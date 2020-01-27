15 людей получившихся в результате смешивания кровей.
16:55. 27 января 2020 702 просмотра 39 коммент. Опубликовал: BlackCat
Америка (Гавайи) + Дания.
Африка (Ангола и Кабо-Верде) + Португалия.
Греция + Франция.
Бразилия + Франция.
Австралийские аборигены + англоавстралийцы.
Эфиопия + Греция.
Корея + Швеция + Германия.
Африка + Япония.
Африка + Германия.
Голландия + Африка (Нигерия).
Сингапур + Таиланд + Польша.
Доминикана + Германия.
Африка + Италия + Сербия.
Россия + Швеция + Африка (Гана).
Япония + Польша + Англия + Ирландия.
Источник: https://4tololo.ru/content/17798
Внимательные заметят закономерности.
Внимательные заметили твою деградацию… Ты, как засланец, к ложке мёда вываливаешь бочки с … сам догадываешься, с чем именно… И здесь – тоже…
МЕЖРАСОВЫЕ БРАКИ – СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ НАЦИЙ
https://ladaria.livejournal.com/2760348.html
Уже давно не секрет, что русскому народу мировой закулисой уготована участь североамериканских индейцев. “Забугорные” правители России уже не утруждают себя привычной маскировкой и словоблудием, а такие одиозные русофобы как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский открыто называют цифры планируемой к 2050 году численности русских – не более 15 миллионов человек. Эти человеконенавистники, рано ощутившие себя мировыми господами, диктуют своим марионеткам – наместникам в России, как и какими способами ИСТРЕБЛЯТЬ РУССКИЙ НАРОД.
Наиболее заметные из современных методов – это ограбление основной массы населения путём нескончаемой инфляции и несвоевременно выплачиваемых мизерных зарплат и пенсий; запредельный рост стоимости лекарств и медицинских услуг; уничтожение сельского хозяйства и завоз недоброкачественных, а порой и просто смертельно опасных импортных продуктов; распространение по всей стране служб “планирования семьи”, содействующих проведению стерилизации женщин, поощрению абортов на любых стадиях беременности. Уничтожение русского народа – это и создание хронической чеченской “мясорубки”, где “перемалывается” репродуктивно перспективная часть, главным образом, русского народа; это и умышленное вымораживание населения городов и целых регионов отключением зимой энергоснабжения в домах, школах, больницах. Это и подмена нравственных ориентиров общества, лишение его общенациональной идеи. Это растление молодёжи всесторонними методами, в том числе, введением так называемой “программы полового воспитания” для детей. Это и поощрение миграции в Россию расово чуждых выходцев из Средней Азии, Дальнего Востока, Закавказья, пропаганда межрасовых браков. Этот, последний, из приёмов, – наиболее изощрённый. И если в отношении Русского народа обсуждение этой диверсии не ведётся и тема, по сути, находится под неформальным запретом, то в отношении Белой расы такие намерения уже не скрываются. Яркой иллюстрацией служит выступление на одном из еврейских конгрессов в Нью-Йорке президента Антидиффамационной лиги США Аби Фоксмана. В частности, он заявил: “Белая раса угасает через геносмешение… Мы должны использовать всю свою власть для ШЕЛЬМОВАНИЯ БЕЛЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, тех, кто ещё собирается сохранять свою расовую чистоту. Они будут в новом обществе подвергнуты остракизму… Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобства от белых детей и производил смешанное потомство… Мы с удовольствием наблюдаем последних белых детей, играющих на улице с чёрными сверстниками… Погибайте, АРИЙСКИЕ ГОИ!”. (Здесь и далее выделено мной – Г.С.) Выступление его опубликовано в Нью-Йоркской газете “Нешэнэл Обсервер” 25.08.98.
Изменение генотипа нации биологически является наиболее опасным, поскольку это изменение необратимо. Сейчас численность русских (вместе с украинцами и белорусами) составляет около 85% населения России. Стоит снизить численность государствообразующей нации на 30% – и государство уже не будет Россией в полном смысле этого слова.
Ежедневно в Россию из Средней Азии, Закавказья и Дальнего Востока прибывают эшелоны с выходцами из этих регионов. Пользуясь услугами продажных чиновников, они быстро получают вид на жительство, чего нельзя сказать о Русских, изгоняемых из этих же, ранее Советских республик. На-плыв инородных мигрантов порождает резкое увеличение межнациональных и, что особенно опасно, межрасовых браков.
Уже во многих крупных исконно русских городах русские становятся национальным меньшинством. Мигранты не становятся к станку и не идут в поле, они захватывают рынки, занимаются рэкетом, производят палёную водку и др. Это даёт им быстрый материальный доход, повышает их статус в глазах молодых славянок.
Русская женщина, вышедшая замуж за инородца, потеряна для своей нации. Такой же потерей становится и русский мужчина, связавший свою судьбу с расово чуждой женщиной.
Русские жёны широко славятся как носители самых привлекательных добродетелей, таких как душевная чуткость и доброта, отзывчивость и неприхотливость, домовитость и преданность семье, терпеливость. Как, чем убедить русских женщин не позволять растворяться своей божественной природе в других расах? Материальная сторона, как наиболее частая причина таких браков, не компенсируется впоследствии нередко униженным положением в семье, психологическими “нестыковками”, не говоря уже о часто ущербных детях.
Человеческие расы не только отличны по антропоморфным признакам, но и не равны по тому месту, которое они занимают на ступенях биологической и социальной эволюции.
За миллионы лет Природа создала устойчивые биологические формы растений и животных. Такими же устойчивыми формами являются человеческие расы, которые формировались, как правило, в замкнутых анклавах с различающимися условиями внешней среды, что и послужило причиной их несходства.
Выделяют 3 большие расы: европеоидную (белую), монголоидную (жёлтую) и экваториальную (негроидную, чёрную). На границах их расселения возникли смешанные расы.
Неоспорим тот факт, что белая раса является самым могучим носителем творческого потенциала землян. Величайшими достижениями в науке и технике, литературе и искусствах, философских воззрениях и социально-политических концепциях человечество, в первую очередь, обязано белой расе. Исчезновение расы, к чему так активно стремятся политики от сионизма, явится фатальной катастрофой для Земли.
Среди белых особо выделяются Славяне и Арийцы – славяне Центральной Европы, немцы, скандинавы.
По мнению западных учёных-этнологов, нациями, давшими наибольшее число первопроходцев в науке и технике, причём, на самых их важнейших направлениях, являются русские и немцы, сотворившие недостижимые пока для других народов шедевры литературы и искусства, давшие миру величайших мыслителей. Следует заметить, что русский и немецкий народы имеют, как известно, общих предков…
Что толку от лично Вашей генетики, если Вы не осознаете, как истинно её использовать?
Это я говорю как человек, осознающий мировоззрение славян не как оторванную от реальности суть, а как структуру знаний, не только дополняющую, но и меняющую эту реальность?
Уймите гордыню. Да, для Вас я отрок, однако я использую не только знания, но и логику, чего нет у Вас.
У нас ничего нет… Всё – только у тебя…
Может начнем общаться логично, а не высказывать обиды на мои слова?
Заметьте, изначально я отнесся к Вашим словам и доводам с уважением, однако Вы первый начали пытаться меня тыкать.
Я могу все объяснить с точки зрения логики, а логика вещь упрямая, ибо она в основе всех процессов во Вселенной.
Что касается генома – я согласен с тем, что бывают отклонения при смешении браков, однако Вы эти “отклонения” видите ежедневно на улицах.
Далеко не всегда смешение генома – это плохо.
Посмотрите на природу, даже она умеет приспосабливаться, ибо чувствует изменения.
Почему Вы не осознаете этого – для меня большой большой вопрос.
Практически это так . Допустим , у Вас есть родная дочь. И она принесла Вам чернокожего внука. Вы к этому как отнесётесь ? ( Из жизни, кстати).
Он будет искать логику в его появлении… А до внука он ещё не дорос…
Жуть голубая, а не предположение.Пока мы в России не занимаемся сексом с отцом, для нас это не приемлимо, сыночек тоже не спит с мамой..это норма.А вот с чертями всякими типа иностранцев-пожалуйста.это свобода”.
Не про мою точно во всех аспектах предположения. Но, чисто гипотетически, если она любит чернокожего парня, и он истинно достоин (не только генетикой – здоров, адекватен и перспективен, но и духом – проявил его в общении и отстаивании своей точки зрения, при этом на провокационные моменты защитил и себя и мою дочь, но при этом оставил “поле переговоров” для последующих дискуссий).
Любят не за цвет кожи, а за разум и душу. Все остальное или потенциал имеющийся, или приложится. Это уважение к выбору своей дочери.
Спаси и сохрани Вас от этого уважения в наших российских реалиях.
Пипец!
Я тебя не осознаю… Ушатал ты уже не только меня своей логикой да законами со ссылками… Каждый раз выплескиваешь всякую хрень и не удосуживаешься своей логикой предусмотреть, что тебе люди в ответ напишут…
Ве все верно видите, кроме одного. Материал, который я публикую – вызывает обсуждения и дискуссии, заставляет думать людей. Разве это плохо – давать окружающим пищу для ума и дискуссий? Мы не роботы, не рождаемся с запасом знаний, все что мы имеем живя и существуя – это то, что нам дает мир. Так почему же, осознавая это, Вы отвергаете то, что даю я, часть этого мира?
А как у гибридов с психикой?
Для начала нужно понять, что такое психика и вообще сознание человека. Как оно завязано на генетику и в каких проявлениях генетики физика будет обнаруживать особенные аспекты. Люди же не даром разные все, помимо всех знаний люди проявляют индивидуальность, которая характеризуется в первую очередь эмоциональным откликом, влияющим на психику, во вторую воздействием этого эмоционального отклика на структуру сознания человека. Человек – это сложная структура, сформированная физикой, тело, которое сформировано энергетикой, наследуемой как от самой сути шаблона генетики человека, так и от индивидуальных энергетических преобразований в процессе формирования плода человека, зависит от привнесенной энергетики души человека, которая является связующим звеном между физикой тела и энергетикой Вселенной, и конечно же, духом – первоосновой, формирующей и душу и тело, как аспекты физического и энергетического взаимодействия в человеке, и являющейся так называемой “матрицей” всего, что из себя человек представляет. Дух – это связующее звено, равно так же как в триглаве признак, с наличием противоположных признаков системы, но объединяющих их в систему. В данном случае душа заключается в тело, а тело лишь благодаря душе становится человеком. Все остальное – сознание, разум – это наработанное и переданное миром остальных людей, причем принцип работы разума так же весьма механичен, и поддается описанию как некая система взаимодействий, с условными блоками ввода и вывода информации и принципами её обработки. Человек в процессе жизни дает питание не только телу пищей, но и душе энергетикой. И как и тело растет, взрослеет, а потом стареет и умирает, так и душа в этом теле, сначала насыщается, потом перенасыщается и стремится к передаче насыщения или избавления от него, грубо говоря как переполненной мочевой пузырь от своего содержимого. Именно поэтому некоторые люди хотят умереть сами в старости, а иные цепляются за жизнь – все зависит не только от тела, но и от наполнения души.
Что во франциях и германиях(смотри Борис Беккер-у него что ни баба-но черная), в швециях и происходит.Они там уже во всю мешаются.Китаянки, негритянки..и там Головы у мужиков зас…ли полностью.Ниши то пока осознают.Но не все.Мало того, что этого головопомрачения межрасового на каждом сайте..еще и Сюда привнесли.
а делать что на митинги ходить картавых слушать
А теперь надо добавить, что все смеси человека слабее оригинала генетически, быстрее вырождаются и часто бесплодны.Особенно смесь белых и черных.То есть полукровки-кандидаты на вымирание от болезней и др.
Это просто молодые цветущие женщины.А молодые женщины прекрасны каждая в своей народности и РАСЕ,безо всяких смешиваний.
Добавлю! Нечисть по мужской линии становится беЗплодной уже в третьем колене. А женская линия вырождается на седьмом колене.
П.С.
Немного арифметики.
7колен умножаем на 40 лет получаем 280 лет уничтожения через вырождение!
Да ему это – по уху… Главное – ляпнуть, а там – сами разбирайтесь…
Мирослава, если бы это было так, то эволюцию Дарвина можно было бы выбросить в помойку.
Дарвин-то тот, что утверждал, что труд сделал из обезьяны человека?
В одной из книг не Праведы, а еще следующая Образ называется написано “Это Дарвину обезьяна предок, а человеку предок человек”(“это ему, умному, обезьяна предок”) Есть люди-люди, а есть не люди.И не в переносном смысле слова,а в прямом.Одни потомки людей, а другие-животных.Пишут, что даже зародыши отличаются.Я кстати смотрела фото.
Так что мы видим вокруг.Одни нелюди никак не нажрутся людьми.Для нелюдей это закономерно.Они же звери по-сути и жрать живую плоть для них естественно.Другие остаются людьми во всех обстоятельствах.Они родились не от дарвинов, а от нормального человека.
https://motivatory.ru/poster/priroda-ne-znaet-umiraniya-vse-chto-ei-izvestno-eto-transformatsiya
Вот это да, настолько наивен что в Дарвина веришь? Это же религия а не учение. Это же картавые из обезьян сделаны, а так как кровь голубая, и делали по образу и подобию то рептилоид яхве у себя взял часть хромосом. Так что евреи это рептилоподобные обезьяны гоминидного типа. У которых инцест, педорастия зоофилия, некрофилия, поглощение людской крови и плоти в ритуальных целях в порядке вещей. И ты что- то вякаешь что кто то генетикой пользоваться не умеет, когда в том же обосраиле треть жидорасов дистрофики дауны и аутисты. Я в тебя почти поверил.
Дарвин частично был прав. Не забывайте о реальности, а наука говорит нам о том, что от обезьяны до подобия человека виды существовали. Совсем другой вопрос – кто есть текущий Homo Sapiens. И тут, в вопросе с ним, куда большую роль играет не физика, а энергетика, в частности физико-энергетические воздействия, и совсем не факт, что это были естественные условия развития, ибо обезьяны до сих пор обезьяны. Лично я не верю, что тут обошлось без участия “высших сил” в различных их проявлениях, начиная от воздействия на планету, и заканчивая физически переданным опытом от более развитых видов. “Корректоры” и по сей день присутствуют, точнее то, что от них осталось. Все весьма механично. Новые “корректоры” уже строят, но люди с ними что обезьяна с гранатой. Нельзя пытаться рулить машиной, не выучив правила ПДД и не научившись ездить с “инструктором”.
согласен на 99 процентов но как у жеглова пистолет так в россии спился народ и труслив стал из за картавых и многие молодые говорят так ты мою семью кормить будеш если меня с работы выгонят
Эволюцию Дарвина нужно выбросить в помойку.
Не надо. Переставить местами – от человека к обезьяне. Актуально , и впаривать оцифрованным.
думаю дарвин прав на 50 процентов с животными а с людьми это космос
О да, здесь одна закономерность имеется: животному необходима срочная психиатрическая помощь костоправа. Дабы вправить кости черепа животного.
Совсем он созрел и блистает… Как чирей на ягодице… Ты по ссылке прошёлся, которую я тебе сбросил?
Да прошёлся. Интересно. Но многие относят этот артефакт к 10 веку н.э. Пока разбираюсь.
Многие – это вот эти… https://www.youtube.com/watch?v=1iC_IBYzn0g
И эти тоже. Но у меня есть привычка проверять и перепроверять любую информацию.
П.С.
Этот вариант прикольее.
https://youtu.be/fd4xCVIbk88
Посмотрел фото и скажу, результат не из лучших. Пока молодые они вроде все ничего, можно сказать даже отчасти привлекательны. Но хотелось бы посмотреть что получится из этих экспериментов лет через двадцать.
Уважаемый Брахман!
Почему, как только спорная тема, так сразу лимит на оценки?
Беда от гибридов совсем в другом. Академика Поршнева почитайте. Гибридные нации и народы несут гены архантропов(хищников), это в первую очередь комплекс присваивания(торговля, ростовщичество да и просто грабёж), у них нет или оно слабо развито творческого начала. При появлении в обществе большого процента людей не стремящихся производить а тоько присваивать готовое ,общество гибнет(дичает).
Я считаю, что нет никакой эволюции.Были люди , прилетели на Планету, стали жить Обособленно, каждый на своей территории.А негры прибыли с самой дальней галактики от нашей солнечной системы.Им энергии не хватает здесь, поэтому они жрут себе подобных, пьют кровь и устраивают кровавые ритуалы.Кстати изобретателей и ученых нет среди чернокожих.Они только танцуют, поют свои блюзы и спортсменами подвязаются. Так зачем такое падение по способностям в одной семье?