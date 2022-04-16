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Брифинг Минобороны России (16.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них:

▫️ В районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск.

В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.

◽️ Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться.

◽️ Напомню, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники.

◽️ Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек.

◽️ В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали».

◽️ По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек.

◽️ Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.

◽️ Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2,5-3 тысячи, – обычная для него ложь.

◽️ Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек.

◽️ Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать.

Источник: https://t.me/mod_russia/14432
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 22148 20654
    жора шапов 35 мин. назад

      Сегодня Зельц выдал, что уничтожение защитников Мариуполя ( вероятно на Азовстали) равно прекращению переговоров. Это ж кто там такой попался ???

    • 18337 9293
      BlackCat 20 мин. назад

        Интересно, что скажут официальные лица НАТО, когда позже найдутся данные на то, что ВСУ пытались уничтожить их и уничтожали своим же вооружением в Мариуполе?
        Азовсталь – золотая жила геополитики.

      • 18337 9293
        BlackCat 14 мин. назад

          Воевавшие в составе нацистского полка «Азов» в Мариуполе британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые теперь в плену, по нашей информации ранее были замечены в Сирии в составе курдского отряда народной самообороны YPG. На фото
          (ч/б), которое было сделано предположительно на севере Сирии они крайние справа.

          Так же, по некоторым данным Пиннер успел отметится в Боснии в 94 году.

          Думаю, что в истории с этими персонажами могут вылезти уши британской разведки.

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