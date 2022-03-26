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Брифинг Минобороны России (26.03.2022 г. Вечер)

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Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом НОВОМИХАЙЛОВКА.

В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54 механизированной бригады украинских вооруженных сил, 6 бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона.

Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в НОВОСЕЛОВКЕ и НОВОБАХМУТОВКЕ.

На данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подавлены 7 долговременных огневых точек и 5 бронеобъектов в защищенных укрытиях.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины.
Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами ПВО над населенным пунктом СТАРАЯ БАСАНЬ сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.

В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над БАЛАКЛЕЕЙ, КИЕВОМ, ЧЕРНИГОВОМ. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к СЕВАСТОПОЛЮ в воздушном пространстве над Черным морем.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

В течение последних дней многим российским гражданам поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат.

Хочу подчеркнуть, – все подобные звонки осуществляются с территории Украины и является провокацией украинских спецслужб.

Официально заявляю: никаких вызовов в военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе, Минобороны России не проводит и не планирует.

Источник: https://t.me/mod_russia/13615
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