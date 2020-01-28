Что такое Варна? Развенчиваем мифы.
Алексей Орлов.
Разбор статьи «Что такое Варна? Развенчиваем мифы».
Автор статьи Александр Гарбацевич.
Уже довольно долгое время некоторые весьма известные и авторитетные люди, вещают о том, что Варна – не что иное, как уровень личностного роста человека. Не сложно и догадаться – откуда у всего этого ноги растут. Из индийских источников, разумеется. Но если Шудры, Вайшьи, Кшатрии и Брахманы – реально существующие индийские сословия, которые называют когда кастами, когда варнами, то Жить, Людина, Человек и Азъ – абсолютно надуманная конструкция, составленная из приблизительно подходящих по смыслу слов и естественно, не встречающаяся ни в каких источниках. При этом стройной картины мира все равно не получается и неизбежно начинают появляться подпорки типа «варны прохождения», «варны назначения»…
Конец абзаца.
В этой части статьи видно, что Автор не разобрался с материалом.
Получилось, как в анекдоте, – Не слышал Карузо, но понял, что фигня. Мне тут Феня дворничиха напела этого Карузо. Так ни голоса, ни слуха…
Не знаю кто «напел» Александру такое про варны, или Он что-то перепутал, но, думаю, что нам есть с чем разобраться.
На самом деле, в Индии до сих пор сохранилось разделение людей по 4-м социальным группам-варнам и множествам сословий, называемых касты. На сегодня таких уровней более 3000.
Как утверждает Александр, в России нет упоминаний о кастах или варнах в каких-либо источниках.
Почему?…
Продолжение слушаем и смотрим в видео ролике.
Желаю всем ДОБРА!
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Варна – уровень эволюционного развития человека в обществе. Определяется по цвету его Жар-тела («жар» – огонь, пламя, свет, цвет; «вар» – краска, варево, т.е. цвет эфирного тела) и по той жизненной цели, которую ставит перед собой человек. Варна может меняться, в зависимости от степени её достижения…
Смерды – составляют около 50 % общества, это молодые души, которые не очень-то задумываются о том, что есть духовный мир, что они владеют могучими силами для творения своей жизни, они живут в неведении и страсти. Это рабочие, крестьяне, артисты, художники…
Веси (хозяева) – около 30 %, это более зрелые души, но в этом своем воплощении они получают благость в получении материальных благ, поэтому свои духовные и физические силы они используют именно для этого. Это торговцы, успешные предприниматели различного уровня сфер деятельности…
Витязи (воины), их около 15% – это люди, которые находят своё удовлетворение в занятиях организацией и управлением. На этом уровне развития души их интересует сила и возможности, поэтому они живут в страсти, они интересуются духовной силой, но с точки зрения боевого влияния. Это руководители государства и предприятий, военнослужащие, работники силовых структур, блюстители закона и порядка.
И только остальные 5% – ведающие – люди, которые идут духовным путем и пребывают в благости. Мысль Ведающего является таким же действием, как и его поступок. Каждый ведающий стремится контролировать свои желания, так как желание – это определенное количество нереализованной энергии и оно изменяет мир таким образом, чтобы реализоваться, и поэтому все свои не благоприятные желания надо не задавливать-заглушать (все равно потом вырвется когда наберет побольше энергии и последствия будут ещё хуже), а трансформировать их в другие виды. Это священники, учёные, врачи, духовные учителя.