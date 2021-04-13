Пребывание США в Сирии, оккупация её территорий и отсутствие каких-либо действенных шагов по решению проблем лагерей беженцев только усугубляет обстановку в арабской республике и способствует возобновлению террористической активности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии. Уточняется, что именно на подконтрольной американской стороне территории на северо-востоке САР «наблюдается стремительное ухудшение ситуации в лагере беженцев «Эль-Холь». По мнению экспертов, США заинтересованы в поддержании нестабильности в Сирии, а с приходом к власти Джо Байдена ситуация в республике только обострилась.

Нахождение Соединённых Штатов в Сирии, оккупация её территорий и отсутствие каких-либо действенных шагов по решению проблем лагерей беженцев «только усугубляет криминогенную обстановку» в арабской республике и «способствует возобновлению террористической активности во всём Ближневосточном регионе». Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР, опубликованном на сайте Минобороны России.

«Именно на подконтрольной американской стороне территории на северо-востоке Сирии наблюдается стремительное ухудшение ситуации в лагере беженцев «Эль-Холь», где члены террористической организации «Исламское государство» продолжают террор. При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В «Эль-Холе» действуют созданные джихадистами суды», — отмечается в сообщении.

Уточняется также, что участились случаи убийств и покушений на жизнь обитателей лагеря, «не поддерживающих радикальный экстремизм».

«Значительное внимание уделяется идеологической «обработке» несовершеннолетних в целях их радикализации и пополнения рядов боевиков», — отметили в межведомственных координационных штабах РФ и САР.

Как поясняется, американской стороне «выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в Сирии, чтобы и дальше обосновывать своё незаконное присутствие и продолжать разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу».

Кроме того, проводимая США «незаконная санкционная политика в отношении Сирии препятствует реализации масштабных экономических проектов, обеспечивающих сирийцев рабочими местами, и увеличению их доходов», указывается в заявлении.

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что социально-экономический коллапс в Сирии может повлечь за собой необратимые последствия, в частности новую масштабную волну беженцев в Евросоюз.

«На фоне пандемии коронавируса и беспрецедентного ужесточения незаконных односторонних санкций Сирия сталкивается, по словам ооновских коллег, «с самым масштабным гуманитарным кризисом». Свыше 13,5 млн сирийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи (что на 20% больше по сравнению с прошлым годом), 60% населения голодает в условиях рекордной инфляции и девальвации сирийского фунта», — заявил он на Брюссельской донорской конференции «Поддержка будущего Сирии и региона».

По словам Вершинина, не приходится сомневаться в том, что возникшей ситуацией «воспользуются террористы, стремящиеся распространить своё влияние далеко за пределы Ближнего Востока».

«Таким образом, по сугубо политическим соображениям «на карту» поставлено не только «будущее Сирии», как указано в названии нынешней конференции, миллионов сирийцев внутри страны и за её пределами, но и общая безопасность и стабильность», — сказал замминистра МИД РФ.

Военная обстановка

Напомним, 23 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил во время брифинга, что Соединённые Штаты намерены продлить пребывание своего контингента на сирийской территории.

«Мы сохраняем присутствие в Сирии, чтобы продолжать действовать против ИГИЛ в составе сил коалиции. Организация ИГИЛ в большой мере ослаблена, уровень её угрозы значительно снизился. Я имею в виду, что в её распоряжении куда меньше территорий и ресурсов, нежели раньше. Но она всё ещё там есть. Она до сих пор представляет угрозу, и мы по-прежнему считаем, что эта миссия по прошествии двух лет не утратила своей актуальности», — сообщил Кирби.

Ранее, 1 марта, межведомственные координационные штабы России и Сирии заявили, что Соединённые Штаты «используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря» беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии.

«При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз», — говорится в заявлении штабов, опубликованном Министерством обороны РФ.

Напомним, в конце февраля президент США Джо Байден отдал приказ об авиаударах по территории арабской республики. В Пентагоне заявили, что целью американских военных была инфраструктура вооружённых группировок, которые пользуются поддержкой со стороны Ирана. Как уточнили в Минобороны Соединённых Штатов, в результате атаки американской стороне удалось уничтожить объекты организаций «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что авиаудары носили «оборонительный характер», поскольку разрушенную инфраструктуру использовали для атак, в том числе против американских военных.

«Операция направляет недвусмысленный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — сказал Кирби.

«Не для восстановления мира»

Как заявил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков, сразу после инаугурации Байдена произошло усиление военной активности США в Сирии.

«У нынешней администрации другое отношение к тому, что происходит в САР. Трамп последние месяцы своего президентства пытался поскорее вывести войска из Сирии. Байден же решил обострить ситуацию, в том числе за счёт авиаударов по сирийским территориям», — сообщил он.

При этом американские военные, которые дислоцированы в САР, «находятся там нелегально с точки зрения международного права», подчеркнул Дудаков.

«Хотя сейчас уже понятно, что у Байдена нет конкретного плана, всё же США в конечном итоге хотят выполнить программу максимум — свергнуть Асада и установить там режим политика, который был бы крайне лоялен Соединённым Штатам. Однако такие планы неосуществимы. Поэтому сейчас американцы извлекают ту выгоду, которую могут: в частности, якобы защищают нефтяные месторождения, чтобы потом отправить нефть из них в неизвестном направлении. Именно для этого США сохраняют своё присутствие в этой стране», — сказал он.

Как отметил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с RT, США «не намерены решать в САР проблемы сирийского народа».

«Они пришли туда незаконно не для восстановления мира и наведения порядка, а для того, чтобы создать полный хаос. Вашингтон хотел свергнуть Башара Асада руками террористов, но этого не удалось, и теперь американские военные застряли в анклавах Сирии, покидать которые США не хотят», — сообщил он.

Кроме того, Соединённые Штаты «пользуются криминогенной обстановкой в ряде районов САР, чтобы поддерживать террористов, натравливать их на официальные власти», полагает Степанян.

«Не упускают США и шансов ограбить страну, забрать себе её ресурсы», — считает он.

Дудаков, со своей стороны, спрогнозировал, что американские войска могут ещё годами оставаться на территории Сирии, поскольку, с точки зрения Белого дома, полный вывод войск ударил бы по репутации и интересам Соединённых Штатов.

«При этом наращивание агрессивных действий против Сирии со стороны США, в том числе усиление экономических санкций, может привести в конечном итоге к появлению нового подобия «Исламского государства», то есть очередного экстремистского движения, которое может воспользоваться этой нестабильной ситуацией, чтобы попытаться захватить власть», — сказал Дудаков.

Степанян, в свою очередь, заявил, что полного урегулирования ситуации в Сирии можно будет добиться лишь тогда, когда США полностью выведут свой контингент и сирийские власти начнут контролировать территории, занимаемые сейчас американскими военными.

«Официальный Дамаск не будет допускать проникновения туда террористических группировок, что ускорит восстановление экономики, доступов к своим ресурсам, а также инфраструктурным объектам», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Обложка: Военные США в Сирии / АFP © DELIL SOULEIMAN