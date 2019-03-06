Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 марта 2019
- 15:36 Рукбан: США создали концлагерь на территории Сирии. Ахмад Хаж Али.
- 15:09 С Халифатом не сложилось.
- 13:54 Турция и Иран будут проводить совместные операции против курдов в Ираке.
- 13:51 Сотни могил у базы США в Сирии: Минобороны РФ сообщило об ужасах «лагеря смерти» (ФОТО).
- 02:45 Армия России следит за «рукотворным адом» у главной военной базы США в Сирии (ФОТО).
Рукбан: США создали концлагерь на территории Сирии. Ахмад Хаж Али
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С Халифатом не сложилось
Боевики ИГИЛ и члены их семей сдавшиеся SDF в Богузе (на восточном берегу Евфрата)
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Турция и Иран будут проводить совместные операции против курдов в Ираке
Турецкие СМИ с ссылкой на МВД Турции сообщают, что Турция и Иран достигли договоренности о проведении совместных военных операций против Курдской Рабочей Партии на территории северного Ирака.
На данный момент Турция и Иран операции против курдов в Ираке проводят самостоятельно.
Турция, опираясь на сеть военных баз в северо-западном Ираке регулярно бомбит позиции Курдской Рабочей Партии и проводит рейды спецназа в Кандиле и Синджаре.
Иран действует руками шиитской милиции (когда доходит до столкновений с РПК или барзанистами), а также использует авиацию, баллистические ракеты и БПЛА для атаки иранских курдов, которые осуществляют теракты в Иране опираясь на базы расположенные на территории Ирака.
Заявления турецких СМИ (если турки не выдают желаемое за действительное), означают, что Турция и Иран будут более тесно координировать усилия по борьбе с курдскими вооруженными формированиями (обмен информацией и разведданными, предоставление целей и даже совместные операции спецслужб).
Вряд ли столь тесное сотрудничество с Ираном понравится США и Израилю, но Эрдоган уже не раз показывал, что при прочих равных условиях, на Ближнем Востоке он предпочитает вести дела с Россией и Ираном, осознавая при этом, что тем самым Анкара наносит ощутимый ущерб стратегии США в регионе.
Вполне понятно, что в курдском вопросе, позиции Анкары и Тегерана совпадают – попытки США манипулировать курдскими фактором, чтобы разрушить Сирию и Ирак, вызывают резонное силовое противодействие.
Дружественная позиция Турции по курдскому вопросу для Ирана очень важна, так как Иран сейчас ведет активную работу по продавливанию в иракском парламенте закона о выводе американских войск из Ирака. Турции это тоже выгодно, так как уход США уменьшит поддержку иракского Курдистана и усилит позиции Турции в северо-западном Ираке. С барзанистами Анкара уже привыкла договариваться, а вот РПК остается проблемой.
При этом надо понимать, что несмотря на текущее совпадение интересов, и Турция и Иран имеют весьма обширные амбиции в регионе, которые зачастую пересекаются и носят взаимоисключающий характер. И Турция и Иран претендуют на лидерство в исламском мире, особенно после ослабления роли Саудовской Аравии.
Но на данном этапе, общих моментов больше, чем спорных вопросов, которые могут таить проблемы в отношениях в среднесрочной перспективе.
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Сотни могил у базы США в Сирии: Минобороны РФ сообщило об ужасах «лагеря смерти» (ФОТО)
Межведомственные координационные штабы России и Сирии объявили о срыве Соединёнными Штатами гуманитарной операции по оказанию помощи сирийцам, незаконно удерживаемым в оккупированной американцами зоне Эт-Танф.
Подробности сообщили в Министерстве обороны России.
Беспрецедентные меры, предпринимаемые правительством Сирийской Арабской Республики по решению проблемы лагеря беженцев «Рукбан» и выводу из него сирийских граждан в места постоянного проживания, продолжают блокироваться неконструктивными действиями американской стороны, приводя к новым жертвам и умножению страданий сирийцев, насильно удерживаемых в подконтрольной США 55-километровой зоне Эт-Танф.
Вот уже 1769 дней — с конца весны 2014 года — сирийцы, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки ИГИЛ*, оказались фактически в условиях военной блокады на границе Иордании и Сирии.
Межведомственные координационные штабы РФ и САР, руководствуясь исключительно искренним желанием спасти страдающих жителей «Рукбана» и в строгом соответствии со стандартами ООН по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан, доводят до международной общественности и всех ответственных за разрешение сложившейся в зоне Эт-Танф кризисной обстановки очередное заявление:
По результатам опроса, проведенного представителями ООН и Сирийского Общества Красного Полумесяца, 95% находящихся в «Рукбане» сирийцев, а это порядка 40 тысяч человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию, из них более 35 тысяч изъявили желание вернуться в населенные пункты, контролируемые сирийским правительством.
В этих условиях руководством Сирийской Арабской Республики при поддержке Российской Федерации приняты беспрецедентные меры, направленные на спасение сирийских граждан, удерживаемых в лагере «Рукбан».
С этой целью: с 19 февраля 2019 г. для организованной встречи возвращающихся из лагеря сирийцев действует гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб»; сирийское правительство представляет гарантии полной безопасности выходящим из лагеря гражданам. Установлен упрощенный порядок восстановления утраченных документов, удостоверяющих личность, а также урегулирования статуса возвращающихся сирийских граждан; в избранных страдающими жителями лагеря «Рукбан» местах постоянного проживания администрациями провинций созданы все необходимые условия для приема и размещения сирийских граждан.
Развернуты места для проживания: в провинции Хомс: в городах Хомс — 7650; Пальмира — 6735; Халидие — 6440; Эль-Карьятейн — 5565; Мхин — 5370; в провинции Алеппо: в городах Алеппо — 690; Эль-Амар — 510; в пригороде Дамаска — 1600 мест.
Всего в указанных населенных пунктах для приема беженцев из лагеря «Рукбан» готово 146 школ и 95 медицинских учреждений; содержатся запасы питьевой воды в количестве 1001 тонны, продовольствия — 495 тонн, топлива — 264,5 тонн.
Общая вместимость жилых объектов, запасы продуктов питания, медикаментов и материальных средств значительно превышают потребности в размещении и обеспечении всем необходимым сирийцев, изъявивших желание вернуться из «Рукбана».
Для перевозки семей временно перемещенных лиц в каждом населенном пункте, избранном жителями лагеря для проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов.
1 марта 2019 г. Сирийское руководство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев направило шесть автомобильных колонн в подконтрольную США зону вокруг Эт-Танфа для вывоза беженцев, предварительно уведомив об этом директора офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике.
Несмотря на это, Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане».
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При этом американская сторона, единственно виновная в сложившейся гуманитарной катастрофе в лагере «Рукбан», не перестает предпринимать попытки переложить ответственность за происходящее на сирийскую и российскую стороны, всячески дезинформируя мировую общественность заявлениями о якобы несоответствии условий для возвращения беженцев стандартам ООН.
В очередной раз указываем США на неприемлемость использования гражданского населения для оправдания своего незаконного присутствия в Сирии. В целом положительно оценивая предоставление Соединенными Штатами контактов должностного лица, уполномоченного обсуждать проблемы лагеря «Рукбан» — первого секретаря посольства США в Аммане (Иордания) А. Хоукса, подчеркиваем, что вопросы, переданные им российской стороне и якобы без ответа на которые вывод людей из лагеря осуществлен не будет, не что иное, как очередная попытка американцев сорвать решение проблемы «Рукбана».
Основная часть вопросов носит явно провокационный характер, рассчитана сбить с толку международную общественность и дискредитировать действия России и Сирии по разрешению проблемы «Рукбана». На большинство из них правительство Сирийской Арабской Республики уже дало однозначные ответы, в том числе и в распространенных совместных заявлениях Межведомственных координационных штабов РФ и САР от 16 и 27 февраля 2019 г., а также в ходе совместного заседания 1 марта 2019 г., взяв на себя все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан.
Так, к примеру, несмотря на то, что мировой общественности была продемонстрирована готовность к приему всех населенных пунктов, находящихся под контролем сирийского правительства и указанных жителями лагеря «Рукбан» в качестве избранных мест постоянного проживания, американской стороной данный факт просто проигнорирован. В своем перечне вопросов они пытаются создать впечатление, что жители «Рукбана» будут направляться лишь в Пальмиру и Дамаск.
Другая часть вопросов американской стороны явно направлена на запугивание находящихся в лагере сирийцев, с целью добиться их отказа от намерения вернуться домой.
Как и в ранее распространяемых прозападными неправительственными организациями в лагерях сирийских беженцев в соседних с Сирией странах опросниках, они, к примеру, содержат вопросы, внедряющие ложную информацию о том, что возвращающиеся семьи могут быть разделены.
А в это время, пока США всеми возможными способами пытаются обосновать необходимость нахождения своих войск в районе Эт-Танфа, в «лагере смерти «Рукбан» продолжают страдать и гибнуть простые сирийские граждане.
Объективные данные, имеющиеся в распоряжении Межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, свидетельствуют об ужасающих условиях пребывания в лагере.
Сравнительный анализ показал полное несоответствие по размещению, оборудованию и условиям жизни в лагере «Рукбан» установленным Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев стандартам, строго контролируемым международными гуманитарными организациями в других лагерях.
Размещение мест проживания сирийцев в «Рукбане» нарушает все возможные санитарно-эпидемиологические нормы — самодельные постройки из подручных средств, палатки и машины размещены абсолютно хаотично, вперемешку с горами мусора.
Лагерь напоминает скорее свалку, где вынуждены выживать люди. Вблизи него располагается место захоронения — которое от безысходности оборудовали жители лагеря.
Оно уже насчитывает порядка 300 могил. Не исключено, что в одной могиле могут быть погребены сразу несколько умерших.
В этих условиях мы вынуждены перевести формат наблюдения за лагерем «Рукбан» на постоянную основу с регулярным информированием международной общественности.
Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Рукбан», обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф.
В условиях, когда жители лагеря «Рукбан» удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках, ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи.
Настоятельно призываем мировое сообщество и, прежде всего, такие международные организации, как ООН, Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, перестать отмалчиваться и наконец четко обозначить свою позицию, предпринять конкретные шаги, а не ограничиваться заявлениями об обеспокоенности судьбой сирийских беженцев.
Как показала практика, никакие гуманитарные конвои с продовольствием не способны решить сложившуюся гуманитарную катастрофу в «Рукбане». Только его полная ликвидация может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев.
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* запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия России следит за «рукотворным адом» у главной военной базы США в Сирии (ФОТО)
Российские военные отслеживают обстановку в американской зоне оккупации в Сирии. На свежих спутниковых снимках зафиксирована обстановка около главной военной базой Коалиции США — Ат-Танф, вблизи которой расположен тот самый «рукотворный ад» — лагерь «Эр-Рукбан», созданный проамериканскими боевиками и Коалицией. С помощью обнародованных фотографий можно понять реальные условия жизни в «концлагере» для сирийских беженцев.
Подробности сообщили в Министерстве обороны России:
«Как видно на фотографиях, большинство построек в лагере «Эр-Рукбан» носит временный характер и не приспособлены для проживания людей в зимний период. Часть беженцев вынуждена жить под навесами.
В самом лагере «процветает» антисанитария. Свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья.
Продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и другими товарами происходит на стихийных мини-рынках, подконтрольных боевикам.
Сам «Эр-Рукбан» окружен валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США местные группировки боевиков никого из беженцев не выпускают. Фактически лагерь «Эр-Рукбан» давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники.
На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений.
При этом, как неоднократно подчеркивалось в ходе совместных заседаний межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев, командование силами США в зоне «Эт-Танф» препятствует выходу и вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяя слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей. А подконтрольными США вооруженными группировками во главе с НВФ «Магави́р Эс-Са́ура», действующими на территории района Эт-Танф, насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, требуя за выход значительные суммы в долларах США.
Вместе с тем, по данным ООН, около тридцати пяти с половиной тысяч (35500) сирийцев высказали желание вернуться на территорию, находящуюся под контролем правительства. В том числе порядка двадцати восьми тысяч трехсот (28300) человек намерены вернуться в провинцию Хомс, в провинцию Дейр-эз-Зор — около двух тысяч восьмиста (2800), в провинции Дамаск и Хама по одной тысяче шестьсот (1600) и в провинцию Алеппо порядка одной тысячи двухсот (1200) человек».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su