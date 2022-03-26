Брифинг Минобороны России (26.03.2022 г. Вечер)
Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом НОВОМИХАЙЛОВКА.
В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54 механизированной бригады украинских вооруженных сил, 6 бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона.
Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в НОВОСЕЛОВКЕ и НОВОБАХМУТОВКЕ.
На данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подавлены 7 долговременных огневых точек и 5 бронеобъектов в защищенных укрытиях.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины.
Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники.
Российскими средствами ПВО над населенным пунктом СТАРАЯ БАСАНЬ сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.
В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над БАЛАКЛЕЕЙ, КИЕВОМ, ЧЕРНИГОВОМ. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к СЕВАСТОПОЛЮ в воздушном пространстве над Черным морем.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.
В течение последних дней многим российским гражданам поступали фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат.
Хочу подчеркнуть, – все подобные звонки осуществляются с территории Украины и является провокацией украинских спецслужб.
Официально заявляю: никаких вызовов в военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе, Минобороны России не проводит и не планирует.
Вчера на Украине остался один беспилотник, сегодня сбито три беспилотника.
Через месяц Евросоюз привезет на Украину оружия, но не будет украинцев.
Не будет такой нации.
Боевики выбиты из жилого массива Мариуполя и окружены
на площадке “Азовстали”. Теперь их ликвидация ускорится.
Нацбатовцы пытаются прорваться за линию фронта малыми группами и
затеряться среди гражданских лиц:
https://topwar.ru/194024-boeviki-vybity-iz-zhilogo-massiva-mariupolja-svodka-po-specoperacii-vs-rf-na-ukraine.html
В Львов прилетело пару Калибров.
Цели – базы нефтепродуктов.
Логистические узлы.
Это узлы нацистов.