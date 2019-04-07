Варновая система Славяно-Русов. Алексей Орлов что такое варна?

Варновая система Славяно-Русов. (Варнавая)

Алексей Орлов на 2-й Вольном Земском Съезде МСУ.



Внимание! Это только вводная лекция о на Славяно-русской варновости (ВАРНАвости), которая не претендует на полноту знаний. Полный курс по варнам не может быть уложен в столь краткое время.



В этом выступлении даны основополагающие принципы варнавой системы свойственной славяно-русам. Здесь нет разбора примеров и полноты определений.

Более подробные знания можно получить на семинарах и вебинарах Алексея Орлова.



Что представлено в этом выпуске?

1. Что такое Славяно-русская ВАРНАвость (варновость)?

2. чем она отличается от юго-восточного “индуистского” направления?

3. Что такое каста и чем она отличается от варны?

4. Что такое подварны и как они взаимосвязаны?

5. Какие сроки (возраст) определяют раскрытие варанавого предназначения?

6. Варна предназначения, прохождения и нахождения.

7. Система противоположная ВАРНАвости.

8. Состояние нежити.

9. и т.д.



Видеоролик на канале РОДное Видение – https://youtu.be/ovR0x0c5aEo



Быть ДОБРУ!



—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n7OY8pW7HsU