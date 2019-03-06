Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 марта 2019

Межведомственные координационные штабы России и Сирии объявили о срыве Соединёнными Штатами гуманитарной операции по оказанию помощи сирийцам, незаконно удерживаемым в оккупированной американцами зоне Эт-Танф.

Подробности сообщили в Министерстве обороны России.

Беспрецедентные меры, предпринимаемые правительством Сирийской Арабской Республики по решению проблемы лагеря беженцев «Рукбан» и выводу из него сирийских граждан в места постоянного проживания, продолжают блокироваться неконструктивными действиями американской стороны, приводя к новым жертвам и умножению страданий сирийцев, насильно удерживаемых в подконтрольной США 55-километровой зоне Эт-Танф.

Вот уже 1769 дней — с конца весны 2014 года — сирийцы, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки ИГИЛ*, оказались фактически в условиях военной блокады на границе Иордании и Сирии.

Межведомственные координационные штабы РФ и САР, руководствуясь исключительно искренним желанием спасти страдающих жителей «Рукбана» и в строгом соответствии со стандартами ООН по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан, доводят до международной общественности и всех ответственных за разрешение сложившейся в зоне Эт-Танф кризисной обстановки очередное заявление:

По результатам опроса, проведенного представителями ООН и Сирийского Общества Красного Полумесяца, 95% находящихся в «Рукбане» сирийцев, а это порядка 40 тысяч человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию, из них более 35 тысяч изъявили желание вернуться в населенные пункты, контролируемые сирийским правительством.

В этих условиях руководством Сирийской Арабской Республики при поддержке Российской Федерации приняты беспрецедентные меры, направленные на спасение сирийских граждан, удерживаемых в лагере «Рукбан».

С этой целью: с 19 февраля 2019 г. для организованной встречи возвращающихся из лагеря сирийцев действует гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб»; сирийское правительство представляет гарантии полной безопасности выходящим из лагеря гражданам. Установлен упрощенный порядок восстановления утраченных документов, удостоверяющих личность, а также урегулирования статуса возвращающихся сирийских граждан; в избранных страдающими жителями лагеря «Рукбан» местах постоянного проживания администрациями провинций созданы все необходимые условия для приема и размещения сирийских граждан.

Развернуты места для проживания: в провинции Хомс: в городах Хомс — 7650; Пальмира — 6735; Халидие — 6440; Эль-Карьятейн — 5565; Мхин — 5370; в провинции Алеппо: в городах Алеппо — 690; Эль-Амар — 510; в пригороде Дамаска — 1600 мест.

Всего в указанных населенных пунктах для приема беженцев из лагеря «Рукбан» готово 146 школ и 95 медицинских учреждений; содержатся запасы питьевой воды в количестве 1001 тонны, продовольствия — 495 тонн, топлива — 264,5 тонн.

Общая вместимость жилых объектов, запасы продуктов питания, медикаментов и материальных средств значительно превышают потребности в размещении и обеспечении всем необходимым сирийцев, изъявивших желание вернуться из «Рукбана».

Для перевозки семей временно перемещенных лиц в каждом населенном пункте, избранном жителями лагеря для проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов.

1 марта 2019 г. Сирийское руководство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев направило шесть автомобильных колонн в подконтрольную США зону вокруг Эт-Танфа для вывоза беженцев, предварительно уведомив об этом директора офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Несмотря на это, Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане».

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При этом американская сторона, единственно виновная в сложившейся гуманитарной катастрофе в лагере «Рукбан», не перестает предпринимать попытки переложить ответственность за происходящее на сирийскую и российскую стороны, всячески дезинформируя мировую общественность заявлениями о якобы несоответствии условий для возвращения беженцев стандартам ООН.

В очередной раз указываем США на неприемлемость использования гражданского населения для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии. В целом положительно оценивая предоставление Соединенными Штатами контактов должностного лица, уполномоченного обсуждать проблемы лагеря «Рукбан» — первого секретаря посольства США в Аммане (Иордания) А. Хоукса, подчеркиваем, что вопросы, переданные им российской стороне и якобы без ответа на которые вывод людей из лагеря осуществлен не будет, не что иное, как очередная попытка американцев сорвать решение проблемы «Рукбана».

Основная часть вопросов носит явно провокационный характер, рассчитана сбить с толку международную общественность и дискредитировать действия России и Сирии по разрешению проблемы «Рукбана». На большинство из них правительство Сирийской Арабской Республики уже дало однозначные ответы, в том числе и в распространенных совместных заявлениях Межведомственных координационных штабов РФ и САР от 16 и 27 февраля 2019 г., а также в ходе совместного заседания 1 марта 2019 г., взяв на себя все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан.

Так, к примеру, несмотря на то, что мировой общественности была продемонстрирована готовность к приему всех населенных пунктов, находящихся под контролем сирийского правительства и указанных жителями лагеря «Рукбан» в качестве избранных мест постоянного проживания, американской стороной данный факт просто проигнорирован. В своем перечне вопросов они пытаются создать впечатление, что жители «Рукбана» будут направляться лишь в Пальмиру и Дамаск.

Другая часть вопросов американской стороны явно направлена на запугивание находящихся в лагере сирийцев, с целью добиться их отказа от намерения вернуться домой.

Как и в ранее распространяемых прозападными неправительственными организациями в лагерях сирийских беженцев в соседних с Сирией странах опросниках, они, к примеру, содержат вопросы, внедряющие ложную информацию о том, что возвращающиеся семьи могут быть разделены.

А в это время, пока США всеми возможными способами пытаются обосновать необходимость нахождения своих войск в районе Эт-Танфа, в «лагере смерти «Рукбан» продолжают страдать и гибнуть простые сирийские граждане.

Объективные данные, имеющиеся в распоряжении Межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, свидетельствуют об ужасающих условиях пребывания в лагере.

Сравнительный анализ показал полное несоответствие по размещению, оборудованию и условиям жизни в лагере «Рукбан» установленным Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев стандартам, строго контролируемым международными гуманитарными организациями в других лагерях.

Размещение мест проживания сирийцев в «Рукбане» нарушает все возможные санитарно-эпидемиологические нормы — самодельные постройки из подручных средств, палатки и машины размещены абсолютно хаотично, вперемешку с горами мусора.

Лагерь напоминает скорее свалку, где вынуждены выживать люди. Вблизи него располагается место захоронения — которое от безысходности оборудовали жители лагеря.

Оно уже насчитывает порядка 300 могил. Не исключено, что в одной могиле могут быть погребены сразу несколько умерших.

В этих условиях мы вынуждены перевести формат наблюдения за лагерем «Рукбан» на постоянную основу с регулярным информированием международной общественности.

Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Рукбан», обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф.

В условиях, когда жители лагеря «Рукбан» удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках, ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи.

Настоятельно призываем мировое сообщество и, прежде всего, такие международные организации, как ООН, Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, перестать отмалчиваться и наконец четко обозначить свою позицию, предпринять конкретные шаги, а не ограничиваться заявлениями об обеспокоенности судьбой сирийских беженцев.

Как показала практика, никакие гуманитарные конвои с продовольствием не способны решить сложившуюся гуманитарную катастрофу в «Рукбане». Только его полная ликвидация может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев.

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* запрещенная в РФ террористическая организация.