славенбюрге в устье Мааса, основанном в глубокой древности Славянами, что ещё раз говорит об его низком уровне компетентности (о Славенбюрге подробнее ниже). Но Славяне-Вилты в Голландии – исторический факт, ибо именно в их честь назван город Вилтенбюрг, который просуществовал как минимум до начала 8-го века. Об этом монах осведомлён.



Но как Славяне-Вилты появляются в Голландии? И здесь очень любопытно проследить, как церковный клерк выкручивается из сложившейся ситуации.

В контексте Йоханнеса Де Беке, Славяне появляются в Голландии в период между 65 г. н.э., когда римский трибун Антониус (Antonius) строит в течении реки Рейн крепостное укрепление, получившее имя Антонина (Antonina) и 409-ым годом, когда, якобы, римский кайзер Валентинианус (Valentinianus) разрушает стены Вилтенбюрга-Антонина.



То есть речь идёт о временном промежутке между 1-ым и 5-ым веками. Не слабая такая разбежка для историка! В триста лет!

Вот как это выглядит со слов монаха Беке:

Замечу: гуны зовутся аварами.

То есть монах где-то, что-то из римских источников слышал о неких «варварах», которые как-то оказались в Европе и когда-то захватили какие-то земли. Напомню – автор не даёт конкретных дат; разбежка в три сотни лет. Но вот она! – возможность объяснить появление Славян в Голландии и «натянуть историю на глобус»!



Они, оказывается, прибыли в Нижние земли вместе с «варварами» с востока и/или Скандинавии. Де Беда хватается за этот шанс и пытается придать истории Нидерландов новый вектор движения: они здесь не жили издревле, они прибыли сюда с «варварами» уже в наше время…

Интересно, что всем «варварам» автор хроники «Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollan» раздаёт по приданному:

И вот эти Славяне, поселившиеся в Голландии, захватывают у римлян их крепость Антонина, называют её своим именем и спустя время, объединившись с Фризами, ходят по Рейну, гоняя римлян, пока в 409 году не встречают последнее серьёзное сопротивлении в лице кайзера Валентиниануса:

«Dit wilde volc dat men Wilten hiet, nadat si die stat die Antonina hiet, ghedestruiert hadden, doe tymmerden si een sunderlinge vast casteel, dat van dien wreden volke sinen name ontfinc ende Daerna lange tijt makeden die Wilten een eendrachticheit mitten Vriesen, dat si wouden den Rijn dat rivier opvaren ende mit heercracht vervechten alle tlant van Gallen. Ende also die Roemsche hystorie seit, so was in dier tijt een kersten keyser die Valentinianus hiet…».