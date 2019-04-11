Главная » Видео, Мировоззрение

Есть ли варна князя? Путь от смерда до князя. В чём подвох?

09:18. 11 апреля 2019 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Варна и должность князя по наследству – от смерда до князя. В чём подвох? Можно ли из грязи – в князи?

Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 5.

Под видео “Что такое ВАРНА? Варнавая система Славяно-Русов. Алексей Орлов” ( https://youtu.be/n7OY8pW7HsU )
появился комментарий Андрея Астахова
*
Да и еще, Если бы Князь Святослав Игоревич, услышал бы эти бредни, из которых следует что он в детстве был не Княжичем а СМЕРДОМ, и то что его малолетние сыновья Ярополк и Олег, да и Владимир, не княжичи а СМЕРДЫ, то вырванный язык этого рассказчика и засунутый ему в пятую точку, был бы минимумом наказания!!! Ибо КНЯЗЬ он ОТ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЬ а смерд он и есть смерд!!!! И разница почти как БОГ и человек!!!!

Предыдущие части:
Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4
Часть 5: https://youtu.be/-bEq6CjyZVM

Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
Телефон
+7 909 683 88 69

Вотсап
+7 978 809 79 21

Всем ДОБРА!

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДЕОЗАПИСЬ ВЕБИНАРА “Родовая нить. Как жить без страхов”: http://slavradio.org/seminar

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#Варна #Каста #СлавянскоеРадио #Варны #Касты #НародноеСлавянскоеРадио #РадиоСлавянорусов #ПервоеСлавянскоеРадио #НекоммерческоеСлавянскоеРадио #Слушать #Смерд #Князь #Княжич #Княжеч #АлексейОрлов #Славянские #Русские #Славянорусски #Арийские #Славяноарийские #Варны #Варна #Касты #Каста #Варновость #Варнавость #КнязьСвятослав #ИзГрязиВКнязи #ДолжностьКнязя #ЗваниеКнязя #ЧтоТакое #Почему #Возможно #КнязьВладимир #КнязьОлег #КнязьСвятополк #Подварна #Наследие #Славяне #Держава #Русь #Русы #СлавяноРусы #Индия #Веды

#народное #славянское #радио #первое #некоммерческое #слушать #смерд #князь #княжич #княжеч #варна #каста #варновость #варнавость #должность #звание #что #такое #возможно #подварна #наследие #держава #русь #славяно #индия #славянорусов #алексей #орлов #русские #славянорусски #арийские #славяноарийские #святослав #грязи #князи #владимир #олег #святополк #славяне #русы #веды #почему

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-bEq6CjyZVM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Державы русов и ариев. Часть 1
...Союзы между представителями разных варн не приветствовались. Это...Смерды часто выступали проводниками идей всевозможных язычников, то есть ...больше восьми, выбирался князь. Князь решал споры между Родами...называется Летом Земного Пути или Пути Волка. Сотворение ...
Духовная суть Веры Славян и Ариев.Восстановление межродовых связей
... откуда-то информацию о всём пути перелёта и становится вожаком этой... тысяцкого; тысяцкие выбирают князя; князья-Великого Князя Всея Руси, то есть Монарха. Такой способ... и наклонностями, то есть в соответствии с его Варной: смерда, ремесленника, воина или...
Махабхарата – величайший летописный памятник Культурного Наследия Древней Руси. Часть 1
... применение Жрецами и Князьями Антов гравитационного, тектонического...что Веси и смерды в войнах (за...будут сражаться, какому варна-ашраму (общественному устройству...рептилоидов, сошедшей с пути Ведической Культуры – ... России». «Откуда есть пошла Земля Русская»....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>