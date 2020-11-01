О необходимости культурной революции в России
Вы никогда не задумывались над тем, почему мы, спустя столько лет, показываем детям советские мультфильмы, а под Новый год все телеканалы, традиционно, показывают советские фильмы? Почему в Советском Союзе, который любят поливать грязью либералы, были удивительно добрые, чистые и искренние фильмы и мультфильмы? Которые даже не сравнить с тем, что выпускают в современной России. Тоже самое можно сказать и о музыке.
О необходимости культурной революции мы и поговорили в студии радио «Аврора».
Хронометраж:
00:00 — Об альтернативе либеральному подходу к культуре
04:56 — Должно ли искусство быть «партийным»
07:26 — Какие ценности должны быть у Русской цивилизации
16:54 — Как государство должно устанавливать историческую правду
23:50 — Про целеполагание русского государства
30:43 — О необходимости воспитывать героев через культуру
37:43 — Почему необходимо устанавливать цензуру в искусстве
47:00 — О создании системы игрушек и новом Союзмультфильме