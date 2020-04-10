“Грубо, но честно”
Вновь попался на глаза интересный комментарий, мимо которого просто не смог пройти мимо, не сохранив для тех, кто пытается понять, что-же реально происходит. Написавший его признался, что сам скопировал, а кто-то тот – тоже у кого-то…
Так как оригинальный текст написан несколько грубовато, я малость "причесал" его, почти полностью передав смысл изначального текста..
«…самое прикольное, что доллар пытается подешеветь, а дешевеет рубль, такой вот бросок через пупок. Теперь наше производство ещё больше будет получать за экспорт, при сохранившихся расходах в "дешёвых" рублях, тиран коварен. ツ
А с нефтью, как получилось прикольно? Из-за низких цен на нефть, в исключительной стране, нефтяные компании разоряются, а у нас только бензин подешевел.
Я в шоке, что происходит!? Откуда столько денег у Путина? Он заводы строит как бешеный, дороги всякие тыщакилометрами строит с развязками, мега-супер-порты размером с город, с нуля возводит. Там на нашем Севере уже самый мощный ледокольный флот в Мире, причём если сравнивать Весь Мир в совокупности, против ледокольного флота одной «отсталой рашки», прям такой отсталой — аж, в аграрную державу превратилась, продав зерна, больше всех на свете. И мощнейшей космической державой стала, не смотря на святого, (для приматов из «помойки»), сверхчеловека – Илона Маска. И без Путинского разрешения нерусские люди в космос не летают. А если им разрешают полететь, то только предварительно оплатив нам билеты, своими дорогими долларами. Да чего там, пиндосы погадить в космосе могут сходить, только после разрешения наших космонавтов, в их то модуле их «исключительность» плавает в невесомости, и баба бьётся в истерике. И так получилось, что «отсталая рашка» превратилась в самую мощную ядерную Державу.
Построила единственную в Мире, плавучую АЭС, а наши технологии, не достижимые ни микрософту и аплу, с их а*улиардной капитализацией, ни всемогущему Пентагону, с его бюджетищем, «втыщураз» превышающим все остальные военные бюджеты Мира. Позволяют нам добывать топливо для наших АЭС, из отходов производства АЭС, обедняя радиоактивные отходы до безопасной концентрации и извлекая из них радиоактивные вещества для повторного использования.
Помню вой на болотах стоял типа: Вот, отходы везут, из-за границы, что своих свалок мало! А тут опять облом внезапно случился, это не мусор, а топливо для нас, за которое ещё и заплатили нам пару "бюджетов Карелий".
По факту, это главная мечта свидомых: — получать топливо на халяву, да ещё и с доплатой. Но, ёжкин кот, где Путин взял деньги на всю эту суету с мостами, электростанциями и прокладкой железных дорог на Крайнем Севере? Ведь он когда пришёл к власти, у страны кроме нереальных по выплатам долгов по международным кредитам и гражданской войны, больше не было ничего. Всё доблестные коммунисты растащили, даже партийного золота не нашли…
Наверное это Путин у народа всё украл, и себе всё это строил? Потому что держится за власть, и достойнейшим людям, типа «сисяна» и ещё парочки каких-нибудь «трансформеров», применяя «жуткие репрессии» и угнетая весь народ самой лютой раздачей бешеного бабла за рождение детей, не даёт им шансов порулить страной, младореформаторам.»
Если узнаю авторство, впишу здесь ツ
PS: А если Вам понравилось это народное творчество, с небольшими вольностями в трактовке, рекомендую почитать это и это — там уже вольностей нет.
Только сухая и увы, горькая Правда…
зы Яндекс не смог мне помочь выяснить авторство, посему, припишем авторство, Козьме Пруткову ツ
Источник: https://cont.ws/@Berkoot78/1637820
С производством лекарств облегчающих последствия коронавируса Россия сегодня выходит в лидеры.
Японское лекарство уже не имеет силы патента, и юридических проблем не будет.
Комплектующих у себя хватает.
Поднимем бокалы, и сдвинем их разом.
Страну не Путин ПРОСТРОИЛ а ЛЮДИ.
Те которые не пишут в интернетах и туалетах.
Некогда и брезгуют.
ЛЮДИ ПОСТРОИЛИ туалеты.
Подобное мы уже слышали в формулировке “не благодаря, а вопреки”.
Придумайте что-нибудь позахватывающе:))
Правильная формулировка времён ТЕРРОРА коммуниЗдов.
Сегодня всё НАОБОРОТ.
Но это идиотство автора-пеЙсателя данного опуса не уменьшает
Брахман, какие “козыри” могут быть сразу биты:
1. В Космос летают на ракетах, созданных в СССР. Ещё под руководством С.П.Королева, а не Рогозина. “Без разрешения России в Европе ни одна пушка не стреляла” – это при Екатерине. По космосу провал полный, по научным миссиям и коммерческим запускам. Зачем козырять ещё советскими “Союзами”?
2. С Атомной энергетикой – то же самое, ещё советский задел.
3. Ледокольный флот России нужен, потому строят. Германии и Франции нет, потому не строят. А что есть кроме ледоколов и белых медведей? На “Мистралях” получили экономию – думали на неустойку флот построить. Где флот, или деньги?
4. Первая плавучая АЭС “MH-1A Sturgis” родом из США, снабжала энергией Панамский канал с 1968 по 1975 г. Сейчас никому они не нужны.
5. По энергосберегающим технологиям и ВИЭ мир идёт вперёд. Через 20 лет эпоха нефти и газа уйдёт в прошлое. Как осталась в прошлом Бразилия с её каучуком после появления резины. Перспективен сейчас литий и редкоземельные металлы.
Это так, с ходу карта бита. Грубо, но честно.
В общем, есть над чем работать, согласитесь.
Это конструктивная критика, поверьте. Я сам против “болотных” историй. Нужно не давать им повода.
“Это так, с ходу карта бита. Грубо, но честно”
Ну, да… Сам себя не похвалишь – весь день как оплёванный ходишь)).
С Ваших слов – ни в чём в старых технологиях нет эволюции с советских времён. Продолжая ваши мысли – особенно в производстве спичек.
Последний пункт вообще смешон с экономической точки зрения. Уже даже немцы заявили, что ветро- и солнечная энергетика, при всём их прогрессе, без дотаций не могут конкурировать с традиционным топливом. Литий и РЗ без электричества тоже ничего не дают
Никто не строит политику на основе прошлых заслуг. Время и враги выдвигают новые условия существования и новые проблемы в их разрешении. Синтия и короновирусы , мигранты и предстоящее усиления национализма и религиозного экстремизма, которые из прошлого плавно перетекают в наше настоящее и будущее, и это требует принятия соответствующих мер. Предупредить проблемы важнее, чем потом их решать, особенно в медицинской и межэтнической сфере. Натовские войска на границе, микробиологические лаборатории по границам России во всех бывших республиках СССР, кроме Белоруссии, 12,5 миллионов мигрантов, которые вскоре могут остаться без работы, как уже без работы или с минимальной зарплатой остались русские. Тут подачками не отвертеться от надвигающихся проблем. Если уж английская старушка – королева обратилась к англичанам, всячески им льстя, то дело явно движется к катаклизмам. И если это катастрофы не вселенского масштаба, а дело рук человеческих, то надо со всей жёсткостью готовиться к отпору, чтобы фраза, сказанная В.Путиным: “Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только тогда, когда она сильна и твёрдо стоит на ногах!” звучала в полную мощь и для народов России, для друзей и для врагов .
У России, у русского народа был и остаётся огромный потенциал. Глупо его не использовать и делать Россию только сырьевым придатком и свалкой всякого непотребного импорта и импорта произведённого из нашего сырья, и импорта, который мы бы могли не только произвести себе, но и завалить мир, как китайцы. Но всё это не делает сегодняшнюю Россию не сырьевым придатком и не свалкой всего непотребного, в том числе и человеческого непотребного. Потенциал России и её народа используется и развивается, конечно, вот только плоды пожинает не Россия и её народ, который еле-еле сводит концы с концами.
А почему эти граждане концы не сводят?
Где их потенциал?
Почему не строят с таким потенциалом атомоходы и не летают в космос?
Одни сводят потому что строят и самолёты и корабли и всё перечисленное НЕ Путин создал а те кто с потенциалом и ПОЭТОМУ с деньгами и хорошей работой.
А кто БЕЗДЕЛЬНИК в чём его потенциал?
Вы накидали столько вопросов, что непонятно не только их сути, но и на что нужно отвечать. Сформулируйте из всех один конкретный, чтоб абры-кадабры не получилось.
Ок.
Вопрос один.
Почему в стране так много бездельников работающих за копейки?
Лузеров и денегератов НЕ забатывающих сотни тысяч хоть это ИМ не запрещено.
… но всегда актуально:
То-то радости пустомелям,
Темноты своей не стыжусь,
Не могу я быть Птолемеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.
Но от вечного бегства в мыле,
Не устройством своим томим,
Вижу — что-то неладно в мире,
Хорошо бы заняться им,
Только век меня держит цепко,
С ходу гасит любой порыв,
И от горести нет рецепта,
Все, что были, — сданы в архив.
И все-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью, и днем твержу об одном -
Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»
И, рассыпавшись мелким бесом,
И поклявшись вам всем в любви,
Он пройдет по земле железом
И затопит ее в крови.
И наврет он такие враки,
И такой наплетет рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помянете в горький час.
Слезы крови не солонее,
Даровой товар, даровой!
Прет история — Саломея
С Иоанновой головой.
Земля — зола и вода — смола,
И некуда, вроде, податься,
Неисповедимы дороги зла,
Но не надо, люди, бояться!
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Всем, кто пойдет за мной,
Рай на земле — награда».
Потолкавшись в отделе винном,
Подойду к друзьям-алкашам,
При участии половинном
Побеседуем по душами,
Алкаши наблюдают строго,
Чтоб ни капли не пролилось.
«Не встречали — смеются — Бога?»
«Ей же Богу, не привелось».
Пусть пивнуха не лучший случай
Толковать о добре и зле,
Но видали мы этот «лучший»
В белых тапочках, на столе.
Кому «сучок», а кому коньячок,
К начальству — на кой паяться?!
А я все твержу им, ну, как дурачок :
Не надо, братцы, бояться!
И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он н е з н а е т — к а к надо!
Зачем приписывать авторство несуществующему Козьме Пруткову? Есть живой и здоровый (тьфу-тьфу-тьфу) ЧерныйКот. Признавайся, Киса, твоих лап дело? )
ЧёрныйБобр. Владимир Бобров, пропагандист. Из питерских. Про него байдарочники страшные истории вечером у костра рассказывают.
Отлично! Отсылки – тоже! Вспомнтилось всё, как вчера. А память у меня хорошая. Я тоже голосовал за Путина! И буду!