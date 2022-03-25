Тезисы выступления генерал-майора И.Конашенкова



С 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине.

Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану.

Безусловным приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск.

С первых дней операции при планировании любых действий, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины.

Прежде чем мы перейдем к текущим результатам операции, хочу еще раз показать вам оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины.

Это – секретный приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года.

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля. Чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе.

Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением.

На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику.

Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние 8 лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы.



Хочу особо отметить, что принимающие участие в операции российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг.

К настоящему времени уже более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами.



Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач.

В завершение сегодняшнего брифинга отмечу, что Министерство обороны Российской Федерации продолжит и дальше регулярно и по всем доступным каналам доводить правдивую информацию общественности о ходе и результатах проводимой специальной военной операции на Украине.

Мы видим, что несмотря на опущенный «железный занавес» информационного бойкота западных стран по отношению к Российской Федерации, правда о происходящем на Украине успешно преодолевает эти искусственные препятствия. Потому что в правде – сила.