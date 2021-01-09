Россия, «постсоветское» пространство и Большая игра
Термин «Большая игра» означает вековое противостояние Российской и Британской империй. В более широком смысле – это противостояние Русского мира и англосаксов. В ещё более широком понимании – борьба между Западом и Россией.
«Большая игра» вновь в ходу – мы вернулись за стол, после того, как Горбачев и Ельцин добровольно, без нужды из ведущих игроков превратились в поле для игры.
Сегодня России сложно участвовать в «Большой игре». Но жить вообще сложно.
Как сегодня выглядит конфигурация этой игры? Кто на чьей стороне? Как поступать в отношении пресловутого «постсоветского пространства»?
Обо всем этом – в эфире радио «Аврора».
Хронометраж:
00:00 — Про Россию и постсоветское пространство
08:10 — Как России выстраивать внешнюю политику
13:31 — Как «разглядеть» талантливых политиков
19:42 — Есть ли в геополитике место наивности
23:04 — Кто и за чей счёт может жить хорошо
28:25 — Как Путин предотвратил распад России
32:10 — Про Госсовет и национализацию элит
40:09 — Есть ли у России идейный потенциал
P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:
- Что такое «политическая вакцинация», объединение «За Правду»
- Образ будущего нашей экономики и самой России
- О гибридных информационных войнах и интернет-ополчении
- О необходимости культурной революции в России
- Пропаганда «либеральной шушеры»
- «Доктрина Путина» и внешняя политика Империи
- Отмена ЕГЭ – возврат суверенитета