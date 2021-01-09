Термин «Большая игра» означает вековое противостояние Российской и Британской империй. В более широком смысле – это противостояние Русского мира и англосаксов. В ещё более широком понимании – борьба между Западом и Россией.

«Большая игра» вновь в ходу – мы вернулись за стол, после того, как Горбачев и Ельцин добровольно, без нужды из ведущих игроков превратились в поле для игры.

Сегодня России сложно участвовать в «Большой игре». Но жить вообще сложно.

Как сегодня выглядит конфигурация этой игры? Кто на чьей стороне? Как поступать в отношении пресловутого «постсоветского пространства»?

Обо всем этом – в эфире радио «Аврора».

Хронометраж:

00:00 — Про Россию и постсоветское пространство

08:10 — Как России выстраивать внешнюю политику

13:31 — Как «разглядеть» талантливых политиков

19:42 — Есть ли в геополитике место наивности

23:04 — Кто и за чей счёт может жить хорошо

28:25 — Как Путин предотвратил распад России

32:10 — Про Госсовет и национализацию элит

40:09 — Есть ли у России идейный потенциал

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»: