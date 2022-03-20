Брифинг Минобороны России (20.03.2022 г.)
Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт СТЕПНОЕ и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости.
На направлении НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ – подразделения Донецкой Республики продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу КАМЕНКА – ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.
В течение ночи взята под контроль большая часть населенного пункта ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, где ведутся бои со вторым батальоном этой же бригады. Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортеров и 4 автомобиля повышенной проходимости. Наступательные действия продолжаются.
Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники.
Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта КОНСТАНТИНОВКА Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.
За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.
Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта КОХАННОЕ, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2» в районе ШИБЕННОЕ, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета «Точка-У» в районе ЧИСТОВОДОВКА севернее населенного пункта ИЗЮМ.Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.
#Минобороны #Россия #Украина @mod_russia
Отличная работа ВС РФ, а также воинов ДНР и ЛНР, что отмечают
и зарубежные военные спецы.
Коротко по Украине. 19.03.2022
1. Мариуполь. Уличные бои. К вечеру о серьезных продвижениях в городе не сообщалось. Участились случаи попыток выхода солдат противника под видом мирных жителей из города. Фильтрация в целом работает. Гражданских продолжают активно вытягивать из зоны боев и эвакуировать.
2. Угледар. По ряду сообщений взят, но официального подтверждения пока нет. ВС РФ активно продвинулись в направлении Курахово. Есть предпосылки для наступления с востока на Великую Новоселку. В Марьинке после нескольких дней боев и мощной артподготовки удалось нанести противнику серьезные потери и немного продвинуться, но до полного взятия Марьинского укрепрайона еще далеко.
3. Авдеевка. Без существенных изменений. Позиции ВСУ здесь держатся, несмотря на многодневное огневое воздействие.
4. ЛНР. Рубежное практически полностью зачищено. Войска продвинулись к северным окраинам Лисичанска. Скоро начнется штурм города. В Северодонецке – уличные бои. О полном взятии Попасной говорить рано, в городе продолжаются бои.
5. Харьков. Сильные бои к северу и востоку от города. Их результаты пока не ясны. В районе Изюма продолжается борьба за Каменку, которая имеет решающее значение для ВСУ, удерживающих южную часть Изюма, что препятствует эффективному развитию наступления ВС РФ на Славянск и Барвенково. ВСУ прекрасно понимают последствия развала фронта под Изюмом и бросают сюда свои наиболее боеспособные резервы из оставшихся.
6. Запорожье. Гуляйполе пока что скорее под ВСУ. Город сильно пострадал. Скорее всего, усиления давления на этом направлении произойдет после освобождения Мариуполя. Фронт между Васильевкой и Каменским без изменений. Орехов также под ВСУ.
7. Киев. Некоторое расширение зоны контроля ВС РФ к западу и югу от Киева, но каких-то оперативных достижений тут пока нет. С востока продолжались бои, но активных движений в направлении Бровар пока нет. Нет особого движения на Полтаву, хотя Генштаб ВСУ уже заявлял, что скоро начнется продвижение к Полтаве. Возможно, пока еще идет накопление сил. Сумы и Чернигов без изменений.
8. Одесса. ЧФ по-прежнему имитирует десантную угрозу, ВСУ занимаются противодесантными мероприятиями. Попутно сообщается, что часть выставленных морских мин сорвало штормом и унесло в сторону Румынии и Болгарии. Крупных перемещений войск из Одессы под Николаев не наблюдается. Наоборот, идет процесс наращивания одесской группировки в ожидании активизации николаевской группировки ВС РФ.
9. Николаев. Потери при ударе по казарме 79-й одшбр составили от 80 до 200 убитых и 200-300 раненых. Фактически, один из батальонов бригады за несколько минут прекратил свое существование, что серьезно снизило возможности ВСУ для ведения активных действий в районе Николаева или же проявлять активность в направлении Херсона. Сам город по-прежнему не штурмуют, акцент сделан на методичное уничтожение живой силы и техники ударами авиации, ракет, РСЗО и артиллерии.
10. Кривой Рог. Серьезного продвижения пока нет, как и под Николаем. ВС РФ встретили там заслоны и пока не предпринимают активного продвижения в направлении этих городов. Тактическая разведка активно ведется вглубь территории противника в силу отсутствия полноценного фронта на всех участках.