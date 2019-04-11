Есть ли варна князя? Путь от смерда до князя. В чём подвох?
Варна и должность князя по наследству – от смерда до князя. В чём подвох? Можно ли из грязи – в князи?
Ответы Алексея Орлова на вопросы к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Часть 5.
Под видео “Что такое ВАРНА? Варнавая система Славяно-Русов. Алексей Орлов” ( https://youtu.be/n7OY8pW7HsU )
появился комментарий Андрея Астахова
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Да и еще, Если бы Князь Святослав Игоревич, услышал бы эти бредни, из которых следует что он в детстве был не Княжичем а СМЕРДОМ, и то что его малолетние сыновья Ярополк и Олег, да и Владимир, не княжичи а СМЕРДЫ, то вырванный язык этого рассказчика и засунутый ему в пятую точку, был бы минимумом наказания!!! Ибо КНЯЗЬ он ОТ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЬ а смерд он и есть смерд!!!! И разница почти как БОГ и человек!!!!
Предыдущие части:
Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4
Часть 5: https://youtu.be/-bEq6CjyZVM
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