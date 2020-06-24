Новости Украины и Новороссии 24 июня 2020

Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Звезда в программе “Спецрепортаж. Украина. На голубом газу”

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Обращение к рабочим Алчевского металлургического комбината. Независимый профсоюз шахтёров Донбасса.

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«Бандеровскую часть» Украины залило, идёт эвакуация, пик впереди (ФОТО, ВИДЕО)

На украинском Прикарпатье паводки стали причиной схода селевых потоков, подтопления домов, а порой и целых населённых пунктов. Ивано-Франковская и часть Черновицкой области буквально захлёбываются. Не справившись толком с коронавирусом, властям приходится эвакуировать население — так, уже вывозят беременных и одиноких пожилых людей. Глава Ивано-Франковской областной администрации Виталий Федорив заявил, что пик непогоды впереди, его ожидают сегодня в течение дня: «На сегодняшний день ситуация еще ухудшилась. Прогнозируется увеличение уровня воды в реках еще на метр в разных местностях. Стихия бушует в настоящее время на всей территории области, пик паводка ожидаем 24 июня». В зону бедствия из Киева отправились премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков. Напомним, непогода уже унесла жизни троих человек. По состоянию на вчерашний вечер из-за схода селевых потоков заблокирован проезд по двум крупным автомагистралям: Криворовня — Черновцы и Львов — Мукачево. Стоит отметить, что Прикарпатье, а не Львов, как почему-то принято считать, является тем самым бандеровским кублом на Украине. Именно в Ивано-Франковской и Тернопольской областях 9 мая избивали и унижали ветеранов задолго до того, как это стало государственной политикой, в 2008–2009. Там стояли памятники коллаборантам УПА* и проходили их шествия. Читайте также: «Баба рабочая — к президенту заведёшь, он подпрыгнет»: общение «слуг народа» попало на камеру (ВИДЕО) *запрещенная в РФ экстремистская организация.

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«Кума Путина» рассказала о нём как о крёстном

Оксана Марченко на Украине известна далеко не только своим замужеством за олигархом и так называемым пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Она яркий тележурналист и ведущая, долгие годы была лицом таких талант-шоу, как «Х-фактор» и «У Украины есть талант». Но после госпереворота 2014 года Марченко не могла не попасть в опалу на телевидении, где наступали тёмные бандеровские времена. Когда украинские «патрiоты» хотят оскорбить и презрительно отозваться о Медведчуке, его называют «кумом Путина». В интервью украинскому изданию «Страна» Оксана Марченко ответила на вопрос о крёстном отце их с Медведчуком дочери. — Вашу дочь Дарью крестил президент России, Владимир Путин. Кто был инициатором этого шага? — Инициатором была я. Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь. — Почему выбрали именно его? — Это личная духовная история, о которой, возможно, я когда-нибудь расскажу. Что же до крестного, то давайте сразу разделим Путина — как президента Российской Федерации, и Путина — как православного человека, крестившего нашу дочь. Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала. — Поддерживаете ли вы сейчас общение с Владимиром Путиным? Как часто он общается со своей крестницей? — Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения. Если когда-либо она посчитает нужным что-то рассказать об этом общении, она это сделает. А мы, естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения. Более того, если бы у меня был еще один ребенок, я снова попросила бы стать крестным именно его. — Крестная вашей дочери — Светлана Медведева, супруга третьего президента РФ Дмитрия Медведева. Поддерживаете отношения? — Да, безусловно, и со Светланой, и с Дмитрием Анатольевичем. Это глубоко верующие православные люди, таких очень мало. Крестная принимает активное участие в духовном становлении Даши, что для меня очень важно. Это и совместные церковные службы, и духовная литература, и милосердие, благотворительность, причащение вместе с крестной. Как я могу не радоваться, когда моей дочери уделяют такое внимание?! Это же чудесно. Читайте также: В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам (ВИДЕО)

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Парад Победы в Донецке — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В эти минуты в столице Донецкой Народной Республики начинается военный парад в ознаменование 75-летия победы Советского Союза над немецко-фашистской Германий. По главной улице Донецка пройдут парадные расчёты разных родов войск, проедет военная техника — времён Великой Отечественной и современная. Напомним, парад был перенесён с 9 мая на 24 июня из-за эпидобстановки на фоне пандемии коронавируса. Напоминаем дончанам и гостям города, что движение в центре города будет ограничено до окончания мероприятия. Читайте также: «Они напали на меня и хотели поиметь», — Трамп об Украине

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В Крыму ответили Киеву насчёт долга за базирование ЧФ

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал мифическим выставленный украинскими властями долг к России за базирование Черноморского флота в крымском регионе. Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва с 2014 года не платит Киеву ежегодно по 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму, Киев намерен взыскать эти средства. «Заявление замглавы украинского МИДа о мифическом долге России за пребывание Черноморского флота в Крыму является ярким примером кадровой деградации этого внешнеполитического ведомства. Господин Боднар ведет себя как небезызвестный персонаж русской народной сказки, восклицающий „Стрижено!“, когда всем вокруг уже ясно, что „брито“, причем брито наголо», — сказал РИА Новости Молохов. По его словам, все двусторонние соглашения касательного базирования Черноморского флота в Крыму были в законном порядке прекращены после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. «В связи с тем, что Крым стал на основе всенародного волеизъявления законной частью Российской Федерации, все предыдущие соглашения автоматически аннулировались», — сказал Молохов. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Читайте также: Налёт на базу ВКС России в Сирии: военные сообщили подробности

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Предпродажная подготовка Украины. Как Зеленский попал в ловушку Путина

В политической жизни Украины уже третий раз первое лицо государства на последнем этапе своего правления становится «нерукопожатным» в России. Так было с Ющенко, с Порошенко, и к этому состоянию практически приблизился Зеленский.

С его избранием были какие-то надежды, что обострение отношений с Россией закончится и взаимоотношения между странами будут налаживаться. Несмотря на то, что российское руководство не поздравило его с избранием, как бы подчеркивая свою неопределенность к новому руководителю Украины, ему был дан шанс изменить все к лучшему и Путин даже несколько раз отвечал на его звонки.

Последующие события показали, что политическая система на Украине не изменяется и Зеленский продолжает политику Порошенко. Рубиконом стал декабрьский Парижский саммит Нормандской четверки, на котором Зеленский дал всем понять, что подписав резолюцию саммита, он не собирается ее выполнять. Он начал выставлять неприемлемые условия России и торпедировать ранее достигнутые договоренности по Донбассу, вместо «формулы Штаймайера» предложил «формулу Зеленского», предполагающую перед выборами передачу под контроль Украины границы республик с Россией и отказ от изменений Конституции в части особого статуса Донбасса. К тому же он стал требовать возвращения Крыма.

Позицию Зеленского не поддержали другие члены «четверки» и он оказался в изоляции, опираясь только на поддержку США. В январе политический российский олимп неожиданно покинул куратор Украины Сурков и его место занял Козак, ранее неудачно пытавшийся объединить Молдавию и ПМР в федеративное государство. В команде Зеленского началась эйфория, что в России меняется курс по отношению к Украине и Путин пойдет на уступки требованиям Зеленского, акции переговорщика Ермака начали быстро расти и он занял должность руководителя офиса президента.

Все это оказалось наивными мечтами дилетантов в политике, Россия естественно ничего не собиралась менять и жестко отстаивала выполнения ранее подписанных документов. Она никак не реагировала на стенания команды Зеленского, усилившей обстрелы ЛДНР и вызвавших ответную реакцию республик. Украина попыталась обвинить Россию в нагнетании ситуации на Донбассе, но российская мирная позиция осталась непоколебимой.

Вершиной цинизма Зеленского (еврея по национальности) стало его заявление, что Вторую мировую войну развязали гитлеровская Германия и Советский Союз, и они виновны в уничтожении евреев во время Холокоста, а мир от фашизма спас «союз демократических государств». После таких заявлений установление нормальных отношений с Путиным у него не могло быть в принципе и телефонных разговоров между ними уже не происходило.

Позиция Украины на минских переговорах становилась все более наглой и бесцеремонной, украинская делегация отказалась контактировать с представителями ЛДНР, поскольку они имеют российское гражданство, и предложила ввести в контактную группу «представителей Донбасса» из бежавших оттуда на Украину своих апологетов.

Германия и Франция никак не реагировали на поползновения Украины по разрушению Минских соглашений и азарт украинских «переговорщиков» начал зашкаливать. Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Резников заявил, что «Минские соглашения являются лишь политическими договоренностями, ничтожными с правовой точки зрения», а другой заместитель Мережко на заседании контактной группы 15 июня заявил, что «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений носит рекомендательный характер и не налагает на Украину каких-либо обязательств». Это уже была заявка на разрыв соглашений.

При этом теряющий свои аппаратные позиции Ермак всех успокаивал, что лидеры нормандской четверки смогут встретиться в сентябре и Козак предложит Путину идею реализации соглашения с учетом интересов Украины (?). Дилетанты от политики не совсем понимали, что они своими заявлениями работают на мельницу Путина. Очень возможно, что руками Зеленского Путин готовит расторжение Минских соглашений по инициативе Украины и получит свободу рук в своих действиях.

Следует напомнить, что согласно Минским соглашениям, заключенным по инициативе Путина, республики должны были возвращаться в состав Украины с особым статусом, что могло стать началом переформатирования Украины в федеративное государство. Шесть лет гражданской войны показали, что Украина никак не может стать федеративным государством, поскольку это означает конец проекта «Украина», а восставший Донбасс не может вернуться в нацистскую Украину.

Все причастные к конфликту на Донбассе понимают, что Минские соглашения на сегодняшнем этапе невыполнимы, к тому же американцы используют их в своих целях. Выйти первым из соглашений никто не хочет, Украину подталкивают к этому и она уже практически заявила о нецелесообразности их выполнения. Усилиями США Минские соглашения уже практически обнулены и реанимировать их вряд ли удастся.

Никем не признанные республики оказались в ловушке, Россия как гарант соглашений, не может их признать и не может ввести туда войска. К тому же осколок Донбасса ни экономического ни военного интереса для России не представляет. Сдать Донбасс Россия также не может, поскольку это будет ее стратегическим поражением и значительная часть российского общества такого решения властей не примет.

Поставленная российским руководством цель переформатировать Украину с помощью Минских соглашений оказалась невыполнимой, поэтому обстановка требует изменения стратегического плана по отношению к Украине, который пока не афишируется.

На провокационные действия Украины Песков заявил, что ситуация на Донбассе потенциально опасная из-за невыполнения Минских соглашений, Россия не пойдет ни на какие компромиссы по «формуле Зеленского» и сейчас пока не сформулирован «какой-то альтернативный канал для работы над урегулированием конфликта».

Свое отношение к Зеленскому российское руководство продемонстрировало еще одним сигналом – не пригласло его на Парад Победы, объяснив это тем, что Зеленский поставил на одну доску Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны и на Украине сейчас почитают не победителей, а пособников фашистов.

На попытки Запада принизить роль СССР во Второй мировой войне и «подтявкивание» Зеленского Путин 18 июня опубликовал в издании «The National Interest» статью, в которой с фактами в руках доказал, что мировую войну развязали элиты Запада, толкавшие Гитлера против СССР. В этой статье он прошелся по пособникам фашистов, упомянув Бандеру, которого сейчас современная украинская власть преподносит как национального героя.

Отвечая на вопросы корреспондента по материалам этой статьи, Путин отметил, что «Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом» и напомнил, что у республик СССР было право выхода из Советского Союза, однако процедура выхода не была прописана. «Возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой “багаж” огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой “подарки” от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано», – заявил президент. Этот прямой намек в Украине поняли, так как за время нахождение Украины в составе России ее территория выросла в шесть раз и в основном за счет русских земель.

По Крыму Путин также четко пояснил, что с юридической точки зрения Крым всегда был российским и Россия его не забрала, это крымский народ захотел быть в России и на референдуме выразил свою волю.

Путин не просто так стал регулярно поднимать вопросы о недееспособности украинского руководства, незаконных «подарках» русских территорий и отстаивании российских национальных интересов. План с помощью Минских соглашений вернуть всю Украину в сферу российского влияния не сработал, поэтому, по всей видимости, готовится возврат по частям и обосновывается незаконность ее существования в сегодняшних границах.

На вопрос корреспондента, приедет ли когда-нибудь руководитель Украины с визитом в Россию, Путин ответил «Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдет. Вопрос – когда, но мы подождем». Путин как изощренный глобальный игрок загоняет Зеленского в рамки, из которых ему уже не выбраться.

Помимо деструктивных действий команды Зеленского происходит и ряд других международных процессов, влияющих на позиции сторон в разрешении конфликта на Донбассе. В США, в преддверии президентских выборов демократами запущен механизм гражданской войны, спровоцированный убийством чернокожего, и американцам сейчас не до Украины. Начался процесс формирования новой политической системы, в котором Россия играет одну из ведущих ролей и не допустит российским окраинам дальше отбиваться от рук.

Для России нужен серьезный повод для сворачивания минского процесса и его может предоставить только Украина, перейдя границы дозволенного, или США в силу обстоятельств, не связанных с Украиной.

Параллельно Путин в своей статье третий раз напомнил о проведении саммита «большой пятерки» (России, США, Китая, Великобритании и Франции), так называемая «Ялта-2», на котором великие страны должны определить порядок дальнейшего мироустройства и пересмотра сферы своего влияния.

В рамках этого процесса и будет определено место Украины или ее частей. Некоторые регионы Украины вылечить от укронацизма уже невозможно. Под брендом «украина» их придется оставлять, кто-то же должен будет возвращать долги Западу. Украину могут подвести под невозможность местных властей управлять территорией, ввести внешнее управление и разделить ее на части. Возможно, Путин начинает «предпродажную подготовку» этой территории заинтересованным сторонам.

Все говорит о том, что Путин готовит Зеленскому холодный душ и в свете предложенного президентом России и уже согласованного саммита «большой пятерки» о новом мироустройстве, Украину готовят к серьезному переформатированию. В этой большой игре Минские соглашения сейчас ширма, за которой решается будущая судьба Украины.

Юрий Апухтин

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Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Фото: globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму, передает RT.

Как он отметил на своей странице в Twitter, Украина ведёт себя как «паразитическое государство».

«Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — указал он.

Ранее Бондар в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота на территории Крыма.

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Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук, передает РИА Новости

В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за пандемии COVID-19. Девятого мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в этом году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков. “Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации – хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях”, - написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.

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Как российские средства РЭБ оказались «бессильны» против украинского чудо-оружия

Украинские СМИ продолжают пиарить продукт отечественного оборонпрома — ракету «Нептун». Это едва ли не лучшая КР в мире, утверждают пропагандисты, тут же исправляясь, дабы не обидеть американских хозяев. Мол, такая же как «Томагавк». Примерно в этом ключе украинские эксперты подали материал об испытаниях украинской ракеты на страницах портала Defense Express. Причем событие решили приправить попыткой противодействия со стороны России, видимо, ужаснувшейся новым оружием Киева. Автор сообщает, что во время испытаний наблюдалось мощнейшее воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое, впрочем, не смогло отклонить траекторию «Нептуна» даже на сантиметр. Дальше Остапа понесло, и многоуважаемые эксперты добавили, что «ни западные, ни тем более российские системы РЭБ» не способны вывести из строя крылатую ракету типа «Томагавк» или украинский «Нептун», а единственное, что им по силам — незначительно «уменьшить точность попадания». Но КР все равно поразит цель, наверняка перед тем успев очертить в воздухе силуэт среднего пальца, запечатлеть это через спутник и передать в Генштаб РФ. Судя по всему, история про российский РЭБ — маркетинговая уловка, ведь, как известно, все, что пытается довести до ума украинский оборонпром, ориентировано исключительно на экспонатный сектор. Африканский преимущественно. Однако в случае с Украиной реклама — не двигатель прогресса. Странно, что Defense Express упустил один незначительный нюанс. Ракета «Нептун» построена на базе советской ракеты Х-35, разработанной в СССР еще в 80-х годах, а после неоднократно модернизированной. В частности, ПКР Х-35У, ТТХ которой удивительно схожи с заявленными характеристиками «Нептуна», приняли на вооружение ВМФ РФ в 2009 году. Читайте также: Кровавый погром: неонацисты продолжают уничтожать «Партию Шария» (+ФОТО, ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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«Карательные отряды в Киеве»: украинский бизнес бьёт тревогу

Украинские предприниматели бьют тревогу. Предприятия сферы услуг работают в режиме ослабленного карантина уже больше месяца. Клиентов мало, потому что у людей банально нет денег, из-за этого продажи стремительно падают. В салонах красоты теряют от 40% прибыли. Рестораны — 75% от докарантинных оборотов. При этом в последнее время частыми гостями предприятий стали сотрудники надзорных органов. Во многих странах мира для малого бизнеса ввели различного рода льготы. На Украине бизнесмены об этом только мечтают. Наоборот, вместо каких-то послаблений они вынуждены платить штрафы. Власть имущие придумывают все новые ограничения. В связи с подобной тенденцией многие рестораны, салоны красоты и магазины, которые открылись после карантина, снова закрываются. Украинским рестораторам разрешили открыть только летние террасы. У кого таковых не имеется — извините, подвиньтесь. В знойное лето не все предпочитают обедать на улице. Поэтому каждый клиент на вес золота. От этого заработки просто смешные. Многим приходится сокращать персонал. Уровень безработицы растет как на дрожжах. Ежедневно в заведения общепита наведываются «проверяющие». В Киеве их уже окрестили «карательными отрядами». Проверяют соблюдение санитарных норм, пятидневный запас масок и даже договор на их утилизацию. Если такового нет — приходится платить штраф. Суммы достигают 17 тысяч рублей, а это дневная выручка. Вот и работают в убыток. Недавно был внедрен новый способ проверки. Участники «карательного отряда» звонят в ресторан и пытаются забронировать столик внутри зала. Если удается — владельцы заведения раскошеливаются на штраф. «Голодные» контролеры придираются буквально ко всему. Особо предприимчивые предлагают решить проблему на месте за 4–6 тысяч гривен. Недавно в Госпродпотребслужбе заявили об ухудшении статистики по коронавирусу. В связи с этим инициировали еще больше проверок, до 10 тысяч в день. Отрадно, что хоть кто-то на Украине зарабатывает. Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов объявил об обязательном тестировании сотрудников на коронавирус. Если ситуация не изменится, многие рестораны обанкротятся. Что касается торговых центров, то там ситуация обстоит не лучшим образом. У людей нет денег на шоппинг. Все донашивают старое, латают дыры, чинят обувь. При этом арендную плату никто не отменял. Эксперты прогнозируют, что в течение 2–3 месяцев предприниматели будут вынуждены выселяться из торговых центров. Читайте также: На Украине оппозиционный политик сделал то, на что оказалась не способна власть Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»

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Выяснилось, что вопрос возвращения Крыма украинцев волнует меньше всего

Разрешение военного конфликта на Донбассе волнует 73% украинцев, а возвращение Крыма вдвое меньше — 32%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг». Так, среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали решение военного конфликта на Донбассе (73%), упадок экономики (73%), рост цен и инфляцию (72%), рост тарифов на коммунальные услуги (72%) и безработицу (67%). Меньше всего граждан волнуют вопросы возобновления торговых и экономических отношений (31%), возвращения Крыма (32%), демографического кризиса (34%), а также демократии и свободы на Украине (34%). Опрос проводился с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%. Читайте также: Зеленский собирается отобрать у России территории (ВИДЕО)

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Порошенко просил США ввести санкции против Коломойского, — Болтон

В США поступили в продажу нашумевшие мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома». Из них стало известно, что Петр Порошенко хлопотал перед американцами о вводе санкций против Игоря Коломойского. Согласно книге Болтона, это произошло во время празднования Дня независимости в 2018 году в Киеве, куда он прилетел из Женевы. Тогда автор мемуаров приехал в Киев. После встречи в Мариинском дворце в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина Порошенко отвел Болтона в другую комнату для встречи с глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию. «Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года. Хотя это и не всплыло в беседе, Коломойский поддерживал Зеленского, который тогда лидировал в опросах, но его не воспринимали всерьез, потому что он, как ни крути, был просто актером (для американских читателей это шутка. Рональд Рейган, один из величайших американских президентов, тоже был актером — ред.). Я сказал Порошенко: если у него есть свидетельства против Коломойского, ему нужно выслать их в Министерство юстиции», — вспоминает Болтон. Читайте также: Кровавый погром: неонацисты продолжают уничтожать «Партию Шария» (+ФОТО, ВИДЕО)

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