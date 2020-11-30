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Молдавия не будет возвращать долг России

22:03. 30 ноября 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В дополнение к требованиям вывести российские войска из Приднестровья https://colonelcassad.livejournal.com/6366396.html
Санду заявила, что Молдавия не будет признавать свой долг "Газпрому" за газ, который на 2020-й год составляет около 7,5 млрд. долларов.

Мол, большая часть долга, это долг Приднестровья и его оплачивать Молдавия не хочет.
То есть, когда требовать вывода войск, так это территория Молдавии, а как платить долг, это уже не Молдавия.
Хорошо устроились. Но впрочем, пример соседней Украины показывает, что таких клоунов приводят для вполне понятных целей.
Можно вспомнить, как вскоре после прихода к власти Ющенко, на Украине была запущена первая газовая война с "Газпромом".
А в 2018-м году после прихода к власти Пашиняна в Армении, там сразу начали рассуждать о пересмотре цены на газ и реструктуризации долга. В общем, все по одному шаблону.





В целом, достаточно ясно, что взят курс на расконсервацию конфликта вокруг Приднестровья.

Метки: газпром, молдавия, пмр, приднестровье, сандру, сорос

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6367180.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14372 11826
    марина 30 ноября 2020 в 22:33

    Требовать уплаты долга за газ от Молдавии «несправедливо» и «нечестно», заявила избранный президент республики Майя Санду.

    «На правом берегу у нас почти нет долгов Газпрому, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И, конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», – сказала она РБК.

    Санду заявила, что на данный момент общий размер долга составляет около 7,5 млрд долларов, и на правом берегу Днестра люди только и говорят о том, на левом берегу за газ не платят.”
    П.С. тупая гуадониха -территория наша ,а долг ваш-интересно ,а поставлять газ только в Приднестровье нельзя наверное??

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  • 6262 5130
    Женечка 30 ноября 2020 в 22:46

    Фигня! Мы в январе все ваши долги оплатим, а потом дадим Газпрому на премии. Эй, кто там в очередь? Кому коммуналку за квартиру оплатить?

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