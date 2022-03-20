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Брифинг Минобороны России (20.03.2022 г. Вечер)

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Подразделения российских Вооруженных Сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж НИКОЛЬСКОЕ и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт СЛАДКОЕ.

Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами СЛАДКОЕ, НОВОУКРАИНКА и ШАХТЕРСКОЕ.
 
Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта НОВОМИХАЙЛОВКА. Уничтожено до 20 человек личного состава, 1 танк, 1 БМП и 3 автомобиля повышенной проходимости.

На направлении НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ – подразделения Донецкой Республики вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами КАМЕНКА и НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ.
 
За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.

#Минобороны #Россия #Украина @mod_russia

Источник: https://t.me/mod_russia/13395
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