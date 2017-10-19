Идеалы и Цели: Судьба и “Золотой Ключик” методологии

Данный материал – это диалектическое продолжение записки “Идеалы и Цели: На пути к созиданию”. В художественном смысле “Идеалы и Цели: На пути к созиданию” – законченная статья, однако по Мѣре возникновения последующих размышлений, возникло диалектическое продолжение, с чем и предлагаем вам ознакомиться.

Гляжу ль на дуб уединенный, Я мыслю: патриарх лесов

Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов.(…)

(Александр Сергеевич Пушкин)

Мы часто задаёмся вопросами на тему: «Зачем нам всё это надо?»

«Почему я должен карабкаться вверх, когда общество вокруг предпочитает лететь вниз или в лучшем случае висеть на шее у карабкающихся?» Духовные плоды в сложившейся культуре редко приносят явное облегчение и видимую целесообразность. В обществе нетворцов (потребителей), творцу негде взять в готовом виде мотивацию, кроме как искать её самому. Но всё-таки, если мы посмотрим шире, то узрим закономерности, которые оглашают нам на языке биосферы многовариантное будущее, направленное далеко за горизонт земного воплощения…

Судьба

Каждый из нас уникален. Об этом свидетельствует наше тело, наш мозг, наши чувства и впечатления. Уникальна ли наша судьба? Настолько же уникальна, насколько мы уверены в выборе прожить её уникально и неповторимо, т.е. совершить миссию волевым (значит, осознанным) порядком. В свою очередь, совокупность 7,5 миллиардов уникальных жизней Земных жителей образует уникальную миссию человечества в Тварном мироздании. Поэтому вопросы о целях и средствах достижения своей судьбоносной миссии весьма тяжелы для осознания человеком, т.к. не у кого ни “списать”, ни спросить, ни позаимствовать, ни повторить. Человек рождает свою судьбу сам – творчески, потому и неподражаемо. Однако существуют в жизни общие природные законоМѣрности, взирая на которые, можно приблизиться к осознанию вопроса о собственной судьбе. Рассмотрим одну из множества.

Как зарождается жизнь в биологическом виде “человек-разумный”? Новая жизнь возникает при слиянии двух половых клеток: женской — яйцеклетки и мужской — сперматозоида. К концу третьего месяца внутриутробного развития плод весит приМѣрно 30—40 граммов, а длина его достигает 8—9 сантиметров. К 7—8 месяцам он достигает веса в полтора килограмма. Известно, что с момента рождения человека до достижения им двадцатилетнего возраста, его вес увеличивается в 20 раз. А вес сформировавшегося плода в шесть миллиардов раз(!!) превышает вес оплодотворенной яйцеклетки. ( vseodetishkax.ru )

Представьте, каков процесс для сперматозоида и яйцеклетки (с уровня самого сперматозоида и яйцеклетки) в результате их слияния, и каков эффект. Прошла целая жизнь в иной среде, с иными задачами, от этапа слияния до плода при рождении.

Далее – рождение плода. Плод увидел свет. Снова другая среда, другие задачи. Каковы они? Какие задачи человека в утробе Земли-Матери?

Представьте ощущение и “представления” плода в отношении той среды, в которой живут его мать и отец. Теперь перенесите это на наши представления о будущей жизни, образно выражаясь, после “родов” Земли-Матери (т.е. после того, как человек покидает привычный нам мир).

Кого вынашивает Земля-Мать? После рождения плода Землёй-Матерью процесс создания материи, материальной оболочки человека, находится явно на завершающей стадии. Её отмирание напоминает процесс отмирания пуповины после рождения плода. Если представить, что наше тело – это своего рода пуповина, связывающая человека и Землю-Мать, то напрашивается вопрос: чему служит весь этот длительный процесс вынашивания человека? Что, кого взращиваем мы в себе и для каких целей?

Ответ напрашивается весьма простой.

Все эти процессы способствуют воспитанию помощников Творцу, и не только на Земле, но и в дальнейших восхождениях по спирали развития. Для лучшего понимания процесса эволюции человека, от зарождения до СОстояния, следующего после жизни на Земле, нарисуем такой образ:

Людям даны возможности в утробе Земли-Матери создавать жизнь – размножаться. Какие возможности будут даны на следующем витке развития, восхождения? Возможно создавать жизнь внутри Космоса.

Изображение 1 – «Взаимовложенность уровней в мироздании»

Что требуется от человека при жизни на Земле, с учётом того, куда он растёт?

Подготовиться к следующему этапу развития, начинающемуся после сМѣрти , при тех условиях, что нам предоставлены Творцом-Вседержителем.

«Мы не понимаем, что мы умрём. И вот эта мысль меня осенила… Вы знаете, что вы умрёте, но вы не понимаете этого! В этом вся ваша беда и вся проблема. Если бы вы это поняли, если бы вы поняли, что вы умрёте, вы бы по-другому начали жить…» (отрывок из фильма « Танец Дели »).[1]

Можно сказать, что свобода выбора и свобода воли дана человеку от зачатия, однако воспользоваться ими он может только при достаточном уровне развития духа-характера (субъектности), причём в рамках ограничений материи – утробы женщины, Земли, Космоса, Воли Творца. Чем больше возможностей и меньше внешних ограничений, тем больше и ответственность.

Посему “родиться” в следующей жизни, не став полноценным в утробе Земли-Матери, это по сути тоже самое, что родиться калекой после неправильного развития плода в утробе женщины.

Как уже стало понятно, на Земле мы взращиваем Дух (как информационный носитель Души); только он, при определённых условиях, переходит в следующую реальность; оболочка же остаётся на Земле. Каково отношение к духовным калекам на уровне Космоса (последующей реальности), сложно сказать наверняка: возможно – реинкарнация, а возможно и удаление. Всё зависит от уровня развития ИХ Мѣры понимания Промысла Творца. Возможно нас там ждут «наши духовные родители» так же, как на Земле ждут рождение ребёнка женщина и мужчина (по некоторым представлениям, будущие дети ищут своих родителей на Земле).

Можно сравнить процесс выращивания фруктового дерева и процесс взращивания человека. Процесс получится условно разделить на три этапа: посев зерна, рост ствола и плодоношение. На человеческую жизнь можно посмотреть как с уровня пребывания на Земле, так и с уровня жизни в Объективной Реальности в целом.

1. Посев семян в почву:

с уровня Земной суперсистемы – зачатие и развитие плода в утробе женщины;

ИЛИ

с уровня Объективной Реальности – зачатие, рождение и развитие человека в утробе Земли-Матери – прохождение процессов зарождения духа-характера, способного вырастить на себе “Мѣрный” урожай. Посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу. Иначе, мы своими решениями выбираем то, что предоставлено нам в виде возможностей Свыше.

2. Росток и развитие ствола, кроны:

с уровня Земной жизни – рождение плода, его рост, развитие.

ИЛИ

с уровня Объективной Реальности – жизнь после сМѣрти земной оболочки, рост духа\характера для плодоношения Мѣрой. “Ведь деньодинуБога твоего, как тысяча годов, которым (на земле) вы счёт ведёте.” (Коран, 22:47).

3. Плодоношение:

с Земного уровня – зрелая жизнь и вкушения плодов труда всеми участниками процесса.

ИЛИ

с уровня Объективной Реальности – созревание Души-Мѣры для того, чтобы стать частью реальности Творца. Как плод с дерева становится частью Земной флоры (и употребляется как для питания окружающей среды, так и для посева новой), так и наша Душа-Мѣра становится частью Мѣры Творца и имеет возможность дать жизнь в Мироздании последующему новому развитию.

Естественно в каждом из этапов развития Души-Мѣры меняется и её информационное и материальное СОстояние, т.е. реальность.

Представьте, что вы посеяли цветок, дождались всех этапов его роста и наслаждаетесь его красотой, что в свою очередь может послужить вдохновением, двинет вас на новую творческую созидательную деятельность. Так и Творец, дав нам жизнь, не является «цветкоедом», он “питается“ красотой – Мѣрой, эстетически. Красота-Мѣра – есть часть Его реальности, как красота посеянного нами цветка является частью нашей реальности, частью нашего настроения. Мы во многом недооцениваем влияние эстетики на нашу жизнь. На наш взгляд, это влияние гораздо глубже, чем вредоносное\благоприятное влияние потребляемой нами пищи и наркотиков.

Душа человека является как источником Красоты-Мѣры из нашей реальности в реальность Творца-Вседержителя, так и её потребителем из реальности Творца-Вседержителя в осязаемую нами реальность.Утроба Земли-Матери – это место корня человеческого. Творец, взирая на Душу, имеет возможность лицезреть и участвовать в развитии человечества на всех этапах Жизни.

Если корень будет плохой, каково будет само растение?

Вот посадили зерно, а из него ничего не выросло по причине воздействующих факторов в почве и над почвой, объективно уничтожающих не нужную будущую алгоритмику, способную повлиять на Промысел без согласия Творца. Вот по этой же причине человеческие жизни не дают плодов как на Земле, так и в последующих реальностях, а умирают в процессе взросления, под воздействием объективных законоМѣрностей в той реальности, в которой существует наша Душа-Мѣра. Может показаться, что от нас ничего не зависит, но это совсем не так, только от нас и зависит, вырастет «цветок» в реальности Творца или его задушат по дороге как агрессора для гармонии в Объективной Реальности.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о целях развития человека на Земле:

1. Научиться Мѣрить безошибочно, в условиях всей полноты жизненных обстоятельств.

2. Чтобы принять всю полноту жизни, требуется поЛюбить-принять её (Жизнь) во всех её проявлениях.

3. ПоЛюбив Жизнь во всех её проявлениях, есть возможность научиться наилучшим образом формулировать, реализовывать Промысел – Мѣру Творца. Иначе говоря, входить в праведное концептуальное управление биосферой, техносферой и обществом (ноосферой) в целом – в управление доступной реальностью.

Различение помогает отделять “зёрна от плевел”, т.е. позволяет видеть суть. Воспринимая в качестве объективного явления информацию, которая отражает Мѣру (алгоритмику) Творца, есть возможность эту Мѣру осваивать. Различение — это видетьМѣру Творца. «Аллах создал всякую вещь и разМѣрил её Мѣрой» (Коран, сура «Различение»); выявить «ЭТО» (суть) на фоне «Не ЭТОго» (информационного мусора), «За деревьями лес увидеть» и т.д.

***

Как человек является мини-Вселенной, так и любая вещь, сущность в мироздании, несёт в себе Мѣру Творца-Вседержителя. Почему мы чаще всего видим зло вместо добра или добро вместо зла? Почему разделяем добро и зло? Почему не видим, что даже в откровенном зле есть всегда чуточка добра, и наоборот? Потому что добро и зло существуют только в нашем невежественном воображении – неадекватной картине мира. Ведь, если задуматься, что такое зло? Это то, что причиняет нам ущерб (моральный, материальный). А что такое добро? Это то, что причиняет нам прибыток (моральный и материальный).

А давайте спросим себя снова: Зачем мы здесь? И что мы унесём с собой? Наш Дух унесёт “туда”, по сути, только Мѣру, являющуюся основой нашего характера-духа. Тогда что для нас ущерб\прибыток материальный и моральный? Урок для Мѣры (для Души), целью которого является освоение безошибочного управления в рамках жизни на Земле (дабы подняться на следующий уровень развития души-Мѣры в последующей после сМѣрти реальности), при котором нет ни ущерба, ни «ништяков» (поощрений) за сделанное, но есть Развитие.

Что мы имеем в итоге:

Отсутствие потребительского отношения к внешней среде лишает нас доброго\злого воздействия самой среды.

«Ты думаешь, есть две чаши весов? На самом деле у этих весов только одна чаша. Есть одна чаша, и на ней ничего не взвешивают. Из этой чаши пьют. Пьют свою жизнь, каждый – свою жизнь. И не нужно превращать святой Грааль в продуктовые весы…» (отрывок из фильма « Танец Дели »)

Всё, с чем мы соприкасаемся, учит нас и развивает.

Если это нас не учит, то следовательно, мы попадаем в попущение, где вкушаем якобы зло\добро, до тех пор пока нам не надоедает отсутствие жизни-развития, пока нам не надоедает выбирать между жизнью и покоем.

https://youtu.be/Cr58X6TIYYI

Чело-Век выбирает раз и навсегда – Жизнь. Свобода выбора (вернее: право на ошибку) ему не требуется, ибо ошибается индивид, только когда выбирает покой (в данном контексте имеется в виду “покой души”, игнорирование целей и средств её развития).

***

Человечество не придумало ничего более глупого, как воевать на стороне добра (зла) против зла (добра).

Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

– Дветыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится.

(…)

Иначе – зачем?

Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда – зачем он

нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

(…)

– Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость,в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле., Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего все? А?

Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами:

– Не знаю.

– Я тоже не знаю.

( Василий Макарович Шукшин – “Верую!” )

Ведь по сути, мы воюем с собственным ЯЖО (Языком Жизненных Обстоятельств) – обучением, игнорируя в “противной стороне” частичку Бога, отказываем противнику в ней. Порой в себе не замечаем той же неполноценности, за которую так ненавидим неполноценных “учителей”. А ведь ЯЖО и является объективным критерием Истины. Так почему бы нам не перестать делить ЯЖО на хороший и плохой? А воспринимать его как Язык Бога, ведущего с нами воспитательную беседу?[2]

На «объективность Добра и Зла» можно взглянуть иначе. Если Жизнь Мироздания – это процесс развития и отмирания в «одном флаконе», то за развитие отвечает одно направление в Мироздании, а за отмирание – другое. Правильнее было бы это сравнить с тем, как приходит весна-лето, и всё просыпается; и как приходит осень-зима, когда всё засыпает. Если мы к зиме не готовились, не внимая упреждениям осени, то зима для нас – бедствие, как бы это сказать – Зло. Но разве зима – это Объективное Зло? Объективного «зла», как и объективного «добра» не существует. Существует индивидуальное для каждого добро и зло, и то оно существует: от неразвитости чувствительно-познавательной культуры индивида, от нежелания развиваться, от лени. Если и указывать на объективно существующее «добро и зло», то только в смысле того, как это обозначил Сократ:

«Существует только один бог – знания, и только один дьявол – невежество».

Существует некая «материальная» цикличность (зима-лето), которую мы наблюдаем на Земле, а также существует и некая информационная цикличность (ноосферная). Назвать этот процесс можно «Ноосферные циклы». За процесс каждого из циклов кто-то же отвечает/управляет перед Богом? Правильно ли называть сих управленцев и сами процессы «иерархией добра и иерархией зла»?

Скорее всего на уровне инстинктов прописывается такая алгоритмика «добро\зло», чтобы примитивно приучить к тому, что в природе есть циклы, которые могут принести ущерб, а могут принести дары. Отсюда у несовершенно понимающего строится доверие к процессам, приносящим биологии человека выживание или гибель.

Но если нашей с вами целью является стать Чело-Веком, индивидом с человеческим типом строя психики, тогда инстинкты требуют более глубокого понимания, осознания целей не только биологической оболочки, но и целей развития Души и Духа. И не только своего, но и общечеловеческого. Поэтому сталкиваясь в Жизни с жизненно важными ситуациями, важно слышать не только зов инстинктов (страх\удовольствие), зов духа (воля\самоотречение), зов души (Любовь\вера\надежда) — важно поступить правильно, наилучшим из возможных представленных психикой образов, а правильно будет то, что правильно с точки зрения Наивысшего Всеобъемлющего Управления. Отец глупости не пожелает, просто нужно Ему доверять.

Человечество и Бог

Каковы взаимоотношения человечества и Бога, можно понять, если мы взглянем на взаимоотношения отцов и детей, которые только научились ходить, и для них открылись возможности принести ущерб себе и окружающей среде. Суть этих взаимоотношений проста до безобразия: Мѣра понимания отца – шире, чем Мѣра понимания сына. Отец видит более целую картину мира и осуществляет прогноз. Сын познаёт окружающую реальность методом «тыка» (проб и ошибок). На этот счёт хорошо подмечено народом: “Взрослый мужчина – это случайно выживший мальчик.”

«Случайно» – потому что картина в целом не видна тому, кто называет это случайностью. Наша наука со своими методами познания наглядно подтверждает уровень 1,5-2-х летнего ребёнка: игнорирует Промысел, подсказки Свыше, и так же как малыш игнорирует наставления матери и отца, посему следует либо незаметное вмешательство, либо ощутимое.

Каково же наилучшее воспитание для ребёнка? То воспитание, где есть возможность всё увиденное “потрогать”-познать без ограничений (запретов), т.е. где свобода воли и выбора не нарушена. Проблемы с нарушением воли и выбора воспитываемого возникают как от страхов родителей, так и в безудержности малыша – в крайних случаях выхода за рамки попущенного. Страхи – это, во-первых, плод атеизма и невежественной оценки внешней среды; во-вторых, игнорирование гармоничного\негармоничного “звучания” чувства Мѣры, на которую и опирается адекватная оценка среды. Можно ли это отнести к Творцу? Вряд ли, так как Он Сам всё устроил и предопределил; и не ошибается, как это показывает практика. Похоже на то, когда мы обустраиваем для малышей: место игр, откуда исключаем все возможные средства для причинения ущерба, и окружающее их место.

Вчера вечером смотрел на своего маленького сына, и вылетела такая фраза:

“Я прожил сегодня с утра до вечера мгновение, а он прожил за это время целую жизнь.” Позавидовал ему (Декабрь, 2015).

Мы все сталкивались с такими явлениями взросления, которые можно описать афоризмом: “Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его, но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек за истекшие семь лет поумнел”.

Насколько близко это высказывание Марка Твена и отношение людей к Всеобъемлющему Управлению?

Мы упрямы в своих ошибках, не внимая наставлениям Совести, а потом удивляемся вмешательству обстоятельств. Уведомления призваны были навести на размышления о выборе направления движения – развитие или деградация, после чего появились обстоятельства, ускоряющие движение («волшебный пендель») в выбранную сторону.

Методология и чувство Мѣры

Мѣра — суть всех вещей. У нас, людей, есть возможность через чувство Мѣры эту суть вещей улавливать. Она сообщает нам о состоянии процесса, и в безсознательном идёт сравнение его с внутренней картиной мира (вернее, внутреннее отражение гармонии), и в случае несовпадения (внутреннее отражение гармонии начинает фальшивить), безсознательное нам сигнализирует посредством эмоций, что Чувство Мѣры принесло нечто новое. Таким образом Чувство Мѣры следит за развитием доступных нам процессов, протекающих в Мироздании.

На поверхности видно две проблемы: это глухота к чувству Мѣры и проявление лени для вывода на уровень сознания (осознания сути). Обе проблемы – проблемы методологии – культуры мышления. Далее опишем образ, который поможет взглянуть на методологию с иной стороны и возможно приблизит к пониманию сути методологии, ведь именно понимание рождает энтузиазм освоения навыков.

Допустим, существует некий процесс. Что такое процесс? Это целенаправленное изменение Мѣры\Матрицы – сути вещей.[3]

Субъекты управления воспринимают процессы и формулируют их, и таким образом вносят свой вклад в управление суперсистемой. Потому они и субъекты управления — Концептуальная власть (помечены как 1,2,3,4).

Изображение 2 – «Схема процесса, концептуальная власть»

Чем отличается концептуальная власть от неконцептуальной? Тем что, концептуальная власть имеет возможность чувствовать и формулировать процессы, выходящие за рамки суперсистемы, т.е. более объемлющие, объемлющие культуру общества, и выстраивать в отношении этих процессов концепцию управления (краснеющие помидоры в стране вечно зелёных помидор) – управление по Полной Функции Управления (ПФУ). На изображении выше – это своего рода работа ПФУ. Неконцептуальная власть (вечнозеленые помидоры) за рамки культурно созданных процессов и структур, их контролирующих, выйти не в состоянии по причине отсутствия/неразвитости мышления (методологии). На изображении 3 неконцептуальная власть обозначена как «объекты управления».

Изображение 3 – «Схема процесса с иждивенцами»

По сути объекты управления – это иждивенцы. Также обратите внимание на вектора обмена информацией. У левой толпы иждивенцев нет информации о процессе (чувство Мѣры придушено\не развито) часто по причине отсутствия Различения, зато у них есть «священное писание»[4] и доступ к авторитету[5] Концептуальной власти, посему с уровня толпы сложно увидеть разницу между иждивенцами и действительной концептуальной властностью, это видно только с уровня концептуальной властности. У правой толпы иждивенцев доступ к процессу есть (так называемая, «чуйка»), однако присутствуют обстоятельства: лень, отсутствие культуры (дисциплины) мышления и др., которые не позволяют войти в концептуальное управление. Они не могут вывести на уровень сознание то, что им чудится. Также есть доступ к «священному писанию» и авторитетам, однако вести диалог могут только словами авторитетов и фразами из «священного писания», своих мыслей нет, либо редко ими пользуются для управления. Первые – это чаще всего приверженцы пребывания в психике зомби-биоробота, вторые – животного типа строя психики.

Итак, объект управления — это индивид, у которого отсутствует воля и концептуальная определённость, лишённый по нравственной причине Различения к осуществлению более объемлющего процесса управления, чем его ежедневные потребности, а это значит лишение себя возможности освоить методологию познания, а также обрести свободу воли в Любви. Проявление воли без Любви — это проявление воли демоном, который в свою очередь также является объектом управления для человеческого типа строя психики (и Бога, соответственно всем умолчаниям).

Субъектность (характеристика субъекта управления) — это методология + свободная воля, воспитанная в Любви. Своё чувство процесса, свой образ (схема), своё название – лексическое обозначение[6] (это может быть как новый неизвестный термин, так и известный, но с новым содержанием). Иначе говоря, своими словами о своих чувствах. Есть своё видение процесса, на основе чего можно увидеть, насколько человек глубоко понимает то, о чём ведёт речь.[7]На изображении субъекты 1,2,3,4 являют собой Соборность.[8] Также в основе алгоритмики, обрисованной на изображении, можно понять, как работает тандемный и политандемный принцип. “Объекты управления” в соборности и в тандеме\политандеме не могут участвовать априори, они могут только выдавать себя за участника. Они не ловят алгоритмику (Мѣру). Если не ловят, но претензии на иерархию есть, то всячески начинают мешать делу. Поэтому Концептуальная власть всегда закрыта для безчувственных. При этом такие люди могут быть (и зачастую бывают) достаточно начитанными и фактологически натасканными.[9]

***

Надо пояснить, в чём разница между усилием воли и свободной волей, чтобы стало понятно, что имеется в виду под «субъектностью». Усилие воли – это по сути одержимость. Она требуется при условиях, когда извне человеку приходит решение его проблем, а внутренний мир (безсознательное) настроен на старый лад. Поэтому индивид хоть и понимает оправданность тех или иных решений, но внутри него идёт борьба, и для победы сознания над безсознательным ему требуется усилие воли. Победа такой ценой часто является кратковременной, т. к. придёт иное течение реальности, а энергии в таком количестве для подавления своих старых стереотипов не будет, и индивид сорвётся. Описанное характеризует Психотроцкизм. Психотроцкизмом заболевают именно тогда, когда сознание оглашает целенаправленность движения, которая не соответствует целенаправленности движения алгоритмов в безсознательных уровнях психики, при попутном игнорировании Чувства Мѣры и Совести.

Другое дело – Свободная Воля — Воля, освобождённая от стереотипов, её связывающих. Можно сказать, воля не с уровня одержимости идеями (3-й приоритет обобщённых средств управления), а с уровня глубокого многостороннего понимания причин и следствий, определённости в дальнейшем гармоничном, для себя, протекании жизни. Очистившееся, преображающееся мировоззрение рождает свободную волю. Иначе говоря: Изменив своё мировоззрение и миропонимание, выработав адекватную Любви культуру информационного обмена между чувствами и сознанием, появляется возможность без усилий воли избавиться от ставших ненужными привычек и двигаться по Жизни в гармонии. Более того, искреннее стремление к пребыванию в Любви, делает процесс избавления от такого рода стереотипов и привычек, (на первый взгляд) незаметным для индивида, и он потом, оглядываясь назад, может удивляться, насколько просто было выйти из этих мировоззренческих зацикленностей, которые он ранее старался преодолеть усилием воли. Но выйдя из этих привычек и зацикленностей, он по-свОемупоЛюбит и их, и поможет избавиться от них желающим это сделать.

Многим, кто размышлял над пребыванием в состоянии Любви, может показаться, что ежедневная рутина выдёргивает из этого состояния. Но это чаще происходит из-за того, что человек старается чувствовать Любовь в каком-то узком, комфортном для него кругу, и выходя за рамки этого круга, попадая под действие объемлющего мира, культура которого пока что работает отнюдь не на устойчивое пребывание в Любви, он теряет это чувство, поглощаясь суетой, близкими целями, возможно страхами или неуверенностью. Поэтому и нужно понять ранее описанное (в гл. Судьба) соотношение между добром и злом – то, что эти обстоятельства призваны служить для Развития человека, и главное – поЛюбить Объективную Реальность (Бога и Тварное мироздание), что откроет новые возможности для управления по Свободной Воле в рамках Тварного мироздания, но первая ступенька всё же – это провести процесс преображения при искреннем стремлении жить в Любви. Иначе говоря, просто очистить собственные завалы в психике мало, требуется не только увидеть и понять новый уровень, но также и прочувствовать, ощутить его дыхание.

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Поэтому, чем больше в психике проявление методологии, основанной на свободоволевых решениях в Любви, тем выше иерархия управления, т.е. иерархически-наивысшему доступному человеку управлению присущи этические качества, приближающееся к управлению Творца-Вседержителя. Оно становится незаметным для реальных атеистов всех мастей.

Также из изображений 2 и 3 можно понять такой постулат: «Люди, мыслящие процессами, управляют людьми, мыслящими состояниями». Данные изображения, их описания (как и сама статья, и вся другая информация на материальном носителе) – это состояние, т.е. «палец, указывающий на Луну, а не сама Луна».

Беда в том, когда мы сам палец (состояние) принимаем за Луну (за сам процесс), т.е. по чужому опыту. Люди, черпающие понимание процесса только извне, обречены быть иждивенцами, т. к. система передачи информации от индивида к индивиду происходит на основе состояний (картинка, слово, музыка). И в этом нет ничего плохого или хорошего, каждый из нас в чём-то иждивенец, ибо нельзя объять необъятное. Беда, когда индивид, находясь в иждивенческой картине мира, вещает\лицемерит о процессах “как профессионал”. Он является по сути шарлатаном и лицемером.Для понимания процесса должно быть нечто многомѣрное, что идёт из внутреннего мира, что позволяет видеть внутреннюю динамику процесса, позволяет запустить динамику и в триединой воде (в лексике, образах, музыке).

Как известно, у мозга два полушария: правое – процессно-образное, и левое – абстрактно-логическое. Правое полушарие отображает процесс в образах, левое – в логике/лексике. Если исключить внутренний мир чувств, чувство процесса (Мѣры), то по сути правое и левое полушарие работают на приём и кодирование информации только соразмерно замкнутой, изолированной от текучести жизни, системы. СоразМѣрной и адекватной согласованной работы между ними не будет. Посему остается тупо запоминать даже готовые понятия (образ+слово), без возможности встраивания в адекватную общую картину, хотя собственная картина возможно и будет казаться адекватной.

«Дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их – они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же.

Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде – и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни помочь себе».

(Сократ)

Именно иждивенцы, показанные на Изображении 3, мыслят состояниями (СО-стояние – это отображение динамичного процесса; Промысел – всегда в развитии, а «соСТОЯНИЕ» – это изображение процесса, который мёртв, без внутренней динамики),[10]т.к. чтобы мыслить процессом, нужно этот процесс, как говорится, «прочувствовать» (1 этап ПФУ) и осознать (2-4 этап ПФУ), пережить его вживую в целом, либо так, как показано в фильме «Матрица» (когда герои отрабатывали навыки взаимодействия с определённой реальностью, телесно находясь при этом вне этой реальности) . После этого адекватная информация об этом процессе из других источников служит дополнением к вашей картине в качестве недостающих частей мозаики, что позволяет рисовать более адекватную картину отображения живого процесса. Всё в целом являет общую картину на процесс. А иждивенцы тупо фиксируют (схематизируют\зазубривают) чужой опыт в “картинках (в кадрах)”, выстраивают на основе их абстракцию, никак не связанную с реальным процессом. Иначе говоря, догматизируют и натягивают эту “сову” на очередной “глобус”.

Это похоже на то, как наши режиссёры тупо копируют голливудские фильмы. Т.е. процесс творчества (донесение некоего своего смысла инструментами кинематографии) подменили технологиями повторения смыслов. Вследствие чего, при просмотре их «шедевров» становится скучно, ибо новых алгоритмов они не несут. А ведь мы должны увидеть неподражаемое.

Представьте фильм на киноплёнке. Один кадр на плёнке – это состояние, череда движущихся кадров – череда сменяющихся состояний, это отображение фиктивного процесса.

Участие в фильме – это понимание реального, а не фиктивного, процесса, т.к. осуществляется труд по донесению (уведомлению) до множества сознаний некоего процесса (матрицы), т.е. это труд по Полной Функции Управления.

Или такой приМѣр. Музыкант (как говорится) от Бога, одну и ту же мелодию будет играть по-разному, ибо садясь за инструмент в творческом настроении, он ищет новые формы, новое звучание, которое в дополнение к предыдущим вариациям даст более глубокое (разностороннее) ощущение-понимание процесса, который доносит мелодия. Он ищет возможности для наилучшего понимания в конкретном текущем моменте слушателями того процесса, который он пытается выразить музыкой – он постоянно ищет Гармонию. Гармонию текущего момента. Следовательно, таким образом мы увидим развитие Мѣры самого творца-музыканта, вслед за осознанием развития, передаваемого через мелодию алгоритмики процесса. Требование от музыканта, певца и других деятелей искусств исполнения точности повторения, уничтожает в них творца. В контексте изложенного, весьма интересно мнение о классической музыке, найденное в интернете:

“Так в чем же дело? Почему классическая музыка сегодня не пользуется заслуженной популярностью? У меня есть предположение, которое поначалу покажется странным. Дело в том, что современные музыканты неправильно исполняют ее.

До XX века музыканты подходили к исполнению классики не так, как сегодняшние завсегдатаи консерваторий, а, скорее, как современные рок-звезды. Для них исполнение этой музыки было не каким-то строгим, сложным и хорошо отлаженным, отрепетированным процессом, а чем-то более личным, даже нестабильным. Они воспринимали партитуру композитора как отправную точку, нежели как непреложный закон. Импровизация была неотъемлемой частью концертов классической музыки.“(Современные музыканты неправильно играют классику, и это отвращает нас от нее)

Иначе говоря: Изложенное в нотах (и в текстах, и в картинах\схемах) – это путь, который прошёл сочинитель. Что делать дальше? “Стоять в его ботинках” или “встать на плечи великих” и продолжить начатое великими?

https://youtu.be/XL1QOm2eRvs

С концептуальной властностью – тоже самое: есть те, кто выдаёт себя за концептуальную власть, при этом ею не являясь, а лишь копируя чужой “инсайд”, всех в такой власти убеждая.

Критерий к Различению такого рода проходимцев доступен каждому – это отсутствие развития сути (Мѣры), т.е. информация та же, и смысл этой информации не пересматривается, не уточняется – не развивается. И со временем мы в отношении этого явления говорим: “Заело человека”, ”Как заевшая пластинка”. Ещё вариант, когда информация – новая, но при попытке задать наводящие вопросы, копнуть глубже, натыкаемся на агрессивную реакцию в ответ: что угодно, только не глубокое (а заученное в лексике и возможно засхематизированное в образах) понимание сути сказанного ранее такого рода глашатаем. Значит индивид транслирует не своё.

Если информация о процессах, протекающих в обществе перестаёт обновляться – развиваться, значит те, кто отвечают за адекватное отображение процесса, либо лишены Различения, либо впали в демонизм управления, т.е. лишают общество развития, либо же первое – следствие второго. Поскольку Мѣра развивается всегда и не повторяется в своём развитии, по-Человечески мы все имеем возможность помогать друг другу в поиске Истины.

Но надо помнить, что не существует идеальных схем и подходов для поиска Истины, так как Различение всегда приходит неожиданно.

Итак, мышление состояниями — это игнорирование «логики обстоятельств» (ЯЖО) или реагирование на ЯЖО постфактум («задним умом крепок»). В основе такого мышления всегда стоит постулат: «Один раз заучил (засхематизировал), и теперь «будет мне счастье»». Мыслящие состояниями различные догматизаторы не догоняют главного: жизнь – это не железная музыкальная коробочка, Жизнь — это процесс развития и отмирания «в одном флаконе».

Жизнь – это век живи, век учись. Это не вечный покой, которого так ищут такого рода апологеты схематизации утверждённых для себя догм, чем являют попытку навязать людям смысл жизни покойника. Жизнь — это постоянно развивающаяся, этически адекватная более объемлющим процессам (Земле, Космосу, Богу) реализация доступных процессов в собственных судьбах материального мира. Поэтому любой засхематизированный, либо иначе зафиксированный процесс психодинамики живых существ — это состояние, адекватность которого завтра может быть равна неадекватности. В этом смысле, использование методов изучения чужих мыслей более адекватно в техносфере, чем в биосфере, ибо в техносфере нет интеллекта. Схема табуретки будет адекватна до тех пор, пока табуретка существует, и в отношении неё не было воздействия извне. Для человека и общества в целом на протяжении всей жизни психодинамика будет постоянно развиваться, т.е. меняться N-ое количество раз.

Иначе говоря: По Закону времени мы знаем, что изменения накатывают всё быстрее, но это не значит, что “схемы” не работают вообще. Они работают ограниченно, а потому где-то и используются.

Выше изложенное в абзаце лишь наводит снова на понимание, что Истина всегда конкретна, т.е. в нужное время, в нужном месте – адекватное более объемлющему процессу управленческое решение.

Процессное мышление – это динамично развивающаяся чувственно-интеллектуальная система мышления, которая работает на основе динамично-развивающейся объективной Мѣры – в «логике обстоятельств» (ЯЖО — языка жизненных обстоятельств), корректируя логику наМѣрений субъекта (Метод динамического программирования).

Однако мы живём в культуре, уровень развития которой не позволяет напрямую обмениваться информацией, адекватно отражающей процесс, мы обмениваемся упрощёнными состояниями, указывающими на процесс.

https://youtu.be/NSiTcmxAQLE

Для адекватности понимания человеку требуется методология познания. Методология также требуется для раскрытия умолчаний, коих порождается множество при упрощении в условиях передачи информации. Раскрытие умолчаний, опираясь на собственную чувствительно-познавательную базу (что “достаётся” только через жизненный опыт), которая в свою очередь позволяет подключаться к Объемлющему процессу и создавать собственное понимание (свой образ, своё обозначение, свою музыку процесса), будет более адекватное, нежели при тупом копировании (зазубривании,[11] схематизации и т.д.). Методология работает в отношении внешне поступающей информации, а также той, что идёт из глубин души.

Такое развитие психической деятельности помогает подключаться к Ноосфере и скачивать историю процесса развития Мѣры и будущее развитие (матрицу), используя Чувство Мѣры, которое реагирует на изменения Мѣры в Объективной реальности, после чего – рисовать более адекватную, на текущий момент, картину (состояние). Мѣра всегда в динамике, как и отражающие эту динамику Информация и Материя.

Представьте себе реальность и уровень управления (ответственности) цивилизацией, где есть возможность мгновенно менять материю, вслед за изменением Мѣры, в форме пластилина. Человечество в своём психическом развитии идёт именно к этому. Схожий процесс мы видим на основе развития технократии, когда информация циркулирует между людьми уже почти мгновенно, и решается вопрос снижения времени для циркуляции, по той же схеме – материи. Но для «пластилина» нужны творческие руки.[12]

Такое возможно в соборности всех землян, где есть возможность мгновенного понимания целесообразности для всех участников процесса. Если понимание строится вне соборности или вне понимания для всех участников процесса, то возможность “лепить из пластилина” сужается. Так, к приМѣру, когда-то выданный людям “пластилин биосфера”, ставший в руках знахарей инструментом подавления человеческой воли, потерял свою эффективность, ибо появился “пластилин техносферный”, и вместе с ним образовались конкурирующие структуры знахарей из техносферы. Противостояние этих структур не даёт возможности должным образом продолжать в отношении человечества свои игры. Причём каждый из них считает себя “карающим мечом господа” в отношении другого. В отношении друг друга – оно так и есть, но по отношении к человечеству – они лишь часть пластилина, овладевая которым, человечество сотрёт эти структуры в небытие.

На данном этапе, мы видим изменение в среде техносферы (не такие мгновенные, конечно, но идущие с ускорением), но это лишь попытка вышеописанных иждивенцев в управлении отразить Промысел, написанный для них в “священном писании”, т.е. информация об алгоритмике Промысла, претерпевшая множество искажений. А представьте себе получение информации без искажений, напрямую с Творцом, когда у субъектов нет затрат на поиск взаимопонимания друг с другом, когда все ресурсы тратятся на понимание алгоритмики Промысла, а между субъектами – исключительное доверие, выстроенное на равном, этически оправданном Свыше, доступе к СОтворчеству. Из изображений 2 и 3 можно понять, что субъекты 1,2,3,4 заняты исключительно творческим трудом, и у каждого – своя доля в этом общем труде, в общем для них вызове, т.е. каждый – на своём месте. Их информационные потоки замкнуты на конечном материальном воплощении внесистемного, нового (цели творчества), целью которого является многогранное развитие общества, и у каждого из них в этом – своя “грань управления”.

Как становится понятно, описываемый процесс – это отражение текучести жизни, а не игр, тренировок и других способов имитации творческого, реально востребованного Жизнью труда. Именно в русле творчески-трудовой жизни и возможно подключение ко всем возможным доступным для человека источникам информации. Также как сама трудовая деятельность помогает объединяться в ней и всему человечеству. Отчасти это проявляется в том, что, пользуясь результатами труда, мы вступаем в некое эгрегориальное взаимодействие с создателями этого продукта, т.е. через ноосферу мы может их отблагодарить в положительном смыслеслова, либо же «отблагодарить» в отрицательном смысле при халтуре с их стороны, что найдёт отражение в обстоятельствах их жизни, либо же результаты труда вдохновят нас определённым образом подключиться и соучаствовать в этой трудовой деятельности. А отчасти это проявляется и в том, что в искренней творчески-трудовой деятельности человечества не находится места алгоритмам паразитизма, что ведёт к объединению в изживании культуры толпо-«элитаризма». И открыть Истину в русле творчески-трудовой деятельности можно только чувствительно-познавательным способом на основе соучастия в Промысле, а не списывая Её из чужой “тетради жизни”[13], думая, что соучаствуешь в Промысле.

Конечно, можно и “списывать” чужие смыслы, но в результате этого обрекаем себя, в своей судьбе, плестись позади. Только представьте себе: у вас уникальная миссия (судьба), в которой существует возможность обретения уникального взгляда на Объективную Реальность, уникальные мечты… А вместо этого мы мечтаем чужие мечты, смотрим чужими глазами, разсуждаем чужими смыслами, когда у нас, у каждого, есть возможность вывести на уровень сознания свою частичку общечеловеческого пазла. И он будет неповторимый, неподражаемый и придётся весьма кстати. Просто нужно перестать иждивенничать.

Из вышесказанного можно понять и смысл сократовского описания термина «Диалектика»: «Метод познания Истины, путём постановки наводящих вопросов…»

Наводящих на что?

На процесс, который пытается сформулировать собеседник, либо доносит до вопрошающего Язык Жизненных Обстоятельств (Бог). Наводящие на Мѣру. В каждом вопросе – половина ответа именно потому, что собеседник, ставя вопросы, изходит из своего понимания процесса, который доступен второму собеседнику, но доступен с иной стороны. Из двух созвучий возможна мелодия, т. е. более объективное понимание, до этого недоступное. Другими словами, собеседники\диалектики пытаются вначале всегда обострить чувства\интуицию, войти в созвучие, активируя свои навыки интеллекта, выводят на уровень сознания затрагиваемую алгоритмику. Любое отражение реально ощущаемого («на собственной шкуре» – как раньше говорили) процесса способами лексики, образами\схемами, музыкой — это правильное применение инструментов донесения Мѣры-смыслов. Другое использование инструментов донесения, т.е. ретрансляция чужих смыслов, это — “пустобрёхинг”!

Есть такой термин “безОБРАЗный”. Применение его к кому-либо означает, что человек – пустобрёх, говоря о чём-то, он не видит картину, о которой вещает. Сегодня существуют технологии, позволяющие этот образ-схему добавлять в сознание индивида, но всё равно это лишь образное (дополнительно к лексическому) состояние, в лучшем случае указывающее на процесс тем, кто его чувствует, но которое ни о чём не скажет индивиду, если у него не развито чувство Мѣры. При сопоставлении информации из чувства Мѣры с информацией, полученной лексически и образно, можно сделать вывод по шкале звучания от какофонии до гармоничного, а после (при желании) можно вывести на уровень сознания причины и следствия такого звучания.

По сути это технологии натаскивания, которые позволяют овладеть терминологическим аппаратом, который позже можно использовать для обмена данными, и стоящим за ним образным наполнением одного из субъектов. Это костыли. А кому нужны костыли? Только инвалиду, и инвалид не может считаться полноценным участником общества – он в любом случае иждивенец, при возможности вписываемый в общественные процессы.

Данную картинку можно воспринять как спираль развития, однако это не совсем так, если под развитием понимать реальное, объективное, Свыше признанное преображение. Правильнее было бы назвать её спираль догматизации, накопления образов, якобы ведущих к свету. Вспоминаем слова Форда о том, что для того, чтобы угробить любое начинание, лучше звать экспертов-профессионалов: “Если бы я хотел угробить своих конкурентов, я бы окружил их самыми опытными экспертами”. Само по себе накопление образов\знаний может вести как к свету, так и ко тьме. Жизнь в развитии – это адекватная настройка вашей сущности на Промысел, где указанная спираль с накопленными образами – это лишь предоставленные ключи-обстоятельства для со-настройки.

Однако, “чужие мысли” являются также и ключом к пониманию процессов, описываемых этим терминологическим аппаратом, но только для тех, кто эти процессы и без “репетиторов” отслеживал\фиксировал безсознательным/сознательным способом. Для остальных такая информация “в одно ухо влетает, в другое вылетает”, кроме тех “взрослых иждивенцев”, которые вследствие своей неполноценности, склонны к стяжанию окружающего мира для комфортного паразитирования, и им определённая информация (ранее идеологического характера) служит “лестницей вверх”. Такого рода дегенератов в толпо-”элитарном” обществе принято выдвигать в управление толпой, ну и естественно появление такого (знахарского) рода “зомбирующих технологий”.

Посему все претензии честных полноценных индивидов к технологам-натаскивателям состоят в том, что они натаскивают скотов (и “полезны” такие технологии только скотам, к человечному мировосприятию технологии не приводят; а если после освоения кого-то и привели, то это не метод привёл, а собственное преображение индивида), которые в свою очередь гадят и портят само знание своим примером его применения, создают имитаторов-провокаторов, которые минуя трудовую жизнь тянутся к манящему “Всё и сразу”.

***

Вследствие всего вышеизложенного, стоит подытожить, что все методы (технологии) “познания” (зазубривание) «чужих мыслей в текстах, в образах, в музыке» не приводят к адекватному управлению и по сути никчёмны, если нет своего успешного опыта по управлению процессами, основанного на свое(Й)образной культуре познания, благодаря чему вырабатывается адекватная Объективной Мѣре методология. Ибо все такого рода технологии “познания” – только инструкции для машин, зомби, для вчерашних задач, и кроме как для размышления, для другого применения не подходят. Хотя попытки придумать новый алгоритм управления в новых условиях были, есть и будут.

К адекватному управлению приводит порождение своего адекватного мышления, познания Истины и навыков её реализации в обществе. И чаще к Истине приходят, если её не навязывают. Всё, что предлагают нам «зарубить на носу», это лишь информация к размышлению, а не к действию. Информацией к размышлению является и эта статья. Это лишь предложение ознакомиться читающему с доступной нам гранью видения затронутых процессов. Это дополнение/развитие концепции общественной безопасности (КОБ), если понимать КОБ не как информацию идеологического характера («набор книг ВП СССР»), а как концепцию устойчивого развития, требующую участия всех, кому доступно концептуальное управление, и всех, кто к этому стремится. Каждый должен с помощью Различения узреть суть — Истину и наполнить ею культуру на возможном языке (текст, образ, музыка). Благо техносфера предоставляет сегодня каждому возможность освоить навыки использования «инструментов донесения» смыслов.

Короче говоря, в текущем СОстоянии общества, при котором все знания доступны через “один клик”, взрослым людям неправильно находиться в режиме “учитель – ученик”. На текущий момент мы все друг для друга просто уведомители, а всевозможные претенденты в учителя, которые пропагандируют методы освоения “человечности”, “целостности” и других неназванных состояний психики – это проходимцы, дающие безосновательные надежды иждивенцам – а по сути безсовестным взрослым “детям” – “на чужой горб по пути в рай”. В рай можно попасть только на своём горбу. А все паразиты объективно сбрасываются в первоначальное состояние, о чём иносказательно говорится в этом мультфильме про доброго лося:

https://www.youtube.com/embed/4KbR5RN6ePs

Сегодня мы все в отношении информации находимся в равных возможностях, все имеем возможность стать носителем методологии. Иерархия в управлении складывается только между развивающимися индивидами и соискателями халявы – иждивенцами и уклонистами от развития. По сути же, если иждивенчество среди взрослых индивидов будет изжито, то люди в отношении друг к другу станут носителями недостающих им пазлов и в итоге точнее отобразят картину более объемлющих процессов.

Адекватное отображение объемлющих процессов в режиме реального времени возможно при участии большинства субъектов управления в отображении своего понимания текущего процесса и восприятии результата обработки общего понимания. А такое возможно только в соборности большинства людей на Земле.

Пока же возможность адекватного отображения объемлющих человечество процессов равна количеству субъектов управления минус количество объектов управления (иждивенцев). По сути говоря, перед нами картина, где мизерные островки индивидуального сознания субъектов управления раскинутых по необъятной пустоте коллективного безсознательного объектов управления (иждивенцев). Единицы концептуально властных – на фоне «7,5 миллиардов уникальных Земных жителей, образующих уникальную миссию человечества в Тварном мироздании», по факту – иждивенствующих, и спускающих Божий Дар в пустоту – «необъятную пустоту коллективного безсознательного». Здесь речь идёт об иждивенцах в отношении концептуальной властности.[14]

Возникает вопрос: Насколько верно несут обществу целесообразность эти концептуально властные единицы?

Насколько причина ошибок их управления суперсистемой «человечество» – в нас самих?

Каковы цели концептуальной власти в отношении человечества?

Привести человечество в процесс концептуальной властности, дабы снизить до нуля количество неполноценных “характеров” (духовных калек), рождающихся в последующей реальности. Иначе говоря, помочь человечеству преобразиться из объекта управления в субъект управления. По сути миссия человека на Земле заключается в этом – стать адекватным Божьему Промыслу управленцем, что приведёт к иному уровню жизни в не напряжённых системах.

Интеллект и психика

Как можно просто обрисовать работу интеллекта? Отступление для пояснения предыдущего абзаца.

Принято считать, что интеллект в процессе диалектики оперирует двумя полушариями мозга по следующему принципу: есть правое полушарие – процессно-образное, которое отражает процесс, и есть левое, которое отражает в лексике, описывая “наработку” правого полушария. Если кто-то ловил себя на таком понимании работы интеллекта, то придётся своё понимание пересмотреть.

Откуда поступает в интеллект информация? Мы видим, мы говорим, мы чувствуем. Причём информация идёт в двух направлениях: из внутреннего мира во внешний, и из внешнего мира во внутренний. Цель перетекания информации: передать от одного субъекта другому субъекту (объекту) алгоритмику-смысл-суть. Со внешним миром всё понятно: множество алгоритмик в разных формах (образ, текст, музыка) с помощью полушарий мозга и чувств обрабатываются сознательно\безсознательно и складируются глубоко в подсознание. А вот как происходит обратный процесс?

Как происходит осознание чувств?

Есть подозрение, что в безсознательное не складируются образы или лексика напрямую, там лежит голая Мѣра – «сухой остаток», так сказать. Выражение «скелеты в шкафу» весьма подходящее, так как скелет – это Мѣрный «оттиск», который требуется наделить образом и материей, дабы узреть полноценно суть. Таким «скелетом в шкафу» является возможно наше ДНК. Для наилучшего понимания Мѣры, хранящейся в безсознательном, и выведения её в культурную среду, нам и требуется работа правого образного полушария мозга и лексика\логика (левого полушария) на основе музыки чувств. Для преобразования Мѣры в удобоваримые формы вырабатывается навык — культура мышления — это можно назвать работой Интеллекта. Исторически сложилось так, что у евреев этот навык реализуется через логику/лексику (игнорируя образное наполнение), у русских он реализуется больше через образное мышление (игнорируя логику и абстракции).

В практике жизни заметно, что евреи – болтуны-переговорщики[15] (внедрение Мѣры через эгрегориальную магию), а русские – люди дела: меньше слов, больше дел (внедрение Мѣры через труд). И те, и другие чётко ловят Мѣру, т. е. Мѣра у евреев — выражается через слово, а у русских — через образ. Это запрограммированные культурой навыки интеллекта, которые позволяют мгновенно отражать процесс в психику и вовне. Но также имеют место потери во времени, когда еврею требуется отОБРАЗить то, что он сказал, а русскому выразить в лексике то, что он увидел. Наглядный приМѣр того, как русский и еврей понимают одно и тоже, но по-своему, можно увидеть в передаче смехачей-потешников «Прожекторперисхилтон» (это не реклама, это направление для размышления), где в роли еврея – Ургант, а в роли русского – Светлаков. В цивилизации – это своего рода две (культурные) руки глобального управления. Цель – эти «руки» приМѣрить, как в цивилизации в целом, так и в психике каждого; научить их работать сообща, дабы многосторонне зреть процессы. Возможно передача потешников как-то этому и способствует.

Связь между двумя полушариями позволяет детализировать, узреть целиком, лучше понять информацию, полученную из безсознательного. Если информацию из текста мы получаем благодаря абстрактно-логической «дорожке», а информацию из образов – благодаря образной дорожке, то информация чувств, ДНК нам открывается на музыкальной дорожке. Естественно, деление дорожек условно, в реальности данное триединство взаимосвязано и отражает друг в друге суть. Процесс осознания, т.е. насыщения формами некого смысла из внутреннего безсознательного мира, очень схож с процессом осознания музыкального произведения. Попробуйте взять любую классическую мелодию, выявить алгоритмику и объяснить её на языке лексики и образов. Всё наше безсознательное, чувства\эмоции, вся суть\Мѣра – это музыкальная система, для которой лексика и образы – это своего рода музыкальные инструменты, каждый по-своему преображающие информацию из чувств в иное состояние.

Ученые из Массачусетского технологического института, MIT, (США) обнаружили популяцию нейронов в слуховой коре головного мозга, которая избирательно реагирует на звуки, обычно распознаваемые как музыка, а не речь или другие шумы вокруг. (…) Они считают, что нашли свидетельства иерархичности процесса обработки звука в мозге, где сначала идут ответы на относительно простые акустические параметры в этой первичной слуховой области. Затем идет вторая стадия процесса, которая представляет более абстрактные свойства звука, связанные с речью и музыкой.

Скорее всего, в мозге, есть другие области, вовлеченные в процесс восприятия музыки, включая эмоциональные компоненты, полагают исследователи. Но это уже предмет будущих работ, также как и поиск ответов на вопросы: как эта система возникла и развилась, как рано ее заметно в детстве и как она зависит от опыта человека. ( scientificrussia.ru )

То, что музыка является «главным», программируемым поведение, инструментом, невольно, через грубые ассоциации, было показано в фильме « Частоты ». По сюжету фильма, один из основных персонажей из рода Штраусов создал и внедрил систему управления (по сути манипулирования), но эта система идеально заработала только в случае отказа испытуемых от осознания Истины и проявления ими безволия.

https://youtu.be/a-uBSv_-OEc

Главенство музыки или образного, как и лексического обмена информацией возможно только после утраты воли. Субъекту управления они служат только источником информации.

Кто-то из глобальной власти таким образом показал, у кого – инструменты управления толпой. Кто владеет музыкой, тот владеет миром. Ибо животный тип строя психики (ЖТСП) чувств не лишён, как тип строя психики зомби, поэтому в этом смысле управление толпой, большинство которой пребывает в ЖТСП, вполне закономерно.

В основе тех форм (образ, текст, мелодия), которыми кинематограф показал нам алгоритмику, заложенную в сценарий фильма, лежит образ алгоритмики работы психики. Безчувственная Мари Кюри – это образ идеальной работы левого полушария мозга; сверхчувствительный Исаак Ньютон – это образ работы правого полушария мозга; ищущий вселенский код Теодор Адорно (немецкий философ, социолог, музыковед 1903-1966) Штраус, любящий незаметно нажимать кнопочки в чужих психиках, олицетворяет работу музыки в нашей психики, ибо она является вдохновением и мотиватором к течению всех процессов в психике.

Отец Теодора (он олицетворяет собой творца в Русле Промысла, а его сын – от Промысла уклонившегося) о влиянии музыки:

- Когда звучит Моцарт (любая музыка), мы все – одной частоты.[16]

- Когда узнаёте мелодию – ту, что никогда не слышали, это она – та, что проникает в «коллективное подсознание».

- ..а людям не нравилось, когда им напоминали, что они лишь механизмы, сложные, конечно, но…всё-таки механизмы с кнопочками. А музыка – это кнопка перезагрузки. – Да, и где же он находится? - В Душе.

- Что происходит, когда музыка смолкает?

- Она никогда не смолкает.[17]

https://youtu.be/QZmYypTfPTg

Человек = Душа+Тело+Дух. Психика — это информационно-алгоритмическая система обработки информации, доступной из триединого восприятия. Работа психики – это управление процессом обработки доступной информации.

Душа, как жительница двух миров, общается в нашей психике также через музыку, как и вся Объективная Реальность. Мѣра в Объективной Реальности — музыкальная дорожка. Музыка в обществе выполняет ту же функцию, что и Философия. Также как Философия, она всем кажется неким необязательным культурным явлением. Однако, как Философия, так и Музыка, может настраивать и на лад, и на разрушение. А в обществе принято: «Что, мол, с него взять – на гармошке только и может играть…» (гармошка – гармонь – гармония…). Посему становится понятно, что концептуально властный человек не может быть глух к музыке. Если человек являет музыкальную глухоту («медведь на ухо наступил»), в управлении этот человек явно бездарен.

Такой подход к работе психики многое объясняет, к примѣру, почему меняется образ мышления, когда человек слушает ту или иную музыку. При отсутствии развития в обществе видно, что и музыкальные формы, и музыкальное искусство не развивается, а прокручивается как заезженная пластинка на разные лады, пытаясь компилировать что-то новое из уже давно изъезженного материала. Такое можно заметить не только за обществом, но и за индивидом: заезженность жизненных обстоятельств, не приносящих счастье, обычно идёт рука об руку с однообразием музыкальных звучаний, которые сопутствуют индивиду в его голове, в плэйлисте и т.д.

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

(А.С.Пушкин – “Дар напрасный”,1828 г.)

Чтобы выйти из такого «Дня сурка», приходится изменять себя, настраивая свой внутренний мир на «новый лад звучания». Любая музыка – это отражение того или иного процесса, протекающего в обществе. Весь вопрос, к чему эти процессы ведут: к деградации или совершенствованию.

Труд творца – это отобразить максимально доступно для всех в нынешней культуре труд Творца-Вседержителя, т.е. приблизить свой субъективизм (что обусловлено нравственно-этически) к субъективизму Бога.

***

…«Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,

Много чудесных в нём есть сочетаний и слова и света,

Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,

Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,

Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный»…

(А.К. Толстой, « Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! », 1856)

«Они думали, что художники, писатели и все творческие люди берут свои идеи вовсе не из своей головы. А откуда тогда? Из какого-то загадочного места, находящегося в другом, нематериальном мире. В этом таинственном (божественном, нематериальном) мире хранятся оригиналы всех симфоний, скульптур и других произведений искусства. Этот мир нельзя увидеть глазами, но его можно постичь умом. Это – УМОПОСТИГАЕМЫЙ МИР. Художники и музыканты, напрягая своё творческое зрение и свой духовный слух, способны проникнуть в этот божественный, но доступный для духовного зрения, мир. И там они могут увидеть ДУХОВНЫЕ ОРИГИНАЛЫ. Не зря же говорят, что ИДЕИ ВИТАЮТ В ВОЗДУХЕ. Художник лишь должен суметь распознать свой шедевр, снять с него копию и представить на суд зрителя. Оригиналы хранящиеся на волшебном складе – это идеи ПЛАТОНА. Они хранятся на складе вечно. А сам волшебный склад никто не создавал. Он всегда был и всегда будет»…

(Владимир Паронджанов «Почему мудрец похож на обезьяну»)

***

И как было написано ранее, Жизнь=Промысел – это развитие и отмирание (деградация) в одном флаконе, посему в Мироздании присутствует и то, и другое. В культурах народов принято обозначать развитие «промыслом божьим», а деградацию «проделками сатаны». Но при глубоком понимании Промысла становится понятно, что у любого процесса есть результаты, которые требуют переформатирования в зависимости от итогов развития, и у человека – вершины эволюции – существует выбор направления движения.

Гармоничность в трёх “дорожках” (образ, лексика, мелодия) достигается внутренним восприятием гармонии Творца (чувства (музыка) – первичны, понимание – вторично, ибо понимание рождается от взаимодействия двух полушарий на основе чувств), по шкале от Любви до злобы. Безчувственным человеком можно назвать зомби, либо демона.

НаприМѣр, в беседе между людьми это проявляется так. Можно сказать: “Хороший человек” с Любовью, и все поймут просто по интонации, по мимике и так далее по образу (по внешнему проявлению “внутренней песни”), который доступен для восприятия, что речь идёт о гармоничном, не противоречащем объективным всеобъемлющим процессам. А можно сказать тоже самое, но в ином значении, и получится в итоге, что “хороший человек” – не совсем хороший человек. Вот это незаметное, что показывает суть, и есть музыка\Мѣра общения. Попробуйте донести до человека Любовь без внутренней музыки, созвучной Любви Бога. Это будет нечто сухое, безчувственное, одержимое. И попробуйте с внутренним созвучием. Понятно без слов. Можно узреть, как всё вокруг вас зацветает. Как свет, идущий изнутри, озаряет лица незнакомых вам людей, идущих навстречу, которых возможно даже не замечаете. Это Любовь. И даже один такой озарённый человек способен повлиять на жизненные обстоятельства многих людей, которые “случайно” с ним столкнутся.

При выборе партнёра мы также сознательно\безсознательно воспринимаем её/его музыку, причём этим человеком она может и не осознаваться, т.к. он/она к этой музыке привык(ла). Музыка эта помогает чувствовать мир созвучно («на одной волне»). В самом простом случае всё может сводиться к музыкальным предпочтениям, но в широком смысле – есть и в самОм человеке мелодия, которую мы чувствуем: жизнеутверждающая или, например, меланхоличная. И речь не идёт только о личном взаимодействии, потому как такую музыку можно почувствовать и общаясь с человеком через электронные средства связи. Посему стоит обратить внимание на ту музыку, которая будет сопутствовать вашей жизни в тот момент, когда Бог предложит вам «взять напарника» (женщину/мужчину) для дальнейшего пути.

Также можно вспомнить процесс, когда мы «достаём» нечто давно забытое из памяти. Настроение, соответствующее тому моменту жизни, ощущения (включите ту музыку, которая звучала фоном и нравилась вам) позволяют нам вытащить на свет, осознать и вспомнить процесс, который мы давно позабыли.

Для библейцев мир начался со слова: «Сначала было слово». Но если задуматься, то требуется продолжительная культурная адаптация психики, чтобы понять «слово» как инструмент коммуникации, не говоря уже как об инструменте управления.

«Сколько слов… Сколько всё время произносится слов. Говорите… Говорите… Одна идея сменяет другую. Потом ещё говорите, говорите… Столько слов… Столько слов… Вот в чём истинное преимущество танца над всеми. Молчание… Вначале было молчание. И молчание было у Бога. И молчание было Бог…» (отрывок из фильма « Танец Дели »).

Процесс зарождения и развитие психики плода в утробе матери протекает на чувствительно-музыкальном фоне. Он «слышит» и чувствует какие-то процессы, происходящие вовне, и для его «сознания» они лишь набор звуков, что для плода воспринимается как музыка. Когда ребёнок рождается, долгое время общается со взрослыми, не извлекая смысл из образов и слов, а реагируя на интонации и звучание тех или иных слов, на настроение, т.е. на чувствительно-музыкальную картину. Представьте себе, что и наш дух, находясь в утробе Земли-Матери, также реагирует на более объемлющие процессы, как и плод.

Музыка была во все времена цивилизации, но всегда была неосознанным инструментом управления. Так как развитие биологического вида начинается с первых услышанных звуков, то в этом смысле чувства/музыка имеют более объемлющее влияние на психику людей, нежели “слово” и “образ”. Если приглядеться, то и цивилизация людей развивается в соответствии с развитием ребёнка: сначала восприятие и обработка звуков, после – восприятие образов, а после – и лексической коммуникации.

“Слово” – это ключ к использованию “техносферного пластилина”, освоение цифровой “магии” управления толпой. Образ – это ключ к использованию “биосферного пластилина” – освоение управления толпой через биосферную “магию”. Музыка – это ключ к использованию “ноосферного пластилина”. Если ваша музыка Души отражает Гармонию, без лжи, то вы вошли в управление “ноосферными циклами”, хотели вы этого или нет. Пример такого внеосознанного вхождения смотрите в короткометражном советском фильме “Желаю вам”:

Так что сначала для человека была Музыка — Мѣра — Любовь.

«- А что ты называешь музыкой, под которую всё движется? Разве сейчас звучит какая-то музыка?

- Ритм твоего сердца, стук твоего сердца – твоя музыка. Положи правую руку на сердце, закрой глаза и послушай. Вот наша музыка, под которую мы танцуем. Все без исключения. Мы – танцовщики, мы – танец, мы – конец танца. Все причины и следствия выходят из музыки и возвращаются обратно. Когда музыка закончится, твой мир уйдёт внутрь твоего сердца, откуда он и вышел.

- И ты можешь слышать этот ритм всегда, каждую секунду?

- Я всегда его слышу.

- Но я и другие люди – нет. Мы не можем каждое мгновение прислушиваться к биению своих сердец. Нам нужно чинить машины, заниматься сексом и резать своих свиней.

- А зачем прислушиваться? Нужно просто ощущать этот ритм всем своим существом…»

(отрывок из фильма « Танец Дели »).

Музыка – основа, она объемлет работу психики в том смысле, что это самый ёмкий способ кодирования информации по сравнению с образным и лексическим.

По музыке можно безошибочно угадывать настроение человека, а значит и предвидеть ошибочность или безошибочность управления процессами этим индивидом, при условии накопленной статистики связей между созвучиями образов и лексики. Именно здесь лежат ключи к пониманию безошибочного управления. Управленец от Бога чувствует в любом коллективе, кому доверить управление процессами, дабы эти процессы повести к развитию, а не к деградации. Это происходит на основании жизнеутверждающих созвучий, исходящих от претендентов на управление. Конечно, на ком лежит такая ответственность в выборе, сам будет великим управленцем.

Посему следует для Концепции Общественной Безопасности ввести третье – “новое” понятие к двум предыдущим:

Мировоззрение – картина процессов Объективной Реальности – Образ. Миропонимание – описание процессов Объективной Реальности – Лексика. Мироощущение – чувство процессов Объективной Реальности - Музыка.

Мы предложили свой термин на первое время, однако ждём и от вас, читатель, предложения наилучшего лексического обозначения этого явления.

А теперь поставим вопрос: Какой из трёх предложенных уровней является основным для решения задачи объединения усилий отдельно взятых людей на пути к достижению чего-либо?

Правильный ответ будет – мироощущение, т.к. люди всегда договорятся, если они чувствуют одно и то же. И наоборот: они никогда не придут к Истине, не выполнят дело хорошо, если одни чувствуют процесс и пытаются своими словами его описать, а другие – процесс не чувствуют и описывают его словами/схемами из “священного” для них авторитетного писания (“догматозники”).

Из этого следует, что если цель управления – собрать передовой коллектив, внимание надо уделить коллективному созвучию, которое должно быть жизнеутверждающим. Этот жизнеутверждающий коллектив станет ядром организации, которое будет вытеснять из процессов какофоническое нытьё паразитов и вовлекать жизнеутверждающее многозвучие приходящих в него новых кадров. Проще выражаясь, это “золотой ключик” в работе с виртуальными структурами.

Также придётся пересмотреть иерархию 6-ти приоритетов обобщённых средств управления. Выходит, их семь, а не шесть. Первым, основным, приоритетом управления является приоритет “СОзвучия”. Либо же нужно более подробно прописать 1-й приоритет ОСУ. Но опять же, 1-й приоритет – это приоритет мировоззренческий, т.е. восприятие мира в образах. А как можно было понять из сказанного ранее, творцу, для того, чтобы увидеть нечто, сначала требуется почувствовать это нечто, что позже, через взаимодействие правого или левого полушария, выводится на понятийный уровень. Так описывается работа Полной функции управления. Для описания момента, когда творца посещается чувство этого нечто, используется слово «муза». И слово «музыка»,как известно, впоследствии произошло от этого слова.

Если под мудростью понимать правильную работу интеллекта, а под состраданием восприятие информации из общего(с другими людьми и сущностями) мира чувств, то ниже приведенное буддийское напутствие на правильную работу психики весьма в точку:

«Мудрость без сострадания — суха и вредоносна. Сострадание без мудрости — слепо и немощно. Не пренебрегайте ни мудростью, ни состраданием».

На понимание СУТИ приоритета “СОзвучия”, на понимание того, что скрывается за теми словами, которыми на него указано, уйдёт какое-то время. Но именно понимание не образов, не тем более слов, а ОЩУЩЕНИЙ, даёт ключ к управлению объемлющими процессами.

Изображение 4 – «Взаимовложенность ОСУ, и место приоритета СОзвучия»

Само собой, созвучие, сочувствие – это всё уровень чувств, где безошибочное управление процессами возможно на основе не осознаваемых интуиций (иначе говоря: в связке интуиция→действие, где отсутствует посредничество интеллекта), а шесть приоритетов ОСУ – это результат формирования интеллектуальной позиции. Но если смотреть шире, то встаёт вопрос: а что значит “с уровня чувств”? Значит, что речь идёт о чём-то, что пока не осознано. Следовательно, если влияние музыки/созвучия/сочувствия начинает осознаваться, и человек учится с этим работать, управляя этим, то их влияние можно относить к интеллектуальному плоду, т.е. обозначить в качестве приоритета управления. К тому же, проникающее влияние музыки отражает следующее качество приоритетов ОСУ: чем выше иерархия приоритета, тем более широкое и объемлющее влияние он имеет. А это как нельзя точно описывает свойство музыки, объемлющей и проникающей во всё. Но чтобы совладать с этим влиянием, нужно учиться управлять, опираясь на сочувствие, развивая своё мироощущение (чего Вам и желаем).

Управление процессами на основе не осознаваемых интуиций (через мироощущение), можно коротко описать так: Есть некая система\алгоритмика работы чувств, т.е. цели и задачи, которым они служат. В случае настройки работы чувств на безошибочное восприятие объемлющих процессов, интеллект для обработки и принятия решений не требуется, он требуется только во время сбоев и фиксирования ошибочности управления происходящих в реальной культурно-обусловленной среде, а не в мире чувств. Например, требуется возможно “соощущение с благотатью”, с процессами, протекающими в Объективной Реальности и доступными в данный момент индивиду, которые несут на уровне чувств жизнеутверждающую алгоритмику Любви. Согласитесь, зачем нужен в таком случае интеллект, вырабатывающий понятия (образ+слово)? Он нужен только для последующего описания и культурной передачи данного жизненного опыта.

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется,-

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать…

(Фёдор Иванович Тютчев, 27 февраля 1869 г.)

Есть такие примеры в межличностных взаимоотношениях, когда людей, умеющих затуманить разум и втереться в доверие, характеризуют словами: “залез под кожу”, “мягко стелет, да жёстко спать” и т.д. Речь идёт о личностях, умеющих создавать в отношениях атмосферу, “музыку доверия”, однако использующих это для обмана и своекорыстия. Это является примером того, что можно манипулировать собеседником, имитируя “созвучия” человека честного. Врать чувствами – это одно из самых “быстросамонаказуемых деяний”, посему такое множество весьма хороших актёров уходят из жизни молодыми. Ибо если образ и лексика в обществе – привычные инструменты для манипуляции, то заставлять врать саму Душу – очень неприемлемая и ненавистная среди людей практика. В русской культуре принято доверять человеку, основываясь на песне его Души, наши люди это видят. Все понимают, что врать сокровенным может только конченный идиот, но в Русской цивилизации именно такого рода культуру лжеца рождает исторически-сложившаяся церковь, иудо-ватиканский библейский проект в целом. Исходя из этого, стоит напомнить: “по делам их судите о них”. Каждый сталкивался с сектантами и православными “верующими”: когда на поверхности – проявление добросердечия, умиротворенности и любви, а по факту в обстоятельствах они выдают агрессию и отсутствие всякого здравомыслия. Такое явление происходит из-за того, что человек программируется извне возможно даже очень правильными примерами, но реальная жизнь – это не количество выученных уроков.

Реальная жизнь – это логика обстоятельств, требующая в конкретный момент проявления духа, творчески-живого, не наигранного, Любящего, для решения возникших дисгармоний. Поэтому практика жизни – это одно, а оглашение намерений и целеполагание – это другое недостаточное условие для преображения.

Реальная жизнь – это когда внешний мир соответствует оглашениям, идущим из внутреннего мира. Лжец будет искать возможности имитировать на всех трёх дорожках стереотипы, сложившиеся в культуре, и тут без Различения (без выявления сути) или прямой помощи Творца через ниспослание благости, не обойтись. Ну а кому не доступна по внутренним причинам Истина (и в случае неосознания благости), тот находится в ситуации, когда “одни нечестивые вкушают злобу (обман и далее по списку) других нечестивых”.

Каким “Созвучие” складывается в психике с момента зарождения плода?

Совокупность созвучия\сочувствия Любви и Злобы окружающей культуры выстраивают ствол, вокруг которого образуется ветки и листья из образов, лексики и музыкальных пристрастий.

Каков будет ствол, таковы будут и плоды.

Однако, как и в Жизни, ствол сам по себе без веток – только бревно, так и ветки без ствола – лишь хворост для огня, а сухие листья – перегной.

Триединство музыки, образов и лексики неразрывно связаны, и в совокупности служат наилучшим инструментом для точной передачи информации (поэтому: …”из всех искусств для нас важнейшим является кино” – Ленин). В беседе человек вместе с лексикой воспроизводит мимикой – образ несомой им информации. Частотой подачи – ритм. И само музыкальное наполнение – пением души, либо вместо пения – шум (“он шумом внутренней тревоги был оглушён” – Пушкин). Душа поёт разные по настроению песни, отражающие суть процесса передачи информации.

Для характеристики процесса передачи информации формой стихотворчества, например, у произведений А.С.Пушкина, часто напрашивается и используется понятие “музыка стиха”, которое – шире, чем просто алгоритмика звучания строк, т.к. музыка стиха несёт в себе и душевный посыл творца – звучание его души.

О милый друг, и мне богини песнопенья

Еще в младенческую грудь

Влияли искру вдохновенья

И тайный указали путь:

Я лирных звуков наслажденья

Младенцем чувствовать умел,

И лира стала мой удел…

(А.С.Пушкин – “Дельвигу”, 1826 г.)

Именно это звучание души создаёт определённое настроение при прочтении Пушкина.

….Назло людскому суесловью

Велик и свят был жребий твой!..

Ты был богов орган живой,

Но с кровью в жилах… знойной кровью….

(Ф.И. Тютчев – “На смерть А. С. Пушкина”, 29 января 1837)

Заключение

Все проходит, остаются только чувства-впечатления.

Просто представьте, сМѣрть лишает нас оболочки\скафандра. Что уходит вместе со скафандром? Возможность обрабатывать информацию в образах и лексике, т.к. мы лишаемся мозга, лишаемся связующей “пуповины” между Земным миром и Душой. Что остаётся? Остаётся огромная база созвучий и их настроек – чувства. Те самые глубинные чувства, информацию которых мы можем ощутить, если прислушаемся к себе в момент творческого труда. Вот это и есть наша Душа, о которой так много сказано, но которая для большинства отсутствует в сознании. Мы все считаем, что реальность это только то, что мы формулируем и воображаем, всё остальное принято отсекать от сознания. Но реальность жизни – то, что человек способен чувствовать – на порядки шире и информативнее того, что нам “показывают очки”:

Такого рода образы нам несут точку зрения, что якобы увидеть красоту способен интеллект. Это неправда. Красоту мы можем только почувствовать, а интеллект способен только описывать, как печатная машинка,[18] наши чувства (наши чувства – это чувства, идущие от нас во внешний мир; приходящие из внешнего мира – не наши).

Если задуматься, то выше представленный образ должен быть обратным, где на яркую разноцветную многозвучную сущность – Душу ребёнка – накладывают серые очки, называя эти серые тона реальностью. В этом и есть культурная ложь, которая призывает одевать чужие очки и называть этой нашей собственной реальностью. Культурные очки только “приближаются, но никогда не приблизятся” к пониманию, что есть реальность. Ибо реальность наших чувств всегда больше способности человеческого интеллекта и всегда впереди любых теоретических построений.

В обществе Человеков управление обществом не будет порождать структуры, пытающиеся заглянуть за горизонт. Скорее будет культура, при которой решение верного направление движения будет приводиться на основе сочувствия процессам Свыше. И посему строить в культуре Человеков структуры предвидения глупо, т.к. все через Сочувствие могут выбирать благоприятное будущее, и никому не нужно от него защищаться (для чего и требуется в культуре атеизма предвидение), ибо никто беду себе на голову не выберет.

В этих картинках есть также ложь о том, что “серый” внутренний мир способен видеть красоту в очках (а также ложь о том, что этот мир – серый). Только многозвучный внутренний мир способен видеть ту же красоту и в очках, ибо настройки проявления внутреннего диктуют настройки восприятия внешнего. Только люди, чей внутренний мир “уничтожен” – зомби-биороботы – воспринимают данную картинку как Истину, а очки – как инструмент познания красоты. Для нормального человека очки являются инструментом, служащим для коммуникации между Душой и культурно-обусловленной реальностью и требующим постоянного совершенствования. И каждый из нас в первую очередь призван привносить красоту в окружающий мир, а не черпать оттуда готовые схемы\программы для своего “железа”.

Направление общечеловеческого эволюционного развития пойдёт не в сторону эволюции техносферы или биосферы, или того и другого вместе взятых. Развитие пойдёт в сторону эволюции коммуникации внутреннего и внешнего мира самогО человека. Всё остальное будет лишь материальным и информационным отражением этого процесса.

Здесь дан ответ и на вопрос: Почему дети ближе к Богу, чем взрослые? Они просто ещё не научились игнорировать Душу. А почему игнорируют взрослые? Потому что культура цивилизации не предлагает освоение ключей и навыков правильного взаимодействия двух миров в психике, а лишает возможности проявления таких навыков.

Если вспомним “Сказку о Мертвой царевне и семи богатырях” А.С. Пушкина, то в ней именно ветер подсказал Елисею, где искать спящую царевну. Пушкин возможно ассоциировал ветер с ноосферой, ибо она и наполняет “меха” всеобщего духа и фиксирует обратный его отзвук. Эдакий биосферный интеллект, который, также как и искусственный интеллект, требует оператора – Человек.

Проявление Души в психике можно сравнить с проявлением ветра в природе. В лесу он доносит мелодию с помощью звучания листвы деревьев, в горах мелодия преображается в наскальный гул и т.д. Все другие материальные предметы указывают нам на присутствие ветра…. Всё, что соприкасается с ветром, издаёт присуще собственному материальному наполнению звучание. Нет материи – нет и ощущения ветра. Так и мы: звучим в соответствии с нашим культурно-материальным наполнением.

Возможно именно учитывая всё то, что было изложено в Заключении, можно согласиться с утверждением, что “мы пришли в этот мир, чтобы научиться Любить”. Ибо музыка Души – есть Дух, которым впереди уготован либо покой, либо следующая Жизнь в “вечной” Любви и Развитии!?

Зорю бьют… из рук моих

Ветхий Данте выпадает,

На устах начатый стих

Недочитанный затих —

Дух далече улетает.

Звук привычный, звук живой,

Сколь ты часто раздавался

Там, где тихо развивался

Я давнишнею порой.

(А.С. Пушкин, 1829 г.)

АК Русская Ноосфера ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )

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Приложение 1

Образование

Наряду с освещёнными темами, считаем важным затронуть ряд вопросов развития подхода к образованию. Потому как важнейшей стороной общества является адекватное для понимания “логики обстоятельств” и “логики наМѣрений” образование. То, что образование хромает на обе ноги и деградирует – не для кого уже не секрет. Суть адекватного для человечества образования до гениальности проста.

Чтобы выстроить систему образования, нужно нащупать и обобщить главные информационные факторы, которые воздействуют на человека всю его жизнь на Земле, и в отношении которых он осуществляет управление:

- межвидовое взаимодействие: каждому нужно освоить язык для общения, раскрыть талант в коммуникации с другими людьми.

- биосфера: каждому необходимо выработать адекватную культуру взаимодействия (найти общий язык) с природой;

- техносфера: каждому необходимо освоить язык общения с техносферой.

Итак, человеку требуется знать в совершенстве, для наилучшего (управления) обмена информацией, три “языка”:

- Межвидовой (язык речи, язык общения без слов (мимика, жесты), музыка, живопись и т.д.) Обществу предстоит определиться с языками, которые наилучшим образом позволяют доносить смысл: в лексических формах, в художественных и музыкальных.

- Природный (умение обмениваться информацией с природными стихиями, зверями, птицами и т.д.).

- Техносферный (универсальный язык программирования, основы материалистической науки).

Восприятие и гармоничное управление этим триединством невозможно без культуры взаимодействия человека и Бога, вследствие чего воспитывается этика, культура в отношении Божьего Промысла и основы мировоззрения, что является центральным стержнем, вокруг которого вращаются три вышеописанные основные отрасли познания. Воспитание Человека на основе осознанного восприятия информации из трёх объективных вышеперечисленных сред даст адекватную картину мира, а воспитание культуры-философии взаимоотношений человека и Бога (Творца\Вседержителя) породит адекватную этику для управления в этих средах.

Налаживание взаимодействий по обозначенным выше направлениям с течением времени порождает и развивает вполне определённую культуру, при этом налаживание взаимодействия с Богом так или иначе выводит человека на вопросы управления. Соответственно шесть групп закономерностей, на которые указано в КОБ, также будут постигаться в рамках этого подхода к построению образования.

Некоторые «возбужденцы» всё решают: Кто должен стоять у руля в обществе – технари или гуманитарии? Из наших рассуждений, должно стать понятно, что у руля общества должен стоять Человек, адекватно владеющий управлением в вышеперечисленных средах. А разсуждения по принципу “чёрное или белое” игнорируют Правду-Истину.

Какие общественные структуры, в каких направлениях, должны взять на себя обязанность воспитания и обучения?

Каждая из структур, от семьи до государства, должны нести в себе свой уровень понимания вышеперечисленных процессов Объективной Реальности (неразделённых, связанных воедино). Наиболее полная картина объективных процессов срастётся в Соборности, решающей задачи общечеловеческого масштаба, за что должны отвечать наука и государство. В семье же – наиболее концептуально упрощенная картина Объективной Реальности, зато более эмоциональная – чувственная – Любящая. Никто, кроме близких людей, не поможет наилучшим образом человеку в поиске смысла жизни, и в создании целостной картины мира, фундамент которой закладывается в детском возрасте от зачатия до 7 лет.

***

С чего начать развитие в структурах образования? Есть один общий стержень, который существует в среде взрослых людей, но который не используется государством в системе образования. Этот стержень — опыт, опыт творческих людей пенсионного и предпенсионного возраста (от 45 лет и выше). При всех наших реалиях, человек с жизненным опытом стоит N-человек без опыта. Опыт порождает культуру процессного мышления в отношении тех процессов, где опыт накапливался.

Привлечь этих людей в школьное образование, создав короткую программу переподготовки из тех, кого общество уже привыкло списывать и содержать, и они смогут вносить посильный вклад в развитие подрастающего поколения, при этом жизнь многих из них обретёт недостающий смысл.

Понятно, что из пенсионного возраста в образование смогут прийти далеко не все, но те, кто придут, донесут предмет изучения совсем иначе, чем девочка-выпускница вуза, мечтающая выйти выгодно замуж и так далее по плану, посему работа с детьми в школе и их потребности стоят для неё далеко не на первом месте. Чему она может научить своих учеников? Как выкладывать в инстаграм фото в бикини? Или рассказать, как в прошлую пятницу оторвались в клубе? Что в жизни видела она? И какой будет иметь опыт она же спустя 25 лет, ставшая как минимум матерью, т.е. пережив-прочувствовав ни один процесс на собственной «шкуре»? У людей после 45 лет есть множество жизненных\трудовых реальных историй, которые позволят на изучаемый предмет взглянуть многосторонне.

Дать возможность людям, проработавшим всю жизнь на производстве, в управлении и т.д., поделиться своими знаниями, дать возможность им продолжить жизнь в труде – вот что нужно сегодня в образовании. Со временем – заменить молодых учителей на учителей с большим жизненным опытом, а молодых учителей – послать самих учиться жизни.

Приложение 2

Об общинной этике

Как-то с друзьями решили сформулировать этику общины (артели), т.е. попытались прописать культурное ядро сообщества. Все знают\представляют, что значит программировать ядро некоего компьютерного продукта, тоже самое мы попытались сделать в межличностном взаимодействии в рамках определенной структуры и с желаемой культурно-этической основой нацеленной на развитие человечных отношений. И вот что получилось.

1. Община – это предполагаемая святыня, наивысшая целесообразностсь, создание общинного духа, опирающегося на святой дух. Вход в общину – в положительном созидательном настроении, с чистыми мыслями, настроенными на артельный дух. Для создания такого общинного духа требуется учиться создавать благостное настроение внутри себя, в своей психике – воспитание в себе человечности.

Для настройки психики или в случае выпадения из необходимого психологического и эмоционального настроения будет создан карантин для возвращения или настройки в благотворное созидательное состояние психики.

2. За границами общины должно остаться всё, что подчинено: библейским толпо-”элитарным” наваждениям, давлениям матриархата, унынию, гневу, вечной борьбе (психтроцкизму), нежеланию искать истину… Любое эмоциональное возбуждение не приветствуется.

Духом общины (артели) приветствуется: нацеленность на развитие человеческих отношений, умение слушать и слышать, настройка на низкочастотные процессы, нацеленность на результат, который объективно оправдан, то есть на поиск истины путём постановки наводящих вопросов и реализация этой истины в коллективном труде. Любая трудовая задача должна решаться в тандеме или коллективно (соборно), индивидуализм приветствуется в мелочах или когда нужно устранить пережитки, которые мешают войти в дух общины и мешают самой общине двигаться к созиданию, т.е. человек с двоящимися мыслями и склонностью к негативу совершает саботаж в жизни общины.

Этика взаимоотношений должна опираться на желание нести в эти взаимоотношения свой взгляд на правду и истину, где правда-истина – это абсолютная правда, которая есть только у Бога, но у каждого человека есть возможность увидеть истину, то есть кусочек Правды и есть Истина, предназначенных для познания только ему. Другими словами, правда и истина доступна всем, но равномерно распределена на каждого человека, тем самым показывая людям важность всеобщего единения. Поэтому считаем, что любая структура, в том числе община (артель), должна быть отражением (мини копией) общечеловеческого единения душ. Осознание нынешней культуры, её традиций и истории приводит к мысли, что это не образец единения душ, поэтому людям с праведными намерениями (в том числе и нам) следует строить структуры, которые являют собой образец единения людей, тот образец, который был задуман Вседержителем при сотворении цивилизации. Создание таких структур накладывает на участников общины глобальную ответственность, её ноосферную составляющую, из чего следует каждому сделать выводы: «Какие должны быть взаимоотношения между общинниками?» Честность – главный критерий: не приукрашивать, а подавать правду такой, какая она есть, формулируя её наилучшим образом, то есть уметь наиболее адекватно формулировать свои образы и настроение.

НАСТРОЕние каждого – это индивидуальная НАСТРОЙка на созидательный труд. Надо взять за правило, что для общения в общине от человека требуется находиться в полном сознании, в любви и желании творить добро на благо всего человечества, но всё начинается с творения добра ближнему. Отвергай зло тем, что лучше, не борись против зла ради борьбы, а именно показывай наиболее лучший вариант для всех.

Настройка психики – это индивидуальный труд, поэтому предлагаем создать зону настройки психики для тех, кто не может настроиться до вхождения в общину, т.е. чтобы у общинника была возможность уединиться, когда его выбрасывает из духа, несёт, когда человек пребывает в унынии, гневе и других негативных состояниях, лишающих его осознанности и созидания. Каждый должен стремиться к тому, чтобы распознавать в себе негативные настроения, которые влияют на общих дух, до их фактического проявления, для того, чтобы не заразить своим вирусом остальных товарищей… каждому должно быть стыдно вести себя не по-человечески. Каждый сам осознает (освоит), как жить по-человечески на основе вышеизложенного.

На наш взгляд жить не по-человечески – это употребление яда для души, который приводит к лишению себя осознанности, ибо жизнь с учётом информации, идущей из души = осознанность. Отсутствие в психике информации из души равно её смерти, а также повышается вероятность срыва выполнения душой судьбоносной миссии человека. Вести себя по-человечески – это исключение из алгоритмов психики безсовестной работы и других возможностей по обработке информации, которая не опирается на совесть. С совестью должна быть согласована любая психическая и практическая деятельность. Выпадение из этого алгоритма ведёт к выпадению из Божьего Промысла и общинного (артельного) духа.

Вести себя по-человечески – это искреннее проявление доброты по отношению к Тварному Мирозданию: Земле, биосфере, людям и ближнему, проявлять Любовь через доброту, понимание. Это постоянный поиск истины в правде, работа с различением, применение ПФУ на практике жизни, признание собственных ошибок, обучаемость – как неотъемлемая и одна из самых главных областей жизни.

Жить по-человечески – круглосуточный труд по усовершенствованию своей психики в сторону ладности и гармоничности её взаимодействия с Богом и тварным мирозданием.

Искоренение из психики пережитков традиционной культуры, желания паразитировать на чужом труде, желания от всего кайфовать (эгрегориального серфинга).

Человек пришел в этот мир, чтобы трудиться и созидать, для чего требуется выработка новой культуры в ладу с Богом на основе 6 (7) приоритетов обобщённых средств управления.

6. Достаточная физическая подготовка для поддержания своего тела в отличной физической форме для бодрости духа и готовности к ежедневному физическому труду.

5. Достаточная культура питания для тела человека, чтобы нести сознание человека в наилучшей его форме (низкочастотные процессы), а именно исключить негативные последствия от питания на физическое состояние тела и на сознание человека. Цели питания – бодрость духа, лёгкость, здоровье и отсутствие процесса старения.

4. Культура использования и потребления достаточная для того, чтобы создать условия быта, при которых мыслительный процесс в русле Божьего промысла не ограничивался бы давлением финансовых инструментов со стороны. Свобода от давления на бытовую сторону жизни, на психику, её ограничение в неладности экономического фактора. Другими словами: богат не тот, у кого много, а тот, кому достаточно меньшего. Нравственная основа – “добровольное личное и общее безкорыстие».

3. Научился сам – научи другого (стань учителем, но пресекай иждивенчество) с желанием отдавать безкорыстно знания, освоенные тобой по жизни. Искоренение всякого фарисейства.

2. Обязанность человека перед Всевышним формировать только благоприятные матрицы (думать положительно) в русле Промысла Творца. Другими словами, правду говорить легко и приятно, а говорить правду везде и всегда ещё и полезно для всего общества.

1. Чтобы говорить правду, нужно научиться её вырабатывать, то есть уметь мыслить по правде и истине (“не лги себе”), т.е. видеть-формулировать достаточно адекватное понимание процессов управления в тварном мироздании.

0. Нравтственно-этическое состояние человека – это Любовь к Творцу, к Тварному мирозданию и Его Промыслу, к людям. Настрой собственного звучания на Любовь – это отсутствие зла. Зла в настроении, в мыслях, в словах, в поступках. Любовь – это доброе честное отношение к любому созданию, с которым взаимодействуешь. Проявляется на практике как Доброе настроение, вследствии чего проявляется: Искренность, ЦелеСообразность, Свободная воля, Диалектичность, Творческий труд, Мыслить по правде и истине значит не лгать себе, т.е. непротиворечивое триединство лексика-образ-сочувствие, отражающее Истину.

Постановка целей на всех шести (семи) приоритетах, изложенных выше, и движение к достижению на практике дОлжно привести соучастников общины и любого другого человека в состояние полной осознанности.

Надо первым делом найти-решить-определить конечную точку бытия себя и человечества в целом – смысл земного воплощенного бытия.

Начнём диалектическое познание. Допустим, смысл жизни – в человеческом развитии. Если взять процесс зарождения и жизни человека, можно заметить два этапа: зарождение в чреве и рождение на земле. По сути процесс рождения тела и его жизнь и отмирание. Пуповина это то, что питает ребёнка от матери — она (пуповина) отмирает первой. Само тело также может являться пуповиной, связи между духовным воплощением родительницы Земли. Человек питается материей и информацией. Умирает ли дух вместе с телом? А может дух является тем самым, что рождает тело? Как мать рождает сына, так наше тело, живя, рождает дух. Если так, то смысл бытия – вырастить максимально здоровый дух. В этом процессе участвует Тварное мироздание и Душа – жительница двух миров (Божьего и нашего). Следовательно, духу нужно пройти путь познания через то, что даёт ему ЯЖО, Бог. Освоение Истины в природе — раз. Освоение истины в обществе людей — два (здесь наверное и язык с техносферой). Ведь техносфера – это новый инструмент общения и с природой, и с другими людьми, костыль. Оставить после себя мир лучше, чем он был — три. Смысл жизни – познавать в Любви и созидать на основе этого познания.

Из этого следует, что с того момента, как каждый из нас вдохновится этим достаточным на сегодня предопределением, завтра обязан воспринимать возможности — ЯЖО, глядя через эту матрицу, на основе этой матрицы. Иначе говоря, всё, что не преподнесёт Жизнь, всё связано с этой матрицей достаточного предопределения. При этом, если в давлении среды проявляется новая матрица, вдохновляющая, или дополнения, то они должны быть развёрнуты для понимания всеми участниками общины.

Каким должен быть идеальный человек в нашем понимании?

Осознанность – максимально возможная.

Воля, свободная от привязанностей — Любовь освобождает и Понимание Истины

Вчера вечером смотрел на своего сына, и вылетела такая мысль: “Я прожил с утра сегодня до вечера мгновение, а он прожил за это время целую жизнь.”

Почему так?

Критерий жизни человека – это то, как проходит его день (не то, как это выглядит снаружи, а изнутри). День должен проходить как прожитая жизнь. На это влияет состояние рассудка, который впитывает, переживает, осознаёт столько, что повернувшись назад, приходишь к мнению, что прошёл не день, а неделя. Для освоения такой культуры жизни требуется понимать несколько истин. Бодрость духа – это в первую очередь возможности прожить день на максимально эффективных для этого дня и его вызовов частотах – в настроении. Следовательно, надо поставить задачу усвоения культуры (каждым, и общинниками в целом), которая позволит жить в бодрости своего духа.

Настройка психики: если бодрость духа – это скорее подход к культуре тела и его пребывания в среде, то психика – это внутренняя культура. В настройке психики начинать надо с поиска истины, разсуждений, призванных найти эту истину, и мировоззренческого осмысления. К примеру возьмём тему “бодрость духа”. Можно освоить обливание по утрам, пробежки, и т.д. и т.п – всё, что позволит телу быть в наилучшей возможной форме для восприятия и обработки информации, но всё равно требуется ответить на внутренний вопрос: Для чего? Для чего осваивать ту или иную информацию, для чего жить максимально продуктивно? Для того, чтобы подготовить себя (и помочь в этом другим) к жизни, которая по сравнению с жизнью на Земле покажется вечностью. Наша задача также настроить культуру максимального наилучшего исполнения предназначения на Земле, главной частью которого является и духовный рост, который позволит выходить на уровень понимания ВСЕХ вызовов, предопределённых Всевышним для человечества. Надо понимать, что миссия на Земле и духовный рост в гармонии с Божьей мерой и с вселенской идут вместе-параллельно, будто две стороны одной медали. Всё это – подготовка для рождения. Т.е. понимая конечную цель, по крайней мере доверяя Всевышнему в этом вопросе в случае непонимания, лишний раз мотивировать себя не нужно (действовать через усилие воли), тут в действии – свободная воля.

Праведная жизнь возможна только в умении предвидеть и безошибочно отвечать на вызовы Жизни в логике обстоятельств. Просто прочитать и (в случае совпадения мыслей, изложенных в данной статье и в других статьях) признать, что вы – такой, а после – натянуть новую маску праведности – это неправильная реакция на праведные мысли, возникшие в вашем сознании. Правильная реакция – это внутренний поиск и признание разногласий внешнего и внутреннего. Это снятие всех масок и обмен информацией с внешним миром начистоту. И внешний мир признаёт в вас праведника на основе этой чистоты – отсутствия лжи между внешним и внутренним, а также на основе действий, результат которых приносит окружающим частичку образа объективной праведности.

Осень-зима 2015-16 год.

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[1] Фильм “Танец Дели” – одна из лучших российских кинокартин за перестроечное время. Авторам удалось за полтора часа выразить концепцию общественной безопасности в отношении человека. Насколько адекватно в отношении объективной реальности это получилось, судить вам. [2] Танец Дели »). “Пора уже прекратить искать виноватых. Пора уже стать взрослым. Нам всем пора повзрослеть. Нам всем пора прекратить искать виноватого. Это первый признак взросления – прекратить искать того, кто виноват.” (отрывок из фильма «»). [3] Существует витиеватое, сложное для обыденного понимания, утверждение: “Матрица — это концепция в образах. А концепция — это матрица в лексике”. В таком утверждении чувствуется понимание работы мозга по принципу: информация в левом полушарии – следствие обработки информации в правом. Матрица – это концепция в образах в том случае, если образы лишь описывают Матрицу (также как и лексика, и музыка), выстраивая из описываемого концепцию. Матрица (имеется ввиду само явление, а не термин) – это предопределение на языке Чувств, которое для наилучшего осознания стоит выявить на “трёх дорожках”. Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, -И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать... (Ф.И. Тютчев, 27 февраля 1869 г.) Описание матрицы субъективно, содержит ошибку (ибо“мысль изречённая требует упрощения”) в результате наполнения её образами, понятиями и созвучиями, которые идут из культуры. Выраженная Концепция не может быть оптимальным отражением наилучшего варианта развития будущего, особенно когда концепции начинают противостоять\противоречить друг другу. Концепция – описание матрицы в лексике-образах-музыке – требует постоянной доработки и уточнения всех участников процесса. А если мы не можем задействовать всех участников процесса по причине противостояния им, следовательно,“концепция” как объемлющее понимание жизни – ложь; а в случае если “концепция” не является объемлющим пониманием жизни, то она не является для всех путеводной нитью, отразившей в культуре объективную матрицу. [4] НаприМѣр, «КОБ». [5] НаприМѣр, к Зазнобину, Величко и т.д. [6] Умение формулировать нужные темы СВОИМИ СЛОВАМИ важно и потому, что: если человек старается привнести какие-то идеи в уже сложившийся круг людей, то лучше использовать лексику этого круга, либо как минимум начинать с ПОСТЕПЕННОГО использования необходимой терминологии с прицелом на будущее. Иначе, услышав новые слова (как правило, не свойственный для этой компании высокопарный/”научный” слог), люди скорее отреагируют на эту информацию как на нечто чуждое в том числе потому, что она может быть конфликтной по отношению к тем эгрегорам, на которые замкнуты участники этого круга. Если же в уже сложившемся эгрегоре компании двигать информацию, опираясь на сложившийся язык этой компании, при этом упреждающе вводить в круг общения новые, необходимые для будущих тем, понятия, то информация будет усваиваться продуктивнее, и отторжение со стороны тех эгрегоров, на которые замкнуты участники этого круга общения, не будет столь радикальным на первичных этапах ввода информации в эту среду. [7] НаприМѣр: разве Путин талдычит положения КОБ? Но именно употребление им всяких словечек и положений выискивают «талмудисты». Он же – способствует реализации процессов и целей, нашедших отражение в КОБ, при этом используя: средства, адекватные поставленным целям и сложившимся обстоятельствами, а также лексику, адекватную текущей ситуации и внешней среде. [8] При этом для участия в Соборности не обязательно быть в личном общении с теми, кто находится в Соборности. [9] В качестве лакмусовой бумажки можно провести следующий тест: ответьте себе по Совести, какие образы будущего возникают у вас в голове, когда вы знакомитесь с новыми материалами. Если при изучении новых знаний, у вас присутствует образ того, как вы блистаете этими знаниями (перед кем угодно: знакомыми, друзьями, врагами, учителями и т.д.), то скорее всего ваша приоритетная цель – повышение/закрепление некоей статусности, т.е. вами движут притязания на место в обществе, а получаемые знания вам помогают для этого вовремя “поумничать”. Если же, получая новое знание, у вас присутствует образ разрешения конкретной проблематики/напряжённости, то вы вероятнее – ближе к правильному пути. Именно стремление разрешать жизненную проблематику (а на эту дорогу и наставляет Любовь), т.е. использование знаний для того, чтобы сделать жизнь большинства лучше (а не для улучшения условий собственной жизни), в конечном итоге помогает приблизиться к этике управления более высокого уровня и вырасти в качестве успешного управленца. [10] Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей Другой пример на память мне приводит: Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей. (А.С. Пушкин, 1825 г.) [11] в таком подготовленном виде передать собеседникам, то разговор часто получается неестественным, где-то чрезмерно мудрёным. Всё потому, что ваша подготовка была адекватна для какого-то определённого состояния аудитории, но реальная жизнь – это по-настоящему живой, изменяющийся процесс,и состояние объекта могло измениться, поэтому ваши заготовки оказались неадекватными новому состоянию. Это вовсе не значит, что не нужно готовиться. Но это прежде всего значит, что: первое – все изложения идей в кругу людей, просветительские беседы и прочее возможны в ЖИВОМ, не зазубренном общении, реагируя на текущее состояние объектов и среды. И второе, вытекающее из первого – для достижения этого нужно реально оСВОИть излагаемый материал, чтобы уметь маневрировать и творчески реагировать на текущую жизнь. Посмотрите внимательно конференции, форумы (политические, научные и др.): всё основное часто рождается во время дискуссии/ответов на вопросы, и там же видно, кто ловит суть процессов, а кто – нет. Наверно у многих есть опыт изложения каких-то идей с целью их продвижения в определённом кругу людей. Поэтому, согласитесь, когда вы подготовились к изложению идей, подготовили какие-то материалы (планы, схемы), а потом попытались всё этопередать собеседникам, то разговор часто получается неестественным, где-то чрезмерно мудрёным. Всё потому, что ваша подготовка была адекватна для какого-то определённого состояния аудитории, но реальная жизнь – это по-настоящему живой, изменяющийся процесс,и состояние объекта могло измениться, поэтому ваши заготовки оказались неадекватными новому состоянию. Это вовсе не значит, что не нужно готовиться. Но это прежде всего значит, что: первое – все изложения идей в кругу людей, просветительские беседы и прочее возможны в ЖИВОМ, не зазубренном общении, реагируя на текущее состояние объектов и среды. И второе, вытекающее из первого – для достижения этого нужно реально оСВОИть излагаемый материал, чтобы уметь маневрировать и творчески реагировать на текущую жизнь. Посмотрите внимательно конференции, форумы (политические, научные и др.): всё основное часто рождается во время дискуссии/ответов на вопросы, и там же видно, кто ловит суть процессов, а кто – нет. [12] Время печали ещё не пришло “. Посмотреть на похожую картинку можно в фильме ““. [13] Танец Дели ») «Знаете есть такая поговорка: «Лучше плохо прожить свою жизнь, чем хорошо, но чужую»? – Разве можно прожить чужую жизнь, ведь у каждого она только своя?..»(отрывок из фильма «») [14] Естественно в других отраслях управления они возможно и проявляют волю или одержимость, за счёт чего движется прогресс. Совсем, “напрочь во всём иждивенцев” – очень мало. [15] https://www.youtube.com/watch?v=AheFuFD6Tok [16] Эта аналогия нам пригодится для определения места музыки в будущем повествовании. В фильме «Начало» Кристофера Нолана для синхронизации процессов на разных уровнях использовалась музыка. Она как бы проникала на все уровни, на которых были герои. Если открывать второй смысловой фильма “Начало”, то уровни сна – это иносказательно процессы на разных приоритетах ОСУ. [17] Возможно те, кто понимает больше, хотят сказать нам через фильм «Частоты», что последующая цивилизация выносит (или выносила) на поверхность управленцев (как когда-то евреев), управление которых будет доминировать в будущей политике человечества? [18] Или вернее как компьютер, технологии развития которого идут по пути замены человеческого интеллекта.

Источник: zakonvremeni.ru