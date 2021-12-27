Один из городов получил имя Славенбюрг, по имени основателей, другой – название Вилтен, в честь сородичей Славян – племени Вилтов. Оба города просуществовали на побережье Северного моря, приблизительно, до 9-го века. (Источник: Славянские города Голландии (tart-aria.info) )

Ряд сохранившихся источников 15 – 16 – 17 веков («Гаудская хроника», «Хроника» Корнелиуса Аврелиуса, «Хроника» Эггерика Бенинга), оперирующих ещё более древними знаниями, доказательно свидетельствуют о том, что за долго до Рождества Христова, с Британского острова на континентальное побережье прибыли поселенцы великого роста и телосложения, основавшие здесь свои города.

Иначе бы рухнуло здание миропорядка, так тщательно выстраиваемое кукловодами последние 2 тысячи лет на землях, получивших названия «Европа».

Британцы не только живут на туманном острове, они сами отлично научились напускать туман и сыпать песок в глаза . История этого народа полна легенд и мифов потому, что историкам запрещено рассказывать об истинном прошлом аборигенов острова.

Were there or not? – Были или не были? Were! – Были!

Ну , коль скоро Славяно-Вилты прибыли в Голландию и Фрисландию с Британских островов, логично задаться вопросом: а что говорят британские источники о Славянах? Уверенна, я вас не удивлю.

Ничего не говорят!!! Вся «крамола» вычищена и отредактирована или «утонула в пыли времени». Но! Но круги то на воде остались!…

Дело в том, что если бы историю Британии тщательно не от редактировали, то страна не смогла бы стать плацдармом для католического Рима в целях захвата и подчинения себе земель по ту сторону Альп.

Об истинных насельниках Британских островов было приказано молчать, а имя славяно-скифов было заменено на англо-саксов. Чем больше тумана в головах людей, тем беспробуднее они спят.

Давайте обратимся к авторам самых древних из сохранившихся британских исторических рукописей, – к фундаменту на основании которого и строилась английская историческая наука.

Я бы выделила четырёх, самых старых и «авторитетных» «историков»: Гильда Премудрый, Беда Достопочтенный, Ненний и Гальфрид Монмутский. Что же они пишут о древних насельниках Британских островов?

Ги́льда Премудрый (Gildas Sapiens, года жизни, около 500 -570 г.г.) — древнейший известный историк бриттов, святой. Известно, что в 520 году, то есть в нежном 20-ти летнем возрасте, он посещает Рим.

Там молодым человеком, вероятно, восхищаются за его юный, но твёрдый взгляд на варварство сородичей и дают указания, за выполнение коих присваивают звание – «святой».

Его труд «О погибели Британии» — это этакое письмо-проповедь на латинском языке в 110 главах с претензией на анализ истории Британии (главы 3-32). Так вот у этого «историка» история британцев начинается с… оккупации острова римлянами.

То есть с 50-х годов до н.э.. Всё, что происходило на этих землях до условно «цивилизованных» захватчиков, даже не предполагалось брать в расчёт.

Надо сказать, что проповедь о благодетельности пахнет душевной гнилостью этого «святого».

Вот, почитайте, что этот святоша писал о своих сородичах, какими эпитетами он их наделял. Чудовищно! Да он просто ненавидел своих предков!

Цитата: «7. Таким образом, римляне, истребив многих предателей и многих обратив в рабство и сохранив в качестве зависимых, — дабы земля не обезлюдела совершенно, —отбыли в Италию, оставив некоторых своих управителей». Гильда Премудрый. О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды. М. Алетейя. 2003, (пер. Н. Ю. Чехонадской).

В понимании Гильды, римляне сделали отлично, что часть населения острова истребили, а другую часть поработили! Он этим восхищается! Кто? Кто назвал это чудовище Премудрым?

Далее

этот «Премудрый» благословляет «плети для спин туземцев и ярмо для их загривков», и этих туземцев-бриттов, своих сородичей, называет «тупым народом» (абзац 15-ый).

Этот «святоша» 6-го века ни слова не написал о старинной истории «тупого народа», посчитав бриттов недостойными, что бы наделять их прошлым:

«Я умалчиваю о древних годах отвратительных тиранов…» (абзац 4-ый). Чудовищно, но самый древний (сохранившийся) британский историк ненавидел насельников Британии! Он ненавидел своих предков!!! Итог, о доримской эпохе у Гильды или плохо, или ничего… О Славянах – тишь да гладь. Источник: Гильда Премудрый. О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды. М. Алетейя. 2003, (пер. Н. Ю. Чехонадской).

Далее по старшинству идёт Беда Достопочтенный. Об этом человеке известно по более. Годы его жизни – около 673 – 735.

Бенедиктинский монах. В 836 году (спустя сто лет по его смерти) на Ахенском соборе клириками было принято решение считать Беду непререкаемым авторитетом римской церкви (на ряду с Августином Блаженным и Григорием Великим), а в 1899 году он был причислен к лику святых.

За какие такие заслуги? Попробуем разобраться.

Беда написал одну из первых официальных историй Англии под названием «Церковная история народа англов». Сохранилось свыше 150 рукописей. Самой ранней считается так называемый «Манускрипт Мура», хранящийся ныне в Кембриджской университетской библиотеке. Вероятно, он был переписан около 737 года.

Вторым по древности считается манускрипт, хранящийся в Российской национальной библиотеке (так называемый «Петербургский Беда»); считается, что он был переписан в 746 году.

Целью новоявленного историка (а, по сути, – монаха) было, в первую очередь, написание истории римской церкви на британских островах в контексте истории местного населения. А так же целью было застолбить идею о том, что «народ бритты» – исконные жители острова и имеют абсолютное на него право.

Более того, согласно Беде, жители острова – новые божьи избранники, этакий «новый народ Израильский», получивший христианскую веру, а с верой и власть, непосредственно от «пупа мира» – Рима.

В 6-ом веке перед монахом этим «пупом мира» была поставлена задача – исторически обосновать претензию Британии на господство, как минимум, в римско-католическом мире. Не поэтому ли Беду объявили безусловным авторитетом церкви? При этом сам бенедиктинский монах честно признавался в предисловии:

«Смиренно прошу читателей не ставить мне в вину погрешности против правды, которые могут встретиться в моем сочинении, ибо в соответствии с истинным законом истории я просто записал те из собранных сведений, которые счёл полезными для поучения потомства». В. В. Эрлихман. II. «История» и история. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

То есть монах-историк «на голубом глазу» признаётся, что он грешил против правды (!) и выбирал только полезную (!) для поучения информацию.

Британский гамбит.

У Беды, как и у Гильды, а позже и у Ненния, история Британии начинается с момента оккупации острова римлянами. Ну, не было истории мира до Рима (!), если верить римским захватчикам… Захватчики пришли и написали для всех свою историю, которой мы по сей день пользуемся.

Но в отличии от Гильды, у Беды была уже чёткая разнарядка из «Центра»:

1. забыть о дикости бриттов и утвердить факт их первообладания островом;

2. обосновать тезис о том, что бритты первыми заселили данные земли.

3. ввести идею об общности британцев и римлян, об их общей миссии на основании единства церкви и преемственности со Святым престолом в Риме.

Послушный монах сделал как следовало и… попал в святые.

Итак, Беда не пишет в своей «Истории» ничего не о великанах, ни о Славянах. Кто бы сомневался. Но утверждая тезис, что бритты были первыми исконными поселенцами на большом острове:

«Сначала на острове обитали только бритты, от которых он и получил своё имя. (Книга 1, гл. 1)»; он в самой верхней строчке в этой же первой главе проговаривается: «Британия – это остров среди океана, называвшийся прежде Альбионом». В. В. Эрлихман. II. «История» и история. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Подождите, подождите. Но если бритты были здесь первыми, кто назвал остров Альбионом? Уже прокол! «Называвшийся прежде … ». «Прежде» – это когда? Очевидный косяк. На поставленные выше вопросы я обязательно отвечу в последующих статьях. А сейчас перейдём к следующему проколу от Достопочтенного.

Вот что он пишет о пиктах, которые по его мнению, были вторыми по очерёдности насельниками британских островов:

«После того как они (бритты, -автор) овладели большей частью острова, начиная с юга, из Скифии в море вышли пикты на нескольких кораблях и, будучи отнесены ветром к британским берегам, высадились на северном побережье Ибернии (Ирландии, – автор)». (Книга 1, Гл.1). В. В. Эрлихман. II. «История» и история. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Из Скифии? Пикты были Скифами? А где была эта Скифия? И по какому морю плыли эти скифы-пикты? Об этом в следующих статьях. А сейчас нам важен прецедент! Пикты были Скифами!

Ну, а в предыдущих статьях я подробно разбирала тему «Кто такие есть Скифы». (Источник: Скифы = Славяне = Рутены = Русы (tart-aria.info)).

Скифы и Славяне – есть суть одно!

Ладно! Ещё одно подтверждение сему факту и работаем в дальнейшем с этим обоснованием, как с аксиомой: во втором томе своей книги по истории, посвящённой, напомню, цесаревичу Павлу Петровичу, историк Филипп Генрих Дильтей (1723-1781)

в уроке 49-ом на прямой вопрос: «Как прежде называлась Россия?», даёт прямой ответ: «Скифиею». (Книга 2, стр. 315). Источник: Дильтей Филипп Генрих, Первыя основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, в пользу обучающагося российскаго дворянства. Ч. 2, М. 1763

Примечание:

Скифы были европеоидами, а иначе бы потомки северных британцев (где поселились пикты-скифы) имели бы раскосые глаза и выступающие скулы, а не белую или рыжую шевелюру и голубой зрачок.

Тацит в конце 1-го века заметил, что жители Каледонии имеют «русые волосы и высокий рост» (гл.11). (Источник: Тацит «О происхождении германцев и местоположении. Жизнеописание Юлия Агриколы». Тбилиси, 2013, стр. 42.)

Справка : Каледония (Caledonia) — древнее название северной части острова Британия, к северу от вала Адриана или вала Антонина, отождествляется с нынешней Шотландией. Непонятным остаётся, почему Тацит смудрил и не назвал каледонцев напрямую – Пиктами?…

Ещё один античный историк – Дион Кассий – так описывал предводительницу восстания против Римских захватчиков: «…была Будуика, британская женщина из царского рода… Ростом она была очень высокая, … большущая волна рыжих волос падала у неё до бёдер, вокруг шеи у неё было широкое золотое ожерелье…» (Гл.2) (Источник: Дион Кассий «История Кесарей» Книга LXII. Видавець Купрієнко С.А. 239 стр. )

Итак, что мы имеем на данный момент? Беда проговаривается, что до бриттов остров носил имя Альбион, а так же, что пикты прибыли на остров из далека, – из Скифии. Круги на воде всё равно остаются…

А ещё монах говорил о том, что руги были основоположниками британской нации… Но об этом позже.

А теперь перейдём к следующему британскому историку – Ненний.

Не́нний (Nennius) — валлийский историк VIII—IX века, автор «Истории бриттов» (Historia brittonum). Известно более 30 рукописей «Истории бриттов». Наиболее ранние датируются IX или Х веками.

Ненний, так же как и Беда Достопочтенный, согласно спущенной сверху разнарядке, сообщает:

«9. Бритты испокон века считали, что они населяют весь остров от моря до моря»; далее, что: «12. По прошествии многих лет — не менее девятисот — прибыли пикты и заняли острова, называемые Оркадскими», а так же, что: «13. Последними прибыли скотты в Ибернию (Ирландию, – автор) из испанских земель.» текст воспроизведён по: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М. Наука. 1984

Причём скотты сначала заселили Ирландию, несколькими волнами, а уж потом перебрались на британский остров.

К какой из описанных Неннием волн относится его следующее описание, из текста не совсем понятно (вероятнее всего, последней). Я приведу следующий отрывок целиком, та как в нём опять говорится о Скифах, поселившихся в Британии.

Правда, теперь эти Скифы – предки не пиктов, а скоттов из (!) «испанских земель».

Цитата: «15. Если кто пожелает узнать, когда или в какие времена Иберния пребывала необитаемой и пустынной, то наиболее сведущие из скоттов сообщили мне следующее. Когда по Чермному морю шли чада израилевы, гнавшиеся за ними египтяне, как повествует Писание, были поглощены его водами. Был у египтян муж знатный из Скифии с многочисленной родней и множеством слуг, который, будучи изгнан из своего царства, пребывал в Египте в то время, когда египтяне были поглощены разверзшимся морем, но он не отправился вместе с ними преследовать божий народ. Уцелевшие египтяне порешили изгнать его из Египта, дабы он не захватил их страну и не подчинил её своей власти — ведь всех их могучих мужей поглотило Чермное море, и они изгнали его. И он сорок два года странствовал со своими по Африке; миновав Озеро Солеварен, пришли они к Филистинским Алтарям и, пройдя мимо Рузикады (Русикады) и гор Азарских, миновали реку Мальву и, перейдя Мавританию, достигли Геркулесовых Столбов. Пустившись оттуда в плаванье по Тирренскому морю, они добрались до Испании, где и жили долгие годы; здесь они невероятно как размножились и расплодились, и численность их народа во много раз возросла. Впоследствии они приплыли в Ибернию — это произошло через тысячу и два года после гибели египтян в водах Чермного моря; в земли Дальриеты (Дальриета — область на северо-западе нынешней Шотландии , – автор) они прибыли в те времена, когда римлянами управлял Брут, вручивший власть консулам, а также народным трибунам и диктаторам. И консулы в течение четырёхсот сорока семи лет правили государством, которое прежде было подчинено царской воле». текст воспроизведён по: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М. Наука. 1984

Справка: Dál Riata or Dál Riada (also Dalriada) – было гэльским королевством, которое охватывало западное побережье Шотландии и северо-восточный угол Ирландии, по обе стороны Северного канала. После периода расширения, Dál Riata в конечном итоге стал ассоциироваться с гэльским королевством Альба.



Далриада или королевство Альба.

Справка : «Управлял Брут…» – вероятно имеется в виду Луций Юний Брут, годы жизни 545 -509 до н. э., считающийся основателем республиканского строя в древнем Риме.

То есть этот Скиф, что переселился в Ирландию и был одним из предков скотов-шотландцев, жил в Египте (!), где оказался после ссоры с одноплеменниками!

Зная, что Урало-Черноморские Скифы легко ходили на Персию, Сирию и до Египта, не сложно предположить, что наш шотландский Скиф был родом не с Североморской , а из Черноморской Скифии. Египтяне испугались его влияния и мощи и принудили весь народ во главе с вождём покинуть нильские земли.

Чудны дела твои, Господи! Скиф 42 года ходил по северной африканской пустыне (сейчас она называется Сахара).

Неизвестно питался ли он манной небесной, но известно, что оказался в конце концов со своим народом в райской и благодатной испанской земле, где и осел. Тысячу лет (!) потомки Скифа жили в Испании и приумножались, пока (скорее всего) часть из них не переселилась на Ирландский остров.

Тысяча и два года прошло с тех пор, когда Скиф со своим народом покинул Египет, но скотты (вплоть до христианизации) не забывали, что их предки были Скифами, а стало быть – Славянами, и очень этим гордились и превозносили.

Ярчайшее тому доказательство – письмо, написанное шотландским королём в купе с его шотландскими баронами и 4-мя шотландскими епископами, адресованное Папе Иоанну XXII и датируемое апрелем 1320 года.

Это письмо, более известное как «Декларация Арброата» (латинское : Declaratio Arbroathis), заверенное печатями баронов (сохранилось 19 печатей из предполагаемых 50-ти), напоминает Римскому папе, что шотландцы – величайший и достойнейший народ, ведущий свой род от самих Скифов!

Повторюсь, это письмо написано в 1320 году! Стало быть и в 14-ом веке, «сливки» шотландского общества знали ещё о своих предках и напоминали вездесущему Риму, кто есть они на самом деле.

(Источник: Википедия или Barrow, GWS (1984). Роберт Брюс и шотландская идентичность . Общество Saltire).

Вот отрывок из этой декларации на латинском языке и перевод оригинала на русский:

«Scimus, Sanctissime Pater et Domine, et ex antiquorum gestis et libris Colligimus quod inter Ceteras naciones egregias nostra scilicet Scottorum nacio multis preconijs fuerit insignita, que de Maiori Schithia per Mare tirenium et Columpnas Herculis transiens et in Hispania inter ferocissimas gentes per multa temporum curricula Residens a nullis quantumcumque barbaricis poterat allicubi gentibus subiugari. Undeque veniens post mille et ducentos annos a transitu populi israelitici per mare rubrum sibi sedes in Occidente quas nunc optinet, expulsis primo Britonibus et Pictis omnino deletis, licet per Norwagienses, Dacos et Anglicos sepius inpugnata fuerit, multis cum victorijs et Laboribus quamplurimis adquisuit, ipsaque ab omni seruitute liberas, vt Priscorum testantur Historie, semper tenuit. In quorum Regno Centum et Tredescim Reges de ipsorum Regali prosapia, nullo alienigena interueniente, Regnauerunt.». = Источник: Декларация Арброта – Declaration of Arbroath, 1320. / хранится в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге

«Мы знаем, о Святейший Отец и Господь, и из хроник и книг древних мы находим, что среди других известных народов наша собственный, шотландцы, удостоился широкой известности, пройдя путь из Великой Скифии через Тирренское море и Геракловы столбы и долгое время жил в Испании среди самых диких племен, но нигде он не мог быть покорён какой-либо расой, какой бы варварской она ни была. Произошло это тысяча двести лет после того, как народ Израиля пересек Красное море, когда (прибыл) он к своему дому на западе, где он сейчас находится. Сначала выбросили британцев и полностью уничтожили пиктов, и хотя его часто атаковали скандинавы, датчане и англичане, он отбивался со многими победами и бесчисленными трудами, и он держал себя до сих пор, свободный от всех рабства, как историки старые свидетельствуют. В этом королевстве и в бесчисленной собственной королевской семье, среди них не был ни один иностранец». Источник: Декларация Арброта – Declaration of Arbroath, 1320. / хранится в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге.

Итак. Шотландский король, 4-е епископа, знатнейшие мужи древних шотландских родов, оставили свои печати под документом, уведомляющим о том, что они потомки Скифов.

Под документом, утверждающим статус Шотландии как древнего, независимого, суверенного государства – Королевства Шотландия.

Важно! Не в королевстве, ни в королевской шотландской семье не было чужаков (иностранцев)! Блюлась чистота крови! Скифской крови!

Нет ничего удивительного, что сей замечательный документ был старательно забыт, а из трёх писем сохранилось лишь одно.

Оно хранится ныне в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге. С 1320 года по 1680 год (пока текст не был переведён с латинского на английский и не напечатан), то есть почти 350 лет, о нём никто ничего не знал. Случайность?



«Декларация Арброата» (латинское : Declaratio Arbroathis) , 1320 год.

При изучении материала, бросилось в глаза, что британские «историки», с течением времени, оказываются всё более не удовлетворены существующими знаниями о прошлом своей страны, пытаются выйти за рамки установленных церковью правил и заглянуть «за шторки».

Дальше всех пойдёт Гальфрид Монмутский, но о нём позже. Очевидно, что британские монахи были знакомы с ирландскими и скотскими историческими повествованиями и приданиями, но не хотели придавать им должного внимания.

Фальсификация и утаивание истиной истории – и было главной целью католических священнослужителей.

Предварительные итоги по всему вышесказанному: три ранних британских историка напрямую ничего не пишу о Славянах или о каких-либо до римских переселениях с британских островов на континент.

Этому не стоит удивляться, – заговор молчания – один из методов управления мировыми процессами. Косвенно они упоминают, что пикты и скотты были потомками Скифов.

Хитрые историки и археологи уже на протяжении многих лет рвут жилы, чтобы убедить нас, что Скифы – это не одно и тоже, что и Славяне.

Тогда почему исконные насельники Туманного Альбиона, те что прибыли сюда из Скифии, после вторжения Бритта и его людей, перебравшись с острова на материк, основывают в устье реки Маас город, который называют Славенбюрг? (Источник: Вычеркнутая история Славян (tart-aria.info)).

Древние писатели истории упоминают Скифов, как предков пиктов и скоттов, что напрямую связывает эти два народа со славянами и землями российскими, которые, – как это у Филиппа Дильтея?, – назывались «Скифиею».

(Источник: Дильтей Филипп Генрих, Первыя основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, в пользу обучающагося российскаго дворянства. Ч. 2, М. 1763).

Так же три ранних британских историка ни словом не обмолвливаются о великанах.

Не удивительно, что сохранились рукописи только этих авторов. Остальные письменные и не только письменные источники, беспощадно сжигали в кострах инквизиции.

Посему, слишком смелыми и от того «легендарными», то есть «сказочными», кажутся рассказы ещё одного монаха и, по совместительству, историка, следующего по старшинству – Гальфрида Монмутского.

«История королей Британии» (Historia Regum Britanniae; или «История бриттов» в русском переводе) — труд по истории, написанный около 1136 года Гальфридом Монмутским.

В этой книге впервые упоминается история короля Лира и короля Артура. Но нам труд Гальфрида чрезвычайно интересен его рассказом о битве пришельца по имени Бриттус с местными, островными великанами.

Как я уже говорила выше, Монмутский был не удовлетворён теми знаниями по истории, которые предлагали его предшественники. Более того он изумлялся скудостью информации по истории его отечества. Мы говорим сейчас уже о 12-ом веке. Вот, что он пишет:

«Глава 1. Часто и помногу о многом про себя размышляя, я наткнулся мыслью и на историю королей Британии и подивился тому, что, помимо упоминания об их правлении в давние времена, которое содержится в обстоятельных трудах Гильдаса и Беды, я не нашёл ничего о королях, живших до воплощения Иисуса Христа, ничего об Артуре и многих других после воплощения Христова…». Источник: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М. Наука. 1984, (пер. А. С. Бобовича)

И вот здесь монаху очень везёт! Ему попадается в руки удивительный, дополнительный источник:

«Глава 2. И вот когда я думал об этом и стремился доискаться причины этого, архидиакон Оксенфордский Вальтер … предложил мне некую весьма древнюю книгу на языке бриттов, в которой без каких-либо пробелов и по порядку, в прекрасном изложении рассказывалось о правлении всех наших властителей начиная с Брута, первого короля бриттов, и кончая Кадвалладром, сыном Кадваллона. Поддавшись его увещеванию … я постарался перевести сочинение это на латинский язык». Источник: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М. Наука. 1984, (пер. А. С. Бобовича)

Ух, ты! Оказывается история у британцев была и до вторжения на остров римских захватчиков (согласно чудом сохранившейся, прекрасно написанной, и неведомой другим писакам книге; книге, которую перевёл на латинский Г. Монмутский, и которой больше не существует физически)!!!

То есть подобные «еретические» книги ещё имели хождение в 12-ом веке! Вероятно именно из этой «секретной» и «весьма древней» книги и была взята эта удивительная историческая информация о которой не знали (или которой пренебрегли) другие авторы.

Я приведу главу из книги Г. Монмутского целиком. Она чрезвычайно интересна.

«Глава 21. На острове, который назывался тогда Альбионом , не жил никто, кроме немногих гигантов. Тем не менее его чарующие глаз человеческий дивные земли, обилие рек, богатых рыбой, его нетронутые леса внушили как самому Бруту, так и его спутникам страстное желание поселиться на нем. Обойдя несколько областей, троянцы прогнали обнаруженных ими гигантов, укрывшихся в горных пещерах, и распределили между собой всю страну, поставив правителя над каждою ее частью. Они начинают возделывать пашни и строить жилища, так что короткое время спустя ты мог бы счесть этот остров землею, обитаемой испокон веков. Наконец, Брут по собственному имени нарекает его Британией, а своих сотоварищей бриттами; ведь ему хотелось в этих названиях запечатлеть навсегда свое имя. Отсюда и язык народа, который прежде прозывался троянским или исковерканным греческим, впоследствии стал именоваться бриттским. Что касается Коринея, то ту долю королевства, которую ему даровал жребий, он назвал по собственному своему имени Кориней (ныне графство Корнуолл, – автор), последовав в этом примеру вождя, а свой народ коринейским. Располагая возможностью выбрать по своему усмотрению любую область на острове, он предпочел именно эту, которая либо потому, что составляет как бы отросток корня Британии, либо из-за искажения имени Коринея, именуется ныне Корнубией. Его больше всего прельщало, что тут он сможет бороться с гигантами, которые здесь были в таком изобилии, как ни в одной из распределенных между его сотоварищами областей. Среди этих гигантов был один особенно отвратительный, которого звали Гоемагог . Двенадцати локтей ростом, он был наделен такой силой, что в одно мгновение вырывал из земли мощный дуб со всеми корнями, точно он был всего лишь ореховый куст. Однажды, когда Брут устроил в гавани, где впервые высадился на землю Британии, праздник в честь богов, Гоемагог с двадцатью гигантами истребил в беспощадной схватке множество бриттов. Но бритты, сбежавшись, наконец, отовсюду, взяли верх над гигантами и перебили их всех, кроме Гоемагога. Брут повелел сохранить ему жизнь, желая посмотреть на борьбу между этим гигантом и Коринеем, который неудержимо жаждал вступить в единоборство с этим чудовищем. Итак, Кориней, преисполненный величайшего ликования, препоясавшись для борьбы и отложив оружие в сторону, вызывает Гоемагога на состязание в силе и ловкости. В начале схватки одолевает то Кориней, то гигант, и, сжимая друг друга в железных объятиях, они оглашают воздух своим учащенным дыханием. Вскоре, однако, стиснув Коринея изо всей силы, Гоемагог сломал ему три ребра, два справа и одно слева. Тогда Кориней, распалившись гневом, собрал все свои силы, взвалил Гоемагога на плечи и как можно быстрее, насколько ему позволял вес его ноши, устремился к берегу моря. Затем, взобравшись на вершину скалы, он распрямился, напрягся и сбросил в море вышеупомянутое, несущее гибель чудовище, которое держал на плечах. И гигант, падая с одной крутой скалы на другую, растерзанный на тысячу кусков, рухнул в воду, замутив ее своей кровью. Это место, названное в память падения гиганта со скалы, и поныне именуется Прыжком Гоемагога». Источник: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М. Наука. 1984, (пер. А. С. Бобовича)

Скалы Альбиона.

Вот такую потрясающую историю рассказал в своей книге Гальфрид Монмутский.

Оговорюсь, что история рассказана с точки зрения бриттов; полагаю, что безымянные великаны описали бы эти события на другой манер, – о жестоки и коварстве завоевателей.

Обратите внимание – бриты – не первые насельники острова! Троянцы, якобы, прогнали обнаруженных ими гигантов и заняли их земли, но не без потерь, как выясняется позже. Гоемагог с двадцатью соратниками истребил множество бриттов, но и сам пал в тяжёлой схватке.

Часть исконного населения острова ушла на север (из текста ясно, что истребили не всех местных жителей, плюс точно известно, что бритты владели только южной частью острова, а север занимали пикты и позже скотты), а некоторая часть великанов отплыла на континент (как выясняется уже из голландских и фризских хроник) и основала там свои поселения и города (Славенбюрг, Вилтен).

Гальфрид не говорит ни слова не о пиктах, ни о скоттах, ни о славянах. Все эти детали мы узнаём уже из других источников. Да и имя великанов-аборигенов он не называет. Или всё-таки называет?

Самая первая фраза 21-ой главы звучит так: «На острове, который назывался тогда Альбионом , не жил никто, кроме немногих гигантов».

То есть до появления на горизонте товарища Бритта и Ко, этот остров имел собственное имя.

Может быть Альбийцами называлось одно из племён острова, наиболее многочисленное и влиятельное?

Или правильнее считать, что имя – Альбийцы – было общим наименование для всех насельников туманного острова ибо до них, согласно древним источника, там никто не жил?

А «Альбион» – есть дословный перевод истинного названия острова с местного (аборигенского) языка на латинский язык? «Albus» переводится как «белый». А «рус» или «русый» переводится со славянского как «белый свет», «светлый».

Может на коренном языке остров назывался, допустим, Русколань? А латиняне перевели это имя на свой манер и закрепили его в рукописных текстах, как Альбион.

В топонимике острова сохранилось множество названий с основой на «рус»/«рос». Об этом подробнее ниже. Пока это рабочая версия…

Ольга Семёнова-Роттердам

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