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Брифинг Минобороны России (24.03.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город ИЗЮМ Харьковской области.

Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункт ДАНИЛОВКА, южнее КИЕВА, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте БАХМУТ Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе ЛИСИЧАНСК.
 
Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов СТАРАЯ МАРКОВКА и ХАРЬКОВ.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.
 
Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

В ближайшее время мы представим оригинальные документы демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках  в целях получения новых штаммов сибирской язвы.

Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. Об этих и других документально подтвержденных фактах в ближайшее время мы расскажем на специальном брифинге.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/13522
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