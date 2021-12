Ну , коль скоро Славяно-Вилты прибыли в Голландию и Фрисландию с Британских островов, логично задаться вопросом: а что говорят британские источники о Славянах? Уверенна, я вас не удивлю.

Ничего не говорят!!! Вся «крамола» вычищена и отредактирована или «утонула в пыли времени». Но! Но круги то на воде остались!…

Дело в том, что если бы историю Британии тщательно не от редактировали, то страна не смогла бы стать плацдармом для католического Рима в целях захвата и подчинения себе земель по ту сторону Альп.

Об истинных насельниках Британских островов было приказано молчать, а имя славяно-скифов было заменено на англо-саксов. Чем больше тумана в головах людей, тем беспробуднее они спят.

Давайте обратимся к авторам самых древних из сохранившихся британских исторических рукописей, – к фундаменту на основании которого и строилась английская историческая наука.

Я бы выделила четырёх, самых старых и «авторитетных» «историков»: Гильда Премудрый, Беда Достопочтенный, Ненний и Гальфрид Монмутский. Что же они пишут о древних насельниках Британских островов?

Ги́льда Премудрый (Gildas Sapiens, года жизни, около 500 -570 г.г.) — древнейший известный историк бриттов, святой. Известно, что в 520 году, то есть в нежном 20-ти летнем возрасте, он посещает Рим.

Там молодым человеком, вероятно, восхищаются за его юный, но твёрдый взгляд на варварство сородичей и дают указания, за выполнение коих присваивают звание – «святой».

Его труд «О погибели Британии» — это этакое письмо-проповедь на латинском языке в 110 главах с претензией на анализ истории Британии (главы 3-32). Так вот у этого «историка» история британцев начинается с… оккупации острова римлянами.

То есть с 50-х годов до н.э.. Всё, что происходило на этих землях до условно «цивилизованных» захватчиков, даже не предполагалось брать в расчёт.

Надо сказать, что проповедь о благодетельности пахнет душевной гнилостью этого «святого».

Вот, почитайте, что этот святоша писал о своих сородичах, какими эпитетами он их наделял. Чудовищно! Да он просто ненавидел своих предков!

В понимании Гильды, римляне сделали отлично, что часть населения острова истребили, а другую часть поработили! Он этим восхищается! Кто? Кто назвал это чудовище Премудрым?

Далее

этот «Премудрый» благословляет «плети для спин туземцев и ярмо для их загривков», и этих туземцев-бриттов, своих сородичей, называет «тупым народом» (абзац 15-ый).

Этот «святоша» 6-го века ни слова не написал о старинной истории «тупого народа», посчитав бриттов недостойными, что бы наделять их прошлым:

Далее по старшинству идёт Беда Достопочтенный. Об этом человеке известно по более. Годы его жизни – около 673 – 735.

Бенедиктинский монах. В 836 году (спустя сто лет по его смерти) на Ахенском соборе клириками было принято решение считать Беду непререкаемым авторитетом римской церкви (на ряду с Августином Блаженным и Григорием Великим), а в 1899 году он был причислен к лику святых.

За какие такие заслуги? Попробуем разобраться.

Беда написал одну из первых официальных историй Англии под названием «Церковная история народа англов». Сохранилось свыше 150 рукописей. Самой ранней считается так называемый «Манускрипт Мура», хранящийся ныне в Кембриджской университетской библиотеке. Вероятно, он был переписан около 737 года.

Вторым по древности считается манускрипт, хранящийся в Российской национальной библиотеке (так называемый «Петербургский Беда»); считается, что он был переписан в 746 году.

Целью новоявленного историка (а, по сути, – монаха) было, в первую очередь, написание истории римской церкви на британских островах в контексте истории местного населения. А так же целью было застолбить идею о том, что «народ бритты» – исконные жители острова и имеют абсолютное на него право.

Более того, согласно Беде, жители острова – новые божьи избранники, этакий «новый народ Израильский», получивший христианскую веру, а с верой и власть, непосредственно от «пупа мира» – Рима.

В 6-ом веке перед монахом этим «пупом мира» была поставлена задача – исторически обосновать претензию Британии на господство, как минимум, в римско-католическом мире. Не поэтому ли Беду объявили безусловным авторитетом церкви? При этом сам бенедиктинский монах честно признавался в предисловии:

То есть монах-историк «на голубом глазу» признаётся, что он грешил против правды (!) и выбирал только полезную (!) для поучения информацию.

Британский гамбит.

У Беды, как и у Гильды, а позже и у Ненния, история Британии начинается с момента оккупации острова римлянами. Ну, не было истории мира до Рима (!), если верить римским захватчикам… Захватчики пришли и написали для всех свою историю, которой мы по сей день пользуемся.

Но в отличии от Гильды, у Беды была уже чёткая разнарядка из «Центра»:

1. забыть о дикости бриттов и утвердить факт их первообладания островом;

2. обосновать тезис о том, что бритты первыми заселили данные земли.

3. ввести идею об общности британцев и римлян, об их общей миссии на основании единства церкви и преемственности со Святым престолом в Риме.

Послушный монах сделал как следовало и… попал в святые.

Итак, Беда не пишет в своей «Истории» ничего не о великанах, ни о Славянах. Кто бы сомневался. Но утверждая тезис, что бритты были первыми исконными поселенцами на большом острове:

Подождите, подождите. Но если бритты были здесь первыми, кто назвал остров Альбионом? Уже прокол! «Называвшийся прежде … ». «Прежде» – это когда? Очевидный косяк. На поставленные выше вопросы я обязательно отвечу в последующих статьях. А сейчас перейдём к следующему проколу от Достопочтенного.

Вот что он пишет о пиктах, которые по его мнению, были вторыми по очерёдности насельниками британских островов:

Из Скифии? Пикты были Скифами? А где была эта Скифия? И по какому морю плыли эти скифы-пикты? Об этом в следующих статьях. А сейчас нам важен прецедент! Пикты были Скифами!

Ну, а в предыдущих статьях я подробно разбирала тему «Кто такие есть Скифы». (Источник: Скифы = Славяне = Рутены = Русы (tart-aria.info)).

Скифы и Славяне – есть суть одно!

Ладно! Ещё одно подтверждение сему факту и работаем в дальнейшем с этим обоснованием, как с аксиомой: во втором томе своей книги по истории, посвящённой, напомню, цесаревичу Павлу Петровичу, историк Филипп Генрих Дильтей (1723-1781)

Примечание:

Скифы были европеоидами, а иначе бы потомки северных британцев (где поселились пикты-скифы) имели бы раскосые глаза и выступающие скулы, а не белую или рыжую шевелюру и голубой зрачок.

Тацит в конце 1-го века заметил, что жители Каледонии имеют «русые волосы и высокий рост» (гл.11). (Источник: Тацит «О происхождении германцев и местоположении. Жизнеописание Юлия Агриколы». Тбилиси, 2013, стр. 42.)

Справка : Каледония (Caledonia) — древнее название северной части острова Британия, к северу от вала Адриана или вала Антонина, отождествляется с нынешней Шотландией. Непонятным остаётся, почему Тацит смудрил и не назвал каледонцев напрямую – Пиктами?…

Ещё один античный историк – Дион Кассий – так описывал предводительницу восстания против Римских захватчиков: «…была Будуика, британская женщина из царского рода… Ростом она была очень высокая, … большущая волна рыжих волос падала у неё до бёдер, вокруг шеи у неё было широкое золотое ожерелье…» (Гл.2) (Источник: Дион Кассий «История Кесарей» Книга LXII. Видавець Купрієнко С.А. 239 стр. )

Итак, что мы имеем на данный момент? Беда проговаривается, что до бриттов остров носил имя Альбион, а так же, что пикты прибыли на остров из далека, – из Скифии. Круги на воде всё равно остаются…

А ещё монах говорил о том, что руги были основоположниками британской нации… Но об этом позже.

А теперь перейдём к следующему британскому историку – Ненний.

Не́нний (Nennius) — валлийский историк VIII—IX века, автор «Истории бриттов» (Historia brittonum). Известно более 30 рукописей «Истории бриттов». Наиболее ранние датируются IX или Х веками.

Ненний, так же как и Беда Достопочтенный, согласно спущенной сверху разнарядке, сообщает:

Причём скотты сначала заселили Ирландию, несколькими волнами, а уж потом перебрались на британский остров.

К какой из описанных Неннием волн относится его следующее описание, из текста не совсем понятно (вероятнее всего, последней). Я приведу следующий отрывок целиком, та как в нём опять говорится о Скифах, поселившихся в Британии.

Правда, теперь эти Скифы – предки не пиктов, а скоттов из (!) «испанских земель».

Справка: Dál Riata or Dál Riada (also Dalriada) – было гэльским королевством, которое охватывало западное побережье Шотландии и северо-восточный угол Ирландии, по обе стороны Северного канала. После периода расширения, Dál Riata в конечном итоге стал ассоциироваться с гэльским королевством Альба.



Далриада или королевство Альба.

Справка : «Управлял Брут…» – вероятно имеется в виду Луций Юний Брут, годы жизни 545 -509 до н. э., считающийся основателем республиканского строя в древнем Риме.

То есть этот Скиф, что переселился в Ирландию и был одним из предков скотов-шотландцев, жил в Египте (!), где оказался после ссоры с одноплеменниками!

Зная, что Урало-Черноморские Скифы легко ходили на Персию, Сирию и до Египта, не сложно предположить, что наш шотландский Скиф был родом не с Североморской , а из Черноморской Скифии. Египтяне испугались его влияния и мощи и принудили весь народ во главе с вождём покинуть нильские земли.

Чудны дела твои, Господи! Скиф 42 года ходил по северной африканской пустыне (сейчас она называется Сахара).

Неизвестно питался ли он манной небесной, но известно, что оказался в конце концов со своим народом в райской и благодатной испанской земле, где и осел. Тысячу лет (!) потомки Скифа жили в Испании и приумножались, пока (скорее всего) часть из них не переселилась на Ирландский остров.

Тысяча и два года прошло с тех пор, когда Скиф со своим народом покинул Египет, но скотты (вплоть до христианизации) не забывали, что их предки были Скифами, а стало быть – Славянами, и очень этим гордились и превозносили.

Ярчайшее тому доказательство – письмо, написанное шотландским королём в купе с его шотландскими баронами и 4-мя шотландскими епископами, адресованное Папе Иоанну XXII и датируемое апрелем 1320 года.

Это письмо, более известное как «Декларация Арброата» (латинское : Declaratio Arbroathis), заверенное печатями баронов (сохранилось 19 печатей из предполагаемых 50-ти), напоминает Римскому папе, что шотландцы – величайший и достойнейший народ, ведущий свой род от самих Скифов!

Повторюсь, это письмо написано в 1320 году! Стало быть и в 14-ом веке, «сливки» шотландского общества знали ещё о своих предках и напоминали вездесущему Риму, кто есть они на самом деле.

(Источник: Википедия или Barrow, GWS (1984). Роберт Брюс и шотландская идентичность . Общество Saltire).

Вот отрывок из этой декларации на латинском языке и перевод оригинала на русский:

«Scimus, Sanctissime Pater et Domine, et ex antiquorum gestis et libris Colligimus quod inter Ceteras naciones egregias nostra scilicet Scottorum nacio multis preconijs fuerit insignita, que de Maiori Schithia per Mare tirenium et Columpnas Herculis transiens et in Hispania inter ferocissimas gentes per multa temporum curricula Residens a nullis quantumcumque barbaricis poterat allicubi gentibus subiugari. Undeque veniens post mille et ducentos annos a transitu populi israelitici per mare rubrum sibi sedes in Occidente quas nunc optinet, expulsis primo Britonibus et Pictis omnino deletis, licet per Norwagienses, Dacos et Anglicos sepius inpugnata fuerit, multis cum victorijs et Laboribus quamplurimis adquisuit, ipsaque ab omni seruitute liberas, vt Priscorum testantur Historie, semper tenuit. In quorum Regno Centum et Tredescim Reges de ipsorum Regali prosapia, nullo alienigena interueniente, Regnauerunt.». =

Источник: Декларация Арброта – Declaration of Arbroath, 1320. / хранится в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге