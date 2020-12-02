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... потребность в создании собственных вооруженныхсил. Созданию российскихвооруженныхсил предшествовало подписание Беловежских соглашений 21... бывших советских республик. Для вооруженныхсил период начала и середины 1990-х годов...
Я ничего не скажу тебе словом «гора», если ты путешествовал только на носилках, если не обдирал руки о шипы на склоне, если из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо.