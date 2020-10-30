Нашёл на просторах интернета вот такую статью: «60 известных экономистов, среди – которых известные и белорусские, и зарубежные эксперты, заявили о готовности предоставить экспертную помощь в разработке программы экономических реформ в Беларуси. Текст «открытого письма» опубликован сегодня. Эксперты считают, что эти реформы позволят обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан»…

Про содержание «реформ» – чуть ниже, пока же могу только отметить, что для характеристики подписавших это обращение больше подходит термин «либеральная шушера», чем «экономические эксперты».

Но продолжим цитировать…

«Мы готовы использовать свои знания и опыт для консультирования новой, демократически избранной власти в Беларуси. Мы глубоко убеждены, что Беларусь имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей, говорится в письме.

Стране необходимо разрешить множество накопленных структурных проблем. Если этого не сделать, Беларусь будет все более отставать по уровню жизни от более развитых соседей и развитого мира в целом, а молодежь будет стремиться уехать за рубеж, чтобы там реализовать свой потенциал, предупреждают экономисты.

В еще большей мере ситуация усугублена политическим кризисом, подрывающим в числе прочего и экономическое доверие. В ближайшей перспективе это может привести к финансовым катаклизмам и снижению благосостояния граждан. Чтобы этого не допустить, политический кризис должен быть как можно быстрее разрешен мирным путем. Легитимная власть, эффективные и признаваемые обществом политические институты критически важны для формирования экономического доверия, функционирования здоровой и растущей экономики.

Для решения структурных проблем и достижения устойчивого долгосрочного роста прежде всего необходимо создать институциональную основу».

Ну, какой у них «опыт и знания» – вопрос интересный, никаких «экономических чудес» за этими персонажами не наблюдается, те из них, которые из России, в общем, должны нести ответственность за 8 лет непрерывного экономического спада (с конца 2012 года), поскольку практически все они входили в «штабы» либеральных реформ.

Что такое «видеть Белоруссию среди «развитых экономик» – тоже достаточно сложная конструкция. Вот Болгария – среди «развитых экономик»? С разрушенной промышленностью, разбежавшимся населением и полным отсутствием каких бы то ни было перспектив? А Румыния? А Польша?

В Польше хорошо, завопит кто-то, но мы-то знаем, что Брюссель уже остановил дотации, а кредиты нужно возвращать. Зря, что ли, Польша, фактически, объявила Белоруссии войну (а как ещё назвать активное финансирование государственного переворота?). Это она с целью гуманитарной поддержки делает?

Отдельно нужно сказать о так называемых «структурных» проблемах. Мы в своих работах чётко и ясно объясняем, что такое структурные проблемы. Это несоответствие доходов и расходов отдельных отраслей и/или экономических групп в рамках межотраслевого баланса экономики. Например, в США и Западной Европе домохозяйства тратят много больше, чем получают, читайте «Воспоминания о будущем». А вот что этот термин значит в либеральной интерпретации? Что либеральные «учОные», подписавшие «открытое письмо», считают, что нужно что-то изменить в белорусской экономике? А зачем? Чтобы не конкурировать с западными спонсорами этих самых учОных?

Но, начнём самое интересное, собственно разбор «гениальных» предложений.

Эксперты перечисляют 11 принципов:

1. «Адаптация и развитие социальной инфраструктуры – системы образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления – в соответствии с ценностями и запросами белорусского общества

Комфортная социальная среда – важнейшая предпосылка наращивания человеческого и социального капитала. В современном мире именно они являются главным драйвером развития. При таких условиях знания, умения и навыки белорусов будут использоваться наилучшим образом. Люди получат возможности самореализации, а экономика – «двигатель» развития»

Простите, а что они имеют в виду под «ценностями и запросами» белорусского общества? Возврат знамён, под которыми фашистские коллаборационисты (которых в Белоруссии, в отличие от Украины, было очень мало) сжигали белорусские деревни и убивали евреев? Приватизацию белорусских предприятий по российскому образцу? Но тогда получается, что налоги, которые сейчас платят эти предприятия, исчезнут, они или буду ликвидированы, или их доходы пойдут новым, западным владельцам. То есть, учОные, подписавшие сие воззвание, считают, что белорусские ценности – это дать пенсионерам умирать с голоду и лишить людей рабочих мест? Нет, ну серьёзно? Конечно, кто-то возразит, что, мол, они такого не хотят! Но, ничего другого они в рамках такой логики пока миру не явили! Поневоле понимаешь, что ничего другого и не будет.

И по поводу «двигателя». Двигатели экономики – инвестиции и продажи. Откуда возьмутся инвестиции в ситуации приватизации? В России, во всяком случае, с ними начались серьёзные проблемы. Кто пустит белорусские товары на свои рынки, если она поругается с Россией? Впрочем, об инвестициях и рынках – чуть ниже.

2. «Независимость судебной системы от других ветвей власти.

Для выстраивания долгосрочных стратегий развития, внедрения инноваций и всей деятельности в целом бизнесу требуется уверенность в защищенности своих прав, декларируемых в законодательстве. Такую уверенность может обеспечить только справедливый суд. Мировой опыт свидетельствует, что судебная система эффективна и пользуется доверием общества лишь тогда, когда она фактически независима от других ветвей власти»

Красота, лепота! Я даже спорить не буду. Задам только несколько вопросов. За что обижает Павла Дурова американская Фемида? За реальные нарушения или за то, что он конкурирует с американскими it-компаниями? А как поступили американцы с китайской компанией Tik-Tok? И не кажется ли «учОным», что такие действия подрывают «чистоту» it-отрасли (и, кстати, «священное право частной собственности») куда сильнее, чем все действия Лукашенко (вместе с Путиным) вместе взятые?

И, кстати, как бы они оценили, если бы подобные действия организовал сам Лукашенко? Ах, вы хотите сказать, что одно дело, «светочи демократии», а другое – «тоталитарный диктатор»? Ну, простите, в таком формате диалог невозможен, я вот считаю, что более тоталитарного общества, чем США, представить себе нельзя. И, в конце концов, именно американские компании реализовали «мечту КГБ» (в либеральной интерпретации), когда любое слово, сказанное дома, членам семьи, запоминается и может быть использовано против вас.

А можно ещё вспомнить кандидата в вице-президенты США К.Харрис, которая, будучи прокурором Калифорнии, невинных людей помещала в тюрьмы, чтобы обеспечить дармовую рабочую силу. Кто-то скажет, так она негров сажала! Это, конечно, истинно демократическая позиция, даже спорить не буду, но, всё-таки, выглядит не очень красиво. Кстати, почему по этому поводу не кричит демократическая пресса?

В общем, независимый суд – штука хорошая, только вот нигде и никогда его никто не видел. Некоторый подход к идеальной конструкции был создан при позднем Сталине, когда лояльный гражданин реально мог получить судебную защиту против «сильных мира сего», в том числе чиновников. Но – недолго музыка играла, хотя до конца 70-х годов что-то от этой системы сохранялось (желающие могут почитать произведение известного антисоветчика Войновича «Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру»», который, видимо против своей воли, написал правду про советский суд).

3. «Изменение роли государства в экономическом развитии

Из «прогрессора», руководящего и направляющего экономическое развитие, государство должно превратиться в гаранта развития институтов и социальной инфраструктуры

Государство не должно вмешиваться в экономику с планами и заданиями. Его приоритетные задачи в содействии экономическому развитию – гарантировать суверенитет, не допускать криминала, обеспечивать верховенство закона и защиту прав собственности, справедливую конкуренцию, качественную инфраструктуру, медицину, образование, социальную защиту. Именно для решения этих задач должны в первую очередь использоваться налоги, которые мы все платим»

Замечательно. Если кто читал нашу книжку «Лестница в небо», то там даже объясняется, почему государству, при прочих равных условиях, вмешиваться в управление экономикой вредно. Потому, что государственный аппарат построен по феодальному принципу, а современная экономика ещё куда более сложно. При этом базовый принцип управления звучит так: управляемая система не может быть более сложной, чем управляющая. Или, иными словами, если государство тотально управляет, то рано или поздно заведёт экономику в феодализм, со всеми вытекающими обстоятельствами. Вот только кто видел эти «равные условия»?

Теперь давайте дальше. Гарантировать суверенитет, это значит – не допускать, чтобы твою экономическую систему эксплуатировали внешние факторы. Но! Если государство маленькое (крупных государств у нас два, Китай и Индия), то его населения недостаточно для того, чтобы обеспечить полную самодостаточную и современную экономическую систему. То есть – такое государство должно встраиваться в какую-то внешнюю систему разделения труда, что-то получать оттуда, а что-то продавать на экспорт. То есть – делегировать часть своих полномочий и, желательно, в рамках более или менее нормальных дискуссий.

Вспомним ту же Болгарию. Её не устроила советская система разделения труда (в которой её совокупная промышленная мощь была больше, чем у Турции и Греции вместе взятых) и она пошла в ЕС. Но фокус в том, что ЕС не стал с Болгарией вести переговоры о её месте в совместном разделении труда, там просто уничтожили всю промышленность и где теперь Болгария? Страна, которая кормила весь СССР помидорами, сейчас закупает их в Турции! К слову, аналогичная ситуация, скажем, в республиках Прибалтики.

И если вы хотите «справедливую конкуренцию, качественную инфраструктуру, медицину, образование, социальную защиту», то вы обязаны делегировать часть своего суверенитета в обмен на место в разделении труда. Но! В рамках честного и справедливого переговорного процесса. В Евразийском союзе эти переговоры только начинаются и Белоруссия Лукашенко в них участвует (судя по состоянию экономики страны – успешно). А вот «дружба» с ЕС будет стоить дорого, поскольку не то, что Брюссель, даже Варшава не рассматривает Белоруссию как партнёра, а только лишь как рынок для своих товаров!

Иными словами, либеральные учОные в своем «открытом письме» откровенно врут, предлагая решать одновременно неразрешимые задачи! И если их предложения принять, то, либо Белоруссия должна будет стать Северной Кореей (и то, с учётом роли Китая, вряд ли её можно считать совсем уж суверенной страной), либо – поступиться своей независимостью. Причём в формате, который исключает мнение государства и народа Белоруссии (страны Восточной Европы тому пример, да и Британия, куда более сильная экономика, не зря вышла из ЕС)! Ну а как только промышленность будет разрушена – не будет ни социальной защиты, ни медицины, посмотрите на результаты эпидемии коронавируса в Западной Европе!

4. «Создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий вне зависимости от формы собственности, размера или отрасли.

Государство не должно создавать барьеры для естественного перераспределения финансовых и людских ресурсов, создавать искусственные механизмы поддержки отдельных отраслей и компаний. Граждане Беларуси должны работать там, где их труд наиболее эффективен и приносит им наибольший доход.

Важное условие для развития частного сектора – соответствие законодательства экономическим практикам. Пробелы в законодательстве не должны квалифицироваться как экономические преступления. Государство должно исходить из принципа доброжелательности к бизнесу»

Не должно, кто бы спорил. Но как-то так получается, что налогов государственные предприятия платят сильно больше, чем частные. И кого в такой ситуации государство должно больше любить? При том, что, например, больничные и декретные деньги государственные предприятия платят по советским стандартам, а вот частные почему-то нет… Ну и много ещё таких вопросов. Нет, если частные предприятия развивают полезные инновации – это хорошо, но если они продают на экспорт программы, налогов платят мало (льготы), а деньги обратно в страну не входят – почему их нужно любить? Я этого не понимаю.

А есть и ещё масса тонкостей, например, кто платит за образование, кто отвечает за отток квалифицированных и активных граждан и так далее. Говорить красивые слова можно (особенно, с намёком потенциальным протестующим, мол, «этот гад Лукашенко» вас недооценивает, вы недополучаете, а сколько бы вам платили в ЕС…)». Ну, про кружевные трусики мы все слышали во времена «майдана». Много радости получили жители Украины от этого процесса? А ведь либеральные учОные тогда те же самые слова говорили.

5. «Повышение эффективности управления госпредприятиями

Размер сектора госпредприятий в экономике должен определяться разумным балансом между их социальными и стратегическими функциями, с одной стороны, и экономической эффективностью, с другой стороны. В отношении предприятий, находящихся в госсобственности, необходим комплекс мер по повышению эффективности. Это в первую очередь предполагает изменение стимулов и мотивации на госпредприятиях, разделение функции государства как собственника и регулятора»

Да что Вы говорите! А вот белорусские государственные предприятия существуют уже почти 30 лет, что, либеральные учОные считают, что они ни разу не модернизировались? А если модернизировались, то кто-то же эти модернизации просчитывал и реализовывал. Значит – какая-никакая система регулирования существует?

Никто и не спорит, что её эффективность нужно повышать. Но именно повышать, а не разрушать систему целиком и полностью. Почему советы либеральных учОных не сработали в Прибалтике и Болгарии? Да и других странах Восточной Европы? Так может, нужно сначала провести работу над ошибками, признать все глупости и преступления, честно сказать, что никакие они не учОные, а пропагандисты западной экономики, которой конкуренты не нужны. Что нужно радикально менять описание экономики в условиях кризиса с учётом катастрофы сопредельных с Белоруссией стран. И – всерьёз обсуждать, что лучше, а что хуже. А не заниматься пропагандой!

6. «Повышение эффективности и обеспечение надежности системы социальной защиты.

Сегодня государство активно поддерживает предприятия (прежде всего государственные). Соответствующие расходы существенно превышают расходы на социальную защиту населения. При этом социальные выплаты осуществляются без должной адресности.

Для обеспечения надежной и эффективной социальной защиты, сглаживания неравенства в доходах необходимо увеличить помощь безработным, усилить адресность социальных выплат, проводить постоянный мониторинг уязвимых групп населения и оперативно реагировать на их нужды»

Ути-пути, какие мы добрые! Сравните социальную защиту в Белоруссии и в Западной Европе. Мой товарищ, который живёт во Франции (не в крупном городе), чуть не умер не так давно из-за того, что у него образовался гнойный нарыв в верхней челюсти (от такого умер французский король Франциск I) и он не мог найти врача! Ему даже предлагали срочно лететь в Россию, где его бы быстро вылечили! Про США я даже не говорю. Это такую защиту предлагают белорусам либеральные учОные?

А сколько длится на Западе отпуск по беременности? А сколько стоят лекарства? Про пресловутый COVID я даже говорить не хочу! То есть в данном случае имеет место просто откровенная ложь! И выглядят эти либеральные учОные, которые подписали этот текст, крайне некрасиво. Впрочем, я не исключаю, что некоторые его до конца не дочитали, а просто прошли по диагонали, увидели «правильные» (то есть либеральные) термины и сразу подписали. То есть выступали не как реальные эксперты, а как продажные пропагандисты. Которыми, судя по всему, они все и являются.

7. «Повышение эффективности и прозрачности рынка труда, защита прав работников

Крайне важно, чтобы белорусский человеческий капитал был высококвалифицированным. Государство должно вернуть самостоятельность университетам, расширить степень свободы школ. Необходимо улучшить инфраструктуру переподготовки кадров. Участие в ее формировании и функционировании могут принимать как государство, так и частный сектор. Все существующие ограничения и барьеры, мешающие работникам по своему желанию менять работу и сферу занятости, должны быть устранены.

Одновременно необходимо обеспечить защиту трудовых прав работников, в том числе в рамках системы и форм найма. Важный вклад в защиту трудовых прав обеспечивают независимые профсоюзы. Поэтому задача государства – создать условия для их полноценной деятельности»

Всё то же самое. Либеральные учОные рассматривают любые общественные структуры исключительно с одной-единственной точки зрения: борются ли они с «тоталитарным государством». Собственно поддержка трудового народа их волнует крайне мало. Достаточно сказать, что в Германии, где рабочие два века боролись за свои права, профсоюзы очень сильные организации (хотя и сильно либерализированные за последние десятилетия), но в Белоруссии-то это чисто формальные структуры, которые обеспечивают права трудящихся на государственных предприятиях.

Поскольку капиталистам права трудящихся не нужны (посмотрите на современную Россию, вспомните, что с профсоюзами, которые реально защищали права своих членов, делали Рейган и Тэтчер), они предлагают создать политизированные структуры, главной задачей которых стала бы борьба с «тоталитарным режимом». Который, однако, права трудящихся отлично защищает! Но именно трудящихся, а не тех, кто начал играть в политику!

8. «Развитие финансового рынка

Эффективная финансовая система чрезвычайно важна для развития страны. Она позволяет отбирать наилучшие инвестиционные проекты и эффективно использовать сбережения людей.

Для успешного развития белорусской финансовой системе важно избавиться от дискредитирующих практик, обусловленных желанием государства управлять распределением финансовых ресурсов. Банки как финансовые посредники должны быть свободны в своей деятельности, будучи ограниченными лишь нормами пруденциального регулирования и надзора. При этом важно создать предпосылки для развития новых финансовых институтов, рынков и секторов (фондовый рынок, ипотечное кредитование, накопительные пенсионные фонды, инвестиционные и инновационные фонды, производные финансовые инструменты, микрофинансирование для малого бизнеса, страхование и др.)»

Как показывает опыт России, «свободные» банки никуда не инвестируют, а вывозят капиталы за рубеж. И нет никакой уверенности, что хоть что-то вернётся обратно в виде инвестиций.

Это вообще два главных вопроса современной экономики. Откуда возьмутся инвестиции и куда продавать продукцию. Разрушение экономики Украины тому пример: продавать в Россию запретили, а ЕС… А у ЕС есть свои производители, им новые не нужны. Так вот, вопрос либеральным учОным: кто будет инвестировать в белорусскую промышленность и куда она будет продавать свою продукцию, если войдёт в ЕС-овскую систему разделения труда. Любая экономическая программа должна прежде всего давать ответы на эти вопросы.

Если их нет (и их у либеральных учОных нет), то это не программа, а профанация. Цель которой – обмануть население страны. Ну, для чего мы видим: полякам нужны рынки, поскольку их «любовь» с ЕС закончилась. Вопрос только один: зачем пресловутые учОные работают на Польшу? Потому что им поляки деньги заплатили? Или заплатил Сорос, в задачу которого входит разрушение Евразийского союза и Союзного государства? Впрочем, с точки зрения граждан Белоруссии результата одинаков – и в том, и в другом случае их ждут судьба Украины, то есть падение уровня жизни, уничтожение социальной системы государства и разрушение её экономики.

9. «Развитие цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности системы госуправления и экономических отношений.

Беларусь может использовать свои таланты в сфере IT, инженерии, чтобы развивать экономику, основанную на знаниях, и цифровое общество. Цифровая грамотность, универсальный доступ к интернету и компьютеру должны стать нормой в Беларуси. Государство должно активно содействовать развитию цифровой инфраструктуры в системе образования, а также в рамках предоставления государственных услуг населению (e-government)»

Вот тут, кстати, я даже возражать не буду. Но только с одним условием – управлять этим не должны западные консалтинговые компании и it-гиганты. Поскольку они непрерывно врут гражданам (и, кстати, не только Белоруссии, но и своих стран) и пытаются их дурить. Так что тут нужно быть аккуратнее.

10. «Повышение конкурентоспособности и инновационности экономики через развитие предпринимательской инициативы, создание экосистемы развития стартапов и содействие развитию венчурных инвестиций

Следующий большой прорыв в инновациях может случиться не только в исследовательских лабораториях, но и через новую волну свободных предпринимателей, которые являются авангардом инновационного мышления в новой экономике и ключевым компонентом динамичного общества»

Опять тот же вопрос. Кто даёт деньги и куда продавать? Как обеспечить, чтобы твои компании не стали такой же жертвой США, как Дуров или китайские гиганты, кто будет защищать их интересы? Если это будет делать ЕврАзЭС, то это один вариант, а если правительство Белоруссии… Против него просто объявят санкции и закроют вопрос, Венесуэла тому пример. Причём судя по Литве (в XIX веке такая политика, как в случае Тихановской, считалась бы Casus belli, то есть поводом для объявления войны), никакой дружественной политики ждать не приходится. Собственно, что там предлагают либеральные учОные? Защищать суверенитет Белоруссии в дружбе с Литвой, которая назначает президента Белоруссии по своему усмотрению? Им самим-то не смешно?

11. «Приоритет макроэкономической и финансовой стабильности при проведении монетарной и фискальной политики

Экономические власти не должны злоупотреблять своими инструментами для создания краткосрочных иллюзий экономического благополучия, за которые придется расплачиваться впоследствии потерей благосостояния и финансовыми катаклизмами. Правительство должно стремиться обеспечить фискальную сбалансированность и устойчивость государственного долга. Национальный банк должен быть независим от правительства и ответственен за ценовую и финансовую стабильность.

Безусловно, эти принципы и положения не затрагивают всех проблем белорусской экономики. Скорее, мы указываем приоритетные направления реформ, необходимых для развития страны и улучшения качества жизни граждан, поскольку существующая социально-экономическая модель в Беларуси больше не справляется с этими задачами.

При формировании новой институциональной основы Беларусь вполне может рассчитывать на внешнюю кредитную и грантовую поддержку экономических реформ. Приверженность реформам и более тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами упрочат экономическое доверие, а также имидж страны. Это позволит снизить стоимость заимствований и затраты на обслуживание государственного долга, а впоследствии также частных долгов»

Ну, это мы уже слышали. К 1998 году либеральные учОные, которые руководили российскими реформами, довели ситуацию до того, что все бюджетные деньги шли по линии ГКО иностранным «партнёрам», а инвестиции вообще обнулились. Нынешние либеральные учОные предлагают тот же самый сценарий белорусам? С тем, чтобы избежать, когда-нибудь, может быть, каких-то мифических проблем? То есть предлагают школьнику сразу лечь в гроб и умереть, чтобы не мучиться много лет мыслью, что умирать всё-таки придётся?

И ладно бы они это предлагали в первый раз (в России 90-х им по глупости верили). Но они же раз за разом всем предлагают этот сценарий, разрушающий экономику и нет ни одного примера положительного результат от его применения! Для каких идиотов это написано?

«Мы надеемся, что Беларусь вскоре станет процветающей страной. В случае если для этого потребуется наша экспертиза, то для нас будет честью ее предоставить, резюмируют эксперты.

Письмо подписали, в частности, Сергей Гуриев, Павел Данейко, Дмитрий Крук, Сергей Лукин, Иван Миклош, Константин Сонин, Юрий Церлюкевич, Михаил Чепиков и другие. Среди них – доктора экономики, профессоры, директора компаний и т. д. Весь список доступен по ссылке»

Ну, тем, кому это важно, рекомендую весь перечень учОных скачать и внести его в «чёрные списки» тех, кого близко нельзя подпускать к реформированию государственной экономики. Не только Белоруссии. И, кстати, те конторы, в которых они работают.

А напоследок напомню, что любая экономическая программа должна начинаться с ответа на три вопроса.

Первый: кто будет инвестировать в её экономику?

Второй: почему и какой объём они готовы инвестировать?

Третий: куда, на какие рынки будет продаваться продукция, которую государство будет производить, почему эту продукцию на эти рынки пустят. А сама программа должна уточнять, как эти инвестиции оптимальным образом использовать и как эти рынки защищать.

И если вы видите, что этих трёх пунктов нет – это не программа, а фуфло, фальшак, предназначенный для решения совсем других проблем. Рецензируемый документ, «открытое письмо», предназначен для решения двух задач: разрушения Союзного государства и Евразийского экономического союза. Ну и – подчинения Белоруссии Польше. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые ставят перед собой такие цели. Но нам, жителям Союзного государства, оно нужно?

Источник: https://nstarikov.ru/propaganda-liberalnoj-shushery-120851