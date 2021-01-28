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Воспитание молодёжи и ошибки 23 января

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В новом выпуске эфира ИА «Аврора» поговорили о массовых беспорядках, которые устроили сторонники Навального, о вовлечении ими школьников в политику, причины провала протестных акций 23 января, а также о том, каким должно быть воспитание молодёжи.

Хронометраж:
00:00 — Откуда у американских партий берутся предвыборные деньги
05:14 — Какие политические процессы сегодня идут на Западе
14:33 — Кто и почему вышел на митинги 23 января
25:42 — Для чего необходима экспансия интернета

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:

Источник: https://nstarikov.ru/vospitanie-molodjozhi-i-oshibki-23-janvarja-123842
Метки: блог
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