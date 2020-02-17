Этика должна стать естественным фундаментом науки



Когда небольшие выделяемые деньги пытаются разделить на то количество ртов и рук, которые на них претендуют, рождается страх не получить свою часть. Это страх нищеты, в конечном счёте он имеет корни в животном страхе умереть с голоду, и этот страх очень силён, фундаментален и прост.



В начале нулевых годов я как руководитель одного интересного проекта в области искусственного интеллекта несколько раз писал заявки на гранты в РФФИ. Мне повезло – на одной конференции я познакомился с человеком, который мог косвенно влиять на принятие решений о финансировании тех или иных проектов в РФФИ.



Тогда я не сильно задумывался о том, что прохождение моих заявок, пусть и на очень небольшие суммы (они практически были незаметны в бюджете даже нашего маленького НИИ, зам. директора которого я тогда являлся) – это результат благосклонности ко мне лично некоторого чиновника.



Не могу сказать, чтобы я как-то сильно благодарил его в ответ, и уж о материальной благодарности точно речь не шла и не могла идти. Но сейчас, глядя на те случаи, я думаю о том, что именно из таких маленьких и безобидных ручейков рождается полноводная река коррупции.



Не осуждая ни этого чиновника, ни себя самого тогдашнего, я спрашиваю себя сейчас: что плохого в том, что по дружбе и по доброте этот человек отправлял мои заявки тем рецензентам, которые также помнили мои доклады на конференции, с подразумевавшейся, и, наверное, даже неявной просьбой одобрить заявки?



Ведь проект интересный? Конечно. Сумма скромная? Более чем. Заявка составлена грамотно? Да. Так что здесь не так?Не так было здесь то, что другие заявки, составленные тоже грамотно, на не менееинтересные проекты, в это самое время не имели преференций.



Когда судьи"подсуживают" некоторой стороне, вежливые отказы, хоть и содержат сожаления и приглашения участвовать в следующих конкурсах, имеют ценность фальшивых банкнот. В спорте проигравшая сторона всегда склонна обвинять судей в необъективности, апобедители привыкли расценивать победу как свидетельство своей удачи, таланта и воли кпобеде.



Но в том случае, когда кто-то по дружбе устроил чьё-то более безбедное существование, чем его соседа (при прочих равных), разрушается сам принцип конкурсной системы. При запущенности ситуации система независимых экспертов становится лишь фасадом, а дела вершатся "под столом".



Если в довольно безобидных случаях системаможет легко отклоняться от установленного законом порядка, то, значит, механизм может допустить уже и настоящие коррупционные схемы, и тогда система необратимо превращается в кормушку для приближённых.

Но самое страшное заключается даже не в самом факте существования таких кормушек. Страшным и разрушительным фактором в данном случае является ложь о том, что конкурсная система является честной.



Не так давно я слышал, как С.Э. Шноль сетовал на то, что даже отрицательные ответы на заявки из РФФИ ему перестали присылать. Это значит, что где-то его заявки отправлялись "в корзину", минуя установленный механизм.



А какие-то заявки в это время шли "облегчённым" или "более зелёным" путём. Но главный вред идёт не от тех чиновников и экспертов, которые нарушают правила. Более серьёзное преступление – знать о таких случаях, и закрывать на них глаза, будучи в силах их не допустить.



Непростительное преступление – стоять во главе таких систем, пустить их на самотёк, и при этом делать честные глаза, мороча голову обществу мифом о том, что у нас есть честная конкурсная система распределения денег на науку.



И, естественно, люди во главе таких систем не будут особенно церемониться с теми, кто станет перечить этим мифам: доказательства наличия коррупции в системе финансирования науки невыгодны системе, и таких доказательств практически не бывает. Получившие гранты не имеют стимулов рассуждать о коррупции – победителей не судят.



Проигравшие не могут ничего ни доказать, ни изменить – на это способна только независимая система, внешняя по отношению к первой, и выполняющая контрольные функции. А такой системы сейчас нет.



Но вернёмся к нашим страхам. Страх остаться без денег на исследования плюс коррупциясистеме финансирования науки порождают предвзятую систему конкурсов: "кручу-верчу, даю, кому хочу". Множество интересных проектов хоронится за счёт кумовства в других проектах.



Хотя речь выше шла об открытых конкурсах, более общая картина системы распределения денег на науку вовсе безрадостна. И в условиях, когда ассигнования на науку сокращаются, уязвимыми оказываются самые честные – они вымирают в полном соответствии с теорией Дарвина.Существует ещё один страх: страх выйти за границы дозволенного.



Есть очень распространённый миф: наука смело исследует ещё неосвоенные территории, и чем смелее, ярче и необычнее полученный результат, тем ближе первооткрыватель к Нобелевской. Здесь общество пребывает в серьёзном заблуждении.



Вся история науки блестяще подтверждает тезис о том, что истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Ересь же во все времена строго карается – пропорционально степени этой ереси.



Можно схематично представить зависимость готовности принять научным сообществом новое знание от его смелости и новизны.



Эта зависимость напоминает нормальное распределение: самые смелые идеи, находящиеся довольно далеко от ожиданий основной массы учёных, воспринимаются с великим трудом, как и те идеи, которые не имеют вообще никакой новизны. Между ними есть некоторый максимум принятия результатов.



Промежуточные по новизне результаты принимаются наиболее охотно. Продвижение в предсказуемом направлении, желательно в некоторой модной в данный момент времени области – вот проверенный рецепт успеха в современной науке.



Но не дай Бог совершить большое открытие там и тогда, где научное сообщество не готово его принять. Победителей будут судить очень предвзято и очень жёстко, и в некоторые эпохи могут вынести самый настоящий смертный приговор, хотя чаще всего всё ограничивается отказами публикаций в рецензируемых мейнстрим-журналах и заявок на гранты.



В наше время существует очень чёткая граница в научных исследованиях, переход которой карается отлучением от научной церкви: граница парадигм. И существует очень сильный страх перед тем, чтобы не то что переступить её, но даже двигаться по направлению к этой тщательно охраняемой границе. Каков механизм этого страха, и где его корень?



Три парадигмы

Прежде всего – о каких парадигмах речь? Научный подход изначально оперирует объективной реальностью, независимой от сознания исследователя.



Более того, по сложившейся традиции учёный является материалистом и не смешивает духовное и материальное в кучу, признавая материальное основой, а духовное – исключительно производным явлением, как проявление высшей нервной деятельности человека, который отражает объективную реальность в своём сознании и тем самым познаёт её.



Но эта материалистическая парадигма не была исторически первой, она родилась вместе с научным подходом, постепенно придя на смену религиозной парадигме. Материализм всем хорош, и даже послужил фундаментом для современной западной цивилизации. Однако он до сих пор не смог объяснить феномен сознания человека и сам феномен жизни. И он совершенно не годится для объяснения некоторых твёрдо установленных научных фактов. Факты эти крайне неудобны для любого материалиста.



В основном речь идёт о непосредственном влиянии сознания на физическую реальность – то, что стало принято называть психофизикой. Добавим сюда феномены воздействия на физические объекты по их информационному образу (фотографии), и обратный процесс – считывание "скрытых параметров" объекта по фотографии.



И это не фантазии, это твёрдо установленные научные факты, некоторые из которых уже используются на практике в промышленных технологиях, например, в геологии.этой неприлично большой статье я много буду говорить о мифах. Так вот, очередной распространённый среди материалистов миф гласит: телепатии, экстрасенсорного восприятия, телекинеза не существует, так как нет строгих доказательств существования этих явлений.



Специалистам, тем не менее, известны тщательно проведённые эксперименты, результаты которых показывают: все эти явления – не обман, не ошибка, а всего лишь необъяснённый слой реальности.



Вы можете, конечно, быть слепым от рождения и не верить зрячим, считая их описания прекрасного красочного мира бредом и фантазиями. Однако ваша вера никак не может повлиять на результаты экспериментов со световыми источниками и приёмниками, которые показывают: свет не менее реален, чем слепые люди.



Но в чём дело, почему так сложно принять эти факты, почему слепые оказались настолько сильны, что поставили зрячих в положение, при котором им приходится оправдываться, как будто ощущение новых сторон реальности – это порочные фантазии, а их изучение – преступление?



Этому есть вполне объективные причины, коренящиеся в человеческой психологии. Разум человека стремится упростить этот мир, чтобы его понять, и это совершенно нормально. Колоссальный прогресс науки и техники в последние триста лет целиком обязан умению строить адекватные модели реальности и применять открываемые явления на практике.

Материалистическая парадигма оказалась чрезвычайно полезной и самосогласованной. Но, если вы построили хорошую модель, появление фактов, в эту модель не вписывающуюся, раздражает. И это полбеды.



Модели сменяют одна другую – это нормальное развитие науки. В то же время человек ограничен в способности быстро менять модели, в которые он верит. Чем более серьёзная смена модели требуется, тем меньше вероятность того, что человек на неё согласится.



Есть люди, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не меняют свои модели. Их называют консерваторами или даже ортодоксами.



Переступить через материалистическую парадигму дано не многим учёным, даже талантливым и честным. Современный учёный делает этот шаг под напором научных фактов (их не так трудно стало найти благодаря Интернету) – это объективная составляющая, а также под влиянием собственного духовного опыта – это субъективная составляющая.



При этом поразителен следующий факт: людей, обращённых в новую, третью парадигму из грубо-материалистической, не очень много, но они есть, и их становится всё больше; людей же, которые бы сознательно перешли в новую парадигму, а затем от неё отказались в пользу грубого материализма, просто нет: процесс строго необратим.



Пару столетий назад, когда религиозное воспитание было нормой, начался переход из первой парадигмы во вторую: из верующих люди становились сознательными атеистами, так как материалистическая парадигма была более передовой, особенно по сравнению с религиозными догмами, некоторые из которых поражают своей дремучестьюотсталостью.



Но теперь человечество ушло и от религиозных догм, и постепенно уходит от догм материалистических. Налицо рождение третьей парадигмы – парадигмы синтеза духовного и материалистического аспектов реальности.Первая, религиозно-мистическая парадигма была массово преодолена второй, материалистической, под влиянием науки.



Теперь постепенно происходит ещё один переход, и наука играет здесь также большую роль. Главная ошибка ортодоксальных материалистов заключается в том, что они не видят разницы между первой и третьей парадигмой.



Если смотреть на спираль сверху, видны круги, но не видна высота витков. Если не видеть разницу между витками первой и третьей парадигм, может показаться, что учёный, который начинает задумываться о Боге или решается исследовать психофизические эффекты, делает шаг назад, к мракобесию и ненаучности.



Но это всё равно что путать того лубочного ветхозаветного Бога, который карает ослушавшихся, с Богом в душе человека, которого очень сложно описать словом, но довольно легко почувствовать, если твоё сердце живое. Мёртвые же сердца этой разницы не ощущают.основном эта путаница происходит из-за духовной невосприимчивости, т.е. некоторой духовной слепоты: видно движение по кругу, но не дано при этом почувствовать третьего измерения, и кажется, будто мир скатывается опять к мракобесию.



Но это просто склад сознания таких людей таков, что они не могут почувствовать то, что от рождения чувствуют люди, проживающие свою жизнь с включением в собственную модель мира более высоких ступеней сознания, чем их собственный.



Комиссия Круглякова: "Трое в лодке, не считая собаки"

Но всё-таки – почему учёные боятся пересекать границу между второй и третьей парадигмами? Давайте спустимся с божественных высот на грешную землю. Я покажу вам сейчас, на что способны некоторые люди, не обременённые любовью к истине, и не отягощённые моралью, но наделённые авторитетом.



В современной России уже 12 лет существует фантасмагоричное образование под названием Комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме Академии наук. Её фееричные бюллетени выложены на сайте РАН, интервью с наиболее активными членами комиссии можно прочитать во многих газетах и журналах.



Эта трагикомическая история разыгрывается на наших глазах, и вот-вот вступит в завершающую стадию.Что меня беспокоит в активности этой комиссии? Не только то, что основу её публичной деятельности составляет обыкновенное враньё и хамство, причём совершенно безнаказанное.



Самое некрасивое, что комиссия Круглякова присвоило себе право вести свою "борьбу" от имени академического научного сообщества, не используя при этом никаких научных методов, заменяя их политическими, а иногда просто уголовно наказуемыми, и тем самым дискредитируя оптом всё научное сообщество. Я проиллюстрирую это словами самих членов комиссии в сопоставлении этих слов фактам.



Борьба академика Александрова

Начнём с вранья. В 1991 году усилиями академика В.Л. Гинзбурга и член-кора АН СССР Е.Б. Александрова родился миф о торсионном оружии, на создание которого якобы было выделено 500 млн. рублей.



Утверждалось, что самого чудо-оружия нет и в помине, нет и результатов торсионных исследований либо каких-либо технологий, и что подобная афёра была произведена под завесой секретности "лжеучёным и жуликом" А.Е. Акимовым. Вывод был такой: прекратить и запретить.



Враньём здесь является и то, что такие деньги выделялись, и что работы велись в режиме секретности, и что их результаты никому не известны, и что отсутствуют соответствующие технологии.



Мне пришлось провести собственное большое расследование ( http://www.second-physics.ru/reviews/Rassled.pdf) , обратиться к массе источников, включая первичные документы 80-х годов, изучить десятки научных публикаций по проблеме, общаться с многими непосредственными участниками исследований.



Мой анализ показал, что реально на торсионные исследования в 1990-1991 годах было выделено около 200 тыс. рублей по линии ГКНТ, они были распределены по двум десяткам научных организаций, включая академические институты, все эти работы велись в открытом режиме, их отчёты передавались заказчику и засекречены не были, претензий у ГКНТ эти работы не вызывали, и к созданию какого бы то ни было оружия те работы под руководством Акимова отношения не имели.



Результаты экспериментальных работ с торсионными генераторами были опубликованы, более того, работы по этой тематике продолжаются и сейчас, и на их основе создана и используется масса технологий. После полного самоустранения государства в середине 90-годов из этой области в России и на Украине продолжают работать несколько инициативных групп, и их экспериментальные результаты подтверждают все те утверждения, которые отстаивал оклеветанный Александровым ещё в 1991 году Акимов: открыт новый класс явлений, который требует серьёзных усилий по их теоретической проработке и углублению экспериментальных работ.



Поразительна реакция академика Александрова на моё расследование.



В 5-м бюллетене комиссии я нашёл его статью, первая же страница которой меня удивила настолько, что ядо сих пор не знаю, что об этом академике теперь и думать: стоит ли вообще воспринимать его самого и его слова всерьёз.



Пытаясь оправдаться, Александров врёт ещё больше и ещё грубее: приписывает мне слова другого человека, при этом местами подправляет хронологию событий и подтасовывает факты.



Например, реплику В.Я. Тарасенко 2001 года о том, что до сих пор Александров не удосужился посетить ни одну организацию, сотрудничавшую с Акимовым, он "кроет" доводом о том, что в 2003 году по поручению Круглякова он посетил ЦНИИ Материаловедения, где проводились работы с воздействием генераторов Акимова на силумин, и на основании этого делает вывод, что "В.А.Жигалов ошибается".



Дальше он объявляет уже отчёт этой организации ошибочным (что уже интересно: Александров как учёный никакого отношения к материаловедению не имеет, а отчёт оперирует эвтектическими параметрами силумина), при этом он игнорирует наличие научной статьи с подробным описанием результатов экспериментов по торсионной металлургии, проведённых в этом институте (не говоря уже об аналогичных результатах, полученных в других организациях).



В конце статьи Александров пишет:«Есть такая категория журналистов, которая за приличное вознаграждение белое может сделать черным и наоборот. Они и сочиняют по принципу: «Чего изволите?»».



Я бы с удовольствием посмотрел на журналиста, который был бы способен провести (пусть даже за большие деньги) содержательный анализ нескольких десятков научных статей с экспериментальными работами! Конечно, по-хорошему такая скрупулёзная аналитическая работа должна хорошо оплачиваться (я затратил на её написание несколько месяцев, а по объёму она вышла далеко за журналистский формат – более 200 страниц), но во вступлении я подчёркивал, что расследование вёл инициативным образом и без какого бы то ни было внешнего заказа и тем более оплаты.



Тем более что большая часть расследования составлена из документов, фрагментов статей, мнений обеих сторон, в т.ч. и самого Александрова, и читатель сам может решить, кому верить, а кому нет – на момент написания расследования я не являлся экспертом в данной области, и цитировал гораздо больше, чем анализировал.



Как-то после этого намекать на то, что моя работа была заказана самими торсионщиками, которые, по мнению Александрова, все как один мошенники – некрасиво, да и можно просто нарваться на судебный иск о клевете. Тем более что возражений против остальных фактов и выводов моего расследования у Александрова нет.



Такой стиль ведения дискуссий – рассуждать о той области, в которой не работаешь, игнорировать и подтасовывать факты, добавлять свои фантазии в сопровождении оскорблений – вообще присущ Александрову. Но это неуважение не только к оппоненту, но и к читателю – зачем держать читателя за дурака?



Ведь сейчас можно, в конце концов, просто обратиться к первоисточнику – в отличие от 1991 года теперь есть Интернет, информация находится "на кончиках пальцев".



Уже после написания расследования я познакомился и с другими способами ведения научных дискуссий этим деятельным членом комиссии. Бывший ректор ЛИТМО, профессор Г.Н. Дульнев мне рассказывал историю о том, как началась "борьба" Александрова против Дульнева.



В 80-х годах была организована кооперация нескольких ведущих технических вузов по лабораторному изучению так называемого К-феномена – феномена Нинель Кулагиной,которая демонстрировала необъяснимые с точки зрения современной науки явления телекинеза.



На протяжении восьми лет в лаборатории Дульнева велись строгие физические эксперименты с участием Кулагиной, были выявлены очень интересные особенности физического воздействия, которым она оперировала.



Последовательно были исключены такие тривиальные причины как электростатика, магнитное поле, электромагнитное излучение, был исключён и "аэрозольный" механизм (вопреки широко распространённым мифам о ниточках, за которые якобы дёргала Кулагина, или что её ладонь чем-то брызгала и тем самым сдвигала лёгкие предметы – все эти домыслы рассыпаются сразу же, если принять во внимание эксперименты, где Кулагина двигала предметы, которые были накрыты стеклянным колпаком).



Физические датчики разной природы показывали очень сложный характер явлений, необъяснимых с точки зрения традиционных физических представлений.



На одном из научных собраний академик Александров резко выступил против Кулагиной (сам он никогда с ней не встречался, а к тому времени она уже умерла), называя её шарлатанкой и обманщицей.



Так получилось, что в зале присутствовал и Дульнев. Он попросил слова, как человек, долго и плодотворно работавший с Нинель Кулагиной. Он свидетельствовал, что Кулагина была очень честным человеком и никогда не обманывала экспериментаторов, что демонстрация феноменов перед экспериментаторами требовала от Кулагиной чрезвычайно сильного напряжения и огромного количества сил, и именно такая самоотверженность привела её к преждевременной смерти.



Закончил свой ответ Дульнев, обращаясь непосредственно к Александрову: "Стыдуха!".



По словам Дульнева, хотя у Александрова после реплики Дульнева затряслись руки, он тогда ничего не ответил. Но после этого начались очень некрасивые истории.



В одной из питерских школ на школьной научной конференции Дульнев был приглашённым докладчиком. После его выступления в школе появились листовки примерно такого содержания: "Дульнев врёт, если хотите знать правду, звоните академику Александрову – вот его телефон". Достойный метод научных дискуссий – разбрасывание листовок в школах!



Прежде чем перейти к описанию деятельности первого лица комиссии – Круглякова, ещё один эпизод. Одним из направлений борьбы комиссии были вихревые теплогенераторы. По многим протоколам испытаний выходит, что эти теплогенераторы выдают тепла больше, чем расходуют электроэнергии.



Это, действительно, выглядит странно. Я сам присутствовал при испытаниях одной из установок и лично наблюдал такие чудеса: вода, двигаясь после кавитатора по обычной теплоизолированной трубе, догревается по непонятным причинам на пару градусов, при этом поток тепла направлен от трубы к окружающей среде – налицо явная теплопродукция воды при движении в контуре.



О таком же поведении воды я слышал от ещё двух производителей вихревых теплогенераторов разных конструкций, а надо сказать, что предприятий, выпускающих такого рода изделия, в стране несколько десятков – продукция пользуется спросом, побеждает в выставках, и постепенно становится объектом повышенного внимания и статьёй экспорта.

Александров в этой области тоже отметился, пронесясь сверкающим метеором, навсегда запомнившимся специалистам. Как он объясняет аномальное высокое (больше единицы) значение коэффициента преобразования энергии (КПЭ)? Ну, например, передачей тепла от двигателя через вал.



Просто для справки: вода в вихревых теплогенераторах нагревается примерно до 80 градусов, а двигатель – только до 40.



Ещё одна вероятная причина, по мнению Александрова: неправильно считается коэффициент – не учитывается мощность насоса, которая гоняет нагретую воду по контуру системы теплоснабжения. Но эта мощность не учитывается и при вычислении КПЭ теплонагревателей других типов.



Если уж сравнивать эффективность разных типов теплогенераторов, то надо считать их как минимум по одной и той же стандартной методике!



Совсем здорово получается, когда Александров разбирает протокол испытаний заказчиком из Беларуси одной установки, состоящих из двух серий измерений, проведённых в различных условиях испытаний.



В одной серии коэффициент оказался меньше единицы (с маленьким объёмом нагреваемой воды), в другой – больше (с полноразмерным контуром, который и применяется на практике). С той серией, где коэффициент меньше единицы, Александров спокойно соглашается, а с той, где он больше – говорит об ошибке экспериментаторов, заранее чётко зная, в какую сторону направлена ошибка.



По его мнению, специалисты-теплотехники при измерении теплоотдачи агрегата легко могли ошибиться в полтора раза (коэффициент там оказался 1,48).



О протоколе испытаний в Японии, где измеренный коэффициент оказался равен 1,95, Александров, конечно же, умолчал.



Если бы эти аргументы были праздно высказаны каким-то человеком, далёким от науки, на это не следовало бы реагировать вовсе. Но когда такое говорит академик, который взялся бороться с шарлатанами от науки, то тут, извините, мне на ум приходят слова из анекдота: "Вы, Рабинович, или крестик снимите, или трусы наденьте".



Нельзя, ну просто аморально так грубо насиловать научную методологию, и при этом называть себя учёным.уж не говорю о просто чудовищном выводе, который делает Александров: производители этой активно используемой продукции – мошенники, а их покупатели, в том числе зарубежные – либо глупцы, либо воры.



Чем же насолили Александрову все эти люди? Среди множества необъяснённых экспериментальных фактов существуют такие, для объяснения которых необходимо спускаться очень глубоко, к основам фундаментальных теорий. Для начала надо признать реальность явлений, против которых Александров выступает уже пару десятков лет.



Более того, некоторые факты, против которых борется Александров, требуют пересмотреть основы современной "метафизики" – текущей парадигмы. И Дульнев, и Акимов, и производители вихревых генераторов являются опасными свидетелями, а иногда и активными проводниками новых знаний. Их надо устранить – не физически, так морально.



Слава Богу, Александров, не работая в данных областях, не знает фамилий всех исследователей, и бьёт довольно случайно и бездарно, по наиболее выпирающим публичным мишеням, которые в большинстве случаев умеют держать удар. Но есть и более профессиональные бойцы.



Борьба академика Круглякова

Александров действует чрезвычайно грубо, и поймать его на невежестве и совершенно детских по наивности методах

дезинформирования труда вообще не составляет. Но этот высокооплачиваемый вид деятельности, который имеет много названий и не меньше масштабных для нашей страны последствий, имеет и более ярких представителей.



Я покажу сейчас примеры высшего пилотажа, которого Александрову никогда не достичь.



Сложно сказать, кто является конечным заказчиком деятельности Э.П. Круглякова, но могу сказать определённо: выбор, сделанный в 1997 году, когда Кругляков был избран в академики, был сделан крайне удачно.



Сразу после избрания академик Кругляков, до того не замеченный ни в защите науки от шарлатанов, ни вообще в публичных дискуссиях в прессе, вдруг ринулся в бой. Место боя было обозначено совершенно чётко – «Российская газета», повод был примерно тот же, что и у Александрова в 1991 году: в этой государственной газете стали публиковать статьи, где описывались результаты исследований под руководством всё того же Акимова, причём статьи не со знаком "минус", а со знаком "плюс".



Академик Кругляков стал писать в редакцию письма, где называл Акимова нехорошими словами, редакция не соглашалась публиковать их, прося смягчить формулировки, тот писал новые письма, требуя через МинНауки их опубликовать в обход редакции, и в конце концов он устроил в 1998 году публичный скандал, завершившийся образованием комиссии по борьбе с лженаукой по распоряжению Президента РАН Ю.С. Осипова.



Давайте разберём один конкретный пример. Посмотрим, какие были аргументы у Круглякова, чтобы называть Акимова аферистом. Как писал заведующий отделом науки РГ журналист Валентинов, на ближайший космический аппарат типа "Марс" будет поставлен торсионный генератор, чтобы в прямом эксперименте выяснить скорость распространения торсионного сигнала до Земли.



Эти утверждения со слов Акимова были напечатаны в Российской газете летом 1996 года. Кругляков летом 1997 года приводит контрдовод: по словам руководителя марсианской программы, экспериментов с торсионным генератором в ближайшей перспективе не запланировано.



Но вот одна маленькая деталь: аппарат "Марс-96", который летом 1996 года был ближайшим готовящимся к старту, осенью того же года из-за аварии после запуска так и не вышел на орбиту, и упал сразу после старта из-за неотделившейся ступени. И что бы в 1997 году ни спрашивал Кругляков у руководителя марсианской программы, понятно, что делать на основании ответа про отсутствие "торсионных" планов вывод о том, что в 1996 году Акимов врал, нельзя – это азы логики.



И, кстати, это тот же знакомый нам приём – незаметная перемена очерёдности событий. Тонкая работа? Филигранно тонкая. Но это лишь самое начало, это лишь 1997 год.



Далее идёт несколько десятков статей Круглякова, где на все лады повторяется история про мифические 500 млн руб, про торсионное оружие и т.д. Помимо цитирования клеветы авторства Александрова, приёмы такой "борьбы с лженаукой" были одни и те же: лёгкая правка фраз, иногда с заменой всего одного слова, шельмование одних уязвимых результатов и умалчивание других, к которым сложно придраться.Но борьба шла не только на торсионном фронте.



Многие интересные области исследований были освещены в статьях и бюллетенях комиссии Круглякова – это и структурированная вода, и нейрофизиология, и холодный ядерный синтез.



Один из «обвиняемых» проф. Л.И. Уруцкоев охарактеризовал одну статью как «состоящую из правды, полуправды и откровенной неправды». Члены Координационного Совета при вице-президенте РАН по проблеме «Холодный Ядерный Синтез» так говорят о другой статье Круглякова: «содержатся недопустимые, некорректные выпады по отношению к данному научному направлению».



Академик Н.П. Бехтерева пишет: «Академик Кругляков умело редактирует историю, и она становится просто "страшилкой". Здесь присутствуют и передергивание, и прямая ложь».



Кругляков и другие члены комиссии публиковали свои статьи не только в газетах. Пара "критических" статей была опубликована в "Успехах физических наук": академиков Круглякова и Рубакова.



Эти статьи по стилю очень сильно отличаются от принятых в научной печати. Они представляют собой откровенные "наезды" на других учёных, и написаны людьми, не работающими в критикуемых областях: Кругляков ничего не смыслит в проблеме холодного ядерного синтеза, а Рубаков – в теориях гравитации с кручением.



Т.е. с точки зрения науки эти статьи не представляют никакой ценности, и демонстрируют только возможность широкого использования административного ресурса: академик Гинзбург, "крёстный отец" комиссии Круглякова, на протяжении долгих лет был главным редактором УФН, и в этот период были запрещены к публикации обзоры, посвящённые холодному ядерному синтезу (они публиковались до редакторства Гинзбурга), и не проходили редакторского барьера обзоры, посвящённые торсионным полям, даже при положительном решении рецензентов.в бюллетенях комиссии ретроспективно "доставалось" даже Ванге и Мессингу.



Все эти статьи содержат полный набор приёмов тонко выстроенной дезинформационной кампании, рассчитанной на людей, никогда не изучавших первоисточников по этим темам, и потому не имеющих иммунитета против этой дезинформации, которая выглядит на первый взгляд очень убедительно.



Но с точки зрения специалистов, работавших в этих областях, эти статьи содержат искажения и ложь, и с любых точек зрения – неприкрытое хамство и оскорбления.



Я не согласен с теми, кто утверждает, что Кругляков имеет низкий IQ ( http://www.zrd.spb.ru/pot/2010/pot_01_45_2010.htm ). Человеческий ум очень многогранен,в этой деятельности первостепенную роль играют несколько специфические его качества.



Кругляков – прирождённый талант идеологической борьбы (в прошлом – секретарь партийной организации), комиссар-фундаменталист на страже второй парадигмы. Только вот учёным он себя называет, конечно, незаслуженно: учёного Круглякова давно не существует…

В.А. Жигалов

Май 2010



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