Есть ли варна князя? Путь от смерда до князя. В чём подвох?

Варна и должность князя по наследству – от смерда до князя. В чём подвох? Можно ли из грязи – в князи?



Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.

Часть 5.



Под видео “Что такое ВАРНА? Варнавая система Славяно-Русов. Алексей Орлов” ( https://youtu.be/n7OY8pW7HsU )

появился комментарий Андрея Астахова

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Да и еще, Если бы Князь Святослав Игоревич, услышал бы эти бредни, из которых следует что он в детстве был не Княжичем а СМЕРДОМ, и то что его малолетние сыновья Ярополк и Олег, да и Владимир, не княжичи а СМЕРДЫ, то вырванный язык этого рассказчика и засунутый ему в пятую точку, был бы минимумом наказания!!! Ибо КНЯЗЬ он ОТ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЬ а смерд он и есть смерд!!!! И разница почти как БОГ и человек!!!!



Предыдущие части:

Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08

Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM

Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc

Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4

Часть 5: https://youtu.be/-bEq6CjyZVM



Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.

Телефон

+7 909 683 88 69



Вотсап

+7 978 809 79 21



Всем ДОБРА!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-bEq6CjyZVM