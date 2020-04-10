“Грубо, но честно”

Вновь попался на глаза интересный комментарий, мимо которого просто не смог пройти мимо, не сохранив для тех, кто пытается понять, что-же реально происходит. Написавший его признался, что сам скопировал, а кто-то тот – тоже у кого-то…

Так как оригинальный текст написан несколько грубовато, я малость "причесал" его, почти полностью передав смысл изначального текста..

«…самое прикольное, что доллар пытается подешеветь, а дешевеет рубль, такой вот бросок через пупок. Теперь наше производство ещё больше будет получать за экспорт, при сохранившихся расходах в "дешёвых" рублях, тиран коварен. ツ

А с нефтью, как получилось прикольно? Из-за низких цен на нефть, в исключительной стране, нефтяные компании разоряются, а у нас только бензин подешевел.

Я в шоке, что происходит!? Откуда столько денег у Путина? Он заводы строит как бешеный, дороги всякие тыщакилометрами строит с развязками, мега-супер-порты размером с город, с нуля возводит. Там на нашем Севере уже самый мощный ледокольный флот в Мире, причём если сравнивать Весь Мир в совокупности, против ледокольного флота одной «отсталой рашки», прям такой отсталой — аж, в аграрную державу превратилась, продав зерна, больше всех на свете. И мощнейшей космической державой стала, не смотря на святого, (для приматов из «помойки»), сверхчеловека – Илона Маска. И без Путинского разрешения нерусские люди в космос не летают. А если им разрешают полететь, то только предварительно оплатив нам билеты, своими дорогими долларами. Да чего там, пиндосы погадить в космосе могут сходить, только после разрешения наших космонавтов, в их то модуле их «исключительность» плавает в невесомости, и баба бьётся в истерике. И так получилось, что «отсталая рашка» превратилась в самую мощную ядерную Державу.

Построила единственную в Мире, плавучую АЭС, а наши технологии, не достижимые ни микрософту и аплу, с их а*улиардной капитализацией, ни всемогущему Пентагону, с его бюджетищем, «втыщураз» превышающим все остальные военные бюджеты Мира. Позволяют нам добывать топливо для наших АЭС, из отходов производства АЭС, обедняя радиоактивные отходы до безопасной концентрации и извлекая из них радиоактивные вещества для повторного использования.

Помню вой на болотах стоял типа: Вот, отходы везут, из-за границы, что своих свалок мало! А тут опять облом внезапно случился, это не мусор, а топливо для нас, за которое ещё и заплатили нам пару "бюджетов Карелий".

По факту, это главная мечта свидомых: — получать топливо на халяву, да ещё и с доплатой. Но, ёжкин кот, где Путин взял деньги на всю эту суету с мостами, электростанциями и прокладкой железных дорог на Крайнем Севере? Ведь он когда пришёл к власти, у страны кроме нереальных по выплатам долгов по международным кредитам и гражданской войны, больше не было ничего. Всё доблестные коммунисты растащили, даже партийного золота не нашли…

Наверное это Путин у народа всё украл, и себе всё это строил? Потому что держится за власть, и достойнейшим людям, типа «сисяна» и ещё парочки каких-нибудь «трансформеров», применяя «жуткие репрессии» и угнетая весь народ самой лютой раздачей бешеного бабла за рождение детей, не даёт им шансов порулить страной, младореформаторам.»

Если узнаю авторство, впишу здесь ツ

PS: А если Вам понравилось это народное творчество, с небольшими вольностями в трактовке, рекомендую почитать это и это — там уже вольностей нет.

Только сухая и увы, горькая Правда…

зы Яндекс не смог мне помочь выяснить авторство, посему, припишем авторство, Козьме Пруткову ツ

Источник: https://cont.ws/@Berkoot78/1637820