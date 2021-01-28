Воспитание молодёжи и ошибки 23 января
В новом выпуске эфира ИА «Аврора» поговорили о массовых беспорядках, которые устроили сторонники Навального, о вовлечении ими школьников в политику, причины провала протестных акций 23 января, а также о том, каким должно быть воспитание молодёжи.
Хронометраж:
00:00 — Откуда у американских партий берутся предвыборные деньги
05:14 — Какие политические процессы сегодня идут на Западе
14:33 — Кто и почему вышел на митинги 23 января
25:42 — Для чего необходима экспансия интернета
P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:
- Блокировка Ютуба, пропаганда и цензура в Интернете
- Россия, «постсоветское» пространство и Большая игра
- Что такое «политическая вакцинация», объединение «За Правду»
- Образ будущего нашей экономики и самой России
- О гибридных информационных войнах и интернет-ополчении
- О необходимости культурной революции в России
- Пропаганда «либеральной шушеры»