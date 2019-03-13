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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 марта 2019

13:06. 13 марта 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Столкновения в Бахгузе этим утром

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Человек, похожий на Великого Халифа



В турецкой прессе появилась ранее не публиковавшаяся фотография "Великого Халифа" Абу-Бакра аль-Багдади (или очень похожего на него человека), который сидит в американском "Хамви".
Где и когда была сделана эта фотография турки не уточняют, хотя содержание материала намекает на то, что это не трофейный, а американский автомобиль в районе Богуза.
Ниже, перевод публикации, которая сопровождала обнародование снимка.

США готовят новый заговор с ИГИЛ.

К настоящему моменту ЦРУ допросило около двух тысяч игиловцев из лагерей под контролем Рабочей партии Курдистана (РПК) и 140 из них раздало поддельные паспорта. Террористов с новыми именами, документами и паспортами в рамках новых секретных планов США вывозят из региона через Ирак.
ЦРУ объявило такие районы Дейр-эз-Зора, как Кесра, Бусейра, Аль-Омар и Сувар, военными зонами и закрыло их для въезда и выезда гражданского населения. В защищаемых силами Пентагона зонах производится допрос отобранных особых лиц. Некоторые из допрашиваемых здесь боевиков доставляются не на пункты сбора ИГИЛ в контролируемых РПК лагерях Хасеке, Эль-Хол и Рукба, а в секретный, определенный опять же ЦРУ центр сбора Абу-Хашем.

Созданные ЦРУ пункты допроса посещают также представители израильских, французских и британских спецслужб. С другой стороны, опять же в этих лагерях для отобранных лиц готовятся удостоверения личности и паспорта, обеспечивается их выезд через Ирак.
К настоящему моменту, как выяснилось, было допрошено две тысячи игиловцев, а 140 из них ЦРУ раздало паспорта. Террористов ИГИЛ в рамках новых секретных планов Америки вывозят за пределы региона через Ирак. А на то, что с тысячами мирных жителей обращаются как с боевиками ИГИЛ, США закрывают глаза. Кого-то из тех, кто сложил оружие, сожгли заживо, а некоторых казнили без суда и следствия.

​Выяснилось, что лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади действует под надзором Америки. Опубликованы его фотографии в бронированном автомобиле США. Боевики ИГИЛ, бежавшие от атак в Багузе, тоже подтвердили эти снимки.
К настоящему моменту известно о 45 убитых местных жителях региона. При этом США и боевиками РПК было получено более пяти тонн золота и 25 миллионов долларов. Между тем лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был запечатлен в бронированном автомобиле США.
На изображении, переданном «Ени шафак» (Yeni Şafak) источниками из рядов сирийской оппозиции, также видно, что аль-Багдади находится в боевой машине США. Но источники не поделились какой-либо информацией о том, где и когда был сделан этот снимок.

https://inosmi.ru/politic/20190311/244725401.html – цинк
https://www.yenisafak.com/dunya/ciaden-deasa-sahte-pasaport-3450730 – оригинал на турецком

Вполне очевидно, что такие публикации в турецкой прессе являются следствием раздражения Анкары действиями США, которые затягивают вопрос с выводом войск из Рожавы и продолжают подкачивать курдов оружием и деньгами – отсюда и столь прямолинейные обвинения.
Можно ожидать, что параллельно с обвинениями США в сотрудничестве с ИГИЛ, будут периодически звучать угрозы возобновить "честное и объективное расследование" дела Хашогги, которое может вывести только на одного человека, которого Вашингтон и Тель-Авив предпочли бы оставить за пределами обвинений в убийстве с расчленением.

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О ситуации в лагере “Рукбан”



О положении беженцев в лагере "Рукбан".

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики
«О бедственном положении жителей лагеря «Рукбан»
от 12 марта 2019 г.

Наступил уже 1776-й день, как подконтрольные США вооруженные группировки насильственно удерживают сирийских граждан, желающих покинуть лагерь беженцев «Рукбан». Неконструктивные действия американской стороны приводят к новым жертвам и умножают страдания сирийцев, насильно удерживаемых в оккупированной зоне Эт-Танф.
Мы продолжаем пристально наблюдать за складывающейся ситуацией в лагере, которая продолжает ухудшаться. Сохраняется острый дефицит продовольствия, нехватка теплых вещей и медикаментов. Отмечается тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка. Люди страдают от истощения, острых кишечных заболеваний и инфекций. Особенно остро ощущается недостаток питьевой воды.

Здесь нужно отдать должное властям Иордании, которые организовали поставку воды для жителей «Рукбана», ведь без этого вообще непонятно как пришлось бы беженцам выживать в этом лагере. Только от доброй воли иорданской стороны сейчас зависит есть ли у них питье и возможность готовить пищу.
Несмотря на усилия иорданцев, воды в лагере критически не хватает. На космическом снимке четко видно, как организована подача воды его жителям. За стеной лагеря расположены цистерны объемом 210 кубических метров, в которую заливают воду, привозимую с территории Иордании, а внутри лагеря находятся точки розлива населению. Простой расчет показывает, что каждый житель лагеря может получать не более 5 литров воды в сутки. Этого объема едва хватает для приготовления пищи и питья, но не достаточно для мытья и стирки, что ведет к антисанитарии.
Ну и эту малость не всегда могут получить жители лагеря, так как подконтрольные США боевики «Магавир Ас-Саура» периодически препятствуют доставке воды в «Рукбан», используя ее для шантажа и спекуляций.

В ходе наблюдения нами вскрываются все новые факты гуманитарной катастрофы в лагере. В дополнение к ранее опубликованным снимкам, засвидетельствовавшим наличие вблизи территории «Рукбана» места захоронений, где погребены не менее 300 человек, нами обнаружено еще три стихийно образованных кладбища, расположенных в самом лагере в непосредственной близости от жилищ и точек розлива воды, которые являются еще одним источником распространения инфекционных заболеваний.
Всего в обнаруженных местах захоронений насчитывается около 700 могил. Не исключено, что в действительности ситуация еще хуже, ведь во многих могилах могут быть погребены сразу несколько умерших в лагере «Рукбан» сирийских граждан.
Свалки мусора также располагаются абсолютно хаотично вблизи жилых построек и никем не вывозятся.

Все это находится в пустынной местности, вдали от населенных пунктов и объектов инфраструктуры Сирии, что создает непреодолимые сложности с обеспечением жителей лагеря.
В сложившийся обстановке очень рассчитываем на скорейший пересмотр своей позиции ООН и США относительно необходимости существования лагеря «Рукбан». Такое катастрофическое положение его жителей не может больше продолжаться. Необходимо срочно принимать меры для их спасения, а это возможно только через эвакуацию граждан в родные места.
Со стороны властей Сирии для этого все готово, требуется лишь добрая воля американской стороны, полностью контролирующей ситуацию в зоне Эт-Танф.

Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации
М.Мизинцев

Руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики
Х.Махлюф






США уже давненько использует лагерь "Рукбан" как своеобразный живой щит, которым они обосновывают продолжение оккупации "Ат-Танфа".
Так как базы на территории Ирака в провинции Анбар еще не готовы, США конечно не торопяться ликвидировать лагерь "Рукбан", иначе будет трудно объяснять, что американские войска делают в Ат-Танфе – ИГИЛ там давно уже нет, беженцев тоже нет.
Ну а страдания гражданских волнуют США не более, чем боевиков ИГИЛ, которые использовали сирийцев или иракцев в качестве живых щитов в захваченных городах.

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Метки: главное, компиляция

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