Российская Федерация проводит целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, а также осуществляет масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению в контролируемых районах Украины.

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного – в сторону Российской Федерации.

В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан Российская Федерация открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Вот некоторые из них за истекшие сутки:

в Харькове в районе завода «Турбоатом» и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО;

в Славянске Донецкой Народной Республики боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов.

Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от 500 до 1 000 долларов США. Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего неизвестно.

На фоне предпринимаемых Российской Федерацией беспрецедентных мер по спасению мирных жителей и иностранных граждан, киевский режим под «чутким» руководством так называемого «цивилизованного Запада» во главе с Соединенными Штатами Америки, имеющими многолетний опыт в организации провокаций с человеческими жертвами, продолжает кампанию по созданию и продвижению в мировых СМИ ложных «доказательств» жестокого обращения российской армии с мирным населением Украины.

Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области.

В город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом, с целью сокрытия провокации и исключения её разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено.

В населенном пункте НИЖНЯЯ СЫРОВАТКА под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии. По замыслу «британских режиссеров» подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними. Очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью является дальнейшее нагнетании русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса. Обращаем Ваше внимание, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад – 20 марта т.г. Такие события, если бы они реально произошли, то за такой длительный период не могли не стать достоянием общественности. Тем более киевский режим ищет любые поводы для обвинения России в геноциде украинцев. На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности.

Также украинскими властями широко используются возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций.

Так, руководство Франции направило на Украину группу военнослужащих и Жандармерии Франции, которые совместно c представителями «Международной комиссии по пропавшим без вести лицам» (созданной по инициативе США) будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях.

11 апреля французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами Жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому "дипломатическому коридору".

Принимая во внимание ангажированность этих «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных Сил России.

Очередной раз обращаем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению, оказывая мирным жителям всяческую помощь и поддержку.

Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 117 человек, из них – 2 560 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 740 219 человек, из которых 140 623 – ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 96 416 ед. личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3 082.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за истекшие сутки – 696.

Ежедневный анализ обращений граждан Украины на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также субъекты Российской Федерации, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, свидетельствует, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России.

За прошедшие сутки поступило еще 934 обращения, а всего в базе данных их уже 2 745 539 из 2 126 населенных пунктов Украины.

Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 255 иностранных граждан из 12 государств.

Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

При этом киевские власти, по-прежнему, продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога.

В свою очередь, со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

Наибольший вклад в оказание помощи внесли:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное агентство по делам национальностей;

Республики Бурятия, Татарстан и Хакасия, Архангельская, Белгородская, Иркутская, Курская, Московская и Ярославская области;

среди политических партий и некоммерческих организаций – «Единая Россия», Общероссийское общественное движение «Народный фронт», Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», автономная некоммерческая организация поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия», Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России», Благотворительный фонд «ПРО Жизнь» и Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России».

На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 807,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 803 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 10 в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 492 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

11 апреля 2022 г. проводится семь гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 435,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.