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Россия, «постсоветское» пространство и Большая игра

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Термин «Большая игра» означает вековое противостояние Российской и Британской империй. В более широком смысле – это противостояние Русского мира и англосаксов. В ещё более широком понимании – борьба между Западом и Россией.
«Большая игра» вновь в ходу – мы вернулись за стол, после того, как Горбачев и Ельцин добровольно, без нужды из ведущих игроков превратились в поле для игры.
Сегодня России сложно участвовать в «Большой игре». Но жить вообще сложно.
Как сегодня выглядит конфигурация этой игры? Кто на чьей стороне? Как поступать в отношении пресловутого «постсоветского пространства»?
Обо всем этом – в эфире радио «Аврора».

Хронометраж:
00:00 — Про Россию и постсоветское пространство
08:10 — Как России выстраивать внешнюю политику
13:31 — Как «разглядеть» талантливых политиков
19:42 — Есть ли в геополитике место наивности
23:04 — Кто и за чей счёт может жить хорошо
28:25 — Как Путин предотвратил распад России
32:10 — Про Госсовет и национализацию элит
40:09 — Есть ли у России идейный потенциал

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»:

Источник: https://nstarikov.ru/rossija-postsovetskoe-prostranstvo-i-bolshaja-igra-123189
Метки: блог, Видео
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