10 января с.г. на Федеральном военном мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» со всеми почестями проводили в последний путь бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Героя Российской Федерации, генерала армии Анатолия Васильевича Квашнина. Он скончался в Москве на 76-м году жизни.

Анатолий Васильевич в течение месяца боролся с коронавирусом, была даже назначена операция, но в ночь на 7 января произошел инфаркт, и он скончался. Соболезнования в связи с кончиной генерала выразил президент Владимир Путин. «Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также глубокие соболезнования выразил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу: «Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба – пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил», – отметил он.

О необычайной скромности его говорит тот факт, что от звания Героя России Квашнин отказывался дважды и уступил только в третий раз – после длительных уговоров президента Бориса Ельцина.

«Вручает мне он эту звезду. Руку жмет. Я ему говорю: “Служу России!”. А он руку держит и говорит: “И президенту”. Ну, что мне сказать. Я говорю: “Борис Николаевич, я личностям не служу”», – вспоминал генерал армии.

«Именно он подставил свое плечо Государству Российскому с середины 1990-х по середину 2000-х годов, в самое тяжелое лихолетье. И все победы Генерального штаба, начиная от тех, что были совершены на территории Российской Федерации до броска на Приштину, о котором сейчас много говорят, – его заслуга», – отметил начальник 12 Главного управления Министерства обороны РФ Владимир Верховцев.

А. В. Квашнин родился 15 августа 1946 г. в Уфе в семье военнослужащего. На пике своей военной карьеры – с мая 1997 по июль 2004 года – был начальником Генерального штаба ВС РФ. В июле 2004 года Анатолий Квашнин был освобожден от должности начальника Генштаба и находился в распоряжении министра обороны РФ Сергея Иванова. В сентябре того же года – уволен в запас.

Без дела Анатолий Квашнин не остался. Он был назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В сентябре 2010 года освобожден от должности полпреда, а 15 августа 2011 года вышел в отставку. Жил в Новосибирске.







Стремительный карьерный взлет

Генерал армии Анатолий Квашнин вызывал у коллег уважение, а у начальства слыл человеком своенравным. Однако стал героем для целого народа, уже вписав себя в историю, как организатор легендарного марш-броска российских десантников из Боснии в Приштину (Косово) во время миротворческой операции на Балканах.

Военная карьера Анатолия Квашнина началась в 1969 году, когда он был призван на службу в город Душанбе в 201-ю мотострелковую дивизию. По окончании срочной службы, следуя примеру отца-фронтовика, дослужившегося до подполковника, остался в армии.

От командира танковой роты, когда лично вытащил механика из горящего танка, до начальника округа, когда сам вызвался возглавить объединенную группировку войск в Чечне, потому что больше никто не хотел занимать эту расстрельную должность. Это был период, когда натовских генералов принимали в Кремле как дорогих гостей, но начальник Генштаба Квашнин на такие встречи реагировал сдержанно. А потом и вовсе, выступая на телевидении, сформулировал то, что 20 лет спустя стало основой российской военной доктрины: «Ядерное сдерживание – это убедить любого агрессора против России, не важно, какого он масштаба, что для него эта агрессия будет неприемлема».

Служебная биография его уникальна. Выпускник автотракторного факультета Курганского машиностроительного института, прошедший в том же вузе военную кафедру и получивший звание лейтенанта запаса, стал кадровым офицером, совершил самый высокий карьерный рост в истории вооруженных сил СССР и России. Поднялся по всем ступеням армейских должностей – от заместителя командира танковой роты до начальника Генштаба. И даже при этом в войсках многие офицеры за глаза называли его «пиджаком», впрочем, как и всех, кто пришел на службу из гражданских вузов и не окончил военных училищ.

Его служба проходила в Чехословакии, Казахстане, Белорусском и Сибирском военных округах. К началу 1990-х за плечами Анатолия Квашнина значились академия бронетанковых войск имени Р.Я. Малиновского и Военная академия Генштаба ВС СССР.

В 90-е Анатолий Квашнин, впечатлённый распадом СССР и влиянием внутренних процессов на целостность страны, обратил внимание на социологические науки. По воспоминаниям соратников, он отлично ориентировался не только в военно-стратегической обстановке, но и в политической и экономической сферах. Глубоко разбирался в людях. Это очень помогло ему в период 1994-1995 годов, когда его назначили командующим Объединённой группировкой войск на Северном Кавказе.

По воспоминаниям генерал-лейтенанта юстиции Олега Галлямова, Квашнин легко находил общий язык со старейшинами и главами поселений, грамотно вёл переговоры, понимал настроения в местных тейпах.

По опасным территориям он передвигался на простом уазике без охраны, чем вызывал уважение даже у местных жителей. Во многом благодаря Анатолию Квашнину на Кавказе был достигнут мир.

А в июне 1999-го произошло то, что вошло во многие учебники новейшей истории – бомбардировки Югославии и геноцид косовских сербов

В начале 90-х некогда мощная республика начала постепенно разваливаться на несколько суверенных территорий. Камнем преткновения стало Косово. При активном содействии государств – членов НАТО там разгорелась партизанская война и был инспирирован расцвет сепаратистского движения косоваров, впоследствии оказавшихся подконтрольными фигурами в глобальной спецоперации США против правительства Слободана Милошевича. Всё это вылилось в геноцид православного сербского населения местными радикальными мусульманами и в конечном итоге — изгнание сербов из родных мест.

Для защиты сербов от сепаратистов Милошевич ввёл в Косово войска, однако, несмотря на обещания не вмешиваться в конфликт, силы НАТО не только развернули информационную войну против сербов, но и осуществили военное вторжение. Это напрямую затрагивало интересы нашей страны. Не случайно, как показал соцопрос, почти 90% жителей России регулярно следили за развитием югославских событий, 97% опрошенных выступили против вторжения сил НАТО, а 42% готовы были отправиться добровольцами на защиту сербов.

Официальное руководство России занимало на тот момент пограничную позицию. Как вспоминал сам Анатолий Квашнин, представитель первого президента РФ в Югославии и Сербии Виктор Черномырдин уговаривал Слободана Милошевича согласиться на ввод «миротворческих войск» НАТО в его страну. При этом российских военных стремились отодвинуть от активного участия в судьбе Югославии как можно дальше.

Анатолий Квашнин на тот момент возглавлял Генштаб, вёл переговоры с главнокомандующим НАТО Уэсли Кларком, который наотрез отказывался признавать на территории охваченной войной страны «русский сектор» и вообще занимал радикальную антисербскую позицию.

От словесных угроз и обещаний «неотвратимого наказания» Милошевича и России члены НАТО постепенно стали переходить к делу – перекрыли для российской авиации воздушное пространство Прибалтики, Польши, Венгрии, а на въезде в Боснию и Герцеговину выставили блокпосты. Служившие с Квашниным генералы не раз признавались, что для быстрого и чёткого решения вопроса были все возможности, однако действовать без приказа свыше военные не могли. А Президент России Борис Ельцин, мечтавший подружиться с американским президентом Биллом Клинтоном, пошёл ещё дальше – он запретил продавать правительству Милошевича зенитные комплексы С-300, которые могли бы надёжно прикрыть страну от нападения с воздуха…





Бросок на Приштину

В июне 1999 года Квашнин, трезво оценив ситуацию, пришел к выводу, что единственный шанс хотя бы минимально повлиять на исход конфликта и установить в регионе российскую зону контроля, в которой гарантированно не пострадает местное население, – захватить аэропорт Слатина, находящийся неподалёку от города Приштина. Его натовцы могли использовать для переброски крупного контингента войск на территорию Югославии и для дальнейшей оккупации и помощи косовским боевикам. Единственной проблемой были сроки – нужно было добраться туда раньше американцев и британцев.

Собственно, Квашнин был автором идеи о знаменитом марш-броске российских десантников на Приштину в 1999 году. Из высшего руководства страны об этом в деталях осведомлен был только Владимир Путин – тогда секретарь Совбеза и директор ФСБ.

«Ко мне пришел начальник Генштаба генерал Квашнин и сказал, что есть такая идея – захватить этот аэропорт. На вопрос, зачем, он сказал, что нам придется уходить, и будет чем торговаться», – рассказывал Путин о том времени. И – выторговали целый российский сектор ответственности в Косове. И уважение Запада, с которого и началось возрождение российских Вооруженных Сил…

Анатолий Квашнин в условиях тотальной секретности, детально проработал план операции. О том, что российские войска – миротворцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Иванова – готовят бросок на несколько тысяч километров вглубь Европы, знали единицы. Это были несколько представителей ГРУ и военный атташе при посольстве России в Югославии Евгений Бармянцев. Квашнин справедливо опасался утечки информации, которая обрекла бы операцию на провал.

Учитывая, что воздушное пространство Болгарии, Венгрии и Румынии благодаря давлению НАТО на руководителей этих стран было закрыто для русских, десант нужно было перебросить морским путём в Грецию, а затем через Македонию – к Приштине.







Операция «Огненное кольцо»

10 июня российские десантники в составе 200 человек на военной технике сосредоточились в тайном месте на границе Боснии и Герцеговины. Затем, в режиме строгой секретности, они преодолели 500 километров, и аккурат в День России, 12 июня, заняли аэропорт, организовав там оборону.

«Слаженные и смелые действия наших воинов 11 июня и в ночь на 12 июня 1999 года пресекли желание некоторых ещё раз унизить Россию и в день её национального праздника провести парад натовских войск на приштинском аэродроме», – впоследствии отмечал Анатолий Квашнин.

Не помешал планам российских военных и приезд замгоссекретаря США Строуба Толботта, прибывшего в начале июня в Москву с единственной целью – заговорить зубы высшему военному и политическому руководству страны, покуда войска НАТО совершали свой бросок к аэродрому Слатина.

Через полчаса после того, как российские десантники распределили сектора стрельбы и взяли под контроль подъездные дороги к аэродрому, там появились войска НАТО. Для них серьёзный перелом в геополитической обстановке в пользу русских оказался неожиданностью. Раздосадованный британский генерал Майкл Джексон приказал было своим войскам продолжать движение, но ему быстро дали понять, показав гранатомёты, что НАТО получит отпор и всё это может закончиться большой кровью. В тот момент, когда генерал Майкл Джексон понял, что дело может закончиться третьей мировой, на место были вызваны переговорщики, а позицию десантников до генерала НАТО донесли с помощью русского мата и соответствующих жестов. Выслушав ультиматум людей с гранатомётами, Джексон отказался выполнять приказы командующего Уэсли Кларка «уничтожить русских» и отодвинул свои танки подальше.

Квашнин позднее напишет, что «именно в тот момент Россия развернулась к активной позиции во внешней политике, а в НАТО размягчились, как пластилин, и стали считаться с нашим мнением». Москва разместила миротворцев на севере Косова, а уже с октября аэропорт Слатина работал в штатном режиме.

Самоуправство в военной среде обычно карается строго, но не в минуты, когда на карту поставлено всё. Тем более что победителей не судят. В том же году Анатолий Квашнин был представлен к званию Героя России, хотя ближайшие соратники Ельцина по «реформам» армии требовали отдать его под трибунал.

И недаром Франция наградила начальника Генерального штаба ВС России Анатолия Квашнина орденом Почётного легиона.





«Я готов взять на себя командование…»

Геннадий Трошев, генерал-полковник, Герой России в своих воспоминаниях «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» замечал, что «Квашнин не вписывался в традиционное понятие этого слова – пиджак». Он органично вошел в военную действительность со всеми её «заморочками», сложностями, нюансами». Квашнин уже служил в «мозговом тресте» Генштаба – главном оперативном управлении, когда грянула первая чеченская война. И многие генералы, зная убогое состояние армии, отказывались возглавить группировку. Ее возглавил Квашнин. Вот как вспоминал об этом тогдашний министр обороны Павел Грачев: «Случилось так, что некоторые генералы – мои помощники, заместители – по различным причинам отказались или не смогли возглавить группировку, предназначенную вести боевые действия. Не хочу называть их фамилии… Поэтому я благодарен тому же генералу армии Квашнину, который тогда пришёл ко мне и сказал: “Товарищ министр, если вы позволите, я готов взять на себя командование…”».

Но наиболее ярко Квашнин проявил себя во время второй чеченской войны. За умелое руководство операциями по разгрому вооруженных формирований боевиков ему совершенно заслуженно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

После увольнения с военной службы в запас (2004) Квашнин 6 лет был полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Все последующие годы он также посвятил служению Родине и оказывал консультативные услуги во время принуждения Грузии к миру, а также был одним из тех, кто создал концепцию «современной проекции силы», используемой в данный момент российскими войсками в Сирии.

«Он человек с таким, мне кажется, очень открытым, оголенным сердцем. Который очень близко к сердцу принимал все то, что происходило в стране, происходило в наших регионах с людьми. Всегда страдал, старался что-то изменить. Всегда чувствовал свою личную ответственность за то, что происходит», – вспоминает действительный государственный советник РФ I класса, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе с 2010 по 2014 год Виктор Толоконский.

Квашнин, кроме того, входил в Совет безопасности РФ и в комиссию по химическому разоружению. Кроме Золотой Звезды Героя России, заслуги Анатолия Васильевича отмечены еще 7 орденами и многими медалями. Это был воистину верный сын России, заслуги которого перед Родиной не будут забыты никогда.

В свою бытность полпредом президента в Сибирском федеральном округе внёс большой вклад в возрождение и развитие новосибирского Академгородка. По словам соратников и близких, он был в равной мере «результативен» как в военной, так и в мирной сфере.

Оставшись жить с женой в Новосибирске, построил дом, который называл родовым гнездом, где в кабинете на полках стояли бюсты Чапаева и генерала Чуйкова, героя Сталинграда.





