Мифы о Гражданской войне в России

При рассмотрении событий Гражданской войны глазами победителей, очевидно, что по значению для нации, напряжению физических и духовных сил народа, его жертвенности Гражданская война являлась народной войной за сохранение русской, советской цивилизации. Победа в Гражданской войне стала возможной благодаря действиям миллионов верящих в своё правое дело людей, готовых на любые испытания ради утверждения новой жизни, победы над противниками Советской России. Гражданская война предотвратила расчленение России странами Запада и сохранила все проживавшие на её территории народы.

В Гражданскую войну 1918-1922 гг . , как и в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг., решался вопрос быть или не быть России, жить или не жить народам, населяющим её просторы. К сожалению, в настоящее время обществу навязан взгляд на события Гражданской войны потерпевшей поражение стороны: Белых армий, интервентов США, Англии, Франции, Германии и других стран Запада, которые пытались сокрушить Россию во все времена. В действительности Гражданская война – это подвиг населяющих Советскую Республику народов, которые в условиях, казалось бы, полной обречённости на гибель спасли страну и, в конечном счёте, вывели в сверхдержавы мира.



В целом о Гражданской войне сегодня предпочитают не вспоминать, а если и вспомнят, то, как о бессмысленном, братоубийственном кровопролитии. Без сомнения, гражданская война – это война братоубийственная, но не бессмысленная.



Не будет большой ошибкой охарактеризовать Гражданскую войну в России как продолжение реализации Западом заговора против нашей страны. Без вмешательства и финансирования Западом Гражданская война в России не могла состояться. В Гражданскую войну Россия сражалась за право жить в своём государстве по своим законам.

Но в последние десятилетия всей мощью СМИ в сознание российских граждан заложен целый ряд мифов о Гражданской войне, совершенно не соответствующих причинам происходивших 100 лет назад в России событий.

Одним из таких мифов является утверждение о том, что Гражданскую войну в России развязали большевики. И это утверждают, зная, что большевики почти бескровно на всей территории России установили советскую власть за несколько месяцев, триумфально пройдя по городам и сёлам страны. Имея власть в руках, большевики меньше всех были заинтересованы в начале войны.



Гражданская война началась, потому что поделившие между собой в период с февраля по октябрь месяцы 1917 года российские земли западные страны лишились возможности властвовать на территории России и проводить выгодную им политику, которую можно назвать политикой геноцида проживавших на территории Российской державы народов.



Поэтому развитие событий в России не устраивало Запад. Девятого марта 1918 года в районе города Мурманска высадились английские, а затем французские, американские (США) и канадские войска, которые летом 1918 года захватили Онегу и Архангельск.



Пятого апреля 1918 года на Дальнем Востоке в районе города Владивостока высадились войска Японии, а затем войска английских, американских и французских интервентов.



В августе 1918 года английские войска захватили Российский (советский) нефтедобывающий город Баку и вторглись в Туркестанскую АССР (в нашу Среднюю Азию).



Войска германских интервентов полностью оккупировали Украину, захватили Крым и Ростов-на-Дону, вторглись вместе с турецкими войсками в Закавказье. 25 мая 1918 года начался организованный странами Антанты контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, состоявшего из бывших австро-венгерских военнопленных в России.



К интервентам присоединились Белые армии.

И никто не спросит у фальсификаторов истории, какими силами Советская Россия собиралась начинать Гражданскую войну, если не имела регулярной армии? Именно из-за отсутствия у Советской власти регулярной армии к лету 1918 года три четверти территории страны находились в руках интервентов и белогвардейцев. На части территории Украины и Закавказья английские и французские войска заняли место германских войск. В Балтийское и Чёрное моря вошли эскадры Англии, США и Франции.

15 января 1918 года СНК принял декрет "О рабоче-крестьянской Красной Армии", в которую по рекомендации принимали добровольцев, и только с началом иностранной интервенции весной 1918 года была введена всеобщая воинская повинность.

Мифом является и утверждение о том, что Советская Россия стремилась силой захватить территорию Польши, и никого не смущает тот факт, что именно Польша напала на Советскую республику в 1920 году.



Именно силами Польши с помощью белых армий Антанта предприняла новую попытку захватить Советскую Россию. Армия Польши была вооружена и снабжена США, Францией и Англией. Одновременно с Польшей начала наступление снаряжённая Антантой белогвардейская армия Врангеля из Крыма.

В период с 1918 по 1920 годы Красная армия воевала с Белыми армиями Каледина, Корнилова, Алексеева, Деникина, Краснова, Колчака, Юденича и ранее указанного Врангеля. Все они находились на обеспечении Англии, США, Франции и выполняли волю данных государств. Все они потерпели поражение от Красной армии. Почему? Потому что все они воевали с Россией, а победить Россию в открытом бою Запад не смог ни разу за сотни лет.

Красная Армия не нашла в себе сил и умения для разгрома армии Польши, и последняя захватила часть Украины и Белоруссии. В октябре 1920 года с Польшей было заключено перемирие. В октябре – ноябре 1920 года советские войска разгромили врангелевскую армию в Северной Таврии и в районе Перекопа и Чонгара и освободили Крым.



Гражданская война была в основном закончена. Но интервенты и белогвардейцы изгонялись с территории Советской республики до осени 1922 года. Владивосток был освобождён от японских интервентов 25 октября 1922 года. В 1922 году, наконец, закончилась восьмилетняя война с Германией, Антантой и Белыми армиями.

Следующим мифом, внедрённым в российском обществе, является миф о том, что Белые армии воевали за царя, а Красные – за социализм. Надо отметить, что против такого мнения не возражали и большевики. Но данное мнение является ошибочным и совершенно не соответствует действительности того времени.



В Белой армии монархистов было незначительное количество, и они осуждались общественным мнением. В войне с Советской Россией «белые» не стремились восстановить Российскую империю в виде монархии. Они не воевали за царя. Например, в армиях Колчака и Деникина монархисты осуществляли свою деятельность тайно, по словам самого Деникина, «вели подпольную работу».

Командующий Донской армией генерал С. В. Денисов писал: "На знамёнах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, т.е. то же самое, что значилось и на знамёнах Февральской революции… Вожди и военачальники не шли против Февральской революции и никогда и никому из своих подчинённых не приказывали идти таковым путём".



То есть вожди и военачальники Белой армии никогда не призывали защитить, восстановить в России монархию, власть помазанника Божьего – царя. Как написал Денисов: "…никогда не призывали к защите Старого строя".

"Иначе говоря, борьба Красной и Белой армиями вовсе не была борьбой между "новой" и "старой" властями; это была борьба двух "новых" властей – Февральской и Октябрьской… Главные руководители – Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак – были несомненными "героями Февраля", и их теснейшая связь (а не "зависимость") с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не "вынужденной", – написал В. В. Кожинов [42, С. 50].



И продолжил: «Запад издавна и даже извечно был категорически против самого существования великой – мощной и ни от кого не зависящей – России и никак не мог допустить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия восстановилась. Запад, в частности в 1918-1922 годах, делал всё возможное для расчленения России, всемерно поддерживая любые сепаратистские устремления» [42, C. 51].

Утверждение о том, что Запад поддерживал стремление Белых армий к возрождению единой и неделимой России также является мифом. Фактически Запад не только поддерживал, но и всячески организовывал не стремление к единой и неделимой России, а сепаратистские устремления в России и СССР во все времена нашего существования.



Белые армии Западу были нужны только для захвата России, а решение дальнейшей судьбы российских территорий и народов Антанта оставляла за собой, и никто из шедших на Советскую Россию белых генералов против этого не возражал.



Армии Деникина смогли триумфально пройти по России и в октябре месяце достичь Орла не только благодаря высокому уровню военного искусства, храбрости и находчивости русских людей, но, прежде всего, благодаря хорошему обеспечению армии Западом.

Мифом являются утверждение о самостоятельности руководителей Белых армий в принятии решений. Уж если Антон Иванович Деникин покорно признал в А. В. Колчаке Верховного правителя и с готовностью ему подчинился, то значит, он беспрекословно подчинялся приказам Антанты.

Мифом является созданный сегодняшними белыми образ Колчака. Александр Васильевич Колчак был прямым ставленником Запада и именно поэтому оказался Верховным правителем. Колчака провозгласили Верховным правителем России сразу после его встречи с президентом США Вудро Вильсоном.

Армия Колчака самым зверским образом уничтожила огромное количество русских крестьян. Просвещённому правителю Колчаку даже его генералы слали проклятья по прямому проводу – такой режим он установил в Сибири.



Колчака прославляют, ставят о нём фильмы и устанавливают ему мемориальные доски ненавистники, как России советской, так и России сегодняшней, а также невежественные люди, не знающие историю своей страны.

Запад принимал активное участие в подготовке Февральской революции 1917 г., развязал Первую мировую войну, интервенцию против Советской

республики и Гражданскую войну. Запад не смог бы развязать Гражданскую войну без своих союзников внутри России. Таким союзником Запада был А. В. Колчак. Вот поэтому его и вознесли на пьедестал почёта либералы-западники.

Каким же образом командующий Черноморским флотом, по происхождению крымский татарин А. В. Колчак стал Верховным правителем России? В июне 1917-го года Колчак уехал за границу и прибыл в Омск только в ноябре 1918 года. В. Кожинов пишет о том, что 17 (30) июня Колчак имел секретный и важный по его словам разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном, в результате чего он оказался в положении, близком к наёмному военачальнику.



В августе он тайно прибыл в Лондон, где с морским Министром Великобритании обсуждал вопрос о "спасении" России. Далее Колчак тайно отправился в США, где совещался не только с военным, морскими министрами, но и с министром иностранных дел. Более того, как указано выше, Колчак встречался с самим тогдашним президентом США Вудро Вильсоном.

Адмиралов и генералов в мире десятки тысяч, но именно с Колчаком встретился президент США, и есть основание полагать, что с помощью Колчака США надеялись заполучить если не всю Россию, то хотя бы Сибирь. Необходимо отметить и следующий факт: в адмиралы Колчака произвёл не российский император, а Временное правительство, которое фактически представляло в России власть Запада.

Колчак находился под контролем Запада. При нём постоянно присутствовали британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником – капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом Я. М. Свердлова), принадлежавшим к французскому масонству. Имелись, конечно, и другие тайные наблюдатели. Указанные представители Запада со всем вниманием опекали адмирала и его армию.

Мифотворцы пытаются внедрить в сознание российского общества американский миф о том, что Красная Армия погубила Россию, но каждый думающий человек на Руси во имя правды, во имя жизни будущих поколений обязан понять, что Красная Армия сохранила Россию. На это указывает вся история революций, Гражданской войны и последующих лет развития страны.



Каждый здравомыслящий человек понимал, что только победа Советской власти на всей территории страны способна возродить единую, неделимую и независимую Россию.

Мифом является утверждение о том, что красные без суда и следствия расстреливали всех офицеров Белой армии. Указанный миф настолько прочно укоренился в сознании людей российского общества, что факты, указывающие на то, что Советская власть брала на службу всех офицеров и представителей интеллигенции, которые выразили готовность служить России в советских государственных структурах, вызывают недоверие.

Но невозможно не обратить внимания на большое количество офицеров царской армии, служивших в Красной армии. В. В. Шульгин писал ещё в 1929 году: "Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много" [42, C. 65]. Об этом же писали М. В. Назаров, А. Г. Кавтарадзе, А. К. Байтов (его родной брат генерал – лейтенант К. К. Байтов служил в Красной армии).

Наиболее тщательно выверенные сведения приводит военный историк А. Г. Кавтарадзе, как об офицерах генерального штаба, так и об общем количестве офицеров царской армии, служивших в Красной армии.



По подсчётам А. Г. Кавтарадзе в Красной Армии служило 70 000 – 75 000 человек офицеров царской армии. Указанное количество офицеров составляло 30% офицерского корпуса армии Российской империи. Вместе с тем он указывает, что ещё 30% царских офицеров оказались вообще вне какой-либо армейской службы.



А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процента наличного к 1918 году офицерского состава, продолжающего находиться на воинской службе, в Белой же – 57 процентов (примерно 100 000 человек).

Об офицерах Генерального штаба А. Г. Кавтарадзе пишет, что из самой ценной и подготовленной части офицерского корпуса русской армии – корпуса офицеров Генерального штаба» в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46 процентов – то есть в самом деле около половины – продолжавших служить после Октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек.

То есть факты указывают на то, что почти половина лучшей части, элиты российского офицерского корпуса служила в Красной армии!

Из Белой в Красную армию перешло гораздо больше офицеров, чем наоборот. Точно подсчитано, что 14 390 офицеров перешли из Белой армии в Красную (каждый седьмой). Почему? Потому что действительно любящих Россию, исполненных государственно-патриотическим сознанием офицеров и генералов не привлекала Белая армия, которая воевала против России, разрушала Россию.



А Красная армия собирала российские земли воедино. Возрождала Россию. Думаю, что большинство офицеров и красных считали злом, но злом несравненно меньшим, чем белых друзей Великобритании, США и Франции. Истинно русские офицеры были озабочены вопросом о самом бытии России, а не вопросом, скажем, о том, будет ли в России парламент.



Поэтому из 100 командиров армий у красных в 1918-1922 годах 82 были бывшими царскими генералами и офицерами.

Белая армия фактически воевала с собственным народом за интересы Западных стран. Красная армия воевала за интересы России: она собирала воедино российские земли и возрождала Российское государство. Поэтому те, кому действительно была дорога Россия, оказались в Красной армии.

В Красной армии служили такие геройские офицеры, как генерал А. А. Брусилов, и в 1921 году перешедший из Белой армии генерал Я. А. Слащов-Крымский. Свой уход из Белой армии он объяснял П. Н. Врангелю протестом против руководителей типа князя В. А. Оболенского, влиятельнейшего масона, члена его немногочисленного "Верховного совета".



За чьи интересы сражалась Белая армия видно из названия статьи Я. А. Слащова: "Лозунги русского патриотизма на службе Франции".



Этот человек много передумал и имел основания одним наименованием статьи заявить о служении Белой армии интересам других стран, а не интересам России. Колчаковский генерал А. П. Будберг писал 1 сентября 1919 года: "…теперь для нас, белых, немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас"[42, С. 63].

С. Г. Кара-Мурза тоже пишет о том, что Ленину не пришлось бороться с монархистами, их как реальной силы просто не было. Борьба при Ленине шла не между большевиками и "старой Россией", а между разными отрядами революционеров. Гражданская война была "войной Февраля с Октябрём".



В частности, он написал следующее: «Тут, надо признать, сильно исказила суть и официальная советская пропаганда, которая для простоты сделала из слова "революция" священный символ и представляла всех противников Ленина "контрреволюционерами". А братья Покрасс нам даже песню написали, как "Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон".

Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили как реставраторы, возродители убитой Февралём Российской империи – хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками большевиков, включая В. Шульгина и даже А. Деникина" [35 С. 213]. Партий было много, и каждая из них выражала интересы каких-либо слоёв населения, а большевики выражали интересы России.

Россия пришла в двадцатый век с таким грузом накопившихся проблем, что, обрушившись на страну, они привели к двум революциям и Гражданской войне. Как известно, Запад в той или иной мере подпитывал все партии, выступавшие против монархии, но основные причины Февральской и Октябрьской революций находились внутри нашей страны. Революции в России произошли бы даже в случае отсутствия на белом свете стран Запада.

К революциям Россию вели русские общинные крестьяне, которые считали землю общенародным достоянием и не признавали владения землёй на правах частной собственности. Они считали, что земля дана людям как воздух, и владеть ею может только тот, кто сам её обрабатывает. Они ждали от царя, который всех любит и которому всех одинаково жалко, что он поделит землю поровну. Но не дождались и в октябре 1917 года «уравняли» землю сами.

В. Кожинов пишет, что в 1918-1922 годах, так или иначе, погибли 939 755 красноармейцев и командиров. Что касается потерь Белой армии, то она не воевала с интервентами Польши, США, Англии, Канады, Франции, Японии, и её потери должны быть меньше.



Но с определённой степенью погрешности можно принять, что обе армии потеряли около 2 миллионов человек. На потери военнослужащих Красной Армии в 939 755 человек указывает и С. Г. Кара-Мурза, объясняя, что значительная, если не большая часть из них умерла от тифа.

Фальсификаторы называют количество потерь людей в Гражданскую войну не только не соответствующее статистическим данным, расчётам, событиям, но и здравому смыслу. Потери мирного населения во время Февральской, Октябрьской революций и Гражданской войны, по-моему, точно подсчитать невозможно по причине отсутствия учёта выехавших в это время за границу граждан России.



А, как известно, эмигрировали за границу миллионы мирных граждан и сотни тысяч военнослужащих Белой армии.

Большинство людей погибло не от репрессий, не от пуль, а от слома государства и хозяйства после февраля 1917 года. Люди погибали от хаоса, слома имевшегося устройства жизни, в результате чего наступали голод, эпидемии косивших людей болезней, преступное насилие. Когда рушится государство, власть на местах переходит к всевозможным бандам и группам, творящим дикий террор без связи с каким-либо политическим проектом.

С. Г. Кара-Мурза, как учёный, не верящий мифам, о потерях людей пишет очень осторожно: «Говорят о 12 млн. человек, погибших в Гражданскую войну» (указанное количество завышено вдвое). Самое несправедливое, что фальсификаторы в гибели людей обвиняют не Запад, развязавший Гражданскую войну в России, а Советскую власть, большевиков, которые фактически спасли нацию от голодной смерти, введя карточки и продразвёрстку.

Мифы о репрессивности Советского государства являются излюбленными и самыми массовыми мифами фальсификаторов. Но в действительности из всех партий, которые могли прийти к власти, большевики отличались как государственники и в вопросах репрессий были наиболее умеренными. Установкой на репрессии выделялся Троцкий и близкие к нему политические деятели.



Но произвол Троцкого сдерживал В. И. Ленин, а затем И. В. Сталин. Репрессивность власти во время Гражданской войны в России не входит ни в какое сравнение с репрессивностью властей западных стран во время гражданских войн в этих странах.

Многое, если не всё, исказили фальсификаторы в нашей Великой истории. Нам ещё долго придётся очищаться от нанесённой ими грязи и возвращать правду людям. И если посмотреть на факты, то мы увидим, насколько не репрессивной была наша революция и Гражданская война по сравнению с революциями и гражданскими войнами в западных странах.

Возьмём, к примеру, даже не официальные советские данные, а данные антисоветской эмиграции, которая образовала бюро, и скрупулёзно вела учёт политических репрессий в СССР. «По опубликованным за рубежом данным, представленным этим бюро, в 1924 году в СССР было около 1500 политических правонарушителей, из которых 500 находились в заключении, а остальные были лишены права проживать в Москве и Ленинграде.



Эти данные зарубежные историки считают самыми полными и надёжными. 500 политических заключённых после тяжелейшей гражданской войны, при наличии оппозиционного подполья и терроризма – и это репрессивное государство? Вернитесь, господа и товарищи, к здравому смыслу, не дёргайтесь на ниточках у манипуляторов» [35, С. 229].

Не скажут фальсификаторы доброго слова в адрес Советской России, которая вернула большую часть своих земель, включая отошедшие к Германии по Брестскому мирному договору.



Полностью Россия (СССР) вернёт свои земли (кроме Польши и Финляндии) во время Второй мировой войны 1939-1945 годов и потеряет большинство из названных территорий, а так же всю Украину, Прибалтику, Закавказье, Белоруссию, Бессарабию (Молдавию), Крым и Среднюю Азию в 1991 году.

Пока в состав России возвращён только Крым. Каждая пядь земли, отнятая от России, ослабляет страну, а каждый метр территории, присоединённый к стране, усиливает государство и безопасность проживающих в нём граждан. Неизвестно, смог бы выстоять СССР в 1941 году, имея только сегодняшнюю территорию России.

Не скажут правду фальсификаторы и о том, почему Красная армия победила. А основная причина победы связана с тем, что в отличие от белых красные были в союзе, а не в конфликте в то время с главной непобедимой силой России – крестьянством.



Красные непрерывно объясняли ценность для трудящихся большого единого государства, умея находить для этого веские доводы – вместо истрёпанного лозунга "России единой и неделимой". Вообще, большевики были единственной партией, которая везде отстаивала целостность государства. Во время Гражданской войны страна продолжала совершать действия, направленные на укрепление и защиту государства.

Гражданская война – это, прежде всего, война за независимость России. Всякая война ужасна, но война между гражданами одной страны, между братьями и сёстрами ужасна вдвойне. Во имя жизни своих детей мы не имеем права забывать о роли Запада в развязывании Гражданской войны в России.

В настоящее время Россия снова, как в 1918 году, со всех сторон окружена вражескими военными базами, от неё отторгнуты значительные территории, либералы-западники снова пытаются реализовать планы Запада внутри нашей страны.



Перед лицом новой опасности мы обязаны разобраться со своей историей без помощи Запада. Мы обязаны взять из неё всё то, что позволило нашим мудрым предкам отстоять честь и независимость своей Родины в Гражданскую и Великую Отечественную войны. А чтобы разобраться с историей Гражданской войны, надо понять события Февральской и Октябрьской революций.

Л. Масловский





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