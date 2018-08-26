Наша наука полностью фальсифицирована паразитами

Вся наша фундаментальная наука искажена паразитами до такой степени, что в ней не осталось ничего не только «научного», но даже реального! Все «физические» законы либо искажены до последней степени, либо внедрены нам кривыми...

Враньё Эйнштейна подтверждают жулики?

Автор – Дмитрий Байда

Недавно мне на сайте lenta.ru попалась на глаза маленькая анонимная заметка под названием «Подтверждена теория относительности Эйнштейна». Я решил её быстренько прочесть и прямо обомлел! Большей концентрации вранья на единицу площади я раньше не встречал. Поэтому пришлось эту заметку скопировать и заняться ею всерьёз. Теперь мы с вами её очень кратенько проанализируем в этой статье.

Мой опыт в этом деле, говорит, что, если статья анонимная, значит в ней вранья может быть намного больше, чем в авторизованных статьях. В данном случае, это мнение полностью подтверждается. Видимо, автор заметки, записавшийся на работу в эту Ленту.вру, не хочет пачкать своё «честное имя» дешёвым враньём, которое ему заказывает начальство, и не подписывает свою писанину; но зарплату за своё враньё наверняка получает регулярно.

Очень жаль, что в паразитической цивилизации, в которой мы с вами пока ещё живём, враньёвозвели в ранг добродетели. А ведь в Ведической Империи наших предков, враньё было одним из самых тяжёлых преступлений, и за него очень строго наказывали. Наши предки были умными людьми и хорошо понимали, что, человек, который начал врать, когда-то получил эволюционный перекос и стал фактически, как мы говорим, «моральным уродом». Таких уродов очень строго наказывали, чтобы это уродство не передавалось с искажённой генетикой потомкам.

А у нас сегодня враньё не просто никак не порицается, а, наоборот, благодаря распространившейся привычке постоянно лгать по любому поводу, враньё возведено в ранг чуть ли не добродетели. Вот и в этой заметке враньё содержится практически в каждом предложении!

«Научное» враньё по любому поводу

Давайте прочтём первый абзац из четырёх, имеющихся в этой заметке. Он состоит всего из трёх предложений:

«Международная группа астрофизиков подтвердила общую теорию относительности, наблюдая за прохождением звезды рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного Пути. Согласно предсказанию теории, ученые наблюдали гравитационное красное смещение. Об этом сообщает Science Alert…»

Во-первых, сразу вызывает удивление фраза «Международная группа астрофизиков»? Что, западные «учёные» стали вдруг настолько скромными, что просили не упоминать их фамилии при перепечатке их материалов? Нет? Не просили? А в чём же дело? Почему во всей заметке (во всех четырёх абзацах) не указано ни одной фамилии «астрофизиков» и не дано ни одной ссылки на источники информации об этой «важной» работе?

Скорее всего, это сделано не по глупости, а намеренно, для того чтобы было труднее уличить «Ленту.вру» в преднамеренном вранье. Глупые писаки! Да здесь враньё видно за километр! Сегодня «учёная» братва бьётся за ссылки и цитирования на себя из чужих работ изо всех своих сил. По количеству ссылок на их болтовню в «научных» источниках определяется и рейтинг «учёных», и их «производственная» деятельность. Так что, когда фамилии «учёных» не указываются в статье, это явное свидетельство подготовленного вранья...

Во-вторых, что означает фраза «…подтвердила общую теорию относительности…»? Как, собственно говоря, можно «подтвердить» эту теорию, если она, на самом деле не теория, а гипотеза? Давайте посмотрим, что такое «Общая теория относительности»:

«Общая теория относительности (ОТО; нем. allgemeine Relativitätstheorie) – геометрическая теория тяготения, развивающая специальную теорию относительности (СТО), предложенная Альбертом Эйнштейном в 1915-1916 годах. В этой теории постулируется, что гравитационные и инерциальные силы имеют одну и ту же природу…»

Разве можно как-то подтвердить гипотезу, основанную на постулатах, которой статус «теории» (доказанного предположения) присвоен чьим-то волевым решением, а не полновесными доказательствами? Конечно, нет! Подтвердить гипотезу нельзя. Её можно только доказать, если получится. А прочие разные словечки, которые псевдо-учёные уже давно привыкли использовать вместо слова «доказательство», это от лукавого. Они ничего не доказывают, а просто запудривают людям мозги…

В-третьих, а разве можно «подтвердить» некую «геометрическую теорию тяготения», наблюдая за какими-то космическими объектами в телескоп?

Если говорить серьёзно, то, конечно, нет! Телескоп – это очень простой прибор, который в принципе позволяет наблюдать не очень далёкие объекты в космосе. И всё! С помощью телескопа больше ничего сделать нельзя! Нельзя определить расстояние до объекта наблюдения. Нельзя определить массу объекта наблюдения. Нельзя определить возраст объекта наблюдения. Ничего этого нельзя сделать с помощью телескопа!

А то, что «учёные»-астрофизики понапридумывали телескопам разные дополнительные возможности, используя для этого липовый «Закон всемирного тяготения», говорит об их невежестве, жадности, недобросовестности и безпринципности. Это всё равно, что, наблюдая в окно за соседями в доме напротив, пытаться выяснить, в каком банке у них открыт счёт, и сколько денег на нём находится.

Так что любая попытка «астрофизиков» что-либо подтвердить или опровергнуть с помощью телескопа, это самое обыкновенное враньё, обусловленное той игрой в науку, которую сегодня ведёт т.н. «научное сообщество» на Земле. Почти все правители знают об этом вранье, но пока вынуждены платить зарплату миллионам подобных бездельников, т.к. находятся в определённой зависимости от них.

Изображение ни в коей мере не соответствует реальности…

В-четвёртых, очень удивляет следующая фраза из первого предложения первого абзаца рассматриваемой заметки: «…наблюдая за прохождением звезды рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A…».

Прежде всего, удивляет, как учёный или хотя бы грамотный человек, мог написать такое: «…рядом со сверхмассивной черной дырой…» Что значит «рядом»? В двух кварталах? В двадцати метрах? В трёх парсеках? Никакой астрофизик, даже начинающий, никогда так не напишет! Потому что с помощью телескопа определить расстояние до объекта наблюдения невозможно! Поэтому написать можно только «на фоне», т.е. «наблюдая за звездой, проходящей на фоне чёрной дыры…»

Но в этом случае, астрофизиков, даже честных, поджидает другая неожиданность: настоящую «чёрную дыру» обнаружить и увидеть невозможно по определению! Потому что она обладает такой гравитацией, что ничто материальное, даже свет или другие излучения, не может её покинуть. Поэтому её не видно ни в какой телескоп! И в 99 случаях из 100 астрономы и астрофизики врут, сообщая о своих «открытиях»! В телескоп можно только заметить что-нибудь достаточно большое или не заметить. И больше ничего! Всё остальное – это домыслы или, говоря проще, безпардонное враньё.

В-пятых, ещё одно замечание по содержанию этой же фразы из первого предложения: никакой, даже самый дальнозоркий, астрофизик не в состоянии определить «массу» чёрной дыры, потому что, во-первых, «чёрные дыры» не обладают массой, и, во-вторых, потому, что с помощью телескопа это определить в принципе невозможно никаким способом!

К сожалению, «учёная» братва до сих пор не имеет никакого понятия ни о реальном строении мироздания, ни о Космосе, ни о космических объектах. И, самое главное, они уверены в том, что и остальные люди тоже об этом ничего не знают. Поэтому и врут так легко и свободно, не заботясь о том, что их можно легко поймать на вранье! Это большая ошибка.

Русский учёный Николай Левашов описал реальную структуру Мироздания и некоторые процессы, происходящие в Космосе, ещё четверть века назад в своей знаменитой книге «Последнее обращение к Человечеству…», а потом и в других своих книгах.

Там он довольно подробно дал начальные сведения о том, как устроен Космос; какие регулярные структуры в нём существуют; что такое «эфир» на самом деле; что такое «звезда» и «чёрная дыра»; как и где природой формируются планеты; что такое Жизнь – «живая материя»; где и почему она зарождается; при каких условиях у «живой материи» появляется Разум и многое другое.

Так что «необъяснимое» невежество современной «науки» легко объясняется отсутствием нужных знаний: корректного научного Фундамента (Базиса) и нежеланием «учёной» братвы знать ничего лишнего, что мешало бы удовлетворению их базовых инстинктов.

Изображение ни в коей мере не соответствует реальности…

В-шестых, в этом же первом предложении первого абзаца есть смешное утверждение о том, что «черная дыра Стрелец A*» расположена «в центре Млечного Пути». Напомню, что «Млечным путём» называется наша Галактика – одна из многих регулярных структур Космоса. Её диаметр составляет около миллиона световых лет. Поэтому, что автор подразумевал под словом «центр Млечного Пути», совершенно непонятно. Вообще говоря, настоящие учёные никогда не будут делать таких неопределённых заявлений…

Кроме того, утверждение о том, что в этом непонятном «центре» нашей Галактики находится «чёрная дыра», совершенно ничем не подтверждено и даже не обосновано. «Учёные» сегодня постулировали (приняли без доказательств) утверждение о том, что «чёрные дыры» располагаются в «центрах» Галактик и обладают огромной массой. Якобы за счёт этого ими поглощается огромное количество материи, которая, по всей видимости, в этих «дырах» и «хранится» – отсюда якобы и огромная «масса».

Такая детская наивность хороша для маленьких девочек с косичками и бантиками, а не для «учёных» мужей, однако, судя по всему, инфантилизм, навязываемый Человечеству паразитами, не минул и торгово-научную мафию нашей цивилизации. Видимо, чем проще «открытия», которые они себе придумывают, тем легче их запоминать, чтобы потом не повторяться и не попасть в неудобное положение.

В-седьмых, второе предложение первого абзаца, до которого мы наконец-то добрались, сообщает нам следующее: «…Согласно предсказанию теории, ученые наблюдали гравитационное красное смещение…»

Здесь, естественно, имеется в виду «теория относительности» (ТО). Я уже сообщал чуть ранее своё мнение об этой «теории», но не грех повторить ещё раз. «Теории» Альберта Эйнштейна на самом деле теориями не являются. Это гипотезы, ни разу никем не доказанные и даже не обоснованные. Их несостоятельность была настолько очевидной для тогда, в начале прошлого века, ещё существовавшего настоящего «учёного мира», что Нобелевскую Премию «автор» получил не за свою высосанную из пальца«теорию», а за «изучение закона фотоэффекта», открытого русским физиком Александром Столетовым, которому никакой премии за это не дали. Знающие люди об этой «теории» пишут следующее:

«…Популярность Теории Относительности практически не связана с её научными достоинствами, она полностью определяется постоянной пиар-компанией еврейских СМИ, усиливающейся, пропорционально росту всемирного еврейского капитала. Научная несостоятельность теории относительности давно доказана многими учёными, например, А.К. Тимирязевым (сразу последовал политический донос на учёного со стороны академика А.Ф. Иоффе), академиками А.А. Логуновым и В.Ф. Журавлёвым, а также современным приверженцем эфиродинамики В.А. Ацюковским и другими. А в 1964году, благодаря сионистскому лобби, появляется закрытое постановление Президиума АН СССР, запрещающее всем научным советам и журналам принимать, рассматривать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна. Сильный ход в научной полемике!..»

Таким образом, слова «Согласно предсказанию теории» тоже являются враньём. ОТО не является теорией и не описывает никакой реальный природный процесс. Поэтому она не может ничего предсказать, даже если её сильно надуть. Ниже я приведу ещё и другие свидетельства ошибочности ни на чём не основанной гипотезы немецкого неудачника Альберта Эйнштейна.

В-восьмых: в этом же втором предложении первого абзаца, слова «ученые наблюдали гравитационное красное смещение» тоже являются ложью, потому что в реальности никакого «красного смещения» спектров не существует! В статье «Учёные развлекаются в своё удовольствие» я описал этот момент следующим образом:

«…Отдельно я хочу выделить информацию о том, что главный инструмент астрономов – т.н. «красное смещение», с помощью которого они фантазируют на всевозможные темы, оказался несостоятельным! Об этом стало известно ещё в далёком 1961 году, после радиолокации Венеры исследовательской группой академика В.А. Котельникова! Результаты их работы показали отсутствие эффекта Доплера, при удалении Венеры от исследователей (от Земли). Это означает, что и «красного смещения» спектров тоже не существует! И эта информация известна с 1961 года, т.е. около 60 лет! Но «учёные», которые пишут разные небылицы, намеренно не замечая этой информации, и сегодня получают разные премии по физике…»

Из этих материалов следует, что руководство Наукой и в СССР, и в США, и в некоторых других странах знало о том, что «Теория Относительности» несостоятельна, знало о том, что не существует никакого «красного смещения», знало о том, что все результаты «исследований» астрономов и астрофизиков это фикция. Тем не менее, это «научное руководство» ведущих стран мира до сих пор продолжает фактически преступную деятельность по поддержанию лже-учёных и уничтожению остатков настоящей науки нашей цивилизации.

* * *

Как видите, анализ только двух первых предложений из первого абзаца анонимной заметки с сайта Ленту.вру, занял достаточно много времени и места в статье. Это потому, что врать можно легко и быстро, а вот аргументированно разоблачать враньё приходится значительно дольше и многословнее.

В целях экономии вашего времени, я не стану анализировать оставшиеся три абзаца. При желании, вы и сами найдёте там вранья не меньше, чем в первом. Главное, на что необходимо обратить внимание при прочтении этой и других подобных заметок, на то, что в них нет никакой научной или даже научно-популярной информации! Фактически они содержат только ошибочные точки зрения на некоторые явления, которые «узаконены» в науке волевым решением паразитов.

Теперь я перейду к следующему разделу статьи. Надеюсь, он будет не менее интересен вам, чем первый…

Лучший в России ловец гравитационных покемонов – Александр Сергеев…

Академики не хотят заниматься наукой

Для того чтобы хоть приблизительно понять, в какую сторону руководство РАН собирается двигать российскую науку, стоит познакомиться с интервью Александра Сергеева, которое он дал в последних числах июля «Аргументам и Фактам». Здесь он прямо рассказал о том, чем будет заниматься российская Академия, и что хотела бы получить РАН от принятия нового закона о науке, разработка которого начнётся осенью.

Первое, что должен сделать новый закон для РАН, по мнению тов. Сергеева, – «поднять престиж науки…». Вот так!

За предыдущие 50 лет фундаментальная наука была академиками полностью уничтожена. И теперь, значит, для того чтобы всех обмануть, торгово-научная братва желает иметь новый закон, который сообщит населению, что, мол, «не беспокойтеся», наука у нас есть, и всё в ней хорошо! Ей только нужно по-прежнему доверять, хорошо платить и хорошо кормить. Потому что так гласит новый Закон! По-другому поднять престиж науки торгово-научная мафия не может, да и не хочет. У неё совсем другие интересы…

Второе, что хочет получить от руководства страны академический кагал: «…право заниматься не только экспертной деятельностью, как было раньше, но и прогнозированием…»

Это значит, что жулики, позабегавшие в коридоры русской науки ещё в начале прошлого века, до сих пор пытаются убеждать нас в том, что якобы они и есть самые умные в России люди, поэтому, дескать, именно они могут и должны заниматься экспертизой всего подряд, и плюс к этому ещё и прогнозированием «…основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны…».

На самом деле, это далеко не так. Быть умным и казаться умным, это не одно и то же. Для того чтобы быть умным человеком, необходимо пройти достаточно длительный путь эволюционного развития, чтобы постепенное усложнение мозга во всех «тонких» телах Сущности достигло определённого этапа. На это уходят многие миллионы лет и тысячи воплощений. Таким уровнем эволюционного развития обладают на нашей планете только люди древней белой расы – славяне.

Остальные три расы – жёлтая, красная и чёрная – это беженцы с других планет, которых по необходимости временно приняли на Земле около 40 тысяч лет назад. Эти расы очень молодые, мудрость к ним тоже обязательно придёт, но несколько позже.

Иудеи же сформировались, как отдельный народ, чуть более 5 тысяч лет назад, от смешиваниялюдей племён чёрной расы – дравидов и нагов – и изгоев белой расы, изгонявшихся из родных мест за разные преступления и сбивавшихся в банды. Они получились людьми серой подрасы – семитами (полукровками), получившейся от смешивания белой и чёрной рас. Со временем иудеи посветлели, т.к. сказалась более сильная генетика белых людей, но «природный ум», которым они пытаются выделиться из остальных людей, это выдумка, ни на чём не основанная фантазия.

То, что иудеи везде пишут, что они якобы открыли для людей все «научные» законы, это враньё! Все законы физики и химии, открытие которых паразиты приписали иудеям, являются ложными! Повторяю: все законы, начиная от «Закона всемирного тяготения» и заканчивая электричеством, не описывают никаких природных процессов и являются абсолютно ложными!

Представляете, что стало бы с нашей Родиной, если бы руководство страны повелось на эту иудейскую хуцпу и доверило решать такие важнейшие задачи кагалу интернациональных жуликов, которые во всём мире почему-то называют себя «учёными»? Да, для них это было бы очень весело! Они бы, наверное, всю оставшуюся жизнь танцевали «7-40» от счастья. А для нас это закончилось бы очень плачевно, гораздо трагичнее, чем гибель фундаментальной науки.

Третье пожелание банды лже-учёных, озвученное Сергеевым: «…РАН фактически станет заказчиком всех фундаментальных исследований в стране. Мы сами будем формировать и координировать всю программу исследований…»

Это значит, что эти околоучёные люди хотят, ни много, ни мало, полностью отстранить верховную власть страны от руководства наукой в России! Неплохо, правда? Т.е. они хотят стать здесь «решалами»– получать себе весь «научный» бюджет от государства, и самим решать, кому из своих вассалов и сколько выделять халявы, и на каких условиях. Другими словами, академики хотят сами по-прежнему ничего в науке не делать, а только сидеть на дефиците и решать: этому – дать, а этому – не дать.

Это стало бы, прямо скажем, настоящей золотой жилой для торгово-научной братвы, настоящей золотой мечтой паразита! И самое главное – ответственность за это, наверняка, должна была бы быть чисто номинальной, такой, как они всегда любят себе устраивать в подобных случаях!

Как хорошо быть академиком в паразитической цивилизации…

Четвёртое, что озвучил Сергеев в своём интервью, это желание внести в устав Академии положение о том, что «…РАН участвует в работах по обороне и национальной безопасностистраны…»

А зачем «научной» братве это нужно? Ну, здесь всё просто, достаточно задать прямой вопрос: «зачем торгашам доступ к обороне и национальной безопасности?»

Затем, чтобы иметь «законные» основания пролезть в оборонные программы России и разузнать всё, что можно, о секретных оборонных открытиях и технологиях! Это им необходимо для того, чтобы было, что предъявлять и продавать своим «партнёрам» на диком Западе, и за что выклянчивать Нобелевские и прочие «престижные» премии для самых отличившихся в этой области «учоных».

Торгаши и ростовщики, позабегавшие в науку за длинными рублём, занимаются такими делами уже очень давно. Например, академик Вавилов ещё в 1932 году ездил в США докладывать на «международном конгрессе» о новом революционном методе яровизации пшеницы, открытым его сотрудником Тимофеем Лысенко. И все «партнёры» сразу же дружно воспользовались этим революционным методом, значительно поднимавшим урожайность пшеницы. А России никто из них даже «спасибо» не сказал.

Другой пример: настоящим «отцом» водородной бомбы, как ни прискорбно для академиков, был талантливый русский учёный Олег Лаврентьев! Однако, после убийства Сталина и Берии, тогдашние академики присвоили его открытие, а его самого оклеветали и отправили работать подальше от Москвы – в Харьков. Однако, он и там продолжал успешно трудиться. Так эти «доброжелатели» продолжали интриговать против него и мешать плодотворно работать всю его жизнь. Точно так же, как и Тимофею Лысенко.

Так что, не такие уж они безобидные, эти московские академики…

Пятое, чего хочет добиться «научная братва» от руководства России – это легализовать занятие «научной дипломатией»: «…В последние годы научная дипломатия приобретает огромное значение в мире. Когда рушатся мосты между странами, исчезают политические и экономические связи, наука, наоборот, способна эти мосты возвести…»

Конечно, эта детская хитрость никого обмануть не сможет! Попытка выдать себя за самых умных, чем издавна страдает определённая группа людей-полукровок (семитов), была эффективной только в период неприкрытого рабовладения во времена СССР. Потом торгашеская суть этих «гениев» показала себя во всей красе. А сегодня псевдо-гениальность иудеев хорошо себя демонстрирует на ещё недавно процветавшей Украине, теперь превращённой жидо-украинской верхушкой почти в пустыню.

Но, тем не менее, новый предводитель торгово-научной братвы спешит заявить, что, когда в международных делах всё рушится, их местечковая «наука», якобы способна что-то там возвести обратно. Это даже не смешно! То, что у этих невежд не хватает мозгов на критическое отношение к себе и собственным способностям, давно известно. Но то, что у них не хватает мозгов даже для того, чтобы понять весь идиотизм своих предложений, это новость.

Предложить доверить внешнюю политику огромной ядерной державы людям, только что закончившим уничтожать фундаментальную науку России, это, знаете ли, звучит довольно своеобразно, если не сказать больше. Эти комики, видимо, и вправду считают остальных людей значительно глупее себя, хотя это далеко не так. Но предложение отдать дипломатию в руки торгово-научной братвы, толком ещё не выучившей таблицу умножения, это уже перебор.

Я думал, что такое может в шутку предложить только комик Жванецкий. Однако я сильно ошибся. В российской Академии Наук нашлись комики, покруче ещё недавно вменяемого Жванецкого. То, что Сергеев уже второй раз открыто озвучил желание «учёных» заняться «научной дипломатией», скорее всего, свидетельствует о том, что тов. Альцгеймер давно стал у них частым гостем и хорошим другом. По-другому объяснить литературным языком странное требование квази-учёных не представляется возможным.

Шестое, чего хочет добиться от государства «научная» братва, это «…восстановить связь между Академией и институтами…»

По сведениям из компетентных источников «…общая численность занятых в системе РАН на конец 2011 года составляла 116 322 человека, из них 48 315 научных сотрудников…» Численность работающих в РАН в последующие годы представлена на рисунке ниже.

Из этой таблицы хорошо видно, что сегодня научных сотрудников в РАН подавляющее меньшинство – около трети. Большинство остальных – это балласт: научные чиновники, нахлебники, будущие «научные дипломаты», их помощники, ассистенты, адъютанты, ординарцы, конюхи и прочие «полезные люди». А научных сотрудников – не тех, кто работает в науке, а тех, кто ещё не пробился в верхушку паразитов, кто смиренно ждёт своей очереди – всего около трети, т.н. «горячий резерв».

Это вполне разумно: и нужная конкуренция присутствует, обеспечивая покорность и порядок в очереди; и выбор достаточно широк, можно подобрать себе помощников и ассистенток для занятий «научной дипломатией» и любыми другими важными делами, на любой вкус и цвет.

А вот различных научных учреждений в РАН сегодня около тысячи единиц. Конечно, «научная» братва желает восстановить своё владычество над всеми этими организациями, потому что это неизмеримо увеличит научный бюджет, который Академия будет ежегодно получать от государства и распределять между своими институтами-вассалами. И не только бюджет!

Центр хочет единолично определять тематику научных исследований в таких институтах, оценивать качество и степень их исполнения, и «казнить или миловать» всех исполнителей по своему усмотрению! Вот это будет наука так наука – настоящее разгуляево «научной мысли» на всю страну…

* * *

А что же от всего этого получит Россия, которая должна будет постоянно оплачивать весь этот торгово-научный бедлам?

Вот чёрт! Такой хороший план состряпали, а тут ещё какая-то Россия под ногами запуталась. Откуда она взялась, почему она до сих пор не сгинула с нашей «светлоликой» торговой планеты? Почему, мы – самые умные, самые великие, самые красивые и богатые – должны оглядываться на какую-то немытую Россию? Почему это мы должны спрашивать её мнение по поводу наших гениальных и таких сладких планов? Это непорядок! Это нужно срочно исправлять…

Этих слов Александр Сергеев, конечно, в своём интервью не произнёс. Пока. Но он наверняка думает над этими вопросами постоянно. Иначе его бы не назначили предводителем российской торгово-научной братвы. Здесь нужен свой человек. А то, не дай бог, вдруг придёт действительно разумный мужчина и начнёт быстро восстанавливать то, что целое столетие разрушалось с огромным трудом! Не-ет, здесь ошибаться нельзя…

Первые российские академики: Лексель, Фус, Эйлер-сын, Паллас, Лепёхин, Георги, Крафт у памятника Леонарду Эйлеру. Рис. Ф. Антинга, 1784 г. Фото: Public Domain

Россия ничего хорошего не получит от таких изменений в «науке», совсем ничего. Наоборот, если такие хитрецы будут продолжать крутиться в российской научной среде, эта среда никогда не превратится в настоящую академическую науку! Из «торгового ларька» никогда не удастся сделать полноценный «научный институт».

Поэтому всех торгашей, купивших себе научные степени и звания за последние сто лет, нужно торжественно проводить обратно в их «торговые ларьки» и хорошенько помыть потом с мылом всю страну после их затянувшейся «научной» деятельности! Чтобы ни именем вора Вавилова, ни именами прочих ловких дельцов из науки и политики не называли улицы русских городов, заводы, институты и прочие объекты Русского Мира.

В этом случае, у нас появится шанс попробовать по-настоящему возродить фундаментальную науку и с её помощью попытаться остановить неумолимое сползание нашей цивилизации в пропасть небытия.

Дмитрий Байда, 25.08.2018