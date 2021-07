Опять автор хроники, как мантру, повторяет одни и те же слова «грубые» и «дикари». И так по всей хронике, после каждого абзаца, где упоминаются Славяне и/или Вилты ( в купе с Сассами). Сложилось устойчивое ощущение, что автор сначала написал свою хронологию, а потом после указания с верху, дописал требуемые вставки, не сводя до уровня плинтуса все достоинства своих предков



. Предков! Он писал о своих предках! Тем более безрассудным кажутся эти самоуничижительные ремарки о прародителях. Вместо гордости и подчёркивания достоинств своих предков, мы видим странные размышления об их дикой природе, тогда как, приведённые самими же автором, факты говорят об обратном.

Католическая церковь была и есть всемогуща. Она не первой придумала, но активно ввела в оборот такое оружие, как информационная война. Информационная война – это не «ноу хау» 19-го или 20-го века. Это война началась задолго до появления печати, газет, радио и телевидения.



Любая новая идеология требует изменения информационного пространства. Идеология христианства столкнулась с вековыми традициями язычества. Захватившие Европу сущности стремились нивелировать традиционное, исконное общество, лишить коренных жителей их памяти, их истории. Информационные захватчики работают не пятилетками или десятилетками.



Нет. Они вырабатывают стратегию на сто, на сотни лет вперёд. Они воздействуют на население внедряя в массовое сознание определённые (необходимые для них) установки.

И происходит это через:

Какие ещё признаки характерны для информационной войны?

2. «Отсутствие чётко различимых признаков агрессии, характерных для обычной войны».

«Подавляющая часть населения страны-жертвы даже не подозревает, что страна подвергается информационной атаке, и может совершенно добровольно, «идейно» помогать агрессору». ». (Источник: ХомковА.В. МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН / Студенческий научный форум (scienceforum.ru))

Это современная трактовка. В переводе на Средневековый язык – население не знает и не подозревает о том, что их память о прошлом подвергается атаке. Они искренне верят книгам, ведь книги несут просвещение, и учёным, ведь учёные знают больше чем положено бюргеру. Агрессия по отношению к истинной истории тонко завуалирована.

3. «Необратимость последствий информационно войны».

«В результате информационной войны прежние моральные установки общества замещаются принципами, навязанными агрессором. После этого возврат к прежнему состоянию общества невозможен, и страна уже добровольно встраивается в структуры, выстроенные агрессором». (Источник: Хомков А.В. МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН / Студенческий научный форум (scienceforum.ru))

Другими словами, процесс по переписыванию голландской истории начатый в Раннем Средневековья, не агрессивно продолжался в Средневековье Позднем и к Реформации достиг своего апогея. В мозгах людей сформировался искажённый образ своих предков, навязанный сверху. Возврат к прежним знаниям стал не возможен.



Признавая, что батавы являются историческим мифом, современные голландцы не готовы пересмотреть свои взгляды и принять истинное положение дел за правду. Слишком долго и упорно им промывали мозги.

Ах, да! А что же батавы? О батавах в «Гаудской хронике» нет ни слова. Ни буковки! Что и следовало ожидать!

Следующее по хронологическому порядку, сохранившееся до наших дней, историческое произведение – это рукопись, созданная приблизительно в 1491 году - ‘Historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Uutrecht ende van veel landen die men hierna nomen sal’, более известная под именем «Kattendijkekroniek».

Рукопись находится в частной собственности (её второе название пошло от фамилии владельца), но её копия есть в Королевской библиотеке Нидерландов (Источник: Koninklijke Bibliotheek (KW 1900 A 008) и в дигитальном формате Digitaal topstuk (kb.nl) /или здесь www.kb.nl/themas/middeleeuwse-handschrif ten/kattendijkekroniek-ca-1491)

В рукописи 1.122 страницы. И нет ни единого слова о … батавах!!! Зато рассказывается удивительная история появления Славян на голландских землях. Та самая «волна» или «пришествие» Славян в Нидерланды, не легендарная, а зафиксированные в письменных источниках, о которых я говорила выше.

И произошло это более 3.000 лет назад. Детально эту часть истории я разбирала в статье «Славяне – предки Голландцев» (Источник: Ольга Семёнова-Роттердам "Славяне – предки Голландцев". (tart-aria.info)), там все сноски на дополнительные источники и все оригинальные цитаты из хроник.

Здесь, помимо истории о Брутусе и гигантах с острова Альбион, даётся прелюбопытный рассказ о том, как эти великаны оказались на далёком острове. Насколько мне известно, эта история не встречается в последующих хроника, но я её читала в книге а-ля «Мифы и легенды древней Голландии». То есть историческое событие, из-за его фантастичности, позже было переведено в разряд легенд. Превращено в сказку.

Цитата:

«In dien tijden doe die werelt hadde ghestaen iiim jaer, vic jaer ende lxxxix, ende was in der derder etaet van der weerelt vc jaer ende vi, ende was in dien tijden dat Moyses overt Rode Meer gheghaen was, so was een coninc in Assurien ende hiet Diodicias of Astachadis, die hadde een wijf die sijn conincinne was, ende sij was seer wijs van opsette ende hovaerdich ende fel van sinnen, ende sij hiet Albiona. Ende sij hadde xxxii susteren die al cloecke schoene vrouwen waren. Ende die hadden dat meeste deel al grote coninghen ende princen te mannen. Ende dese coninghinnen Albiona van Assurien mit al hoer susteren die sloten int heymelic dat sij elck haren man souden doden, omdat sij elck die landen regieren souden. Ende als dit uutquama , so dede die coninc van Assurien mit al den anderen heeren, hoer mannen, vergaderen der coninghinnen susteren ende mit sommighe van haren edelen dienres van mannen ende vrouwen die men meynde datter of wisten, die dede men vanghen ende dede se altesamen in een groot scip setten sonder mast of sonder roer of stuer ende liet se drijven op aventuer. Als sij langhe in die wilde zee ghedwaelt hadden op ende neder als die avontuer hem viel, so sijn sij ghecomen ten lestenb aen een groet onbewoent eylant dat namaels Brutangen hiet ende nu Enghelant hiet. Ende sij bleven daer wonen ende begrepen dat lant ende waren die eerst die dat eylant bewoenden of coninghen in hadden. Ende dese coninghinne dede dat eylant na hoer hieten Albion. Ende van desen vrouwen ende mannen die sij mede int scip hadden, daer quam dat wilde volc of dat in dat lant was ende daer wort veel volcs of. Ende men seit, dat die bose gheest mit dese wiven te doen hadde, ende daer quamen roesen ende gyganten of, die daer waren eer Brutus dat lant begreep ende noemdent Brutangenc» .