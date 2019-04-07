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Варновая система Славяно-Русов. Алексей Орлов что такое варна?

20:10. 7 апреля 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

Варновая система Славяно-Русов. (Варнавая)
Алексей Орлов на 2-й Вольном Земском Съезде МСУ.

Внимание! Это только вводная лекция о на Славяно-русской варновости (ВАРНАвости), которая не претендует на полноту знаний. Полный курс по варнам не может быть уложен в столь краткое время.

В этом выступлении даны основополагающие принципы варнавой системы свойственной славяно-русам. Здесь нет разбора примеров и полноты определений.
Более подробные знания можно получить на семинарах и вебинарах Алексея Орлова.

Что представлено в этом выпуске?
1. Что такое Славяно-русская ВАРНАвость (варновость)?
2. чем она отличается от юго-восточного “индуистского” направления?
3. Что такое каста и чем она отличается от варны?
4. Что такое подварны и как они взаимосвязаны?
5. Какие сроки (возраст) определяют раскрытие варанавого предназначения?
6. Варна предназначения, прохождения и нахождения.
7. Система противоположная ВАРНАвости.
8. Состояние нежити.
9. и т.д.

Видеоролик на канале РОДное Видение – https://youtu.be/ovR0x0c5aEo

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n7OY8pW7HsU

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Один комментарий»

  • 273 209
    чужой 7 апреля 2019 в 21:22 Ссылка
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    Если бабка Марья из Сибири приедет на 3-й съезд в центр управления русов,
    то потом все в Сибири абассуцца с нее.

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