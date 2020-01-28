Алексей Орлов.

Разбор статьи «Что такое Варна? Развенчиваем мифы».

Автор статьи Александр Гарбацевич.



Уже довольно долгое время некоторые весьма известные и авторитетные люди, вещают о том, что Варна – не что иное, как уровень личностного роста человека. Не сложно и догадаться – откуда у всего этого ноги растут. Из индийских источников, разумеется. Но если Шудры, Вайшьи, Кшатрии и Брахманы – реально существующие индийские сословия, которые называют когда кастами, когда варнами, то Жить, Людина, Человек и Азъ – абсолютно надуманная конструкция, составленная из приблизительно подходящих по смыслу слов и естественно, не встречающаяся ни в каких источниках. При этом стройной картины мира все равно не получается и неизбежно начинают появляться подпорки типа «варны прохождения», «варны назначения»…

Конец абзаца.

В этой части статьи видно, что Автор не разобрался с материалом.

Получилось, как в анекдоте, – Не слышал Карузо, но понял, что фигня. Мне тут Феня дворничиха напела этого Карузо. Так ни голоса, ни слуха…

Не знаю кто «напел» Александру такое про варны, или Он что-то перепутал, но, думаю, что нам есть с чем разобраться.

На самом деле, в Индии до сих пор сохранилось разделение людей по 4-м социальным группам-варнам и множествам сословий, называемых касты. На сегодня таких уровней более 3000.

Как утверждает Александр, в России нет упоминаний о кастах или варнах в каких-либо источниках.

Почему?…



Продолжение слушаем и смотрим в видео ролике.



Желаю всем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Evc3ILiJ8c0