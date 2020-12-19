Сначала было слово. Иначе говоря – идея. Которая потом овладевает массами и становится реальностью. Тот, кто выдвинет привлекательный для народа Образ будущего, тот имеет все шансы заниматься его воплощением. Получить мандат доверия соотечественников на реализацию того, что предложил.

Без образа будущего народу никуда. Нет цели, непонятно, что строить, к чему стремиться. Нет критериев добра и зла. Неясно, что правильно, а что вредно для страны.

У партии «За Правду» Образ Будущего есть.

И о нем мы говорили в прямом эфире радио «Аврора», где кроме журналиста радиостанции был приглашен и мой коллега по экспертному совету «За Правду» Андрей Владимирович Подойницын.

Хронометраж:

00:00 — Что изменилось для России с победой Байдена

03:15 — О последних данных по «отравлению Навального»

04:36 — Как остановить рост цен и должно ли этим заниматься государство

11:16 — О необходимости Госплана и Образе Будущего российской экономики

16:07 — Безусловный базовый доход – что это такое

23:28 — Экономика Китая – пример для России?

28:56 — О выплатах на детей как «тренировке» выплаты безусловного базового дохода

31:55 — О русском человеке и Образе Будущего

37:00 — Новая экономическая программа партии «За Правду»

50:03 — Как избежать социальность напряженности

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»: