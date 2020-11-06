Волею судьбы почти 20 лет назад я оказалась в Голландии. Информации о стране на тот момент – ноль. Юношеский энтузиазм и вера в «мир, дружбу, жвачку» -- вот и весь багаж… Мифы о мире и дружбе развеялись в первые три года эмиграции. Правда остался энтузи-зязм: интерес к Голландскому языку. Что меня очень удивляло и даже смущало, в первые годы изучения языка, - так это его железобетонная логичность.

Но в ещё большей степени меня удивлял словарный багаж kaaskoppen (сыро-головых – шуточное самоназвание). Некоторые слова голландского языка учились исключительно упорной зубрёжкой. Но (внимание!!!) был широкий пласт слов, которые звучали или были похожи на русский эквивалент, а те которые даже с-первого взгляды и не были похожи, казались до боли знакомыми. Тогда, 20 лет назад, было странное ощущение «де жа вю». Сейчас я абсолютно уверенна – это не случайность и это не влияние некоего таинственного индоевропейского языка на формирование языковой общности европейцев. Ибо у индоевропейского языка есть имя - СЛАВЯНСКИЙ. В основе европейских языков лежит СЛАВЯНСКИЙ в большей или меньшей степени исковерканный, изуродованный и ЗАЧАРАМУЧЕННЫЙ, в зависимости от региона. Проведя подобный анализ голландского языка, я убедилась , что древние житель Нижних земель говорили на протл-древне- славянского языке. И я это докажу, разобрав историю голландского языка и его словарный запас.

Введение в тему

О доримской истории Голландии можно судить по шести, так называемым, княжеским курганам. Захоронения были археологами изучены. Все относятся приблизительно к 700-600 г.г. до н.э.. В пяти из шести курганах найдены урны, так называемые ситулы (situla) с прахом. Ситулы – это такие бронзовые ведра, из которых пили на пиршествах наши предки. Кроме того в курганах находили бронзовые топоры, а в трех из них (vorstengraf De Hamert, vorstengraf Wijchen, vorstengraf Oss) бронзовые мечи и все три скрученные в кольцо. Четкого объяснения, кто был кремирован в этих курганах, у голландских историков нет. Есть ОЧЕНЬ НЕВНЯТНАЯ вероятная связь с южно-германскими землями и с Альпами. И это ВСЁ!

Но вот, что любопытно: голландские историки пишут, что из бронзовых ведер -ситул - древние пили не только вино, но и mede. Ничего не напоминает? Mede -- это старинный напиток из мёда, который, например, ещё, кое-где, по праздникам, пьют в Бельгии, а в древности пили и в Голландии.

MEDE = МЕДОВУХА

Интересно, что сейчас в Недерландах слово «мёд» пишется на английский манер «honing». Но слово mede-вуха, как рудимент, сохранилось в языке.

Голландские «измены»

"Как «изменить» слово так, что бы оно из славянского превратилось в "иностранное"?

Что бы понять, как происходило кодирование, коверканье и подмена русского- славянского языка на землях относящихся к древней Голландии, нужно понять, как происходит словообразование и какие изменения претерпевает язык в исторической перспективе. Язык - это живой организм! Его можно изгибать, ломать, переставлять, деформировать, но он по-прежнему будет жить. И не смотря на все внесенные изменения, у него останется ядро, которое будет продолжать связывать все органы. Он останется предметом общения.

Но язык не только сам видоизменяется, его сознательно искажают (если хотите – заколдовывают/чаромутят). Часто это делается открыто: через реформы языка, систематизацию в области образования, печатание словарей, запрета говорить на родном языке. Но чаще делается это подспудно, тайно, незаметно от общества. Как? Учреждение школ-университетов, где даётся иной, более "прогрессивный" взгляд на образование и язык (как только в Европе появляются университеты её накрывает мрак-(обесие) средневековья). Изъятие и сожжение книг, несущих альтернативные знания, под знаменем борьбы за "непререкаемые истины". А ещё: колонизация территорий, ассемблирование населения. Последнее, кстати, практикуется, до сих пор. Подсовывание чужих, чуждых ценностей; зомбирование абсолютно не нужной, лишенной какой-либо ценности, информацией людей, в первую очередь, молодого поколения.

Надо чётко понимать: любой язык не только меняется сам (эти изменения очень статичны и поверхностны т.к. язык патриархален по своей сути; он передаётся из поколения в поколение как код, как матрица!). Язык видоизменяют сознательно! Человек, племя, народ, не помнящие языка предков, не знают своё прошлое и своих героев. Их матрица затёрта. Им легче внушить новые ценности, ими легче управлять. Им сложно отличить правду от кривды.

Какие изменения происходили в голландском языке на протяжении веков.

Проследим некоторые признанные изменения в голландском языке:

1). Ряд слов в голландском поменяли изначальный смысл

Например:

Stout - означало храбрый. В современном языке - означает упрямый.

Ophemelen - соответствующее современному хвалить, раньше означало -- украшать/приводить в порядок.

Внимание ! Исходя из логики того, что слово просто так меняет свой смысл, возможно предположить, что голландское слово dom, что означает ныне глупец\дурак могло ранее иметь значение дом\жилище (!). Например, в Утрехте (Utrecht) стоит готическая церковь 13 века, которая так и называется Dom van Utrecht. Наименование «dom» здесь употреблено явно не в смысле «глупец». Якобы латинское слово «дом» указывает здесь на церковь как «обитель-дом» Бога.

2). Некоторые глаголы в прошедшем времени стали менять свою форму:

stinken - stonk = воняет- вонял

blazen - blies = дуть - дул

winnen - won = выигрывать - выиграл

3). В словах вместо одних букв начинают писаться другие. Например:

hant (старинное написание) -- hand (современное) = рука

jair -- jaer ( два старых варианта) -- jaar (современное написание) = год

nase -- neus = нос

sonne -- zon = солнце

scamen -- schamen = стыдиться

scoe -- schoen = ботинок

herte -- hart = сердце

scole – school = школа

ghenough -- genoeg = достаточно

Как мы видим на примере выше приведённых слов -- в самом голландском буквы выпадают или заменяются другими (как правило близкими по звучанию t-d, e-a) или добавляются. Язык дышит. А теперь представим, что слово «стыдиться»= «schamen», читалось ранее не только как «scamen», но и как «sramen». Произошла подмена букв. Sramen = срамиться, оказаться в постыдном положении, т.е. стыдиться.

Далее, на примере множества других слов, вы увидите, как часто в голландских словах подменялись буквы, звуки, менялись понятия и славянское-русское слово становилось "чужим".

Сноска: Читатель, наверное, уже обратил внимание, что я использую понятие "славяно-русский" по отношению к языку-источнику. Я уже писала выше, что считаю прото-язык или индо-европейский язык -- протославянским языком. Исторические и временные рамки мною пока опускаются. Так как анализ голландских слов я делала на основе славянских языков и в первую очередь русского (т.к. являюсь носителем русского языка), я ввела для простоты понимания понятие "славяно-русский", т.к. все приведённые мною слова имеют аналог или в русском, или в другом славянском языке.

4). Изменилось написание предложений:

Современное Hoe heet je? = Как зовут тебя? писалось Hoe heeti?

Или современное Slaap je? = Спишь ты? выглядело Slaepstu?

Обратите внимание! Древние "ti", "tu" абсолютно соответствуют нашему "ты" . Кто подменил "tu" на современное je"? У древних голландцев использовалось склонение местоимений!: «тебя» было «ti», а «ты» писалось как «tu». Сейчас в обоих случаях употребляется то же самое «je». Местоимения более не изменяются …

5). Староголландским называют язык на котором говорили между 700 и 1150 годами .

Напрашивается вопрос: на каком языке говорили жители Рейна и Мааса до римской инвазии?

Сохранилось несколько кусочков, предложений того языка на котором говорили древние голландцы. Вот один из них, который, как считается, самый древний и сохранился лучше всего. Предполагают, что его написал некий монах приблизительно в 1100 году на moedertaal -- языке своей матери (на родном языке).

Hebban olla vogala nestas hagunnan

hinase hic enda thu

uua unbidan uue nu.

Фото: Страницы и фрагмент древнейшего текста на голландском языке. Источник

На современном голландском эта фраза выглядит так:

Alle vogels zijn nesten begonnen

behalve ik en jij

wat wachten we nu.

Русский перевод современного голландского прочтения старинной фразы:

Все птицы свои гнёзда начали (вить)

кроме меня и тебя

что мы ждём сейчас.

Сами голландцы задаются вопросом, насколько это предложенье вообще можно считать голландским. Они обращают внимание на то, что автор не знал буквы W и использовал, как эквивалент, две буквы UU (wat=uuat). Кроме того, в современном голландском языке нет слов «unbidan» и «hinase». А старинное слово «volgala» и «nestas», заканчивающиеся на "а" и " ас", они считают множественным числом (современное volgels и nesten). Свой перевод голландцы базируют на латинском переводе фразы, который сделал якобы сам автор где-то рядышком на ... полях:

abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu

quid expectamus nu

Я попробовала «раскодировать» древне голландский текст и перевести его на русско-славянский язык. Мне удалось расшифровать больше половины слов, кроме Unbidan и hagunnan, uua, uue (последнее предложение).... Все слова из фразы имеют сходство со старославянскими (церковнославянскими) словами.

Hebban = стар.слав. «хиба» = что означает: «хоть бы, разве, или»;

«olla» = стар.слав. «оли» = «когда» или «оле» = междометие выражающее скорбь (о...), или «ольмом» = «даже».

vogala (vo-ga-la) -- здесь реальная раскодировка: vola = русское "воля" = свобода, не связанная ограничениями (как у птицы); "га" на санскрите обозначает "движение" (примеры: йо-га = движение к самопознанию, но-га = движение стопы, бе-га-ть = двигаться). Слово зачарамутили, вставив "га" в "волю", но смысл остался - "свобода в движении". «Vol-ga-la» = "безграничная воля движения-полёта" = получается "птица" в ЕД. ЧИСЛЕ.

nestas - это слово изуродовали как и vogala, но с фантазией. Его просто бросили в блендер и все буквы перемешали. NESTAS - это русское слово НАСЕСТ, где все буквы переставлены местами. (Насест=гнездо). Слово в ед. числе.

NESTAS = НАСЕСТ

hinase= читай по буквам = «иначе» (придыхательная буква "h" часто пишется, но не произносится; в голландском нет буквы "ч", автор строк подменил её буквой "s"; ну, как он подменил «W» двумя» UU»).

enda = стар.слав «инда» = усилительная частица, соответствующая междометиям "да", "даже" ("Со злости инда плакал царь Дадон"). В «en-da» хитро соеденились русские союзы "и" и "да".

thu = «ты» (современные голландцы говорят, почему-то, теперь «jij» = «ты»)

nu = «нунь\нунечи» = «ныне\теперь» или «ню» = «её».

Учитывая, что последнее предложение мне не поддалось (за исключением слова «nu» = «ноне», оставим его (предложение) как оно есть в голландском варианте. В целом, переведённая фраза не меняет смысл, но приобретает иной (славянский) оттенок:

«Хотя бы даже птица гнездо вьёт,

Иначе я да ты,

Что ждём мы ныне».

Если вы не согласны с нюансами моей раскодировки старо-голландских слов, я перенаправляю вас ко второй части данной работы - « Чаромутие славянского языка в голландских землях.» . Там даётся по этапное объяснение и разбор того, как происходило чаромутие славянско-голландских слов. После её прочтения, ваше мнение точно и окончательно изменится.

5). Особенности голландского звукообразования.

В голландском языке слова читаются практически так же, как и пишутся. Не то, что в английском или ещё хуже французском (где, например, 4 звука "пежо" записывается 7 буквами "peugeot"). Хотя, безусловно, есть свои нюансы.

Звук "У" записывается двумя буквами ''oe'' или ''u'' (''moet'', ''kauw'').

Буква "И" может выглядеть как ''i'' или ''ie'' (''jaloezie'', ''stil'').

Голландские буквосочетания ''ei'', ''ij'' , читается по-русски одинаково, как "ай", хотя пишутся "е" и "и" или "и" и "й". Т.е. буквы читаются совершенно не так, как видятся. Зачем? (''zij'', ''wei'').

Буквы "ю" у голландцев нет, они её подменили двумя "у" = ''uu'' (''vuur' - (фюр))

в голландском нет аналога славянской букве «я», они подменили её двумя буквами “j - a” (jammer, jaloers).

В результате подмены древней славянской буквицы на латиницу у голландцев пропала не только "ю", «я», но и "х". Эту букву подменили буквосочетанием ''ch'' (school"). Это же сочетание “ch” передают русскую «ч» и «ш»! В имени “Sacha” – это «ш», а в названии города «Sochi» - это «ч». Обалдеть! Три русские, славянские буквы – «х» / «ш» / «ч» - передаются всего лишь латинским эквивалентом “ch”.

А вместо "ж" используют "g", которая эквивалентна русской "г". Кстати, “g” может передавать в некоторых случаях и наше «д». Т.к. каллиграфическое написание было похожим. См. фото ниже.

С другой стороны, один звук может иметь разные буквенные обозначения: [ẻ] в словах ''we''="мы", ''moedig''= "смелый", ''heerlijk''= "чудесный".

Голландская буква "с" может читаться и как "с" и как "к" (''circus"- с ир к ус).

6). В связи с утратой падежных окончаний

функции существительного в предложении определяются порядком слов в предложении и предлогами (Источник: "Нидерландский язык" О. Вандепютте, И. Братусь 1992).

Род находит формальное выражение в артикля х : ''de'' для общего и ''het'' для среднего.

Т.е. и падежи и рода когда-то были, но были кем-то изъяты . Нет, не утрачены, а именно изъяты, т.к. совершать из поколения в поколение варварство кастрации собственного языка - полный абсурд.

Транскрипция с древнего голландского языка на латиницу привела к закошмариванию истинного языка. Он был вынужден искривляться под латинские 26 букв. Напомню, в славянской буквице было (по некоторым данным) 49 БУКВ. Результат этого закошмаривания видны в чешском и польском языках. Эти языки (народы) поставили на колени столетия спустя после батавов и вилтов. Чехов насильственно перевели на латиницу в 10 в., когда Моравия была захвачена немцами. Поляков несколькими десятками лет позже…

7). Отдельной разговор – каллиграфия.

Вы видели «завиточки» и «кучеряшки» в древних рукописях? Ошибки в понимании нарисованной буквы вполне понятны - «К» похожа на «R», «И» вылитая «Н», а «п» становится латинской «n». Каллиграфические ошибки при переписывании текста будут ещё более понятными если учесть, что переводились книги с одного языка (диалекта) на другой (например, с готского на старо-голландский). Обратите внимание на рисунке ниже на каллиграфическое написание букв «H» и “S” – это просто полёт фантазии. А “b”, вообще, похожа на кириллическую прописную «в». На второй фотографии латинская “g” соответствует славянской прописной «д». В древности латинская «z» писалась точь в точь, как наша «з» с хвостиком внизу (см. фото - слово "ple-з-ier").

Проведите сами каллиграфический эксперимент. Напишите прописными буквами, не отрывая руки, слово «шиншилла». Пусть родственники с первого раза прочтут, что вы начертали. Убедились, что каллиграфия – страшная сила? Сила в руках чаромута.

Я к чему всё это рассказываю? Есть тысяча и один способ изменить до неузнаваемости народный язык и подменить понятия и знания чуждыми! Монахи, переписывая книги, сознательно или бессознательно вносили отсебятину или перерисовывали (копировали) то, что не понимали. Каллиграфически неверное написание букв ещё больше осложняло ситуацию. Неправильно срисованная буква изменяла звучание слова, что отдаляло слово от первоисточника.

Краткая история голландского языка. Как издевались над древне голландским языком, т.е. как его реформировали

Современная наука лингвистика относит нидерландский к немецкой группе языков. В эпоху Средневековья и до конца 15 века, германские языки в противопоставление латыни назывались словом "!народный!" – «duits». Т.е. было четкое противопоставление своего, родного, народного языка насаждаемому через церковь латинскому. От этого слова и произошло название немецкого языка - deutsch . А вот голландцы называют его - duits . Самое интересное, что сами голландцы (хотя и понимают, что являются родственниками немцев) открестились от этого самоназвания. А вот Англичане это помнят и называют нидерландцев до сих пор - duch . Забавно, не правда ли? Англичане закрепили в своем языке факт того, что голландцы и немцы были когда-то одним народом. Или относились к племенам из одного рода!

В 1425 г. в городе Лувена организуется первый (!) в Нидерландах университет. А уже к концу 15 в. жители "Низких земель" вдруг осознали своё отличие от остального населения Германской империи Габсбургов, куда на тот момент входили. Это нашло выражение в названии языка. На смену пришли "нидерландский" и\или "нижненемецкий". Не путать с "верхненемецким" т.е. германским. Сейчас объясню почему. В верхненемецких диалектах произошёл переход исконных германских согласных “p”, “t’’, “k” соответственно в “pf” или “f”, “ts” или “s”, “x” . Этот переход получил название верхненемецкого передвижения согласных. К концу 8-го века процесс звуковых изменений завершился. Таким образом, современный немецкий литературный язык сформировался на базе верхненемецких диалектов, в то время как в основе нидерландского лежат диалекты нижнего течения Рейна, Мааса и Шельды.

НИДЕРЛАНДСКИЙ ЯЗЫК НЕ ИСПЫТАЛ ВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СОГЛАСНЫХ. И это для нас очень важно т. к. это означает, что голландский остался в неизменной форме .

Название «нидерландский» как обозначение языка впервые встречается в книге 1482 года из Гауды. В середине 15-го века начинают печатать книги. Появилась экономическая заинтересованность печатников в том, чтобы их продукция продавалась и распространялась. Какая удобная возможность упорядочить диалекты и систематизировать язык! Так, в 1574 г. в Антверпене выходит «Нидерландско-латинский словарь» Карнелиса Килиана. В словаре латынь использовалась не только для перевода, но и ДЛЯ ТОЛКОВАНИЯ НИДЕРЛАНДСКИХ СЛОВ!!! Обалдеть! И этот словарь на многие годы определил развитие нидерландской лексикографии.

До 90-х годов 20-го века малепусенькая Голландия насчитывала 28 ДИАЛЕКТОВ (!) при делении на 9-ть провинций! Уже тридцать лет назад голландцы били тревогу об исчезновении местечковых диалектов. Глобализация, европеизация, регламентация…. Я застала ещё в 2000-х вполне серьёзную дискуссию в обществе о переводе голландских высших учебных заведений целиком на английский язык. Обошлось. Сегодня ситуация с диалектами, вообще, плачевна. Они, практически, исчезли. Хотя , различия в произношении слов на севере и юге страны ещё «бросаются в ухо». Во Фландрии чётко (как у русских) произносят «р». Голландцы «р» картавят. В Лимбурге говорят «honjt”=“собака», вместо «hond» как в академическом голландском. Или «wiljt”= «дикий» вместо «wild”. Лимбургская молодёжь считает «академический» вариант - деревенским говором (boerentaal). Средне-голландское «vaatdoek”= «полотенце для вытирания посуды» выглядит в Дренте «schotteldook”, в Гелдерсе «schottelset”, в Лимбурге «sjottelslet”.

Фото: Газета “De Telegraaf”, “De sjottelslet gaat nooit verloren” zaterdag 8 maart 1997

А теперь вопрос: почему в Голландии, площадью около 40.000 км.кв., (такая же площадь, например, у Рязанской области) насчитывается 28 диалектов? Что исторически происходило на территории Нижних земель, что там до сих пор сохранилось такое многообразие языкового разнообразия? Простите за тавтологию.

Идём дальше. В 1576 г. в Лейдене основывается новый университет. Именно в Лейдене в 1637 г. увидел свет перевод Библии не с латинского. Были использованы древнегреческий и древнееврейский тексты. Инструкция переводчикам содержала требования избегать местных диалектных особенностей и как можно точнее воспроизводить идиомы и устойчивые словосочетания. В результате получился своеобразный компромисс между разными нидерландскими диалектами. Таким образом, сложилась и закрепилась НАДДИАЛЕКТНАЯ норма языка. Иными словами, язык унифицировали. «Причесали», «обули» и заявили – теперь ты будешь выглядеть так; шаг вправо, влево – расстрел.

До конца 19 в. (пока не ввели всеобщее образование) наблюдался глубокий разрыв между устным-разговорным и письменным голландским языком.

Интересно, что бы знать:

В голландском языке есть два забавных слова. Если их перевести на русский дословно, получится вот что:

- “onderwijs” переводится как «образование». Разбираем слово на части: “onder” = «под», “wijs” = «мудрость». Т.е. “onderwijs” – это то, что ниже уровня мудрости.

- “opleiding” переводится как «обучение/специальность». Разбираем слово: “op” = предлог «на» в смысле «сверху»; leiding = означает «управление/руководство». Итого: “opleiding” -- «управление сверху». Интересно, что город, которому голландский стадсхаудер подарил право иметь университет в 1575г. называется Leiden («руководить»). Может это совпадение…, а может и нет…

Так. Язык унифицировали. Наступило время « разделаться» с орфографией. В 1849 г. был созван Конгресс нидерландского языка. На Конгрессе было принято решение о составлении многотомного «Словаря нидерландского языка» (первый выпуск состоялся в 1864г.). Для словаря требовалось упорядочить правописание. Лингвисты М. Де Фрис и Л.А. те Винкел разработали унифицированную орфографию, которая после второй мировой войны была УПРОЩЕННА. В 1934 г. ОТМЕНА ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ. На основе принципов новой орфографии в 1954 г. издан «Словник нидерландского языка» - настольная книга всех современных школьников. А в 1984 г. издана «Всеобщая нидерландская грамматика» - подробное описание строя языка.

Но и на этом чаромутие языка не закончилось. Наступила эпоха англонизации! С конца 20-го века мы видим эксперимент неведомый ранее по своей масштабность и ненавязчивой наглости. Англиканизмы, как чума, проникают во все мировые языки. Они везде: в бизнесе, на кухне, на вечеринке, в быту. Куда не плюнь, везде встретишь эту чумную заразу. Уже и предложения не скажешь без английского «засланца»: от гаджета, мобильника до мэра и истеблишмента. Голландский язык не избежал засилья англиканизмами. Причём, учитывая то, что страна идёт в фарватере стран НАТО и её политика слепо завязана на Америку и Великобританию, её интерес и уважение к языку сюзерена почтительно и подобострастно. Практически все голландцы сносно изъясняются по английский, фильмы смотрят в оригинале со своими субтитрами. Количество английских слов составляет до четверти всех голландских слов (на втором месте заимствования из французского языка).

Выводы

Мы рассмотрели, на примере Нижних земель, какие изменения происходили в народной речи, как голландский язык ломали и как его «переводили на другие рельсы» - унифицировали.

Речь, на которой говорили древние голландцы загнали в рамки 26 букв! От чего возникли уродцы типа “ja” = «я» или “ch”= «ч», «ш», «х». Реформы и «словари» систематизировали, упростили и обезличили язык. Глобализация стерла диалекты и засорила язык чужестранными словами. Геноцид местного населения, привёл к утрате языковой наследственности и утере знаний о языке. Вот так поворот! Этот пункт – тема отдельного расследования -- «Куда пропали славяне из Западной Европы?». Он центральный в проблеме исчезновения славянского языка с западно-европейских территорий. Но он очень глобален и не укладываются в рамки данной работы. Что бы не быть голословной, приведу один из ярчайших примеров мировой истории – завоевания Карла Великого. Этот негодяй и кровопроливец (почему-то названный «Великим») огнём и мечом захватил всю Европу от Испании вплоть до реки Эльбы. За 30 лет своего террора он покорил все племена завоёванных им земель, непокорённых вырезал или переселял. Известны факты, когда он целые племена перемещал на другие территории, а захваченные земли заселял лояльными колонистами.

Изменения, происходившие в древне голландском языке (до 1200 годов)

Фото: Голландская землянка. Вторая половина 19 века. Здесь жили люди.Фото: Так тоже жили в Голландии. Начало 20-го века.

Повторюсь, голландцы считают свой языком древним до условной даты – 1200 год. После этой даты голландцы стали говорить на языке более-менее тождественном современному. Голландцы относят свой язык к немецкой группе индоевропейских языков, причём утверждают, что языковое влияние германских племён на территориях современной Голландии усилилось после «внезапной» потери власти Римом, т.е. около 400 года. Я, после изучения ряда материалов, напротив, считаю, что даже после развала империи, Рим продолжал колоссальное давление на язык и культуру древних голландцев (уже через католическую церковь), а исконные, так называемые, «германские» племена всеми возможными средствами пытались вернуть свои традиции на своих землях, отнятых и колонизированных чужеродцами .

Сами голландцы имеют условное представление о том, на каком языке говорили их предки. Из устных источников того времени (песни, баллады, сказки) ничего не сохранилось; из письменных, - весь анализ основывается на: паре фраз или четверостиший, написанных на полях латинских книг, на сохранившихся именах собственных, географических названиях и на двух сохранившихся рукописях. «Вахтендонкские псалмы» (“De Wachtendonckse Psalmen”)-- перевод псалмов с верхненемецкого, содержащий, соответственно, германские слова и формы. Рукопись относится к началу 10 века, но сохранилась частично в списках 16 и 17 веков. Вторая рукопись «Лейденский Виллерам» ( “De Leidse Willeram”) – представляет собой перевод на старо голландский, сделанный приблизительно в 1100 г., с рукописи немецкого аббата Виллерама. Аббат сделал перевод, в свою очередь, одной из книг Старого Завета и дал свои комментарии. В переводе «Лейденского Виллерама» встречается ещё больше верхненемецких слов и форм. Т.к. большинство текстов писались в католических монастырях нельзя исключать возможности латинизации голландских слов. Количество реальных славянско-голландских слов стремится… к нулю. Но они есть…..

Для нашего исследования очень важно знать каким был именно древний язык жителей Нижних земель, и какие изменения претерпел язык автохтонов, до его окончательной романизации и катализации в 13 веке.

Повторюсь, латиняне засунули древне-голландскую речь в рамки 26 букв. Это привело к тому, что для многих звуков стали искать иную транскрипцию, что привело к чудовищному искажению в произношении. Чтобы найти, например, оптимальную форму написания слова “buik”= «живот» (“ui” читается как в «мяу» без «м»), его писали как “”buk”, “buc” или “byk”. Другой пример “neus” = «нос» писали как “nuese” или “ nose ”. Ещё, - слово “weg” = «путь/дорога» имело форму “ uueh ” или “uueg”. Искали манер написания славянских слов, где звуков больше, чем букв в латинском алфавите.

Звук “u” соответствующий русским «у» или «ю» часто подменялся на “v” = «в/ф» (пример: “uogala” стала “vogel” = «птица», а сдвоенная “uu” (наше среднее между «у» и «ю») становилась “w” = «в». Чехарда и чаромутие с буквами продолжались вплоть до 13 века (да и в позднейшее время тоже).

Буквы “s” и “z” были взаимозаменяемы (было” sun ” стало “zoon” = «сын»); “f” тоже подменяли на “v” («fan» стало «van»).

Комбинация “ft” перешла в иную комбинацию “kt” или даже “cht”. Примеры: “gesifte” стало “gezicht” = «лицо», а “suftе” превратилось в “ziekte” = «болезнь».

“ Herte ” cтало “Hart”, “ wercho ” стало “werken”, “ hase ” превратилось в “huis”, а “hoi” в “hoogte”, “ boldliko ” изменилось в “dapper” = «храбрый». А вот “ manags ” (в готском варианте “managei”) превратилось в “veel” = «много».

Внимательный читатель обратил внимание, что некоторое ДРЕВНЕГОЛЛАНДСКИЕ исконные слова, я выделила жирным шрифтом. Давайте к ним вернёмся. Вычитывая литературу для данной работы, я обратила внимание, что многие именно древние , не реформированные голландские слова точь в точь совпадают со славянскими ! Читать слова надо так, буд-то бы они написаны русскими буквами, на русский манер .

Итак, старинные нидерландские слова и их русский эквивалент:

« son ne» - « со л н це». По белоруски « сон ейка».

ne» - « л це». По белоруски « ейка». “ nos e” - это есть « нос »;

e” - это есть « »; “ uueh ” – читаем «уех» = « уех ать»; голландское значение – «дорога»;

” – читаем «уех» = « ать»; голландское значение – «дорога»; “ sun ” – здесь просто – «син»=« сын »;

” – здесь просто – «син»=« »; “ h e rt e” – « с е рц е» (именно в таком написании, без «д»); «с» видоизменились в “h”, а «ц» в “t” т.к. буквы «ц» у латинян нет;

e e” – « е е» (именно в таком написании, без «д»); «с» видоизменились в “h”, а «ц» в “t” т.к. буквы «ц» у латинян нет; “ werch o” – «верчо» = « верч усь»; голландское значение «работа»;

o” – «верчо» = « усь»; голландское значение «работа»; “ boldli ko” – эквивалентно русскому « бодл ивый»; «д» и «л» поменяли местами; голландское значение «храбрый»;

ko” – эквивалентно русскому « ивый»; «д» и «л» поменяли местами; голландское значение «храбрый»; “ m a n a g s” – есть русское « мн о г о»; соответствует голландскому «много».тВ готском варианте “managei – «многий»;

a a s” – есть русское « о о»; соответствует голландскому «много».тВ готском варианте “managei – «многий»; “ hase ” – о-о-о! Это Преинтереснейшее слово! В современном голландском и английском слово «дом» сейчас выглядит так – ‘ ’huis’’ , а в древности писался ‘’hase’’. Открываем Большой Церковно-Славянский словарь. « ХАЗА » - « ДОМ , ИЗБА »; ОТСЮДА «ХОЗЯЙСТВО, ХОЗЯИН».

Вы по прежнему не верите, что в основе голландского языка лежит славянский?

Тогда идём дальше. Давайте разберём несколько фраз из приведённого выше древне-голландского письменного источника: «Лейденский Виллерам» (далее - «ЛВ»). Эти пять фраз взяты из книги «История голландского языка» под редакцией Ван Ден Торна. Когда начинаешь разбирать слова и предложения просто удивляешься, как их зачаромутили, зашифровали. Из представленных ниже слов удалось раскодировать пятую часть. Но и это, я считаю, не мало, учитывая, что мы забыли истинную старославянскую речь, которая стала фундаментом для древне-голландского языка (древнейшая, на данный момент, славянская надпись относится к самому началу 10 века – «Новгородский псалтирь»). Мы позабыли (правильнее сказать - не знаем) старославянские слова, отчего сравнительный анализ двух языков идет туго.

Приступим. Обратите внимание! Сначала идёт фраза на древне-голландском и источник, затем современный перевод на голландский, а потом - перевод на русский язык с современного голландского перевода.

1). “’thu bist wola slozhaft gardo…” («ЛВ») – “jij bent (een) goed afgesloten tuin…’’ – «ты есть хорошо закрытый сад».

Разбираем подчёркнутые слова:

буквосочетание “th’’ читается в голландском диалекте как «т»

‘’thu’’= «ти» = «ты»

‘’bist’’ cоответствует старославянскому «бысть», «быти», «быша» т.е. = «есть»

‘’thu bist’’ = «ты бысть» = «ты есть».

Но славянское ‘’bist’’ выглядит в современном голландском иначе, оно уже заколдованно – "bent’’.

2). ‘’ the genatha, the min noch beydet’’ («ЛВ») – «de genade, die mij nog te wachten stаat’» - «милость, что меня ещё ждёт (ожидая стоит)».

Здесь нам интересно слово ‘’beydet’’. Многие слова, чтобы их понять надо читать по-русски. Т.е. - что вижу, то читаю. Без мудрежа. Буква «е» закодировала это слово, убираем её и читаем ‘’bydet’’ = «будет».

Получается почти тоже самое, но по-русски: «милость, что у меня ещё будет».

3). ‘’the thorna nemugan thie lilian behudan, siu newassen ande bluoye under him’’ («ЛВ») – ‘’de doorns kunnen de lelies niet beschermen als ze niet tussen hen in groeien en bloeien’’ – «шипы не могут лилии уберечь если они между ними не растут и не цветут».

Абсурдность перевода сразу бросается в глаза: шипы не могут расти и цвести. В этой фразе вообще нет слова «цвести», это придумка голландского переводчика-лингвиста. Давайте разбираться.

"Thorna" не имеет, на первый взгляд, никакой связи со словом «шип». Терпение! В словаре нахожу старославянские слова с той же основой «тор» и близким смыслом: «ТОРла – это булава» и «ТОРгать – дёргать, рвать». Близко, очень близко, но где же «шип»? А вот он – «ТЁРН\ТОРН» -- колючий кустарник. Следовательно ‘’thorna’’ = «тёрн\торн» = «шип\колючка». Обратите внимание, что древнее ‘’thorn’’, созвучное с русским «тёрн», выглядит в современном голландском уже иначе, как ‘’doorn’’.

Слово "nemugan" есть русское слово «немогут» (писалось слитно); ‘’thie’’ cоответствует нашему «те»; ‘’newassen’’ – это есть «невесят» («не» писалось слитно); ‘’him’’ = «(н)им» («h» буква придыхательная, практически не произносимая).

Считаю, что слово ‘’bluoye’’ переводится не как глагол «цвести» (т.к. в представленном слове нет глаголообразующего окончания), а как существительное «цветок». В итоге у нас получается предложение похожее на голландский перевод, но, учитывая славянское происхождение слов, приобретающее иной оттенок: «Шипы не могут те лилии уберечь, если не висят над цветком, под ним».

Фото: Страница из «Лейденского Виллерама».

4). ‘’Mich nelustet nieuehtes nisi…’’(ЛВ» -- ‘’mij bevalt niets buiten…’’ – «мне ничего не нравится с наружи».

Помимо закодированных слов, это предложение уникально тем, что в нём использовано ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ - «мне ничего не нравится с наружи». В современном голландском в одном предложении возможно ТОЛЬКО ОДНО ОТРИЦАНИЕ. Вот пример. Современная фраза ‘’mij bevalt niets buiten…’’ дословно переводится « мне нравится ничего с наружи» (одно отрицание). Или ‘’ik heb je nooit gehouden” = дословно «я тебя никогда любил» (тоже одно отрицание). С нашей точки зрения, звучит как галиматья. В голландском, фраза «я тебя никогда не любил и никогда ни за что не полюблю» не возможна (пять отрицаний). Она сломает им мозг. Их язык сделали логичным до абсурда. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. Никакой отсебятины! Русская фраза «да нет наверное…» не переводима на голландский! В ней отсутствует логика! А скороговорка «За песчаной косой вислоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой» -- просто сногсшибательна! Это к слову о красоте и фантастической пластичности славянского языка.

Итак, два отрицания «не нравится» и «ничего» говорят о том, что в основе языка нижне-земельных автохтонов был не голландский в современном понимании. Множество отрицаний в одном предложении характерно… для славянских языков.

Теперь разбираем слова:

Раньше «не» с глаголом писалось вместе. ‘’Ne-lustet’’ состоит из двух частей : отрицательной частицы ‘’ne’’ и слова ‘’lusten’’. ‘’Lusten’’ происходит от славянского «любо» (это подтверждает и голландский перевод). Но ‘’lust’’ = «любо» не в понятии «нравится», а в изначальном понятии «приятно».

‘’Nieuehtes’’ – это слово очень зачаромутено. Голландцы переводят его как = «ничего». Мой перевод близок, но на русский манер. ‘’Nieuehtes’’: ‘’nie” – отрицание (помните, мы уже говорили, что писцы экспериментировали с буквами, искали варианты загнать местный язык в рамки 23 букв; здесь русский звук «и» передаётся сочетанием ‘’ie’’). Буква ‘’u’’ – это засланец/чаромут. Далее – «ehtes», которое ранее звучало как «egde». Буквы ‘’g’’ оглушилась в ‘’h’’, а ‘’d’’ в ‘’t’’. Замыкающая ‘’S’’ – латинское привнесение в написание слова (мы знаем, что сами голландские лингвисты не исключают влияния латинского на написанный текст «ЛВ»; сравним с латинским типичным словом ‘’seporatuS’’). Вы ещё держите линию повествования в руках? Оставшаяся основа ‘’ehte’’, (до оглушения - ‘’egde’’) соответствует старому русскому слову «егда» = «когда». В результате ‘’nie-u-ehtes’’ = «ни\не-егда» = «никогда». Уф….

‘’Nisi’’ = устаревшее «низь» = «низ». Здесь слово ‘’nisi’’ явно стоит в каком-то падеже. Но каком?

Мой перевод: ‘’Mich nelustet nieuehtes nisi…’’ = три варианта:« Мне не приятно никогда низ…\Мне неприятно никогда в низу\ Мне неприятны никогда низы…» (грамматика сохранена).

5). ‘’Thaz thu nieht anderes thar mide nemeynas newara mina minna’’ («ЛВ») –‘’dat je niets anders daarmee bedoelt dan mijn liefde’’ – «что ты ничего иного под этим не подразумеваешь чем\кроме моей любви».

Закодированные слова этого предложения мне оказались не по зубам. Частичка «вара» в слове отрицании ‘’ne-wara’’ имеет несколько значений в русском языке: холм/горка; скандинавская богиня, покровительница брака; санскритское «лучший/первый». Возможен вариант «вара» = «вр-аг».

«Nicht» - это есть «ничт(о)», где «ch» = «ч».

Ne … niet, ne… neimand -- это двойное отрицание довольно часто встречается и в «ЛВ» и в «ВП». В приведённой выше фразе уже три слова с отрицанием: ‘’nieht’’, ‘’nemeynas’’, ‘’newara’’, что для нас чрезвычайно важно и указывает на свободное словообразование.

Интересно, что в ранне-голландском была введена новая звуковая форма --- двойная «аа». Ранее (до 10 века) длинной «аа» просто не было, была «а» обычная.

Смещение ударения в словах на первый слог произошло так же до начала Средневековья. В голландских словах ударение ныне всегда ставится на первом слоге, поэтому фамилию Иванооов они коверкают в Ивааанов.

В связи с тем, что в голландском языке укоренилась тенденция словоударения на первый слог, стала отпадать необходимость в окончаниях на гласную букву. Т.к. окончания связывают между собою слова в предложении, утрата окончаний должна была быть чем-то компенсирована. И её нашли! Ввели артикли! Артикли, как я считаю, - этот дебилизм, раздражающий любого славяно-говорящего человека! Артикли – это как третье пришитое ухо. Вроде слышит, но какого фига оно нужно? В глубокой древности их, артиклей, НЕ БЫЛО ! В рукописи 10 века «Вахтендонкские псалмы» артикль встречается только однажды!!!! В «Лейденском Виллераме», написанном приблизительно на 150-200 лет позже, артикли уже в активном пользовании, но ещё не повсеместны.

Безусловно множество слов из древнего андского канули в Лету и уже в средние века вышли из употребления (например: “fagar” = «красиво», “twere” = «дважды»).

Выводы

Голландский язык претерпел колоссальные изменения за прошедшие две тысячи лет. Современный голландец и близко не говорит на том языке, которым владели его древние предки. Голландские языковеды считают, что до 13 века язык развивался относительно самостоятельно и только с появлением в Голландии школ и университетов, а так же с тотальной катализацией, язык стал систематически реформироваться. Утверждение не совсем точное, т.к. начало изменению исконно голландского языка, было положено с началом римской колонизации, т.е. на рубеже эпох. Уже в 1 веке н.э. древним голландцам было запрещено использовать свою письменность. А рунические надписи фризов сохранились, отчасти, по тому, что север Голландии ещё некоторое время имел относительную самостоятельность и не прямую зависимость от римлян. Там империя начала зачистки веком позже.

До тотальной катализации (где-то до 12-13 в.в.), в древне-голландском языке:

были окончания; слова заканчивались на гласную букву;

местоимения изменялись (tu=ты, ti=тебя);

отсутствовали артикли;

не было строго фиксированного порядка слов в предложении;

использовалось два и более отрицания в одном предложении.

в народной речи использовалось больше звуков нежели в предложенном латинянами алфавите.

Внимательному и вдумчивому читателю, полагаю, бросилось в глаза, что 90% всех выше приведённых старо голландских слов имеют 100% совпадение не с русским, а … со старославянским языком!!!! Старо-голландский – это и есть старо-древне-славянский, только переведённый на латиницу и заколдованный. Заколдованный настолько, что была потеряна связь между племенами, языками, культурами и общими богами.

Надеюсь, что у читателя уже появились некоторые сомнения по поводу «бредовости» начатой мной темы. И вам уже не кажется идея, о том, что древние жители Нижних земель говорили на славянском диалекте, нелепой и абсурдной. Дочитав эту серию статей внимательно до конца, вы с удивлением обнаружите, что я абсолютно права в своих изысканиях и утверждениях, и (надеюсь) станете моим соратником.

Это интересно: Принято считать, что при Петре 1 Горереформаторе, в русском появилось некоторое количество голландских слов (в основном в судоходстве). Вас удивит, но голландцы пользуются двумя десятками русских слов!

Дурак/ Doerak – Представьте, голландцам известно это слово. Сейчас оно относится к разряду «устаревших», но по прежнему употребляется. Правда, значение слова приобрело у голландцев более мягкий оттенок. Они называют «doerak» как правило детей, имея ввиду «сорванец», «плут», «шалун». Хотя, когда русские казаки, освобождая голландские земли от наполеоновской армии ( в 1813г.), употребляли слово «дурак», - они имели ввиду нечто иное… Интересен случай, произошедший с одним голландским журналистом из главного новостного агентства NOS, Петером Дхамекауртом (Peter d”Hamecourt), работавшего в 90-х/2000-х в Москве. На одном из официальных ужинов, журналист, видимо несколько подвыпив, обратился к министру иностранных дел России Игорю Иванову: «Какой же ты всё таки дурак!» (“Wat ben je toch een doerak!”). После чего был немедленно выведен из зала…..

Салон для собак " Doerak".

Какие ещё русские слова помимо «doerak» известны голландцам?

pierewaaien = пировать; -- bistro = быстро; -- oekaze ; -- pogrom ; -- knoet ;

= пировать; -- = быстро; -- ; -- ; -- ; koelak ; -- goelag ; -- tsaar ; -- wodka ; -- кalasjnikov ; -- steppe = степь;

; -- ; -- ; -- ; -- ; -- = степь; taiga ; -- toendra ; -- kosmonaut ; - spoetnik ; -- mammoet = мамонт;

; -- ; -- ; - ; -- = мамонт; perestrojka; -- datsja = дача ; -- matroesjka; -- doema; -- beloega; -- roebel;

дача trojka; -- balalajka (как же без неё, родимой).

Учите иностранные языки, чтобы лучше понимать и восхищаться богатством своего славянского языка!

ЛИТЕРАТУРА

Источник: https://www.tart-aria.info/gollandcy-govorili-po-slavjanski/