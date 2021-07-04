И ещё. Как мы потом увидим на примере других хроник, чем более поздняя (т.е. современная) книга, – тем больше искажений и несоответствий в исторических данных.



Цитата из «Гаудской хроники»:

«Dit volc dese slauen gheneerden hemter zee ende inden woude. ende creghen veel kinder te samen. soe dat si hem stroyden. ende to ghen een groet deel woenen ouer die maes dat nv zuythollant hiet Die ander toghen in zeelant dat een groet onbewoent eylant was … Die ander die in zuythollant woenden die hieten die wilten ende gheneerden hem mit scapen mit coyen ende mit paerden» = Этот народ, эти Славяне, питались дарами моря и из леса. И получили очень много детей (расплодились, – прим. авт.), так что они стали жить отдельно (расселились,-прим. авт.). И из них большая часть расселилась через Маас (над Маасом,- прим. авт.), что сейчас Южной-Голландией зовётся. Другие отправились в Зейландию, что была большим необжитым островом… Те другие, что в Южной-Голландии жили звались Вилтами и жили от (того, что давали,- прим. авт.) с овец, коров и лошадей».

Народ Славянский умножался, расселялся, брал новые племенные имена. Часть Славян стала именовать себя Вилтами.



Городское здание носит имя своего владельца.

Первые десять страниц этой хронике 1430/1478 годов (даты написания и издания книги) – это не столько история Голландии, сколько история Славян в Голландии. Это жизнеописание Славян – первопредков голландского народа.



Их существование на этих землях прослеживается вплоть до начала 8-го века, пока английский засланец, христианский миссионер Виллиброрд не крестил жителей данных земель. С тех пор они теряют своё родовое имя и свою идентичность, становятся частью франкского мира, потом задворками Священной Римской империи, а затем просто безликими европейцами. И вот, что характерно. Несмотря на подробное, героическое, местами легендарное, часто удивительное описание прошлого своих предков, автор хроники каждый раз, почти после каждого абзаца не забывает упомянуть о дикости и жестокости «этих Славян». Он повторяет это как мантру, как заклинание, убеждая себя ли других ли в том, что эти люди (предки) были странными существами. Вот посудите сами. Рассказывая о походах Юлия Цезаря.

Юлий Цезарь в 58 году до н.э. отправляется вниз по течению Рейна и «nde quam tot die wilde slauen Daer hi mit groter sorghen teghen street. want hi daer veel volcs verloes» = «И дошёл он до этих диких Славян. С большим трудом он сражался, так как там много воинов потерял».

Забавно, что у самого Цезаря в его «Гальских войнах» нет ни слова о Славянах. Или он сам, или его «корректоры» называют Славян иным именем – менапии. А в хронике 1478 года сохранилось имя тех, кто давал бой оккупанту. Победить, по всей видимости, Цезарю не удалось, но показать свою силу, мощь и произвести впечатление без сомнения получилось. Как только Цезарь с легионами потопал дальше, покорять Фландрию, Славяне «чихать на него хотели»:

«…liete n dese wrede slauen nyement mit vreden. ende roefden altoes opten lande ende opten water. waer dat si yemant belegghen mochten.» = «… не оставляли эти жестоки Славяне никого жить в мире. И разбойничали как на земле так и на воде, там где они кому-нибудь могли навредить».

Итак, абзац заканчивается и автор подытоживает его странными, не вяжущимися с контекстом повествования словами «эти жестокие Славяне не оставляли никого в мире»…



Вообще-то, это Цезарь пришёл с войной на Рейн воевать «варваров», а не «дикие» Славяне напали на Рим. Кто из этих двух «не оставляет никого в мире и покое»?



Фраза автора откровенно глупа и бессмыслена для здравомыслящего человека. Но она понятна, если проследить, кто заказчик подобных извращённых, а-ля исторических посылов. Так как львиная доля книг в те времена писалась в/при монастырях, то безусловно автор хроники должен был следовать советам и требованиям церковных клириков.



Церковь ненавидела народ, который упорно не хотел верить лицемерным римско-католическим догмам, не желал становиться духовными рабами насильственно насаждаемой религии и отказывался креститься. Поголовное крещение состоялось лишь в 11 веке и то с оговорками. Но только ли католическая церковь стоит за всем этим безобразием?



Св. Бонифаций рубит священное дерево.

Вот ещё один пример. Корабли кайзера Клавдия в 42 году, после того как он покорил Англию, оказались отнесены ветром к месту, где стоял город Славенбюрг.

«Keizer Claudius raakte daar in gevecht met de hardvochtige Slaven, een strijd die hij met grote moeite won». = «Кайзер Клавдий столкнулся там в сражении с суровыми Славянами, и выиграл это сражение с огромным усилием».

Славяне опять не дали себя в обиду и мужественно сражались с войском Клавдия. Клавдий, вроде как, с большим трудом, но выигрывает битву.



Хотя последовавший затем двухсторонний разговор, говорит, скорее о ничьей. Клавдий интересуется густым, населенным множеством животных, дремучим лесом, что начинается недалеко от города Славенбюрга и тянется на восток/северо-восток.



Славяне отвечают, что лес очень велик и там водится много диких животных, а за лесом живут Недер-Сассен (Нижние Саксы), что теперь Фризами зовутся. Не ходите туда, – рекомендуют Славяне, – если вас не сожрут по дороге в лесу дикие звери, то точно добьют дикие Сассы.



"Гаудская хроника", переизданная в 1663 году.

История рассказана, абзац закончился. Как его подытоживает безызвестный автор хроники? «Dese slauen waren oec seer ruuch ghelike wilde luden ende waren seer starc van liue. ende si en ontsaghen oec nyemant». = «Эти славяне были очень грубыми, как дикари. Они были очень сильными телом и поэтому никого не боялись». Опять автор хроники, как мантру, повторяет одни и те же слова «грубые» и «дикари». И так по всей хронике, после каждого абзаца, где упоминаются Славяне и/или Вилты ( в купе с Сассами). Сложилось устойчивое ощущение, что автор сначала написал свою хронологию, а потом после указания с верху, дописал требуемые вставки, не сводя до уровня плинтуса все достоинства своих предков



. Предков! Он писал о своих предках! Тем более безрассудным кажутся эти самоуничижительные ремарки о прародителях. Вместо гордости и подчёркивания достоинств своих предков, мы видим странные размышления об их дикой природе, тогда как, приведённые самими же автором, факты говорят об обратном. Католическая церковь была и есть всемогуща. Она не первой придумала, но активно ввела в оборот такое оружие, как информационная война. Информационная война – это не «ноу хау» 19-го или 20-го века. Это война началась задолго до появления печати, газет, радио и телевидения.



Любая новая идеология требует изменения информационного пространства. Идеология христианства столкнулась с вековыми традициями язычества. Захватившие Европу сущности стремились нивелировать традиционное, исконное общество, лишить коренных жителей их памяти, их истории. Информационные захватчики работают не пятилетками или десятилетками.



Нет. Они вырабатывают стратегию на сто, на сотни лет вперёд. Они воздействуют на население внедряя в массовое сознание определённые (необходимые для них) установки. И происходит это через:



"Прямое искажение информации без видимого изменения сущности, в которой она (новая информация) находится». (Источник: Хомков А.В. МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН / Студенческий научный форум (scienceforum.ru)) Собственно говоря, что мы и видим в данной хронике и будем констатировать в дальнейшем – при фактической правдивости приводимых данных, информация в источнике безбожно искажается!



Какие ещё признаки характерны для информационной войны? 2. «Отсутствие чётко различимых признаков агрессии, характерных для обычной войны». «Подавляющая часть населения страны-жертвы даже не подозревает, что страна подвергается информационной атаке, и может совершенно добровольно, «идейно» помогать агрессору». ». (Источник: ХомковА.В. МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН / Студенческий научный форум (scienceforum.ru)) Это современная трактовка. В переводе на Средневековый язык – население не знает и не подозревает о том, что их память о прошлом подвергается атаке. Они искренне верят книгам, ведь книги несут просвещение, и учёным, ведь учёные знают больше чем положено бюргеру. Агрессия по отношению к истинной истории тонко завуалирована. 3. «Необратимость последствий информационно войны». «В результате информационной войны прежние моральные установки общества замещаются принципами, навязанными агрессором. После этого возврат к прежнему состоянию общества невозможен, и страна уже добровольно встраивается в структуры, выстроенные агрессором». (Источник: Хомков А.В. МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН / Студенческий научный форум (scienceforum.ru)) Другими словами, процесс по переписыванию голландской истории начатый в Раннем Средневековья, не агрессивно продолжался в Средневековье Позднем и к Реформации достиг своего апогея. В мозгах людей сформировался искажённый образ своих предков, навязанный сверху. Возврат к прежним знаниям стал не возможен.



Признавая, что батавы являются историческим мифом, современные голландцы не готовы пересмотреть свои взгляды и принять истинное положение дел за правду. Слишком долго и упорно им промывали мозги. Ах, да! А что же батавы? О батавах в «Гаудской хронике» нет ни слова. Ни буковки! Что и следовало ожидать! Следующее по хронологическому порядку, сохранившееся до наших дней, историческое произведение – это рукопись, созданная приблизительно в 1491 году - ‘Historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Uutrecht ende van veel landen die men hierna nomen sal’, более известная под именем «Kattendijkekroniek». Рукопись находится в частной собственности (её второе название пошло от фамилии владельца), но её копия есть в Королевской библиотеке Нидерландов (Источник: Koninklijke Bibliotheek (KW 1900 A 008) и в дигитальном формате Digitaal topstuk (kb.nl) /или здесь www.kb.nl/themas/middeleeuwse-handschrif ten/kattendijkekroniek-ca-1491) В рукописи 1.122 страницы. И нет ни единого слова о … батавах!!! Зато рассказывается удивительная история появления Славян на голландских землях. Та самая «волна» или «пришествие» Славян в Нидерланды, не легендарная, а зафиксированные в письменных источниках, о которых я говорила выше. И произошло это более 3.000 лет назад. Детально эту часть истории я разбирала в статье «Славяне – предки Голландцев» (Источник: Ольга Семёнова-Роттердам "Славяне – предки Голландцев". (tart-aria.info)), там все сноски на дополнительные источники и все оригинальные цитаты из хроник. Здесь, помимо истории о Брутусе и гигантах с острова Альбион, даётся прелюбопытный рассказ о том, как эти великаны оказались на далёком острове. Насколько мне известно, эта история не встречается в последующих хроника, но я её читала в книге а-ля «Мифы и легенды древней Голландии». То есть историческое событие, из-за его фантастичности, позже было переведено в разряд легенд. Превращено в сказку. Цитата:

«In dien tijden doe die werelt hadde ghestaen iiim jaer, vic jaer ende lxxxix, ende was in der derder etaet van der weerelt vc jaer ende vi, ende was in dien tijden dat Moyses overt Rode Meer gheghaen was, so was een coninc in Assurien ende hiet Diodicias of Astachadis, die hadde een wijf die sijn conincinne was, ende sij was seer wijs van opsette ende hovaerdich ende fel van sinnen, ende sij hiet Albiona. Ende sij hadde xxxii susteren die al cloecke schoene vrouwen waren. Ende die hadden dat meeste deel al grote coninghen ende princen te mannen. Ende dese coninghinnen Albiona van Assurien mit al hoer susteren die sloten int heymelic dat sij elck haren man souden doden, omdat sij elck die landen regieren souden. Ende als dit uutquama , so dede die coninc van Assurien mit al den anderen heeren, hoer mannen, vergaderen der coninghinnen susteren ende mit sommighe van haren edelen dienres van mannen ende vrouwen die men meynde datter of wisten, die dede men vanghen ende dede se altesamen in een groot scip setten sonder mast of sonder roer of stuer ende liet se drijven op aventuer. Als sij langhe in die wilde zee ghedwaelt hadden op ende neder als die avontuer hem viel, so sijn sij ghecomen ten lestenb aen een groet onbewoent eylant dat namaels Brutangen hiet ende nu Enghelant hiet. Ende sij bleven daer wonen ende begrepen dat lant ende waren die eerst die dat eylant bewoenden of coninghen in hadden. Ende dese coninghinne dede dat eylant na hoer hieten Albion. Ende van desen vrouwen ende mannen die sij mede int scip hadden, daer quam dat wilde volc of dat in dat lant was ende daer wort veel volcs of. Ende men seit, dat die bose gheest mit dese wiven te doen hadde, ende daer quamen roesen ende gyganten of, die daer waren eer Brutus dat lant begreep ende noemdent Brutangenc» .

Коротко повествование выглядит так:



В те времена, когда Моисей перешёл Красное море (считается, что это произошло около 1300 или 1400 года до н.э.), в Ассирии правил король Диодициас (Diodicias) или Астахадис (Astachadis) у которого была жена по имени Альбиона. У неё было 32 сестры и все замужем за королями и принцами.



И порешили они в тайне убить своих мужей, что бы самолично править в этих землях. Однако, узнав о заговоре, ассирийский царь в соглашении с остальными мужьями посадил свою жену и её сестёр на корабли без мачт и руля и отправил в свободное плавание, разрешив им взять с собой некоторое количество прислуги мужского и женского полу.



И пристали они к большому необитаемому острову и остались там жить. И от этих женщин и мужчин произошёл большой народ великанов и гигантов.



Вот такая любопытная и невероятная история появления Славян на туманном Альбионе.



"Каттендайкская хроника" 1491 года. Стр. 80 – Альбиона с сёстрами пристаёт к берегам острова.