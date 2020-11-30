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О гибридных информационных войнах и интернет-ополчении

19:36. 30 ноября 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В очередном эфире радио «Аврора» с ведущим Дмитрием Владимировичем Роде мы обсудили Информационную войну. Её случаи, обычаи и способы ведения.

Хронометраж:
00:00 — О гибридной информационной войне
02:37 — Про статистику заболеваемости ковидом
05:37 — Как используют коронавирус для решения политических задач
11:07 — О новых ограничениях для одиночных пикетов
14:11 — Грозит ли России «русский бунт»
16:37 — Что такое Гвардия Захара Прилепина
19:53 — Как создать «информационное ополчение»
27:55 — Работает ли сегодня телевизионная пропаганда
31:26 — О двух категориях политиков
35:13 — Про карикатуры как оружие пропаганды
41:32 — Как «разбудить» Кремль

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Помимо этого видео рекомендую посмотреть беседу в эфире все той же радиостанции на тему «Можно ли построить в России солидарную экономику?», в которой принял участие член Экспертного совета партии «За Правду» Андрей Подойницын.

P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/o-gibridnyh-informacionnyh-vojnah-i-internet-opolchenii-121902

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