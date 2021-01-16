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Блокировка Ютуба, пропаганда и цензура в Интернете

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В очередном эфире на радио «Аврора», вместе с шеф-редактором данного информационного агентства Дмитрием Владимировичем Роде, обсудили целый ряд вопросов касаемо цензуры в интернете, возможной блокировки Ютуба, поговорили о возможности вытеснения западных соцсетей российскими.

Хронометраж:
00:00 — Кто и как сегодня определяет правду в мире
08:34 — Могут ли в России заблокировать иностранные мессенджеры
12:02 — Про импортозамещение в интернете
17:54 — Как работает пропаганда в соцсетях
23:06 — Как воздействуют на Россию через информацию
29:40 — О российских интернет-площадках и искусственном интеллекте
35:36 — Как нужно общаться с Западом
41:46 — Почему часть российской элиты пребывает в иллюзиях
46:50 — Как западная приватизация разрушает российскую экономику

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:

Источник: https://nstarikov.ru/blokirovka-jutuba-propaganda-i-cenzura-v-internete-123395
Метки: блог
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