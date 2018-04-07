Ложь – главный метод освещения Западом русской истории (2)

Марио СОУСА

Перевод с английского

"Дуэль", № 41, 43,44, 2004 г.

Спекуляции по поводу миллионов жертв советского режима являются частью грязной пропагандистской войны против Советского Союза, и ввиду этого объяснения и опровержения никогда не находили себе место в капиталистической печати.Они игнорировались, в то время как специалистам, купленным капиталом, давалось столько места, сколько они желали для распространения своих измышлений. И что это были за измышления!Общим для заявлений Конквеста и других «исследователей» относительно миллионов умерших и помещенных в тюрьмы было то, что они являются результатом ложных статистических и оценочных методов при отсутствии какой-либо научной базы. На самом деле в миллионах жертв повинны только фальсификаторы.Конквест, Солженицын, Медведев и другие применяют статистику, опубликованную в Советском Союзе (например, переписи населения), к которым они прибавляют предполагаемый рост населенияТаким нехитрым способом они получали заключение о том, сколько должно быть населения к концу данных лет.Методика простая, но вместе с тем совершенно. Причем этот способ «обнаружения» таких важных политических событий никогда не допускался, если речь шла о Западе – это, наверняка, вызовет протест профессоров и историков против фальсификаций.Одна из причин этого, несомненно, та, что интересы карьеры для профессоров и историков гораздо выше, чем профессиональная честь.Каковы же были окончательные цифры «исследователей»? Согласно Конквесту (оценка сделана в 1961 г.), 6 млн. человек умерли от голода в начале 30-х гг.Что касается численности помещенных в трудовые лагеря ГУЛАГа, то там, по мнению Конквеста, содержалось 4 млн. заключенных в 1937 г., накануне чисток в партии, армии и госаппарате. После начала чисток, в период 1937-1938 гг., к этому добавилось еще 7 млн. заключенных, дав в сумме 12 млн. заключенных в трудовых лагерях в 1939 г.В трудовых лагерях содержались также обычные уголовники, которые по численности значительно превосходили политических. Исходя из этого, 25-30 млн. заключенных сидело в советских трудовых лагерях.Согласно всё тому же Конквесту, 1 млн. политзаключенных был умерщвлен между 1937-1939 гг., а другие 2 млн. умерли от голода.Окончательный итог 1937-1939 гг. составлял 9 млн., из которых 3 млн. умерли в тюрьме.Эти цифры были немедленно, что позволило ему сделать вывод, что большевики между 1930 и 1953 гг. убили не менее 12 млн. политзаключенных.Присоединив эти данные к уже названному числу умерших от голода в 1930-х гг., Конквест пришел к выводу, что большевики убили 26 млн. человек. При одной из своих последнихс числами Конквест утверждал, что в 1950 г. в Советском Союзе было 12 млн. политзаключенных.Статистические методы Александра Солженицына в общем-то те же, что у Конквеста, однако применив эти псевдонаучные методы к другим исходным данным, он пришел к еще более серьезным выводам.Солженицын согласился с оценкой Конквеста в 6 млн. умерших от голода в 1932-1933 гг., но что касается чисток 1936-1939 гг.,, что, по меньшей мере, 1 млн. человек умирал ежегодно.Солженицын подводит итог, что с начала коллективизации до смерти Сталина в 1953 г. коммунисты уничтожили 66 млн. человек.Кроме того, он делает советское правительство ответственным за смерть 44 млн. советских людей, которые,, были убиты во Второй мировой войне.Вывод Солженицына: «110 миллионов русских пали жертвой социализма». Что касается заключенных, Солженицын пишет, что их число в трудовых лагерях в 1953 г. составило 25 млн.Коллекция фантастических цифр, представленных выше, есть результат очень хорошо оплаченной фабрикации, которая появилась в буржуазной печати в 60-х гг. и всегда представлялась за правдивые факты, полученные с помощью научного метода.Влияние средств массовой информации на общественное мнение так велико, что эти цифры даже сегодня принимаются за правдивые огромным числом людей на Западе. Со временем эта постыдная ситуация только ухудшалась.В 1990 г. в самом Советском Союзе, где Солженицын и другие хорошо известные «исследователи» вроде Андрея Сахарова и Роя Медведева не могли найти поддержку своим многочисленным, произошли существенные изменения.В новой «свободной» печати, открывшейся при Горбачеве, любой враждебный социализму деятель приветствовался как прогрессивный. Начался беспрецедентный спекулятивный рост в отношении числа тех, кто умер или был заключен в тюрьму. Теперь все перемешалось в одну группу десятков миллионов жертв коммунизма.Истерия новой, свободной печати при Горбачеве привела к дальнейшему росту лжи Конквеста и Солженицына.Частично из-за того, что в архивах можно было найти факты, которые могли пролить свет на правду.Но, главным образом, из-за того, что все дикие спекуляции на числе уничтоженных и заключенных в тюрьмы, о которых твердили столько лет, могли быть подтверждены в тот день, когда откроют архивы. И Конквест, и Сахаров, и Медведев, и др. требовали, чтобы это было сделано.Но когда архивы открыли и исследовательские отчеты, основанные на подлинных документах, просочились в печать, случилась странная вещь.Результаты исследований, выполненных по архивным данным ЦК КПСС российскими историками Земсковым, Дугиным и Клевником, которые стали появляться в научных журналах с 1990 г.,. Отчеты, содержащие результаты этих исторических исследований, совершенно противоречили заявлениям «свободной прессы», что число жертв превзойдет все ожидания.Более того, их содержание остается неопубликованным. Отчеты печатались в малодоступных научных журналах, практически неизвестных подавляющему большинству общества.Отчеты о результатах научных исследований едва ли могли состязаться с истерией печати, так что ложь Конквеста и Солженицына продолжала получать поддержку многих слоев населения бывшего СССР.Почему?Исследования советской карательной системы представлены в отчете на почти9 000 стр.Авторов отчета много, но широко известны из них русские историки В.Н. Земсков, А.Н. Дугин, О.В. Клевник. Их работа начала публиковаться в 1990 г., в 1993 г. была почти закончена и опубликована почти целиком.Отчеты стали известны на Западе в результате сотрудничества между исследователями различных стран.Мне довелось познакомиться с двумя работами: одной, появившейся во французском журнале L'Histoire в сентябре 1993 г., написанной Николасом Уэртом, старшим исследователем французского научно-исследовательского центра CNRS, и работой, опубликованной в США в журнале American Historical Review Дж. Арчем Гетти, профессором истории Калифорнийского университета Риверсайд (Калифорния) в соавторстве с Г.Т. Ретерспорном, ученым из французского научно-исследовательского центра и русским исследователем В.Н. Земсковым из института Российской истории (отделение Российской Академии Наук (РАН)).Сегодня появились книги этих исследователей. Перед тем, как пойти дальше, я хочу, чтобы было ясно, во избежание возможных недоразумений, что никто из ученых, привлеченных к этой работе, не придерживался социалистических взглядов.Напротив, их взгляды буржуазные и антикоммунистические. Фактически многие из них – законченные реакционеры. Это говорится на тот случай, чтобы читатель не вообразил, что то, что будет представлено, результат некоего «коммунистического заговора».Так уж случилось, что вышеназванные исследователи обнаружили ложь Конквеста, Солженицына, Медведева и других,Результаты российских исследователей содержат ответ на огромное число вопросов о советской карательной системе.Мы поставим несколько очень специфических вопросов и поищем ответы на них в журналах L'Histoire и American Historical Review. Это будет лучшим способом вынести на обсуждение некоторые важные стороны советской карательной системы.Вопросы следующие:1. Что собой представляет советская карательная система?2. Сколько было заключенных: политических и неполитических?3. Сколько людей умерло в исправительно-трудовых лагерях?4. Сколько людей было приговорено к смерти до 1953 г., особенно в ходе чисток 1937-1938 гг.5. Каков был в среднем срок пребывания в заключении?После ответа на эти пять вопросов мы рассмотрим наказания, условно разделенные на две группы, наиболее часто упоминаемые в связи с заключением в тюрьмы, а именно:- кулаки, осужденные в 1930 г.;- контрреволюционеры, осужденные в 1936-1938 гг.Начнем с вопроса о происхождении советской карательной системы. После 1930 г. советская карательная система включала тюрьмы, трудовые лагеря, трудовые колонии ГУЛАГа, специальные открытые зоны и обязательства оплачивать штрафы.Некоторые подозреваемые, заключенные под стражу, вообще отправлялись в обычные тюрьмы, пока следствие устанавливало, были ли они невиновны и, следовательно, должны быть выпущены на свободу, или наоборот – отданы под суд.Обвиняемые лица на суде могли быть либо оправданы, либо признаны виновными.Если обнаруживалась вина, подсудимый мог быть приговорен к уплате штрафа, к различным срокам заключения или, в более редких случаях, – к высшей мере наказания. Штраф накладывался как процент от заработка за определенный период времени.Те, кого приговорили к тюремному заключению, могли быть направлены в различного рода тюрьмы в зависимости от проступка.В трудовые лагеря ГУЛАГа направляли тех, кто совершил серьезные преступления (убийство, кражу, изнасилование, экономические преступления и т.п.), это в значительной степени распространяется и на большую часть тех, кто был осужден за контрреволюционную деятельность.Другие преступники, приговоренные к срокам более 3 лет, могли быть также отправлены в трудовые лагеря. После отбытия определенного времени в трудовом лагере заключенный мог попасть в трудовую колонию или в специальную открытую зону.Трудовые лагеря были зонами огромных размеров, в которых заключенные жили и работали под пристальным наблюдением. Заставить их работать было объективной необходимостью, поскольку общество не могло взять на себя такую обузу. Нездоровые люди получали освобождение от работы.Возможно, в те годы люди полагали, что эта система наказаний была ужасна, но возможности для ее улучшения не были изысканы. По состоянию на 1940 г. существовало 53 трудовых лагеря.В ГУЛАГ также входили 425 трудовых колоний. Эти колонии были гораздо меньше, чем трудовые лагеря, с не столь строгим режимом и меньшим надзором. В них отправляли заключенных с небольшими сроками – людей, которые были осуждены за менее серьезные политические или уголовные преступления.Они работали на свободе на фабриках или на земле и составляли часть гражданского общества. В большинстве случаев вся зарплата, которую они зарабатывали своим трудом, принадлежала заключенным, которые в этом отношении были поставлены в те же условия, что и другие работники.Специальные открытые зоны были большей частью сельскохозяйственными территориями для тех, кто был выслан, например, кулаков, имущество которых экспроприировали в ходе коллективизации.Другие люди, вина которых была меньше (преступление или политический проступок), также могли отбывать свой срок в этих районах.Второй вопрос касается соотношения количества политических заключенных и обычных уголовных преступников.Этот вопрос относится к заключенным в трудовые лагеря, колонии ГУЛАГа и тюрьмы (хотя нужно помнить, что в трудовых колониях содержались люди, лишь частично лишенные гражданских прав, т.н. пораженные в правах).Представленная ниже таблица приводит данные, опубликованные в American Historical Review, охватывающие период в 20 лет, начиная с 1934 г., когда карательная система была подчинена центральному руководству, до 1953 г., когда умер Сталин.Из приведенной выше таблицы вытекают определенные выводы. Для начала сравним эти данные с теми, которые дает Роберт Конквест.Последний утверждает, что в 1939 г. в трудовых лагерях было 9 млн. политзаключенных и что еще 3 млн. умерло в 1937-1939 гг. Читатель не должен забывать, что Конквест говорит! Отдельно от них он рассматривает обычных уголовников, которых, согласно его уверениям, было значительно больше, чем политических.По Конквесту, в 1950 г. было 12 млн. политзаключенных! Вооружившись реальными цифрами, мы легко можем установить, что. Ни одна из его цифр даже отдаленно не соответствует истине.В 1939 г. общее число заключенных во всех лагерях, колониях и тюрьмах приближалось к 2 млн. Из них 454 тыс. было осуждено за политические преступления. Но не 9 млн., как утверждает Конквест.Те, кто умер в трудовых лагерях с 1937 по 1939 гг., насчитывали 160 тыс., а не 3 млн., как утверждает Конквест.В 1950 г. было 578 тыс. политзаключенных в трудовых лагерях, но не 12 млн.А теперь позволю себе напомнить, что Роберт Конквест до сих пор остается одним из ведущих авторитетов для противников коммунизма. Среди реакционныхР. Конквест является божеством.Что касается цифр, заявленных Солженицыным, – 60 млн. умерших в трудовых лагерях, – нет нужды комментировать их.Нужно обладать очень большим воображением, чтобы поддерживать подобное заблуждение.Давайте теперь абстрагируемся от измышлений и попытаемся проанализировать статистику, относящуюся к ГУЛАГу. Первый вопрос, который напрашивается, как следует относиться к внушительному (2,5 млн. чел.) числу заключенных?Каждый помещенный в тюрьму – живое доказательство того, что общество еще не достаточно развито, чтобы предоставлять каждому гражданину все, что нужно для полноценной жизни. С этой точки зрения 2,5 млн. представляют собой критику общества.Большое число людей, подвергнутых заключению, требует своего объяснения. Советский Союз был государством, только недавно сбросившим наследие феодализма, остатки которого в области прав человека часто были бременем для общества.В отжившей системе, каким являлось самодержавие, рабочие были осуждены на жизнь в нищете, а человеческая жизнь имела незначительную ценность. Воровство и насилие наказывались чрезвычайно строго.Выступления против самодержавия обычно кончались избиениями, смертными приговорами и чрезвычайно длительными сроками тюрьмы.Эти общественные отношения и привычки, унаследованные с ними, требовали длительного времени для их совершенствования, что сказалось и на общественном развитии в СССР, и на позиции по отношению к преступникам.Другим фактором, который следует иметь в виду, было то, что СССР – страна, имевшая к началу 1930-х гг. 160-170 млн. жителей, – был перед серьезной угрозой со стороны иностранных держав.В результате огромных политических перемен, имевших место в Европе в 30-х гг., главная угроза войны исходила от нацистской Германии, и западный блок держав также вынашивал интервенционистские планы. Это положение было подытожено Сталиным в 1931 г. в следующих словах:Через 10 лет, 22 июня 1941 г., Советский Союз подвергся вторжению со стороны нацистской Германии и ее союзников.Советскому обществу пришлось приложить огромные усилия в период 1930-1940 гг., когда основная часть общественного богатства предназначалась для приготовлений к обороне. Ввиду этого народ интенсивно работал, мало получая для удовлетворения личных потребностей. Было отменено введение семичасового рабочего дня в 1937 г., а в 1939 г. практически каждый воскресный день был рабочим.Это был трудный период, когда война довлела над развитием общества в течение двух десятков лет (30-е и 40-е гг.). Война стоила Советскому Союзу 25 млн. человеческих жизней, а половина страны была обращена в пепел, в это время преступность имела тенденцию повышения, так как отдельные люди пытались обеспечить себя, не видя иной возможности улучшить свое существование.В это трудное время Советский Союз содержал в тюрьмах самое большее 2,5 млн. чел., то есть 2,4% взрослого населения. Как можно оценивать эти величины? Много это или мало? Давайте сравним их.Сколько людей посажено в тюрьмы в США, богатейшей стране мира с населением в 252 млн. человек, потребляющей 60% мировых ресурсов? Стране, которой не угрожает война и где нет глубоких социальных сдвигов, воздействующих на экономическую стабильность?Вряд ли можно назвать новостью распространенное в августе 1997 г. информагентством FLT-AP сообщение, что количество заключенных в тюрьмах в США в 1996 г. составило 5,5 млн. человек.Эта цифра означает рост по сравнению с 1995 годом и показывает, что число уголовных преступников в США составляет 2,8% взрослого населения. Эти данные абсолютно доступны для всех, кто имеет отношение к североамериканскому департаменту юстиции.В Советском Союзе в тюрьмах было максимум 2,4% заключенных от общего количества взрослого населения. В США этот показатель составляет 2,8%. Согласно пресс-релизу, выпущенному департаментом юстиции 18 января 1998 г., число заключенных в США в 1997 г. выросло на 96100 человек.Что до советских трудовых лагерей, действительно, режим в них был жестоким и трудным для заключенных. Но что тогда сказать о нынешней ситуации в США, где обычным является насилие, наркотики, проституция, сексуальное рабство (ежегодно в тюрьмах США 290 тыс. изнасилований)?!Никто не чувствует себя в безопасности в американских тюрьмах! И это сегодня, в обществе богатом, как никогда раньше!Теперь коснемся третьего вопроса. Как много людей умерло в трудовых лагерях? Число их колеблется из года в год от 5,2% в 1934 г. до 0,3% в 1953 г.Смертность в трудовых лагерях была связана с общим недостатком ресурсов в обществе в целом, в особенности с нехваткой лекарств, необходимых для борьбы с эпидемиями.Когда после Второй мировой войны были изобретены и поступили в общее пользование антибиотики, ситуация изменилась радикально.Фактически самыми худшими были годы войны, когда нацистские варвары создали крайне жесткие жизненные условия для всех советских граждан. Во время техболее полумиллиона людей умерло в трудовых лагерях –Нельзя забывать, что за то же время войны погибло 25 млн. тех, кто был на свободе. В 1950 г., когда условия жизни в Советском Союзе улучшились, а антибиотики вошли в практику, число умерших в тюрьмах снизилось до 0,3%.Обратимся к четвертому поставленному вопросу: как много людей было приговорено к смертной казни до 1953 г., в особенности в ходе чисток 1937-1938 гг.?Мы уже отмечали, что Роберт Конквест объявил, будто большевики убили 12 млн. политзаключенных в трудовых лагерях между 1930-1953 годами. Из них предположительно 1 млн. был убит в период 1937-1938 гг.Цифры Солженицына возрастают до десятков миллионов якобы умерших в трудовых лагерях, из них 3 млн. – только в 1937-1938 гг.В ходе грязной пропагандистской войны против Советского Союза назывались еще большие цифры.Документы, извлеченные теперь из советских архивов, говорят нам иное. Необходимо сказать, однако, что число тех, кто был приговорен к смертной казни, должно быть тщательно отобрано из разных архивов; для того чтобы добраться до приблизительных цифр, исследователи должны иметь объединенные данные из этих различных архивов.Здесь имеется возможность завышения цифр из-за риска двойного счета, и, таким образом, оценки могут оказаться выше, чем это было на самом деле.Согласно Дмитрию Волкогонову, персоне, назначенной Ельциным заведовать старыми советскими архивами, между 1 октября 1936 г. и 30 сентября 1938 года было 30 тыс. 514 человек, приговоренных к смертной казни военными трибуналами.Другая информация идет от КГБ: согласно информации, представленной прессе в 1990 г., к смертной казни за контрреволюционную деятельность было приговорено 786 098 человек за 23 года с 1930 по 1953 гг.Из этих приговоренных, согласно данным КГБ, 681 692 были осуждены в 1937-1938 гг. Это невозможно проверить, и хотя это цифры КГБ, но последняя информация вызывает сомнения.Действительно, очень странно, что всего за 2 года так много людей было приговорено к смертной казни.Таким образом, нам остается лишь проверить, распространялась ли статистика по осужденным за 23 года, использованная КГБ, на обычных уголовных преступников и контрреволюционеров или же на одних контрреволюционеров, как это утверждает перестроечный КГБ в пресс-релизе за февраль 1990 г.Из архивов также следует, что число приговоренных к смертной казни обычных уголовников и контрреволюционеров было примерно одинаково.На основании сказанного мы можем сделать вывод, что число приговоренных к смертной казни в 1937-1938 гг. было около 100 тысяч, а не несколько миллионов, как утверждает западная пропаганда.Необходимо также принять во внимание, что. Огромная часть смертных приговоров была заменена сроками в трудовых лагерях. Важно также отличать обычных уголовников от контрреволюционеров.60 лет назад этот вид преступлений в большинстве стран наказывался смертной казнью.какова в среднем длительность срока заключения в тюрьме? Продолжительность срока заключения стала предметом самых непристойных сплетен в западной пропаганде.Обычные инсинуации состояли в том, что приговор в Советском Союзе имеет неограниченный срок пребывания в тюрьме – кто попал туда, никогда уже не выйдет.Статистические данные, приведенные в American Historical Review, показывают подлинные факты.Уголовные преступники в РСФСР в 1936 г. получили следующие приговоры: 82,4% – до 5 лет, 17,6% – 5-10 лет, 10 лет были максимально возможным сроком тюремного заключения вплоть до 1937 года.Политзаключенные, осужденные гражданскими судами Советского Союза в 1936 г., получали приговоры: 42,2% – до 5 лет, 50,7% – 5-10 лет.Что касается приговоренных к заключению в трудовых лагерях ГУЛАГа, где устанавливались более длительные сроки заключения, то статистика 1940 г. показывает, что тех, кто отбывал там до 5 лет, было 56,8%, от 5 до 10 лет – 42,2%. Только 1% заключенных получал срок свыше 10 лет.По 1939 г. мы имеем статистику, полученную советскими судами. Соотношение сроков заключения было следующее: до 5 лет – 95,9%, с 5 до 10 лет – 4%, свыше 10 лет – 0,1%.Как мы видим, мнимая вечность тюремных приговоров в Советском Союзе есть очередной миф, направленный на разрушение социализма.