Варновая система Славяно-Русов. Алексей Орлов что такое варна?
Варновая система Славяно-Русов. (Варнавая)
Алексей Орлов на 2-й Вольном Земском Съезде МСУ.
Внимание! Это только вводная лекция о на Славяно-русской варновости (ВАРНАвости), которая не претендует на полноту знаний. Полный курс по варнам не может быть уложен в столь краткое время.
В этом выступлении даны основополагающие принципы варнавой системы свойственной славяно-русам. Здесь нет разбора примеров и полноты определений.
Более подробные знания можно получить на семинарах и вебинарах Алексея Орлова.
Что представлено в этом выпуске?
1. Что такое Славяно-русская ВАРНАвость (варновость)?
2. чем она отличается от юго-восточного “индуистского” направления?
3. Что такое каста и чем она отличается от варны?
4. Что такое подварны и как они взаимосвязаны?
5. Какие сроки (возраст) определяют раскрытие варанавого предназначения?
6. Варна предназначения, прохождения и нахождения.
7. Система противоположная ВАРНАвости.
8. Состояние нежити.
9. и т.д.
Видеоролик на канале РОДное Видение – https://youtu.be/ovR0x0c5aEo
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
loading...
Если бабка Марья из Сибири приедет на 3-й съезд в центр управления русов,
то потом все в Сибири абассуцца с нее.