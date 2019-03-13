Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 марта 2019

Столкновения в Бахгузе этим утром

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Человек, похожий на Великого Халифа

В турецкой прессе появилась ранее не публиковавшаяся фотография "Великого Халифа" Абу-Бакра аль-Багдади (или очень похожего на него человека), который сидит в американском "Хамви".Где и когда была сделана эта фотография турки не уточняют, хотя содержание материала намекает на то, что это не трофейный, а американский автомобиль в районе Богуза.Ниже, перевод публикации, которая сопровождала обнародование снимка. https://inosmi.ru/politic/20190311/244725401.html – цинк https://www.yenisafak.com/dunya/ciaden-deasa-sahte-pasaport-3450730 – оригинал на турецкомВполне очевидно, что такие публикации в турецкой прессе являются следствием раздражения Анкары действиями США, которые затягивают вопрос с выводом войск из Рожавы и продолжают подкачивать курдов оружием и деньгами – отсюда и столь прямолинейные обвинения.Можно ожидать, что параллельно с обвинениями США в сотрудничестве с ИГИЛ, будут периодически звучать угрозы возобновить "честное и объективное расследование" дела Хашогги, которое может вывести только на одного человека, которого Вашингтон и Тель-Авив предпочли бы оставить за пределами обвинений в убийстве с расчленением.

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О ситуации в лагере “Рукбан”

О положении беженцев в лагере "Рукбан".США уже давненько использует лагерь "Рукбан" как своеобразный живой щит, которым они обосновывают продолжение оккупации "Ат-Танфа".Так как базы на территории Ирака в провинции Анбар еще не готовы, США конечно не торопяться ликвидировать лагерь "Рукбан", иначе будет трудно объяснять, что американские войска делают в Ат-Танфе – ИГИЛ там давно уже нет, беженцев тоже нет.Ну а страдания гражданских волнуют США не более, чем боевиков ИГИЛ, которые использовали сирийцев или иракцев в качестве живых щитов в захваченных городах.

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