В очередном эфире радио «Аврора» с ведущим Дмитрием Владимировичем Роде мы обсудили Информационную войну. Её случаи, обычаи и способы ведения.

Хронометраж:

00:00 — О гибридной информационной войне

02:37 — Про статистику заболеваемости ковидом

05:37 — Как используют коронавирус для решения политических задач

11:07 — О новых ограничениях для одиночных пикетов

14:11 — Грозит ли России «русский бунт»

16:37 — Что такое Гвардия Захара Прилепина

19:53 — Как создать «информационное ополчение»

27:55 — Работает ли сегодня телевизионная пропаганда

31:26 — О двух категориях политиков

35:13 — Про карикатуры как оружие пропаганды

41:32 — Как «разбудить» Кремль

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Помимо этого видео рекомендую посмотреть беседу в эфире все той же радиостанции на тему «Можно ли построить в России солидарную экономику?», в которой принял участие член Экспертного совета партии «За Правду» Андрей Подойницын.

P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:

Источник: https://nstarikov.ru/o-gibridnyh-informacionnyh-vojnah-i-internet-opolchenii-121902