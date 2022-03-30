Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе.



Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области.



В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.



В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска. Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.



Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества.



Так, например, 20 марта, президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.



Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества».



Хочу подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, – по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения.



Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях.



Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке дом 1.



На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории си­нагоги двух колонн с националистами.



Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замас­кированы под мешки со строительным мусором.



При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соот­ветствующими знаками «Дети».



Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздей­ствия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию.