Блокировка Ютуба, пропаганда и цензура в Интернете
В очередном эфире на радио «Аврора», вместе с шеф-редактором данного информационного агентства Дмитрием Владимировичем Роде, обсудили целый ряд вопросов касаемо цензуры в интернете, возможной блокировки Ютуба, поговорили о возможности вытеснения западных соцсетей российскими.
Хронометраж:
00:00 — Кто и как сегодня определяет правду в мире
08:34 — Могут ли в России заблокировать иностранные мессенджеры
12:02 — Про импортозамещение в интернете
17:54 — Как работает пропаганда в соцсетях
23:06 — Как воздействуют на Россию через информацию
29:40 — О российских интернет-площадках и искусственном интеллекте
35:36 — Как нужно общаться с Западом
41:46 — Почему часть российской элиты пребывает в иллюзиях
46:50 — Как западная приватизация разрушает российскую экономику
P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:
- Россия, «постсоветское» пространство и Большая игра
- Что такое «политическая вакцинация», объединение «За Правду»
- Образ будущего нашей экономики и самой России
- О гибридных информационных войнах и интернет-ополчении
- О необходимости культурной революции в России
- Пропаганда «либеральной шушеры»
- «Доктрина Путина» и внешняя политика Империи