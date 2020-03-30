Очередная ложь Катасонова о Марксе.

Не так давно в christ_kommuna была опубликована критика статьи известного ученого В.Ю. Катасонова «Капитал как образчик НЛП», которая побудила меня опубликовать один очерк, который я написал еще в декабре прошлого года.



Пару лет тому назад, мне довелось ехать из Минска с одной пожилой интеллигентной дамой. Дама оказалась невероятно интересным собеседником. Когда перед сном (ехали мы в купе), я решил почитать, и достал том сочинений Сталина, она удивленно спросила: «Вам интересно это читать? Почему?». «Потому, что этот человек сыграл в нашей стране очень значимую роль. И чтобы понимать его, как историческую личность, нужно читать его самого, а не только смотреть про него по телевизору» - как обычно многословно ответил я. После этого дама как-то странно затаилась, после чего настороженно спросила «А вы что, патриот?». «Да»-ответил я. Дама покачала головой и произнесла «Ну вы и реликт!».



Четверть века тому назад был разрушен СССР. Помимо всех внешнеполитических, социальных, экономических последствий для нашего народа, наиболее серьезными стали те, которые произошли в духовной сфере. Страна, подвергшаяся ревизионизму собственной истории, вымарыванию из нее отдельных событий черной краской, поруганию великих идеалов, оказалась лишена ориентиров. Народ бросился либо в зарабатывание «бабок», либо оказался вытеснен на периферию жизни. Оторванная от корней, наша цивилизация оказалась обреченной на медленное гниение и распил того, что еще не сгнило. И патриотизм действительно стал каким-то «реликтовым» чувством. По крайней мере, я прекрасно помню, как окружавшие меня взрослые, старики и даже дети с каким-то сладострастным придыханием говорили о том, что «Вот на Западе-то жизнь!». И патриотом, а тем более патриотом с советскими убеждениями в нашей стране было жить как-то…неприлично.



Однако вышло так, что сгнило не все. Равно как и не все разъела ржа мещанства (оно же – лихорадочный поиск «бабок» как смысл бытия). И, несмотря на чудовищную враждебность среды, в которую было погружено наше общество, сохранился значительный пласт людей, интересующихся собственной историей, небезразличных к своей стране, заинтересованных в ее светлом будущем, и любящих ее прошлое. То есть патриотов. И что еще удивительней, этот пласт людей пополнился представителями моего поколения, молодыми людьми.



Молодые патриоты выказали серьезный интерес к вопросу, что же произошло с их страной в 1991-м году. Почему случилась та самая «геополитическая катастрофа», как обозначил развал СССР наш действующий президент? И почему, если нас уже четверть века учат, что капитализм и рыночная экономика – это нечто очень хорошее и правильное, все так плохо и мерзко?

На фоне роста интереса к данной проблематике все больше книг выходит в свет в России.. Однако качество этой литературы, вызывает скорее больше вопросов, чем ответов. В первую очередь потому, что под личиной серьезной исследовательской работы, подкрепленный авторитетом автора, выходит весьма странная поделка, которая занимается не исследованием поставленной проблемы, а сомнительной идеологической обработкой читателя. И особенно неприятно, когда такие труды выпускают те, кто отрекомендовывается патриотами, чуть ли не первой величины.









Валентин Юрьевич Катасонов - профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства. В 2001-2011 гг. — заведующий кафедрой международных валютно-кредитных отношений МГИМО (У) МИД России. В 1991-1993 гг. — консультант ООН (департамент международных экономических и социальных проблем). В 1993-1996 гг. — член Консультативного совета при президенте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 1995-2000 гг. — заместитель директора Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (проект Всемирного банка по управлению окружающей средой). Источник информации – "Русская народная линия", где Катасонов один из ведущих авторов. Его публикации выходят там ежедневно. Автор весьма крупный, известный, авторитетный. И позиционирующий себя как человека антикапиталистических позиций. И увы, пользующийся своей авторитетностью для того, чтобы совершать нападки на самого яростного критика капитализма – Карла Маркса.



«Критикой» марксизма, которая чаще сводится к критике личности Маркса, в свою очередь сводящейся к аргументам Ad Hominem, вроде пережевывания этнических корней экономиста или его атеизма(будто бы быть атеистом – это нечто совершенно неприемлемое, особенно в нашем-то веке) Катасонов занимается давно. По понятным причинам такая «критика» очень лакома для русских националистов, готовых хлебать антимарксистскую похлебку и для которых тот факт, что Маркс был евреем, перевешивает любые аргументы. Однако, в цели моего очерка не входит переубеждение душевно больных, готовых ненавидеть человека уже за его национальную принадлежность. Целью моей не является и демонизация Валентина Юрьевича, вносящего свой вклад в дело низвержения либерального капитализма. Цель моя - предупредить уважаемых читателей о том, что «критика» Катасоновым Маркса по своему уровню чуть-чуть выше пасквиля 16 века.



У меня в руках книга В.Ю. Катасонова «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации» (Институт Русской цивилизации, М.: 2015).



В главках «Модель общества Маркса: «общественно-экономическая формация» и «Марксизм: искаженная схема мировой истории», уместившихся не много не мало, на 3,5 страницах 14 шрифтом (так кратко теорию Маркса не излагал, наверное, даже солдат, экспроприирующий зерно в годы Гражданской), автор подвергает теорию Маркса, как ему кажется, «критике».



«Критика» начинается с серьезного захода:

«Большинство из нас до сих пор неосознанно воспринимает всемирную историю через призму марксистской схемы общественно-экономических формаций». Вот вы когда-нибудь неосознанно представляли себе процесс формирования промышленного капитала? А процесс преобразования рабовладельческого общества в феодальное? Вообще теорию развития общества можно «воспринимать неосознанно»? В виде видений, что ли?Человек на то и человек, чтобы воспринимать мир осознанно . Впрочем, видимо, не у всех так… Почему Катасонову не нравится теория общественно-экономических формаций - это отдельная и очень большая тема, которую я не хотел бы тут разбирать.



Зафиксируем лишь то, что Катасонов обозначил что:



- воспринимать историю через ОЭФ плохо;

- потому что плохо, т.е. никаких аргументов, что же не так в теории ОЭФ Катасонов не приводит! Ни одного.



Почему "плохо" - понятно: потому что согласно теории ОЭФ, крушение возлюбленной господами православными патриотами монархии – это историческая закономерность. Историю обвинять в том, что она «не права» как-то не очень… Поэтому господа консерваторы пытаются обвинить Маркса, что разработанная им модель – ложная, всех особенностей исторического процесса не описывающая. А значит и Революцию в этой схеме «ложная теория ОЭФ» можно представить как работу злых сил по подрыву России. Этакая игра с собственным разумом в пятнашки: я представил, что некий ученый, описывающий исторические процессы достаточно точно, не прав, а значит и историческая закономерность - не такая уж закономерность!



Однако, поскольку никакой конкретики в этой главке Катасонов не дает, собственно, полемизировать тут не с чем. Идем далее.



Вторую главку «Марксизм: искаженная схема мировой истории» Катасонов начинает следующими словами «Как известно, К. Маркс мало что придумывал нового». Во-первых, не понятно: кому известно? Перечислите имена, пожалуйста. Известно господину Катасонову? Ну так и он в своем произведении мало что придумывает нового. Далее Катасонов ссылается на Ленина, указывая «Об этих компиляторских способностях классика марксизма (Маркс – классик марксизма, да…А Сталин – сталинизма – прим. Maximillienr) свидетельствует его ревнивый последователь В.И. Ленин в своей известной статье «Три источника и три составные части марксизма».



Называя Ленина всего лишь «ревнивым последователем Маркса», Валентин Юрьевич, во-первых, допускает безграмотность, поскольку последователь может быть «ревностным», а ревнивым может быть только тот, кто ревнует. К кому Ленин ревновал Маркса, не ясно – к Каутскому, наверное. Об этом Катасонов молчит. Правда ясно, что сам он явно ревнует патриотов к Марксу, сетуя в предыдущей главке «Модель общества Маркса: ОЭФ» на «рост интереса студентов к теориям Маркса». Во-вторых, не совсем понятно, почему Катасонов не хочет присваивать Ленину тот статус, под которым он известен в нашей стране – революционера, и создателя первого в мире советского государства, называя его всего лишь «ревнивым последователем». Ну да бог с этой катасоновской ревностью. Перейдем к сути претензии.



Утверждение о том, что Ленин, якобы, в «Трех источниках» свидетельствует в пользу «компиляторских» талантов Маркса, по меньшей мере безграмотно. Ленин свидетельствует о тех корнях, откуда, по его мнению (!) Маркс строил свою теорию: немецкая классическая философия (Гегель, Фейербах), английская политэкономия (Смит, Рикардо), и французский социализм. А цитата Ленина выглядит следующим образом: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнёта. Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма.» Если Валентин Юрьевич способен скомпилировать Гегеля и Рикардо (это почти как скрестить ежа с ужом, прошу прощения за сравнение), то тогда вполне понятно, что ему нетрудно найти такие способности и у других авторов. Однако Катасонов – экономист, и понимает, что скомпилировать Гегеля и Рикардо не возможно, просто в силу разности областей их исследований. Это как компилировать труды физика-ядерщика с трудами филолога. Да и речь идет не о компиляции, а о преемственности философской мысли! Катасонов не видит разницы между компиляцией и преемственностью? Ой ли! А когда он в своем дальнейшем исследовании ссылается на целый спектр консервативных ученых, вплоть до открытых фашистов (Р. Юнга и Г. Федера - экономического теоретика НСДАП, с.174 указанного издания), он компилирует или выстраивает преемственность идеям фашитских идеологов?



Однако идем далее. «Вот и учение об ОЭФ у Маркса также «заимствованное». Принадлежит оно французскому социалисту-утописту Сен-Симону». Правда, сноски на конкретное произведение, где у Сен-Симона была бы описана теория ОЭФ, Катасонов не дает. Что и неудивительно – Анри Сен-Симон нигде не излагал «учения об ОЭФ» . На самом деле он лишь фрагментарно излагал нечто похожее на подобную теорию, например, историю развития французского общества в своем сочинении «Катехизис промышленников», однако обозначать в связи с этим Сен-Симона основателем теории ОЭФ, а Маркса – «компилятором», это все равно, что назвать художников эпохи Барокко – жалкими подражателями наскальной живописи.



Откуда же почерпнул данную информацию Катасонов? Почерпнул он ее у философа Ю. Бородая (1934-2006), в его статье за (что характерно) 1991-й год под названием «Третий путь».







Юрий Бородай – отец Александра Бородая, бывшего премьер-министра ДНР, журналиста, предпринимателя и личного пиарщика т.н. «православного олигарха» Константина Малофеева (который, конечно же, никакой не мерзкий капиталист, а православный магнат! Так то!), тесно связанного с крупным инвест-фондом Franklin Templton Investment. Кроме этого, Юрий Бородай был большим другом известного лжеисторика Льва Гумилева (о котором много интересного написано в статье «Трясина альтернативной истории», газета «Суть Времени» № 30 от 29.05.2013) и диссидента Александра Зиновьева.



«Развенчав» (точее – попытавшись дискредетировать) таким образом труды Маркса, Катасонов переходит к утверждению о том, что де, Маркс сам в свои выкладки не верил, а другим их внушал:



«Сегодня обнаруживается все больше материалов, появляется все больше исследований, из которых следует что Маркс сам не особенно верил в схему истории, базирующейся на «железной» последовательности смены общественно-экономических формаций» - опять-таки, ни ссылок, ни названий этих «материалов» и «исследований» Катасонов не дает.

«…Маркс постоянно внушал русским народникам и социалистам, что Россия неизбежно должна пройти через «горнило» капитализма что прямой путь к социализму для нее заказан. Вместе с тем по архивным материалам становится понятно, что Маркс считал возможным развитие России по некапиталистическму пути на основе ее сельской общины. Однако Маркс как политически ангажированный писатель и «ученый», не мог об том говорит вслух.» (орфография и пунктуация сохранены).



Тут Катасонов и вовсе совершает прямой подлог, утверждая подобное. Обращаемся к польскому изданию «Манифеста коммунистической партии» 1882-го года:



«…рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России больше половины земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община - эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землёй - непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения?Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития.»



Хотелось бы узнать у господина Катасонова, как давно «Манифест коммунистической партии» является «закрытым архивным материалом»? Катасонову, вероятно, очень хочется, чтобы он стал таковым, но от желания до факта далеко.



А вот отрывок из "Переписки К- Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями» (Госполитиздат, 1951, стр. 221):



Чтобы иметь возможность со знанием дела судить об экономическом развитии России, я изучил русский язык и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. Я пришел к такому выводу. Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя.



То есть Маркс прямо говорит о том, что путь в капитализм для России - губителен! И пишет это тем самым социалистам! То есть Катасонов попросту лжет, прямо и не стесняясь, приписывая Марксу строго противоположное тому, что тот утверждал!



Господин ученый создает лживый конструкт, приписывает Марксу то, чего не было, «повергает это в прах», и, как говорят в интернете - «PROFIT!!!» - обретает славу крупного критика Маркса! Но на деле Катасонов критикует не Маркса, а свои представления о Марксе. В этом его можно только поддержать! Скорректировав направление критики.



Далее Катасонов садится на своего любимого конька, превращая Маркса из критика капитализма в апологета капитализма. Делается это в два хода:



1. Катасонов утверждает, что "марксизм не может внятно объяснить, каким образом «развитие производительных сил» оказывается главным фактором общественного развития".



2. «Производительные силы у классика марксизма (опять, да – прим. Maximillienr) оказываются главным критерием «прогресса» общества. По мнению Маркса, капитализм с его промышленной революцией является шагом вперед в развитии производительных сил, и, следовательно, более прогрессивен по сравнению с феодализмом. Мы привыкли рассматривать Маркса как непримиримого критика капитализма. Но вот что удивительно: Маркс оценивает капитализм как «прогрессивный» строй по отношению к феодализму…»



Не правда ли, замечательная логика? Если человек полагает, что жить при капитализме, например, лучше чем в персидской сатрапии времен Кира Великого – это значит, что он воспевает капитализм! Как это чудовищно, как низко! Ведь всем очевидно, что персидская сатрапия – это несомненно более прогрессивная форма общественного устройства, чем та, которая подарила миру большую часть современных удобств, гражданские права и свободы. Отрицать исторические факты, что именно в недрах капитализма возникло массовое товарное производство, позволяющее человеку удовлетворять большее количество потребностей, свобода печати, всеобщность избирательного права, сколь бы условна она не была, современный государственный аппарат с реальным разделением властей, современный тип армии и утверждать что более прогрессивно натуральное хозяйство, наследственность всех высших и средних чинов, дворянское ополчение и отсутствие каких-либо свобод – значит быть обыкновенным мракобесом и ретроградом! Причем возвещать об этом, пользуясь всеми плодами ненавистного капитализма!



Но это только одна из сторон капитализма. Есть и другая, за которую Маркс и проклинает его. И которая для Катасонова осталась не замеченной: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его "естественным повелителям", и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного "чистогана". В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.

Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников.

Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям.»



Итак, резюмируем. Да, Маркс полагает, что капитализм сыграл свою цивилизующую роль. И нельзя сказать, что он ее НЕ сыграл. Он принес ее в колонии, на месте которых в 19-м и 20-м веке возникли современные независимые государства – Индия, Китай, страны Латинской америки. Но Маркс проклинал обратную сторону капитализма, которую тот с собой при этом нес: сведение всего, абсолютно всего, к голому, людоедскому интересу! Не замечать этого – значит не понимать ничегошеньки в марксизме!





Ну и чтобы окончательно демонизировать Маркса, Катасонов, не прибегая к какому-то обоснованию, клеит на него ярлык: «Другим важным проявлением «цивилизиуеющего» влияния капитализма Маркс видел освобождение общества от «предрассудков религии»…Вся энергия его богоборчества была направлена против христианства….Маркс, будучи потомком раввинов и крещеным (лютеранином), уже в молодости стал испытывать отврашение к христианству (граничащее с сатанизмом)». Никаких ссылок на источники Катасонов не приводит, так что мы в очередной раз видим плод больной фантазии профессора. Причем какая связь между тем, что Маркс был потомком раввинов и лютеранином (!!!) влияет на отвращение к христианству, совершенно не понятно! Учитывая, что когда отец Маркса крестился, тому было всего шесть лет…Учитывая, что Маркс был материалистом в самом прямом понимании этого слова… Учитывая, что сложно быть одновременно лютеранином и сатанистом… Словом, намешано всего, и каким образом это связано – совершенно не понятно. Явно этот перл направлен на возбуждение сердец особо трепетных русских националистов, для которых потомок раввинов уже потому и худ. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать».



На этом критика марксизма заканчивается! Вот так, такая вот «разгромная» и «всеобъемлющая критика», на двух с половиной страницах, наполовину состоящая из безосновательных ярлыков, а на вторую – из выдернутых цитат, преподнесенных под антисемитским соусом!

Особенно неприятно читать этот пасквиль, поскольку сам Катасонов является непримиримым критиком российской криминально-капиталистической и западной либеральной экономической моделей, поскольку он отстаивает положительную роль Сталина в нашей истории. Что, разве не понимает он, что отделить Сталина от Маркса - это демонтировать все идеологическое основание сталинского СССР? С известными последствиями для оценки итогов величайшего противостояния 20 века: коммунистического СССР и нацистской Германии.



Поэтому я могу лишь повторить вывод christ_kommuna. Маркса можно любить или не любить. Марксизм – не догма, и с течением времени он должен пересматриваться, особенно с учетом того, что со смерти его минуло уже более 130 лет. Более того, склонен полагать, что Маркс, появись он вдруг каким-то чудом в наши дни, сам бы потребовал пересмотра своего учения с учетом текущих реалий. Но критика должна быть объективной и научно обоснованной, не должна содержать прямой лжи! Что же нам выдает господин Катасонов – вы могли убедиться сами: нагромождение необоснованных ярлыков, лжи и перевернутых цитат! Позиция – недостойная христианина и ученого!



Но пойду дальше: позиция, недостойная патриота! Вымарывая марксизм черной краской и не предлагая ему никакой вменяемой альтернативы, глядящей в будущее, Катасонов осуществляет ровно то же самое, что делают наши либеральные публицисты – лишает нашу страну реального исторического прошлого, преемственности! И, одновременно с этим, единственной надежды на светлое будущее, которой и был советский проект – воплощенный на российской почве марксизм! Так на чью мельницу в действительности льет воду господин Катасонов? Не на мельницу ли господ-капиталистов, играя в две руки: на словах ругая их, а на деле – подвергая такой вот «критике» коммунизм как единственную на сегодняшний день альтернативу капиталу?

Источник: https://maximillienr.livejournal.com/69307.html