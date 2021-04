История пишется, увы, не победителями. И тому есть множество неопровержимых доказательств.

Невероятно, но в голландской исторической науке есть свои шлёцеры и байеры.

Оказывается, батавы не могли быть предками голландского народа! А Славяне, проживавшие тысячелетия на территории Нидерландов, были вычеркнуты из истории этой страны. Как переписывались факты, уничтожалась память и подменялась история на примере маленькой европейской страны – Голландии. Историческое расследование.

Литература

Kroniek van Johannes de Beke tot 1430

Плиний «Естественная история». Кн.4, гл.15

Cornelius Aurelius,Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant, met die cronike der biscoppen van Uutrecht (Divisiekroniek) 1517(ed. Aarnoud de Hamer). z.p., 2011

Batavia illustrata, ofte verhandelinge vanden oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentijque stukken en bewijsen, te samen gesteldt door de heer Simon van Leeuwen … [volume 1] : Leeuwen, Simon van : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive, 1685.

W.A. Keesman «De eindeloze stad: Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden», 2014

Kroniek van Kattendijke tot 1490

De cronijck van Hollant, Zeelant, ende Vrieslant : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive, 1644.

Aloude staat en geschiedenis des vaderlands [microform] : Stratingh, Gozewijn Acker, 1804-1876 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive, 1847.

Ольга Семёнова-Роттердам «Откуда есть пошли батавы?»

Melis Stoke «Rijmkroniek», 1290 · dbnl www.dbnl.org/tekst/stok001wgbr01_01/stok001wgbr01_01_0002.php

Ecclesiastical History of the English People/Book 5 – Wikisource / Беда Достопочтенный «Historia ecclesiastica gentis Anglorum», 730.

Gouda op schrift. Historische vereniging «Die Goude» / Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl) /

Keesman, W.A. «De eindeloze stad: Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden», Amsterdam, 2014 /

Студенческий научный форум (scienceforum.ru) /Хомков А.В. МЕТОДЫ И ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН

«Batavia sacra, of kerkelijke historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen» … By Hugo Franciscus Heussen, 1725

Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том II. «История». Науч.-изд. центр «Ладомир», М., 1993.

Деяния (Марцеллин; Кулаковский, Сонни)/Книга XXVII — Викитека (wikisource.org)

De cronijck van Hollant, Zeelant, ende Vrieslant : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive, 1644.

D' oude Chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus. oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders, steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt. By Gouthoeven, W. van;Severs, Jan Volume 1, 1620, 629 стр.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!